Jurnalistul Dan Cărbunaru, despre rolul președintelui în rezolvarea neregulilor din justiție: „Trebuie să fie un factor nu doar de mediere, ci și de echilibru” | VIDEO
Europa FM, 16 decembrie 2025 21:20
„Rolul președintelui este să fie un mediator” în cazul conflictului din justiție, consideră jurnalistul Dan Cărbunaru, directorul publicației Calea Europeană. Acesta a fost invitatul lui Tudor Mușat la emisiunea „Piața Victoriei”, unde au discutat despre dezvăluirile presei, mărturiile magistraților, protestele de stradă și încercările de intimidare venite din partea conducerii breslei. Dan Cărbunaru: „Noi acum […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum o oră
21:20
Nicușor Dan: „Nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc în ansamblul său către zona politică”. „Sistemul de justiție trebuie să se autoregleze” | AUDIO # Europa FM
O nouă reacție din partea președintelui Nicușor Dan în scandalul din sistemul de justiție. „Cei mai buni magistrați trebuie să ajungă în structurile de conducere din sistemul de justiție”, spune șeful statului. Președintele Nicușor Dan: „Nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc în ansamblul său către zona politică” „Avem niște structuri alese, atât […]
21:20
CSM sesizează Inspecția Judiciară în cazul șefului DNA, Marius Voineag, după dezvăluirile din documentarul Recorder. Procurorii din țară vor fi consultați asupra legilor penale # Europa FM
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a votat în unanimitate să fie sesizată Inspecția Judiciară în cazul șefului DNA, Marius Voineag. Într-un termen rezonabil, ar urma să fie verificată activitatea acestuia, după ce documentarul Recorder a arătat că Voineag ar fi clasat anchete ale unor demnitari și ar fi determinat procurorii din […]
21:20
Diana Buzoianu: „Ministerul Mediului a dat drumul la demersurile pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru plantarea a 380 de hectare de perdele forestiere în sudul României” # Europa FM
Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, Diana Buzoianu a anunțat că Ministerul Mediului a făcut demersurile pentru realizarea studiului de fezabilitate privind plantarea a 380 de hectare de perdele forestiere în sudul României, regiune aflată în plin proces de deșertificare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: „În contextul schimbărilor climatice, plantarea în sudul României este […]
21:20
Jurnalistul Dan Cărbunaru, despre rolul președintelui în rezolvarea neregulilor din justiție: „Trebuie să fie un factor nu doar de mediere, ci și de echilibru” | VIDEO # Europa FM
„Rolul președintelui este să fie un mediator” în cazul conflictului din justiție, consideră jurnalistul Dan Cărbunaru, directorul publicației Calea Europeană. Acesta a fost invitatul lui Tudor Mușat la emisiunea „Piața Victoriei”, unde au discutat despre dezvăluirile presei, mărturiile magistraților, protestele de stradă și încercările de intimidare venite din partea conducerii breslei. Dan Cărbunaru: „Noi acum […]
21:20
Italia: Două noi stații de metrou inaugurate la Roma, una chiar sub Colosseum. Călătorii pot vedea vase ceramice, fântâni din piatră și ruine antice | AUDIO # Europa FM
La Roma au fost deschise două noi stații de metrou, dintre care una se află chiar sub Colosseum, la aproximativ 30 de metri adâncime. Călătorii vor putea vedea în stații vestigii antice descoperite în timpul lucrărilor de excavare, când arheologii au scos la iveală peste 500.000 de artefacte. Noile stații îmbină infrastructura modernă cu […]
21:20
Cristi Danileţ îi cere Liei Savonea să plece din magistratură: „Mergeți liniștită la pensie, să ne faceți un bine tuturor”. „Ați devenit, în aceste zile, imaginea a ceea ce poporul detestă cel mai mult” | AUDIO # Europa FM
