Părinții, în alertă! Mai mulți copii de la o grădiniță din Drobeta-Turnu Severin, la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară
National.ro, 17 decembrie 2025 10:50
Momente grele pentru mai mulți prichindei de grădiniță, dar și pentru părinții lor, care au ajuns, speriați, cu micuții la spital, în Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, după ce copiii s-au simțit rău, având simptome de toxiinfecție alimentară. Văzând că micuții lor se simt rău, că au vomitat și se plângeau de dureri de burtică, părinții […]
• • •
Acum 30 minute
10:50
Acum 2 ore
10:10
Alunecare de teren, pe DN1, în zona localității Cornu. Circulația, restricționată parțial/Anunțul autorităților # National.ro
În prag de Sărbători, pe una dintre cele mai aglomerate șosele din țară se circulă, temporar, cu restricții. Totul, după ce a avut loc o nouă alunecare de teren pe DN1, în județul Prahova. Potrivit autorităților, surparea unei părți din terasamentul părții carosabile s-a produs în zona localității Cornu. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii […]
09:40
Ședință tensionată a Coaliției, după votul PSD la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Ce subiecte-cheie sunt pe agenda discuțiilor # National.ro
Se anunță o ședință tensionată la nivelul Coaliției, miercuri, 17 decembrie, fiind prima reuniune a liderilor alianței aflate la guvernare, după ce recent PSD a votat în Senat moțiunea simplă a Opoziției la adresa ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu. Ședința Coaliției va avea loc în cursul după-amiezii de miercuri. Discuțiile urmează să vizeze, între […]
Acum 4 ore
07:20
Acum 6 ore
05:20
BERBEC Astăzi s-ar putea să ai senzația că ești prins într-un fel de cerc închis. Adevărul este că o parte din voi dorește să puteți păstra picioarele pe pământ, precum și să fiți riguroși și orientați spre viitor, în timp ce cealaltă parte planifică și visează plutind… TAUR În general, s-ar putea să descoperiți că […]
Acum 12 ore
00:10
16 decembrie 2025
22:30
George Simion lansează „Opoziție Totală”: AUR cere alegeri anticipate și război total cu Guvernul Bolojan # National.ro
George Simion a prezentat marți seară manifestul intitulat „Opoziție Totală – Opoziție Națională", document prin care liderul AUR anunță o confruntare deschisă cu Guvernul condus de Ilie Bolojan și trasează direcția politică a partidului pentru perioada următoare. În prima sa declarație, Simion a vorbit explicit despre obiectivul declanșării alegerilor anticipate și despre necesitatea unei „schimbări […]
Acum 24 ore
21:40
Ilie Bolojan atrage atenția că sistemul sanitar din România funcționează, în multe cazuri, mai degrabă pentru plata salariilor decât pentru tratarea pacienților, susținând că există spitale unde aproape toată finanțarea publică este consumată pe cheltuieli de personal, în timp ce nevoile medicale rămân acoperite doar simbolic. Declarațiile au fost făcute de premier într-un podcast realizat […]
20:40
Directorul general al Dassault Aviation, Eric Trappier, nu știe dacă proiectul avionului de vânătoare european Future Combat Air System (FCAS) se va concretiza. Acest proiect în valoare de 100 de miliarde de euro ar trebui să permită înlocuirea, începând din 2040, a avioanelor Rafale franceze și Eurofighter germane și spaniole cu un model de generația […]
20:10
Industria criptomonedelor a câștigat teren, în mare parte datorită certitudinii juridice acordate monedelor stabile de către Legea Genius adoptată în iulie. Acțiunile băncilor au crescut cu 35% de la victoria electorală a lui Donald Trump, pe fondul așteptărilor unei reglementări mai favorabile. Preocuparea imediată a bancherilor este reglementarea monedelor stabile, notează The Economist. Legea Genius […]
