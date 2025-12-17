Rodica Stănoiu reclamase la Poliție că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces. Dezvăluiri tulburătoare din anchetă
În cazul fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, a fost deschis un dosar de moarte suspectă, iar acum sunt analizate circumstanțele. Ancheta a adus la suprafață noi detalii tulburătoare: aceasta reclamase la Poliție că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces. Vă reamintim că luni, 15 decembrie 2025, trupul ei a fost […]
• • •
Un testament cu cântec. O badantă din Italia moștenește toate bunurile unui bătrân, casa și conturile # Gândul
După decesul unui bătrân, produs la spitalul din Prato, în Italia, badanta acestuia s-a prezentat la un notar din oraș cu un testament în care figura drept unică moștenitoare a tuturor bunurilor bărbatului. Cazul a intrat însă în atenția anchetatorilor, care verifică dacă procedurile au fost respectate și dacă documentul reflectă cu adevărat voința defunctului, […]
Șpaga negociată pe butoane de telecomandă. Gândul prezintă înregistrări ambientale audio – video în dosarul fostului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Procentul din șpagă, discutat și la restaurant: „Când am fost la el în curte, el a zis: „9”, mi-a arătat pe telecomandă. Tu mi-ai zis de 6 – știi?” # Gândul
Dosarul DNA în care procurorii au cerut arestarea fostului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc și omului de afaceri Cătălin Daniel Bușe conține o o serie de interceptări ambientale din restaurante și alte diverse locații, în care se discută despre șpaga din contractul RAAR. Potrivit documentelor, șpaga de 6% din valoarea totală a contractului cadru de […]
Uniunea Europeană vrea să facă locuințele mai ieftine pentru tineri. În ultimii 10 ani, costurile caselor au crescut cu aproape 60% # Gândul
Comisia Europeană a prezentat marți primul său Plan privind locuințele accesibile și a stabilit o foaie de parcurs pentru abordarea crizei locuințelor la nivelul blocului comunitar. Pachetul legislativ urmărește să elibereze fonduri publice pentru locuințe noi, să limiteze închirierile pe termen scurt și să reducă procedurile administrative pentru proiectele de construcții. În ultimul deceniu, […]
Război în Ucraina, Ziua 1392: Noi atacuri cu drone și pene de curent în timpul discuțiilor lui Zelenski cu oficialii europeni # Gândul
Astăzi, regiunea ucraineană Sumy s-a confruntat cu o serie de atacuri cu drone rusești care au afectat profund infrastructura energetică, provocând pene de curent, conform declarațiilor Ministrului Energiei, Mykola Kolisnyk. Mai mult, Forțele Aeriene Ucrainene au raportat că trupele ruse sunt concentrate la sud de Pokrovsk, cu grupuri mici răspândite în oraș. Rușii atacă constant […]
Fermierii francezi protestează la Strasbourg. Au adus zeci de utilaje agricole în fața Parlamentului European. Care sunt mesajele și nemulțumirile # Gândul
Protestele fermierilor francezi iau amploare. Astăzi, aceștia au blocat intrarea în fața Parlamentului European de la Strasbourg cu utilaje agricole și au afișat bannere cu mesaje tendențioase prin care își exprimă nemulțumirile. Protestele fermierilor francezi iau amploare. Ce mesaje au transmis astăzi În ultimele zile, fermierii din Franța au blocat autostrăzile și au aruncat gunoi […]
Dinamo și FCSB nu mai pot juca pe Arena Națională. Ce spune LPF și unde ar putea evolua cele două mari echipe # Gândul
Arena Națională va găzdui concerte în mai 2026, când are loc play-off-ul Superligii. Dinamo și FCSB nu vor mai putea disputa meciurile de acasă pe acest stadion și se vor muta. Echipa roș-albastră ar putea juca în Ghencea, iar roș-albii ar putea alege Arcul de Triumf sau arene din provincie. În mai se joacă ultimele […]
Mircea Lucescu și Ianis Hagi și-au exprimat votul în ancheta FIFA – The Best, iar opțiunile au devenit publice imediat după evenimentul de luni seara de la Doha (Qatar). Ianis Hagi, căpitanul naționalei de fotbal a tricolorilor, a votat pentru România la secțiunea cel mai bun jucător al lumii. Cum au votat Mircea Lucescu și […]
Trupul Rodicăi Stănoiu nu a fost ridicat de la INML. Rudele ar refuza să plătească pentru reînhumare. Primăria ar putea achita procedura # Gândul
Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu încă așteaptă să fie ridicat de la INML, pentru reînhumare. Motivul ar fi neînțelegerile dintre rudele fostului ministru al Justițiu, cu privire la achitarea funeraliilor. Dacă nu se ajunge la nicio înțelegere în termen de 30 de zile, fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, ar putea fi reînhumat pe banii […]