Fostul judecător Cristi Danileț îi cere șefei Instanței Supreme, Lia Savonea, să demisioneze din magistratură, acuzând-o că i-a încălcat drepturile atunci când l-a sancționat în anul 2019 pentru delict de opinie. Într-o scrisoare deschisă, publicată pe Facebook, Danileț o acuză pe Savonea că i-a blocat trei ani evoluția în carieră. Marți, CEDO i-a dat dreptate […]
21:20
Arad: Bărbat arestat la domiciliu după ce și-a urmărit fosta concubină. Femeia obținuse un ordin de protecție împotriva acestuia | AUDIO # Europa FM
Un bărbat de 58 de ani din Arad a fost arestat la domiciliu, după ce, chiar și în timp ce era monitorizat cu brățară electronică, a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecție emis împotriva sa și și-a urmărit fosta concubină. Tot la Arad, un cetățean italian a fost arestat la domiciliu după ce și-a […]
Acum 6 ore
17:20
Raportul CSAT pe 2024 despre implicarea externă în alegerile anulate, analizat de Comisia pentru apărare. Mihai Weber: „A existat o imixtiune a unor actori statali și nonstatali în alegerile din România” | AUDIO # Europa FM
Parlamentarii urmează să analizeze raportul Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru 2024, în care este inclusă implicarea externă care a influențat alegerile prezidențiale anulate de anul trecut. Raportul CSAT, parțial desecretizat, a ajuns pe masa Comisiei pentru Apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat. Documentul de 68 de pagini arată că un candidat […]
17:20
Kelemen Hunor, după ce moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului a trecut în Senat cu votul social-democraților: „Această decizie de a vota demersul opoziției a fost o greșeală” | AUDIO # Europa FM
Moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, crește tensiunea în coaliția de guvernare. O ședință a liderilor partidelor va avea loc mâine. Moțiunea a trecut în Senat cu votul celor de la PSD. „Această decizie de a vota demersul opoziției a fost o greșeală”, consideră liderul UDMR, Kelemen Hunor. Liderul UDMR, Kelemen Hunor: „Dacă stai […]
17:20
Miercuri se inaugurează Centura Zalău, primul drum nou construit de o firmă din China | AUDIO # Europa FM
Kilometri noi de autostradă și centuri ocolitoare, cadou de la Moș Crăciun. Mâine ar putea fi deschisă circulația pe Centura orașului Zalău – primul drum nou construit în România de o firmă din China. Astăzi se fac ultimele verificări. Iar până de Crăciun s-ar putea deschide circulația pe cei aproape 50 de km dintre Focșani […]
17:20
Giorgia Meloni nu va mai licita cadourile primite în cadrul călătoriilor sale oficiale. Casa de licitații pe care a selectat-o pentru eveniment este anchetată penal | AUDIO # Europa FM
Premierul italian Giorgia Meloni nu va mai licita cadourile primite de la lideri străini, în cadrul călătoriilor sale oficiale. Motivul? Casa de licitații selectată pentru eveniment este implicată într-o anchetă penală. Bertolami Fine Art este anchetată în cadrul unei investigații de lungă durată privind traficul ilegal de artefacte arheologice. O rețea de traficanți ar fi […]
17:20
Contractul pentru Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț a fost atribuit unei asocieri de firme din România și Bulgaria. Valoarea proiectului este de un miliard de euro | AUDIO # Europa FM
A fost atribuit contractul pentru construirea Drumului Expres Bacău-Piatra Neamț, anunță Compania Națională de Investiții Rutiere. Drumul de mare viteză va lega cele două orașe, dar asigură și legătura dintre Piatra Neamț și Autostrada Moldovei – A7. Lungimea drumului este de 51 de kilometri, iar valoarea proiectului este de un miliard de euro. Contractul a […]
17:20
Cristian Tudor Popescu: „Această caracatiță din justiție este montată de PSD”. „Atât CSM-ul, cât și ÎCCJ-ul sunt ajutate de domnul Grindeanu” | VIDEO # Europa FM