19:40
MINCIUNILE ies la suprafață. Ministerul Mediului REPARĂ ABIA ACUM rezerva de apă din zona Paltinu # National.ro
Ministerul Mediului anunță demararea investițiilor pentru reabilitarea bazinului de apă curată din zona Paltinu, recunoscând, astfel, că era atribuția instituției să facă aceste lucrări. Și asta după ce a tot dat vina pe Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, încercând să scape basma curată. Mai mult decât atât, până la finalizarea investiției, care va dura 2 […]
19:10
Ford va renunța la mai multe vehicule electrice, în cel mai dramatic exemplu de până acum al retragerii industriei auto de la modelele EV, ca răspuns la politicile administrației Trump și la slăbirea cererii pentru aceste mașini. Compania cu sediul în Dearborn, Michigan, va înlocui modelul F-150 Lightning, complet electric, cu o versiune care utilizează […]
18:40
Mark Rutte, secretarul general al NATO, cunoscut pentru alarmismul său, a evocat spectacolul unor armate de milioane de oameni care se ciocnesc într-o furie apocaliptică, instruind sever europenii că trebuie să „fie pregătiți pentru amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii sau străbunicii noștri". Premierul Finlandei nu s-a lăsat mai prejos, afirmând că "Rusia își […]
18:40
După răspândirea știrilor despre masacrul la evenimentul Hanukkah de pe plaja Bondi, s-a simțit un aer de inevitabilitate. Motivul nu este deloc misterios. Sajid și Naveed Akram, tatăl și fiul care au ucis 15 persoane – printre care un supraviețuitor al Holocaustului, doi rabini și o fetiță de zece ani – juraseră credință Statului Islamic, […]
18:20
Președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, a lansat un nou atac dur la adresa arbitrajului din La Liga, după meciul câștigat cu 2-1 în fața lui Alaves. Oficialul madrilen a criticat direct prestația arbitrului VAR, González Fuertes, iar televiziunea clubului a difuzat un material video cu presupuse greșeli comise de acesta împotriva Realului. Profitând de […]
18:00
Statele Uniunii Europene sunt supuse unui atac fără precedent al virușilor, care împrăștie tot mai multe boli în rândul animalelor. În mod stupefiant, la nivelul Comisiei Europene s-a stabilit uciderea în masă nu numai a animalelor infectate, ci și a celor sănătoase aflate pe o rază de 50 de km de acestea. Politica sacrificării oarbe […]
17:50
Unul dintre autorii jafului comis asupra portarului Gianluigi Donnarumma s-a sinucis în închisoare. Este vorba despre Seyni, un tânăr de 21 de ani, găsit spânzurat în celula sa din penitenciarul Fresnes, în luna mai 2024. Informația a fost făcută publică abia acum, odată cu finalizarea anchetei, scrie Le Parisien. Jaful a avut loc în vara […]
17:40
După mulți ani de tăcere, în care despre justiție nu se mai vorbea aproape deloc, iată că zilele trecute, ca urmare a unui film prezentat pe micul ecran, românii s-au trezit în fața unei realități zguduitoare, aflând că, printre alte nereguli din sistem, dosarele marilor corupți sunt ascunse în sertare bine ferecate! Ni se spune […]
17:10
Zidul european împotriva dronelor și alte proiecte „flagship" din domeniul apărării sunt puse în pericol chiar de politicienii Uniunii Europene. Planurile se află în centrul unei lupte pentru putere între Comisia Europeană – care le-a propus – și unele guverne naționale, care susțin că proiectele majore de apărare sunt în primul rând o chestiune care […]
16:50
Cazul așa-numitei „Doamne Pisică", o spioană rusă ilegală demascată în Italia datorită propriului atașament emoțional față de animalul său de companie, oferă o imagine revelatoare asupra modului în care funcționează spionajul rus în Europa contemporană. Dincolo de dimensiunea anecdotică, povestea scoate la iveală vulnerabilități structurale profunde atât în mediile politice și militare occidentale, cât și […]
