Donald Trump a anunțat o blocadă totală a petrolierelor din Venezuela
Rador, 17 decembrie 2025 08:20
Președintele american, Donald Trump, a declarat că a ordonat o blocadă completă a tuturor petrolierelor supuse sancțiunilor care intră și ies din Venezuela, intensificând presiunea asupra guvernului președintelui Nicolás Maduro. Acesta a catalogat regimul venezuelean drept organizație teroristă străină. Vorbind la Caracas, președintele Maduro a condamnat apelul lui Trump la blocadă, descriindu-l drept irațional. „Le […]
Traficul este oprit încă pe DN 5 București- Giurgiu, după ce o cisternă încărcată cu amoniac s-a răsturnat # Rador
Traficul este oprit încă pe Drumul Național 5 București-Giurgiu. În zonăității Remuș din județul Giurgiu a avut loc aseară un accident. O cisternă încărcată cu amoniac s-a răsturnat în apropierea sensului giratoriu cu DN 5D. Potrivit corespondentei RRA Marcela Petcu, șoferul a fost transportat la Spitalul Județean, iar zona este în continuare securizată de echipaje […]
RAI NEWS: Lepra revine în Europa, după mai bine de 30 de ani: cazuri înregistrate în România și Croația # Rador
RAI NEWS (Italia), 16 decembrie 2025 – Două țări est-europene au raportat recent reapariția leprei, o boală care părea a fi de domeniul trecutului pe continent. În România, la 44 de ani de la ultimul caz înregistrat în 1981, autoritățile sanitare au confirmat patru cazuri suspecte, toate implicând lucrători asiatici angajați la un salon de […]
Discuțiile privind un acord de pace în Ucraina au captat atenția presei internaționale printr-un nou val de negocieri purtate la Berlin între reprezentați ai Ucrainei, Statelor Unite și lideri europeni. Reuters notează că SUA a oferit Ucrainei garanții de securitate inspirate din modelul Articolului 5 al NATO, într-un efort de a stimula un acord final. […]
La microfon, Angelica Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat concluziile discuţiilor de la summitul statelor UE de pe flancul de est # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (16 decembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Mihai – Uniunea Europeană trebuie să își asume un rol crescut în apărarea flancului său de est – cer șefii de stat și de guvern din opt state situate în răsăritul Uniunii Europene, în apropierea Rusiei și Belarusului. Reuniți la Helsinki, reprezentanții Finlandei, Suediei, […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (16 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Mihai – În urmă cu 36 de ani, în seara zilei de 16 decembrie 1989, la Timișoara, începea revoluția care a dus la căderea comunismului. În amintirea evenimentelor de atunci, pe parcursul întregii zile, în orașul de pe Bega au avut loc ample manifestări […]
Deputații din Comisia juridică au dat un raport favorabil pentru proiectul de lege privind combaterea extremismului # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (16 decembrie) – Realizator: Mihaela Mihai – Deputații din Comisia juridică au dat un raport favorabil pentru proiectul de lege inițiat de deputatul Silviu Vexler privind combaterea extremismului în forma adoptată deja de Senat. Documentul a fost analizat ca urmare a solicitării de reexaminare transmisă de președintele Nicușor Dan, care susținea, între […]
Comisia Europeană a prezentat în premieră un plan privind locuințe la prețuri accesibile în toate statele membre UE # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 decembrie) – Comisia Europeană a prezentat astăzi în premieră un plan privind locuințe la prețuri accesibile în toate statele membre ale Uniunii. Documentul pune accent pe creșterea ofertei de locuințe, pe stimularea investițiilor și a reformelor și pe sprijinirea persoanelor afectate. Nu în ultimul rând, este abordată și problema închirierilor pe […]
ÎCCJ a făcut precizări cu privire la forma unei decizii publicate pe site-ul instituției, care mai apoi a fost schimbată # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 decembrie) – Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut marți precizări în legătură cu forma unei decizii publicate luni pe site-ul instituției, care mai apoi a fost schimbată total. Astfel, o eroare umană s-ar fi produs luni, când pe site-ul Instanței Supreme a fost postată decizia referitoare la faptul că […]
CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că în data de 17.12.2025 (miercuri), în intervalul orar 22:00 – 23:00, din cauza efectuării unor lucrări la infrastructura de comunicații cu operatorii de telefonie mobilă, emiterea rovinietelor și a peajelor prin SMS poate fi îngreunată. Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, […]
Ministerul Justiției din Rusia a catalogat organismul media german Deutsche Welle drept „organizație indezirabilă”, potrivit site-ului ministerului. Rusia desemnează în mod regulat entitățile pe care le consideră că îi subminează securitatea națională drept „indezirabile”, ceea ce înseamnă că cetățenii ruși care lucrează cu acestea sau le finanțează riscă o condamnare de până la cinci ani […]
Preşedintele SUA a dat în judecată BBC pentru daune în valoare de până la 10 miliarde de dolari # Rador
Președintele american Donald Trump a dat în judecată BBC pentru daune în valoare de până la 10 miliarde de dolari pentru clipuri editate dintr-un discurs care dădeau impresia că el le-a cerut susținătorilor săi să ia cu asalt Capitoliul SUA, deschizând astfel un front internațional în lupta sa împotriva presei pe care o consideră neadevărată […]
Decizia UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a sprijini Kievul este crucială (Volodimir Zelenski) # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a declarat marți că Ucraina se confruntă cu dificultăți în satisfacerea nevoilor sale financiare și că decizia Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a sprijini Kievul este crucială. Vorbind la Haga în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul interimar al Ţărilor de Jos, Dick Schoof, Volodimir Zelenski […]
La microfon, Elvira Chilaru
Introducere În perioada 16–21 decembrie, la radio s-a transmis, în mare parte, program normal și buletine de știri minimaliste, evitând să relateze amploarea protestelor de la Timișoara și, mai târziu, de la București. Programele muzicale și culturale au continuat conform grilei obişnuite, menținând iluzia unei vieți normale pentru ascultători. Conform arhivelor și relatărilor Radio România […]
După scânteia din Timișoara, cum au văzut presa națională și internațională sfârșitul regimului Ceaușescu Introducere Începând cu 16 decembrie 1989, când în Timișoara s-a aprins scânteia protestelor împotriva regimului, România a intrat într-o serie de zile care aveau să schimbe definitiv cursul istoriei sale. Acest episod documentar (Episodul II din seria „Decembrie 1989. Zilele în […]
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a verificat activitatea a aproape 300 de firme # Rador
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a verificat activitatea a aproape 300 de firme din cadrul a trei centre comerciale și logistice din București și județul Ilfov și a constatat nereguli precum deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din comerț. Inspectorii antifraudă au decis […]
O asociere română-bulgară a câștigat contractul pentru construcția drumului expres Bacău – Piatra Neamț # Rador
O asociere română-bulgară a câștigat contractul pentru construcția drumului expres Bacău – Piatra Neamț. Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit astăzi contractul, a cărui ofertă câștigătoare este de peste 5 miliarde de lei fără TVA. Contractul poate fi semnat dacă nu sunt depuse contestații. Drumul expres va asigura legătura orașului Piatra Neamț la autostrada […]
Fiul actorului şi regizorului Rob Reiner este responsabil pentru moartea părinţilor săi (autorităţile americane) # Rador
Autorităţile americane au anunţat că Nick Reiner este „responsabil” pentru moartea părinților săi, legendarul regizor hollywoodian Rob Reiner și producătoarea Michele Singer Reiner. Fiica cuplului i-a descoperit duminică morţi în casa lor din Brentwood, în Los Angeles, potrivit unei surse. Potrivit informaţiilor, Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, a fost văzut certându-se cu […]
