Mai contează Europa?

09:30

Într-o vreme în care criza financiară se instalează tot mai "comod" în România, există oameni care aleg să se îndatoreze la bănci cu până la 70% din venituri. Cinci instituții financiare dau credite şi permit celor cu venituri mari să se îndatoreze peste limita fixată de BNR, cea de 40%. Nouă din zece români ajung […]