16:40
Dacă tranzacționalismul îl definește pe Donald Trump, cealaltă caracteristică cheie se referă la trimișii speciali. "Policy by personality" – așa cum o descrie un fost oficial din domeniul apărării – a înlocuit procesele și instituțiile care au stat la baza politicii externe a SUA timp de decenii. În locul Departamentului de Stat, apare dezvoltatorul imobiliar […]
16:30
Vacanțele de Sărbători, afectate de întârzieri ale zborurilor? Grevele pe aeroporturi din Europa ar putea da peste cap planurile de călătorie de Crăciun # National.ro
Decembrie e considerată, cu precădere, luna planurilor de călătorie, a revederii cu cei dragi și a pregătirilor pentru Crăciun și Revelion. Așa se face că aeroporturile devin, poate mai mult ca oricând, adevărate furnicare, în perioada finalului de an. Doar că pot să apară și situații neprevăzute, cum ar fi o grevă a personalului din […]
16:30
Când resursele se împuținează și economia horcăie, încep mișcările sociale. Ca să se internalizeze vina liderilor, la adăpostul fumigenelor. Este cazul în toată lumea. Cum România face parte din lume, nici a treia, dar nici prima, pe undeva pe la mijloc, s-a (re)născut și la noi un maidan al societății deschise drepturilor omului. Fără limite […]
16:10
Întârzierea punerii în aplicare a legii care crește excesiv impozitele și taxele locale, prin atacarea acesteia la Curtea Constituțională, a determinat Ministerul Finanțelor să emită un alt act normativ prin care să se asigure că niciun român nu va apuca să plătească biruri nemajorate. Astfel, ministerul obligă primăriile să emită de urgență hotărâri de majorare […]
15:30
Incredibil! Cât poate să coste un sfert de porc într-un supermarket din România, cu doar câteva zile rămase până la Crăciun! # National.ro
Cu doar câteva zile rămase până la Crăciun, românii încep deja să se pregătească pentru mesele festive și să cumpere alimentele necesare pentru prepararea fripturilor sau a sarmalelor. Și cum pentru mulți preparatele din carne de porc sunt nelipsite de pe masa de Crăciun, de pe lista de cumpărături nu lipsește acest tip de carne. […]
15:10
Nu e folosită tehnica de înregistrare? Foarte bine. Să ruginească! În ’89 s-a strigat ”Jos Securitatea!” # National.ro
1. Olimpiada de Iarnă din Piața Victoriei se va ține și de Crăciun? Să vină mai repede vara, ca să plecăm la Mare! Dacă duci un userist la o cherhana și îi umpli farfuria cu zargani, el crede că sunt grisine. Normal ar fi să se dezumfle gogoașa asta cu justiția, fiindcă există și tefeliști […]
14:00
Firma fondată de Dragoș Pîslaru, șeful de la MIPE, contracte de milioane de lei cu ministerul pe care îl conduce # National.ro
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a atribuit, în cursul anului 2025, două contracte de consultanță în valoare totală de circa 4,6 milioane de lei companiei Civitta Strategy & Consulting. Această firmă a fost fondată – și administrată în trecut – chiar de actualul ministru al MIPE, Dragoș Pîslaru. Firma a obținut aceste contracte în […]
12:10
VIDEO. Călin Georgescu a mers să semneze controlul judiciar: „Acest blestem se va rupe. Atât am avut de spus. A venit ceasul” # National.ro
Călin Georgescu a ajuns, marți, 16 decembrie, la secția de Poliție din Buftea, pentru semnarea controlului judiciar. A fost așteptat, ca de obicei, de un număr mare de susținători. Până să plece de la sediul de poliție, unde s-a prezentat pentru a da cu subsemnatul, în cazul măsurii ce i-a fost impusă încă de la […]
12:00
A doua opinie medicală, plătită de sistemul de asigurări. „Poți merge la un alt medic specialist, fără costuri suplimentare” # National.ro