Premierul Țărilor de Jos, Dick Schoof, a declarat, marţi, înainte de începerea unei conferințe diplomatice la Haga, că, în opinia sa, este ceva normal faptul că modalitatea de alimentare a fondului pentru plata despăgubirilor în cazul Ucrainei rămâne neclar atât timp cât războiul activ continuă. „Consider că este absolut normal ca negocierile privind reparațiile să […]
Meteorologii prognozează o vreme mai caldă decât normalul perioadei, în zilele următoare, în aproape ţara, cu temperaturi maxime care vor oscila în jurul a 13-14 grade. Spre sfârşitul acestui interval, valorile termice vor scădea uşor, dar vor rămâne în zona mediei înregistrate pentru acest moment din calendar. După data de 22 decembrie se anunţă şi […]
Un protest spontan al angajaţilor companiei de transport public din Constanţa are loc la această oră şi niciun autobuz nu se află pe traseu. Potrivit corespondentului RRA, Sorin Cealera, angajaţii acuză nerespectarea contractului colectiv de muncă, semnat în luna august, în care li s-a promis, printre altele, o primă de sărbători şi acordarea tichetelor de […]
Autor:Alexandru Eduard Balaci Episodul I – Azi în Timișoara, mâine în toată țara Introducere: momentul care a spart tăcerea „Azi în Timișoara, mâine în toată țara!” strigătul care avea să devină simbolul Revoluției Române nu a fost un slogan pregătit dinainte, ci o intuiție colectivă născută în stradă, într-un oraș obișnuit cu pluralismul, spiritul […]
Persoanele fizice se pot înscrie, începând de astăzi, de la ora 10:00, într-o nouă sesiune a programului național Rabla, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Acesta se va desfășura până pe 31 decembrie 2025 sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Bugetele alocate depășesc 20 de milioane de lei pentru achiziția de autovehicule noi cu motorizare […]
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a trecut în Parlament testul unei noi moțiuni de cenzură # Rador
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a trecut în Parlament testul unei noi moțiuni de cenzură. Opoziția nu a reușit să adune cele 232 de voturi necesare pentru ca executivul să fie demis. S-au înregistrat doar 139 de voturi pentru și două împotrivă, în condițiile în care parlamentarii puterii au asigurat cvorumul de ședință, dar […]
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Finlanda/ Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord: Președintele Nicuşor Dan se află în Finlanda, pentru a participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est (15 – 16 dec.). Tot în această seară, şeful statului își va începe vizita în Regatul Unit cu o […]
Președintele Nicușor Dan a subliniat că pentru a se ajunge la o soluție privind problemele din justiție, trebuie să existe și voință politică # Rador
Președintele Nicușor Dan a declarat că problemele semnalate în spațiul public referitoare la justiție sunt grave, însă, dacă există voință politică, ele pot fi rezolvate. Șeful statului i-a invitat pe magistrați la o discuție săptămâna viitoare la Palatul Cotroceni. Oana Bâlă relatează. Reporter: Într-o declarație de presă la Helsinki, unde va avea loc summitul statelor […]
Timișoara aduce din nou în prim plan sacrificiul celor care au deschis drumul spre libertate # Rador
La 36 de ani de la revoluție, Timișoara aduce din nou în prim plan sacrificiul celor care au deschis drumul spre libertate. Astăzi încep manifestările comemorative, iar timp de cinci zile vor avea loc acțiuni de rememorare a evenimentelor pornite în decembrie 1989 la Timișoara și care au dus la căderea comunismului. Corespondenta RRA, Alina […]
BBC a dezvăluit că zeci de muncitori de la o fabrică deținută de compania americană 3M în Țara Galilor au fost expuși, timp de mai multe decenii, la substanțe chimice toxice din spuma folosită pentru stingerea incendiilor. Producătorul nu le-a spus angajaților de la uzina Swansea că spuma conținea două „substanțe chimice eterne” cu potențial […]