Marea problemă a justiției este PSD, afirmă scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, într-o ediție specială a emisiunii „România în Direct” – cu Cătălin Striblea – la Europa FM. Acesta spune că instituții mari din justiție, precum Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) sunt ajutate de liderul PSD. […]
17:20
ÎCCJ schimbă interpretarea unui articol din Legea pentru combaterea evaziunii fiscale, pe motiv că prima variantă a fost rezultatul unei „erori umane” | AUDIO # Europa FM
„Noaptea ca hoții”, la Înalta Curte, condusă de Lia Savonea. O hotărâre a completului care trebuia să clarifice o chestiune din legea privind combaterea evaziunii fiscale a fost schimbată peste noapte, iar noua versiune este total opusă celei inițiale. A fost o greșeală umană, a transmis ICCJ. Problema este că decizia, în varianta sa finală, […]
17:20
Piața Victoriei: Noua bătălie pentru justiție. Invitat este jurnalistul Dan Cărbunaru, directorul publicației Calea Europeană # Europa FM
Dezvăluirile presei, mărturiile magistraților, protestele de stradă și încercările de intimidare venite din partea conducerii breslei relansează bătălia pentru independența Justiției. Ce schimbări sunt necesare pentru a evita manevrele care îi scapă pe corupți, abuzurile șefilor de instanțe asupra colegilor și intimidarea magistraților? Este pârghia decisivă în mâna președintelui Nicușor Dan? Cum va evolua dinamica […]
17:20
Neamț: Cinci bărbați au ajuns la spital după un accident între un autocamion și trei mașini pe E85 # Europa FM
Cinci bărbați au ajuns de urgență la spital în urma unui accident rutier pe DN2, E85, pe raza județului Neamț. În accidentul rutier au fost implicate trei mașini și un autocamion. Accidentul a avut loc marți, puțin după ora 13:00, la ieșirea din comuna Botești, între trei mașini și un autocamion. În urma accidentului, cinci […]
17:20
Comisia Europeană ia în calcul relaxarea interdicției pentru mașinile poluante după 2035. Decizia provoacă controverse politice și economice în Uniunea Europeană | AUDIO # Europa FM
Comisia Europeană ia în calcul relaxarea interdicției privind vânzarea de mașini poluante după 2035. Bruxelles-ul ar oferi mai multă flexibilitate industriei auto, după apelul către executiv venit din partea a șase state membre. Decizia provoacă deja controverse politice și economice în Uniunea Europeană. Comisia Europeană analizează o variantă mai permisivă, care ar permite producătorilor de […]
17:20
Sorin Grindeanu susține că PSD nu a încălcat acordul coaliției pentru că a votat moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului: Dacă un alt ministru va priva accesul oamenilor la servicii esențiale, vom acționa la fel | AUDIO # Europa FM
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, susține că partidul nu a încălcat acordul în coaliție după ce a votat – cot la cot cu opoziția în Senat – moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. În schimb, în cazul în care social-democrații vor considera, ar putea în viitor să mai ia astfel de poziții, adică să voteze […]
Acum 12 ore
13:20
Nicușor Dan, despre neregulile din justiție: „În momentul în care sunt 800 sau 900 de magistrați care spun lucrurile «astea se întâmplă», înseamnă că e o problemă gravă” | AUDIO # Europa FM
Președintele participă astăzi la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, care are loc la Helsinki, în Finlanda. Din capitala finlandeză, șeful statului anunță că la dezbaterile de la Palatul Cotroceni cu magistraţii, programate lunea viitoare, pe 22 decembrie, toate opiniile sunt primite. Șeful statului a spus că acest subiect este o problemă importantă, […]
13:20
Vâlcea: Polițist din Călimănești, condamnat la închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității pentru fapte de corupție. Acesta va fi exclus și din Poliție | AUDIO # Europa FM