Pacienții vor avea dreptul la a doua opinie medicală, plătită de sistemul de asigurări, aceasta fiind una dintre modificările aduse Legii Drepturilor Pacientului, aprobate în Comisia pentru Sănătate și Familie, spune deputatul PNL Ovidiu Cîmpean, relatează Mediafax. „Dacă primești un diagnostic greu sau ți se recomandă o intervenție importantă, vei avea dreptul la a doua […]
11:40
Cum să transporţi corect bradul de Crăciun cu maşina, ca să nu-ţi iei amendă. Pentru abateri, amenzile sunt usturătoare # National.ro
Codul Rutier 2025 permite transportul obiectelor voluminoase cu maşina, dar trebuie respectate o serie de reguli. Aici se încadrează şi bradul de Crăciun. Pomul trebuie să fie bine fixat și să nu afecteze stabilitatea mașinii, vizibilitatea șoferului sau funcționarea sistemelor de iluminare și semnalizare. Dacă bradul este pus în interiorul mașinii, acesta nu trebuie să […]
Ieri
11:00
Românii pun “frână” cumpărăturilor din impuls, dar un nou obicei a luat locul acestui trend. Austeritatea i-a împins pe oameni să se reorienteze # National.ro
Goana după cadouri, în 2025, nu mai este atât de alertă. Asta pentru că
10:40
Italienii au început să le ia românilor locurile de muncă din… Italia! Femeile din Peninsulă sunt şi ele dispuse să facă treaba străinilor # National.ro
Nu doar România se confruntă cu austeritate, criză şi un număr redus de locuri de muncă. O astfel de situaţie o întâlnim şi în Italia, unde, până de curând, românii se ocupau cu meserii pe care, de regulă, italienii le respingeau. De exemplu, munca de badantă. Situația s-a schimbat în Italia, iar acum românii au […] The post Italienii au început să le ia românilor locurile de muncă din… Italia! Femeile din Peninsulă sunt şi ele dispuse să facă treaba străinilor first appeared on Ziarul National.
10:30
Meteorologii au actualizat prognoza! Cum va fi vremea la sfârșitul acestui an și în primele zile din 2026 # National.ro
Cum va fi vremea la final de 2025? Pe măsură ce se apropie tot mai mult Crăciunul, aflăm date de ultimă oră de la meteorologi, cu privire la prognoza pentru perioada Sărbătorilor de iarnă din acest an. Dar și pentru primele zile din 2026. Meteorologii au actualizat prognoza pe patru săptămâni, pentru perioada 15 decembrie […] The post Meteorologii au actualizat prognoza! Cum va fi vremea la sfârșitul acestui an și în primele zile din 2026 first appeared on Ziarul National.
10:00
Protest spontan la Constanța: autobuzele CT Bus n-au ieșit pe traseu marți dimineață. Ce nemulțumiri au șoferii # National.ro
Angajații CT Bus au declanșat un protest spontan, în dimineața zilei de marți, 16 decembrie, astfel că autobuzele operatorului de transport local nu au ieșit pe traseu. Situație neprevăzută în transportul în comun din Constanța, în a doua zi a acestei săptămâni. Locuitorii orașului află că, în urma unui protest spontan al angajaților CT Bus, […] The post Protest spontan la Constanța: autobuzele CT Bus n-au ieșit pe traseu marți dimineață. Ce nemulțumiri au șoferii first appeared on Ziarul National.
10:00
Cadou pentru şoferii români înainte de Sărbători: încă 50 km din A7 vor fi daţi în folosinţă! Ce rută va fi finalizată # National.ro
Veşti bune pentru şoferii români înainte de Sărbătorile de iarnă. Cei care, până acum, circulau pe E85 şi tranzitau oraşul Adjud scapă de aglomeraţia de aici. Odată cu deschiderea acestui tronson, traficul de tranzit va fi scos şi din municipiul Adjud, iar şoferii vor beneficia de o circulaţie mai rapidă şi mai sigură. După ce […] The post Cadou pentru şoferii români înainte de Sărbători: încă 50 km din A7 vor fi daţi în folosinţă! Ce rută va fi finalizată first appeared on Ziarul National.