Comandamentul Sudic al SUA a declarat luni că a efectuat lovituri asupra a trei nave aflate în apele internaționale, în urma cărora au fost uciși opt bărbați. „Informațiile au confirmat că navele tranzitau pe rute cunoscute de trafic de droguri în Pacificul de Est și erau implicate în narco-trafic”, a transmis armata într-o postare pe […]
O lume a violenței – acesta pare să fie tabloul oferit de presa internațională din ultimele zile. În acest context, Australia a ajuns pe prima pagină a ziarelor în urma unui atac terorist survenit cu două zile în urmă, pe o plajă din Sydney. După cum este cunoscut, atacul i-a vizat pe evreii australieni care, […]
RFI: Adevărul despre gap-ul de TVA: miliarde de euro rămân în conturile și buzunarele unor firme și cetățeni # Rador
Specialiștii în fiscalitate au așteptat cu nerăbdare să vadă rezultatele pentru România ale raportului Comisiei Europene referitor la gap-ul de TVA, capitol la care România este de mulți ani pe primul loc în Uniunea Europeană sperând într-o îmbunătățire a procentajului. Gap-ul de TVA, se știe deja, reprezintă diferența dintre cât ar trebui să încaseze bugetul […]
Donald Trump: Acordul pentru încheierea războiului din Ucraina este „mai aproape ca niciodată” # Rador
Președintele Satelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că un acord menit să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina este mai aproape ca niciodată, după ce echipa sa a raportat progrese în urma discuțiilor de la Berlin. Președintele Trump a vorbit la un eveniment la Casa Albă, după ce a intervenit telefonic la o cină […]
Dominic Fritz îi solicită lui Sorin Grindeanu explicații pentru votul PSD în favoarea moțiunii simple # Rador
Președintele USR, Dominic Fritz, îi solicită liderului PSD, Sorin Grindeanu, explicații pentru votul social-democraților în favoarea moțiunii simple, pe care îl consideră o încălcare a protocolului coaliției. El precizează că Diana Buzoianu rămâne în funcție cu sprijinul USR și al premierului Ilie Bolojan și susține că demersul urmărește distragerea atenției de la problemele din justiție. […]
Nu există fapte care să ateste că Rusia nu și-a îndeplinit obligațiile internaționale. Acuzațiile în acest sens sunt nefondate și false, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat Radio-Televiziunii de Stat din Iran. „Unde sunt faptele care ar confirma, fie și de la distanță, că Rusia nu și-a îndeplinit obligațiile?” – […]
Contactele cu SUA dau speranța că acestea au început să înțeleagă mai bine poziția Rusiei (Serghei Lavrov) # Rador
Contactele recente cu Statele Unite ale Americii privind Ucraina dau speranța că americanii au început să înțeleagă mai bine poziția Rusiei, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat Radio-Televiziunii de Stat din Iran. „Americanii încearcă să rezolve această problemă. Contactele recente cu ei dau speranța că au început să înțeleagă mai […]
Liderii europeni au convenit că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să includă o forță de menținere a păcii condusă de Europa # Rador
Liderii europeni au declarat luni că orice decizie privind eventuale concesii teritoriale ale Ucrainei către Rusia poate fi luată doar după instituirea unor garanții de securitate solide, care ar trebui să includă o forță multinațională condusă de Europa. Declarația, semnată de zece lideri europeni și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost […]
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a dispus Guvernului rus să prezinte propuneri privind posibilitatea declarării anului 2027 drept Anul Geografiei. Sarcina a fost încredințată Guvernului rus. Termenul limită este 1 februarie 2026. Dispoziţia a fost dată în urma celui de-al 17-lea Congres al Societății Geografice Ruse și a unei reuniuni a Consiliului de Administrație al organizației. […]
Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, spitalizată de două ori după arestare # Rador
Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, a fost transportată de două ori la camera de gardă, după ce a fost bătută de forțele de securitate, care au arestat-o pe 12 decembrie în orașul Mashhad, în nord-estul țării, în timpul unei slujbe de pomenire pentru avocatul Khosrow Alikordi, afirmă familia sa, conform relatării Fundației Narges […]
Plenul Senatului a adoptat moțiunea simplă, inițiată de AUR, împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu # Rador
Plenul Senatului a adoptat cu puțin timp în urmă moțiunea simplă, inițiată de AUR, împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu. S-au oregistrat 74 de voturi pentru, 43 împotrivă și o obținere. Adoptarea acestui document nu presupune demiterea ministrului în funcție. Alina Stănuță are detalii de la dezbaterile din plen. Reporter: Semnatarii moțiunii simple au cerut demisia […]
Maia Sandu a făcut o vizită oficială în Grecia, unde a reafirmat angajamentul ferm pentru aderarea țării sale la UE # Rador
Președința Republicii Moldova a fost astăzi în vizită oficială în Grecia, după ce s-a aflat la sfârșitul săptămânii trecute în Cipru, țară care va prelua de la 1 ianuarie 2026 președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. La Atena, Maia Sandu a reafirmat angajamentul ferm pentru aderarea țării sale la Uniunea Europeană și a subliniat potențialul […]
Jocul dintre dorința și teama de maturizare în „Fereastra care n-avea somn” de Selma Dragoș în premieră la Teatrul Național Radiofonic pentru copii # Rador
Teatrul Național Radiofonic pentru copii vă invită să pășiți în lumea magică a sărbătorilor de iarnă, cu premiera „Fereastra care n-avea somn” de Selma Dragoș, adaptarea radiofonică și regia artistică: Mihnea Chelaru. În distribuție: Ioana Popovici Chelaru, Ana Ilinca-Natalia, Mihaela Bețiu, Cristian Iacob, Daniela Ioniță Marcu. Regia de studio: Janina Dicu. Redactori: Oana Cristea Grigorescu […]
Moţiunea de cenzură la adresa Guvernului Bolojan, inițiată de grupul parlamentar „Pace – Întâi România”, a picat la votul din Parlament, cu 139 voturi pentru moțiune şi 2 voturi împotrivă, fiind nevoie de 233 de voturi pentru ca aceasta să treacă. Inițiată de 117 deputați și senatori, din numărul total de 463 de parlamentari, moțiunea […]
Autor :alexandru Eduard Balaci De la Chicago la Georgetown, povestea unei vieți dedicate egalității și luptei împotriva colonialismului Puțini oameni din afara Americii de Sud au auzit de Janet Rosenberg Jagan, deși viața ei pare desprinsă dintr-un roman politic al secolului XX. Medic dentist, militantă socialistă, activistă anticolonialistă și prima femeie președinte a Guyanei, Janet Jagan […]
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere La 15 decembrie 1964, Canada a făcut un pas decisiv în afirmarea identității sale naționale moderne. În acea zi, oficialitățile canadiene au arborat pentru prima dată actualul steag al țării, având în centru o frunză roșie de arțar stilizată, pe fond alb, flancată de două benzi verticale roșii. Momentul a marcat […]
Ministrul britanic al sănătății i-a îndemnat pe medici să lucreze, în pofida planului de grevă # Rador
Ministrul britanic al sănătății, Wes Streeting, i-a îndemnat pe medicii rezidenți să meargă la lucru în această săptămână pentru a ajuta la gestionarea efectelor unui val de „super gripă”, în pofida deciziei sindicatului lor de a continua greva de cinci zile. „Fac apel la medicii rezidenți să se prezinte la muncă în această săptămână”, a […]
Radio România Cultural va proiecta, pe 18 decembrie, de la ora 20:00, pe site-ul propriu, în regim de cinema, filmul Tinerețea unui dictator, în regia lui Andy Lupu. Pelicula spune povestea tânărului Nicolae, care vine la București unde ajunge ucenic în cizmărie. În scurt timp, este trimis la închisoare, unde îi atrage atenția lui Gheorghe Gheorghiu Dej, șeful deținuților […]
Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație marți, 16 decembrie a.c. o emisiune filatelică aniversară sub denumirea Jandarmeria Română, 175 de ani. Emisiunea are în componența sa două mărci poștale (cu valorile nominale de 11 lei și 14 lei), un bloc filatelic de 2 timbre dantelate și un plic „prima zi”, elemente care ilustrează repere […]
