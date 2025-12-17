Premierul, declarații de ultimă oră! Ilie Bolojan: Cel puţin în fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescripție

10:40

Nu doar România se confruntă cu austeritate, criză şi un număr redus de locuri de muncă. O astfel de situaţie o întâlnim şi în Italia, unde, până de curând, românii se ocupau cu meserii pe care, de regulă, italienii le respingeau. De exemplu, munca de badantă. Situația s-a schimbat în Italia, iar acum românii au […] The post Italienii au început să le ia românilor locurile de muncă din… Italia! Femeile din Peninsulă sunt şi ele dispuse să facă treaba străinilor first appeared on Ziarul National.