09:40
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, și la un om de afaceri (surse) # National.ro
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc ar fi intrat în vizorul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), la fel și un om de afaceri, motiv pentru care marți dimineață se fac percheziții, ce vor fi urmate de audieri – conform unor surse. Se fac percheziții, marți dimineață, 16 decembrie, atât la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, […] The post Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, și la un om de afaceri (surse) first appeared on Ziarul National.
09:30
Ce salariu trebuie să câştigi pentru ca banca să-ţi permită să te îndatorezi cu până la 70% din venituri. Cinci instituţii oferă astfel de credite # National.ro
Într-o vreme în care criza financiară se instalează tot mai “comod” în România, există oameni care aleg să se îndatoreze la bănci cu până la 70% din venituri. Cinci instituții financiare dau credite şi permit celor cu venituri mari să se îndatoreze peste limita fixată de BNR, cea de 40%. Nouă din zece români ajung […] The post Ce salariu trebuie să câştigi pentru ca banca să-ţi permită să te îndatorezi cu până la 70% din venituri. Cinci instituţii oferă astfel de credite first appeared on Ziarul National.
09:00
Ciprian Ciucu, despre dezastrul pe care l-a găsit la Primăria Capitalei: “Am avut un mic şoc. Ne-a ajuns cuţitul la os. Îmi încep mandatul cu datorii” # National.ro
Noul primar al Bucureștiului a dezvăluit dezastrul pe care l-a găsit în bugetul Primăriei Capitalei şi a anunţat că este gata să facă mai multe tăieri în interiorul instituţiei. “În primul rând, trebuie să discutăm bugetul. Am avut un mic şoc. Ştiam, în mare, care sunt problemele, dar nu îmi imaginam că sunt aşa de […] The post Ciprian Ciucu, despre dezastrul pe care l-a găsit la Primăria Capitalei: “Am avut un mic şoc. Ne-a ajuns cuţitul la os. Îmi încep mandatul cu datorii” first appeared on Ziarul National.
08:30
SUA promit Ucrainei garanţii de securitate „foarte puternice”, corespunzătoare articolului 5 din Tratatul NATO. Trump este optimist # National.ro
Negocierile de pace avansează. După două zile de discuții la Berlin cu negociatorii ucraineni, inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski, Statele Unite au asigurat luni că au oferit Ucrainei garanţii de securitate „foarte puternice”. Aceste garanții sunt comparabile cu protecţia oferită de NATO, prin articolul 5 din Tratat, dar totuşi acceptabile, în opinia lor, pentru Rusia. […] The post SUA promit Ucrainei garanţii de securitate „foarte puternice”, corespunzătoare articolului 5 din Tratatul NATO. Trump este optimist first appeared on Ziarul National.
07:20
05:50
BERBEC Nu faceți atât de mult caz de evenimentele lumii. Da, desigur, vrei să te implici și să faci diferența, dar chiar contează și va schimba lucrurile? Concentrați-vă acum asupra propriilor nevoi și asupra celor pe care îi iubiți. TAUR Rezolvați acum pentru orice lucru negativ pe care rivalii și concurenții l-ar putea spune despre […] The post Horoscop 16 decembrie 2025 – Norocul pare să-ți zâmbească în acest moment first appeared on Ziarul National.
15 decembrie 2025
22:30
Nick Reiner, fiul celebrului regizor Rob Reiner, reținut în ancheta privind moartea părinților săi # National.ro
Nick Reiner se află în centrul unei anchete șocante după ce autoritățile americane l-au reținut în legătură cu moartea violentă a părinților săi, regizorul Rob Reiner și soția acestuia, Michele Singer Reiner, găsiți fără viață în locuința familiei din Los Angeles. Cazul a provocat un val de emoție și consternare atât în rândul industriei cinematografice, […] The post Nick Reiner, fiul celebrului regizor Rob Reiner, reținut în ancheta privind moartea părinților săi first appeared on Ziarul National.