Un agent de poliție din cadrul IPJ Vâlcea a fost condamnat la închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității pentru fapte de corupție. El a primit bani și a falsificat documente pentru ca un șofer acuzat de fraudă în domeniul asigurărilor auto să primească despăgubiri. Agentul de poliție care este cercetat în mai multe […]
13:20
Judecătorul Laurențiu Beșu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, susține astăzi interviul la CSM pentru a deveni procuror | AUDIO # Europa FM
Judecătorul care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder, Laurenţiu Beşu, va susţine marţi interviul la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru a deveni procuror. Magistratul nu mai vrea să activeze la o instanţă şi solicită CSM să lucreze ca procuror în Giurgiu. Audierea judecătorului Laurențiu Beșu este programată la ora 12:00. Procedura prevede că, la […]
13:20
Crește numărul cazurilor de gripă, iar fiecare bolnav poate să îmbolnăvească alți doi-trei oameni, spun medicii, care atrag atenția asupra importanței vaccinării | AUDIO # Europa FM
Sezonul gripal a debutat mai devreme în România și este mai agresiv decât în anii trecuți. O variantă a virusului gripal A a dus la o creștere rapidă a numărului de îmbolnăviri, a precizat în emisiunea „Deșteptarea” Dr. Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov. Medicul Sandra Alexiu: „Fiecare bolnav poate să îmbolnăvească doi-trei […]
13:20
Președintele Donald Trump consideră că un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de „aproape”, după discuțiile dintre europeni și americani de la Berlin | AUDIO # Europa FM
Președintele american Donald Trump susține că un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de „aproape”. Liderul de la Casa Albă a avut o convorbire cu Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni reuniți la Berlin. În cadrul negocierilor din Germania, Statele Unite au promis Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice”, de nivel […]
13:20
Eurovision 2026. România revine în competiție. Cinci state s-au retras ca urmare a înscrierii Israelului la concurs | AUDIO # Europa FM
Eurovision 2026: 35 de țări vor participa la ediția de anul viitor, cu două mai puține în comparație cu 2025. Spania, Islanda, Olanda, Irlanda și Slovenia au anunțat că nu vor concura, dar lipsa lor va fi compensată cu revenirea altor țări, printre care și România. Printre cele 35 de țări participante se află și […]
13:20
Sărbătorile sunt despre oameni. Despre cei de acasă, despre cei de la birou, despre copiii care încă îl așteaptă pe Moș Crăciun. Premier Energy Furnizare este partenerul campaniei Europa FM Telefonul lui Moș Crăciun, inițiativă prin care Moșul telefonează zilnic unui copil înscris pe europafm.ro. Este o discuție scurtă, dar care devine importantă pentru toată […]
13:20
Se va curăța justiția? Cristian Tudor Popescu este Cap la Cap cu Cătălin Striblea la „România în Direct” în ultima astfel de întâlnire a acestui an. Publicistul spune că situația actuală din justiție este generată de corupție și că actuala criză este un moment decisiv pentru țară. La rându-i, președintele Dan a schimbat discursul într-unul […]
13:20
Mai puțin de patru luni până la liberalizarea prețurilor la gaze. Prețul per kilowatt-oră va crește cu aproximativ 5% | AUDIO # Europa FM
Trei luni și jumătate până la expirarea plafonării pentru gaze. Furnizorii sunt obligați să îi informeze pe clienți că, începând cu 1 aprilie 2026, se încheie plafonarea. Facturile nu vor mai fi calculate la prețul de 0,31 lei/kilowați pe oră – scumpirea va fi de aproximativ 5%, estimează Asociația Furnizorilor. Un ordin al Autorității Naționale […]
13:20
16 decembrie 2025 – 36 de ani de la declanșarea Revoluției Române din decembrie 1989, la Timișoara | AUDIO # Europa FM
Astăzi se împlinesc 36 de ani de la declanșarea Revoluției Române din decembrie 1989, la Timișoara: pe 16 decembrie se scandau primele lozinci împotriva sistemului comunist. Prima revoltă anticomunistă a blocat tramvaiele și a adunat câteva sute de persoane în Piața Sfânta Maria din Timișoara, orașul în care a început revolta. Ce a urmat, zile […]
