Donald Trump a anunțat o blocadă totală a petrolierelor din Venezuela

Ministrul britanic al sănătății, Wes Streeting, i-a îndemnat pe medicii rezidenți să meargă la lucru în această săptămână pentru a ajuta la gestionarea efectelor unui val de „super gripă”, în pofida deciziei sindicatului lor de a continua greva de cinci zile. „Fac apel la medicii rezidenți să se prezinte la muncă în această săptămână”, a […]