21:50
Eurovision 2026 aduce reveniri surprinzătoare și proteste politice: România reintră în concurs # National.ro
Eurovision 2026 marchează o ediție cu schimbări importante, reveniri așteptate și controverse politice care redesenează harta concursului muzical european, după ce organizatorii au anunțat lista finală a țărilor participante. România, Bulgaria și Republica Moldova se întorc în competiție, în timp ce alte state aleg să se retragă, invocând motive politice și de principiu. Concursul va […] The post Eurovision 2026 aduce reveniri surprinzătoare și proteste politice: România reintră în concurs first appeared on Ziarul National.
21:40
Trenurile spre Aeroportul Otopeni, blocate în câmp: peste 100 de pasageri riscă să piardă zborurile # National.ro
Trenurile spre Aeroportul Otopeni au rămas blocate luni seara în câmp, timp de peste 90 de minute, lăsând peste 100 de pasageri fără soluții și cu riscul real de a pierde cursele aeriene programate. Incidentul a provocat revoltă în rândul călătorilor, în condițiile în care circulația nu a fost reluată, iar un punct de vedere […] The post Trenurile spre Aeroportul Otopeni, blocate în câmp: peste 100 de pasageri riscă să piardă zborurile first appeared on Ziarul National.
21:10
20:10
Statele Unite au solicitat Uniunii Europene să le acorde o derogare de la obligațiile prevăzute de legea privind emisiile de metan pentru importurile de combustibil până în 2035, potrivit unui document al guvernului american consultat de Reuters. Începând din acest an, UE impune importatorilor de petrol și gaze din Europa să monitorizeze și să declare […] The post Încurcăturile politicilor climatice. Ce vrea America de la Uniunea Europeană first appeared on Ziarul National.
19:30
Compania strategică din industria de apărare, Avioane Craiova, se află la un pas de închidere din cauza unui contract cu MApN, în care au fost incluse clauze aberante, inexistente în vreun contract comercial. Prinsă la ”înghesuială”, Avioane Craiova a fost nevoită să accepte penalități nelimitate în caz de întârziere a livrărilor, penalități care au ajuns […] The post Trădare sau incompetență? Statul român își EXECUTĂ propria fabrică de avioane first appeared on Ziarul National.
19:00
Cartel Alfa spulberă Guvernul Bolojan. ”Sacrificați cetățenii și protejați companiile și sponsorii de partid” # National.ro
Guvernul vrea să reducă deficitului excesiv doar prin sacrificarea cetățenilor, protejând, în același timp, capitalul și sponsorii de partid. Se arată într-o scrisoare deschisă adresată de Cartel Alfa premierului Ilie Bolojan. Confederația Sindicală cere politici echilibrate pentru țară, care să urmărească realizarea justiției sociale, nu măsuri protecționiste pentru grupurile de interese. Aceasta atrage atenția că […] The post Cartel Alfa spulberă Guvernul Bolojan. ”Sacrificați cetățenii și protejați companiile și sponsorii de partid” first appeared on Ziarul National.
18:50
La 40 de ani, Cristiano Ronaldo își pregătește viitorul dincolo de teren. Starul portughez este gata să investească 65 de milioane de dolari pentru a cumpăra 15% din acțiunile clubului Al-Nassr, formația la care evoluează din ianuarie 2023, potrivit presei spaniole. Al-Nassr este controlată în prezent de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite, însă […] The post Și Cristiano se face “patron”. L-a costat 65 de milioane first appeared on Ziarul National.
18:30
Gardienii euro lasă rata dobânzilor neschimbată, dar următoarea mișcare ar putea fi o creștere # National.ro
Banca Centrală Europeană ar trebui să mențină joi rata dobânzilor neschimbată, confirmând pauza într-un context economic stabilizat, în timp ce noile prognoze vor alimenta discuțiile privind viitoarea traiectorie monetară. BCE beneficiază de o dinamică a prețurilor mai echilibrată, ceea ce face inutilă orice mișcare imediată în ceea ce privește rata dobânzii, notează AFP. La începutul […] The post Gardienii euro lasă rata dobânzilor neschimbată, dar următoarea mișcare ar putea fi o creștere first appeared on Ziarul National.