13:20
Constanța: Transportul în comun, în continuare paralizat, după ce șoferii au aflat că nu își vor primi primele de Crăciun: „S-a umplut paharul”. Reacția Primăriei | AUDIO # Europa FM
Revoltă la Societatea de Transport în comun Constanța. Autobuzele au rămas în parcul auto al companiei și angajații s-au adunat în curte într-un protest spontan. Oamenii au fost anuntați că nu își vor primi primele de Crăciun și tichetele de vacanță, deși conducerea dăduse asigurări că va respecta contractul colectiv de muncă. Transportul în comun […]
13:20
Prima reacție a PSD în legătură cu documentarul Recorder. Grindeanu: „E străvezie toată povestea”. „Unii lideri USR, cu dosare în justiție, vorbesc de schimbarea legilor justiției. Măcar noi tăcem din gură” | AUDIO # Europa FM
Prima reacție a PSD în scandalul din justiție declanșat de documentarul Recorder. Preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, acuză USR că cere schimbarea legilor justiției și condamnă intervenția politică în domeniul judiciar. „Unii lideri USR, cu dosare în justiție, vorbesc de schimbarea legilor justiției. Măcar noi tăcem din gură. Pe mine mă deranjează, nu vă supărați, acest […]
09:20
Liderii europeni au anunțat un plan comun prin care oferă Ucrainei garanții de securitate. „Forța multinațională” propune, printre altele, un mecanism de supraveghere a încetării focului și sprijinul pentru aderarea țării la UE | AUDIO # Europa FM
Europenii propun o „forţă multinaţională” în Ucraina cu „contribuţii ale naţiunilor voluntare”. O declaraţie comună – în șase puncte – a fost transmisă luni seară la Berlin. Aceasta a fost făcută publică după ce liderii europeni s-au reunit la Berlin cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, după discuţiile lor de duminică şi luni […]
09:20
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, într-un dosar de mită # Europa FM
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, este vizat de un dosar de mită, declară surse judiciare citate de Agerpres. Procurorii DNA fac percheziții, marți dimineață, la acesta și la un om de afaceri. Cei doi sunt vizați într-un dosar de dare de mită şi complicitate la dare de mită. Conform surselor Agerpres, valoarea mitei în […]
Ieri
21:20
Buzoianu: „Aceasta nu este o moțiune simplă, este o moțiune bambilici, care a fost cerută de PSD”/ „Nu este un document politic, ci, mai degrabă, un film prost” | AUDIO # Europa FM
Senatul dezbate și votează, la această oră, moțiunea simplă inițiată de AUR, prin care se cere demisia ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Senatorii PSD au anunțat că votează pentru moțiune. Principala acuzație care i se aduce ministrei Mediului este legată de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița. Vasilică Potecă, senator AUR: „Această moțiune își propune […]
21:20
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată de Senat # Europa FM
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni de Senat, cu 74 de voturi «pentru» și 43 de voturi «împotrivă». S-a înregistrat și o abținere. Moțiunea a trecut cu voturile parlamentarilor PSD, care au votat împotriva ministrului USR, deși fac parte din aceeași coaliție de guvernare. Senatorii au adoptat, luni, moțiunea simplă […]
21:20
Dominic Fritz: „Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri”/ „Are toată susținerea noastră și a premierului să continue reformele pe care le-a început” # Europa FM
„Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri”, spune liderul USR, Dominic Fritz, după ce moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni de Senat, cu 74 de voturi „pentru” și 43 de voturi „împotrivă”. Totodată, acesta transmite că USR rămâne în coaliția de guvernare, acuzând PSD și AUR că au votat împreună pentru a […]
