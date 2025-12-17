Când începe VACANȚA de iarnă. Elevii vor avea în total 19 zile libere

07:20

Bancul de miercuri este despre o nevastă care spune că în viața ei au existat „doi bărbați adevărați”. Spor la râs! Soția se ceartă cu soțul: – În viața mea au existat numai doi bărbați adevărați! Soțul, curios: – Și cine-i cel de-al doilea? – Tu nici pe primul nu-l cunoști! Mirele sadic și mireasa […]