21:20
Radu Vancu, despre programa școlară pentru Limba și literatura română la clasa a IX-a: Problema acestei programe este că se concentrează exclusiv pe literatura veche/ Propune o scriitură care vorbește despre o lume complet străină elevului | VIDEO # Europa FM
Viitoarea programă școlară la limba română pentru clasele de liceu a generat numeroase controverse, atât din perspectiva conținuturilor, cât și a modului în care a fost aprobată. Numeroase voci din mediul universitar și preuniversitar critică lipsa de transparență, dar și lipsa de adecvare la nevoile de învățare ale elevilor. Profesorul Marcel Bartic a discutat în […]
21:20
Diana Buzoianu acuză social-democrații că blochează reforma Romsilva: „PSD a venit și a spus ieri că nu mai trebuie să trecem nicio reorganizare acum”/ „Eu nu voi minți Comisia Europeană” | GALERIE FOTO # Europa FM
Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză PSD că încearcă să blocheze reforma Romsilva și precizează că, în ședința grupului de lucru cu reprezentanții coaliției, desfășurată duminică, social-democrații au susținut că nu mai este nevoie să se realizeze nicio reorganizare în prezent, propunând ca cele 41 de direcții și […]
21:20
Forumul Judecătorilor din România cere demisia sau revocarea magistraților responsabili de sancționarea abuzivă a fostului judecător Cristi Danileț | AUDIO # Europa FM
Asociația Forumul Judecătorilor din România cere demisiile de onoare sau revocarea magistraților responsabili de sancționarea abuzivă a fostului judecător Cristi Danileț, după ce statul român a pierdut la CEDO procesul intentat de acesta. Printre cei menționați se află inclusiv judecătoarele Lia Savonea și Simona Camelia Marcu, membre ale completului disciplinar, dar și magistratul care a […]
17:20
15 decembrie – ziua care în urmă cu 36 de ani dădea startul Revoluției la Timișoara. Totul a pornit de la micul protest din fața prahohiei episcopului Laslo Tokes. În weekend sunt programate primele slujbe pentru pomenirea erolilor Revoluției din decembrie 1989. Fiind un opozant al regimului cominist, înainte de 15 decembrie 1989 – rudele, […]
17:20
Legile privind deținerea de arme ar urma să fie schimbate în Australia, după atacul în urma căruia au fost uciși 16 oameni | AUDIO # Europa FM
Australia vrea să înăsprească legile privind deținerea armelor de foc. Se întâmplă în contextul sângerosului atac care a avut loc pe plaja Bondi din Sydney, în urma căruia 16 oameni și-au pierdut viața. Astăzi este zi de doliu naţional în Australia, drapelele sunt coborâte în bernă, în toată țara, în semn de omagiu, au anunțat […]
17:20
Georgescu și Potra, față în față la Curtea de Apel București, în dosarul privind comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale | AUDIO # Europa FM
Călin Georgescu și Horațiu Potra ar urma să fie față în față în sala de judecată. Astăzi este termen în dosarul pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Ședința are loc la Curtea de Apel București. Horațiu Potra va ajunge în sala de judecată din arest preventiv, iar Călin Georgescu se află sub […]
17:20
Parlamentarii s-au reunit în ședință comună pentru a dezbate și vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului inițiată de grupul din Senat denumit „Pace – Întâi România” și susținută de parlamentari ai AUR și neafiliați. Invitat să ia cuvântul, premierul Ilie Bolojan a subliniat că semnatarii moțiunii se folosesc de suferințele oamenilor, generând haos și scandal, […]
17:20
USR a prezentat o serie de propuneri pentru „debaronizarea justiției”. Printre ele, continuitatea completurilor de judecată pentru un anumit dosar și reforma CSM | AUDIO # Europa FM
USR solicită „debaronizarea justiției” prin zece modificări ale legislației care să combată, printre altele, prescripția dosarelor din corupție, dar să modifice și procedura de alegere a membrilor din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Deputatul USR și fost ministru al Justiției, Stelian Ion, a explicat cum ar putea membrii din CSM să fie aleși de către […]
17:20
Brașov: Au fost puse în funcțiune tunurile cu zăpadă artificială în Masivul Postăvarul | VIDEO # Europa FM
Primăria Brașov anunță că a început producerea zăpezii artificiale pe pârtiile din Poiana Brașov. Temperaturile scăzute din ultimele zile au permis punerea în fucțiune a tunurilor de zăpadă, pentru prima dată în acest sezon. Weekendul a adus temperaturi negative în Masivul Postăvarul, așa că administratorii domeniului schiabil au decis punerea în funcțiune a tunurilor de […]
17:20
Concluziile anchetei interne la clinica din Capitală unde a murit o fetiță de doi ani: Cabinetul funcționa fără autorizație | AUDIO # Europa FM
„Nu aveam autorizație, dar nu știam acest lucru”, este, pe scurt, justificarea venită de la șefii clinicii dentare private din București, în care a murit recent o fetiță de doi ani. O așa-numită „anchetă internă” făcută de compania privată arată că de vină ar fi fost unii angajați din Departamentul administrativ, care nu ar fi […]
17:20
Peste 14% dintre tinerii din UE au abandonat educația sau formarea profesională cel puțin o dată în timpul vieții. Pe ce loc se situează România | AUDIO # Europa FM
Peste 14% dintre tinerii europeni abandonează educaţia cel puţin o dată în timpul vieţii, indică cele mai recente date Eurostat, colectate anul trecut. Cele mai ridicate rate ale abandonului şcolar s-au înregistrat în Ţările de Jos, iar cele mai scăzute în România și Grecia. Potrivit Oficiului European de Statistică, 14,2% dintre tinerii cu vârste între […]
17:20
Academia Europa FM. Ce vor învăța elevii de liceu la limba română? Invitat este scriitorul Radu Vancu # Europa FM
Ce vor învăța elevii de liceu la limba română? Viitoarea programă școlară la limba română pentru clasele de liceu a generat numeroase controverse, atât din perspectiva conținuturilor, cât și a modului în care a fost aprobată. Numeroase voci din mediul universitar și preuniversitar critică lipsa de transparență, dar și lipsa de adecvare la nevoile de […]
17:20
Avocatul Nicoleta Popescu, despre decizia CEDO în cazul fostului judecător Cristi Danileț: „Curtea a oferit astăzi un instrument juridic magistraților români” | AUDIO # Europa FM
Marea Cameră a CEDO a decis că magistrații au obligația să se pronunțe public pe chestiuni de interes general. Decizia vine într-un proces pe care fostul judecător Cristi Danileț l-a intentat statului român la Curtea Europeană, după ce a fost sancționat disciplinar pentru două postări pe Facebook. Nicoleta Popescu este unul dintre avocații care l-au […]
17:20
Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași ar putea relua internările săptămâna viitoare. Managerul interimar: „Mâine îi așteptăm din nou pe cei de la DSP să preleveze probe” | AUDIO # Europa FM
Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași ar putea relua internările săptămâna viitoare, după criza apei, care – în urma analizelor – s-a dovedit că avea clor insuficient, sub limita minimă admisă, care îi asigură potabilitatea. Managerul interimar, Gheorghe Diaconu, spune că – între timp – rezervele de apă sunt suficiente. Managerul interimar, Gheorghe […]
17:20
În plină tensiune publică privind situația sistemului de justiție, după dezvăluirile din documentarul Recorder, Consiliul Superior al Magistraturii, contestat în această perioadă, anunță consultări – miercuri – cu reprezentanții asociațiilor profesionale ale judecătorilor. Același CSM care a votat-o pe Lia Savonea în fruntea Înaltei Curți de Casație și Justiție. Având în vedere contextul actual din […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.