Cântăreața Ruby, în vârstă de 36 de ani, la ce reality show și-ar dori să participe. ”Sunt datoare cu locul 1”, a comentat aceasta. Ruby, una dintre cele mai lipsite de inhibiții vedete din showbiz-ul autohton, formează un cuplu de mulți ani cu Robert Adrian, împreună cu care a participat și la emisiunea ”Asia […]
Caz scandalos la Iași. Un profesor universitar a fost arestat după acuzații grave de viol și hărțuire sexuală # Gândul
Un profesor universitar în vârstă de 57 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, cercetat pentru infracțiunea de viol, fiind acuzat de una diontre studentele sale. Potrivit anchetatorilor, faptele reclamate ar fi avut loc pe data de 9 iulie, după un examen. Profesorul Corneliu Gașpar, care preda disciplina „Etică și integritate academică” […]
Ilie Bolojan adoptă OUG-ul prin care vor crește impozitele și taxele pe locuințe și mașini cu până la 80% în ședința extraordinară de guvern # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a convocat Guvernul la o ședință de urgență, în care urmează să fie aprobată o ordonanță ce va duce la scumpiri mari ale impozitelor pe mașini și locuințe, de până la 80%. După ce ordonanța este adoptată, primăriile au la dispoziție 3 zile ca să anunțe Fiscul de noile valori ale impozitelor, […]
Conform structurii anului școlar 2025–2026 publicate de Ministerul Educației, elevii din România vor intra în vacanța de iarnă pe 20 decembrie 2025, ceea ce marchează finalul celui de-al doilea modul de învățare. Vacanța de Crăciun va dura 19 zile, de sâmbătă, 20 decembrie 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026. Elevii se vor întoarce la cursuri […]
Premierul Ilie Bolojan vrea ca vârsta de pensionare să fie la fel pentru toată lumea: „Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan vrea ca toți românii să se pensioneze la 65 de ani. El spune că actualele politici sociale permit prea ușor evitarea muncii și pun o presiune mare pe bugetul statului. În acest context, Bolojan anunță că intenționează să elimine pensionările anticipate, să verifice mai atent concediile medicale și să schimbe modul în […]
24 de funcționari au fost trimiși în judecată de DNA pentru tentativă de fraudă cu fonduri europene # Gândul
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au trimis în judecată 24 de funcționari publici pentru tentativă de fraudă cu fonduri europene, abuz în serviciu pentru obținerea unor foloase și fals în înscrisuri. Prejudiciul estimat se ridică la suma de 6,3 milioane de lei, se arată în comunicatul DNA. „Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a 24 […]
Pe 17 decembrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Proroc Daniel, una dintre marile figuri ale Vechiului Testament. Ziua este marcată prin rugăciune și reflecție, dar și prin urări de „La mulți ani” pentru toți cei care poartă numele Daniel și derivatele sale. În fiecare an, la această dată, credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Daniel, […]
A avea o bandă de alergare acasă înseamnă libertate și flexibilitate: poți alerga oricând dorești, fără să depinzi de vreme, de trafic sau de programul sălilor de fitness. O banda de alergat modernă nu este doar un simplu aparat, ci un instrument esențial pentru menținerea formei fizice, a sănătății și a motivației. Modelele actuale, echipate […]
Victor Ponta: „Valul MAGA a ajuns și la noi. Oamenii l-au votat pe Călin Georgescu, dar valul a fost oprit” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, a vorbit despre schimbarea de direcție venită din Statele Unite și despre felul în care aceasta afectează Europa. Discuția a pornit de la noua strategie de securitate americană și de la ideea revenirii la statele-națiune. Urmăriți aici, integral, […]
Coaliția, pe ace după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Liderii partidelor discută salariul minim și bugetul pe 2026 # Gândul
Votul PSD alături de AUR pentru adoptarea moțiunii simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a scos la suprafață fisuri majore din coaliția de guvernare. Acum, i se pune sub semnul întrebării capacitatea de a funcționa. Miercuri, în cadrul ședinței de coaliție, va fi discutat „gestul” PSD. Tot în ședință vor fi discutate și două subiecte […]
Mădălin Ionescu, despre situația persoanelor cu dizabilități. ”Este orbire morală. Este o rușine” # Gândul
Mădălin Ionescu, în vârstă de 55 de ani, și-a spus părerea despre situația persoanelor cu dizabilități. Prezentatorul Tv are un băiat care are probleme de sănătate. Mădălin Ionescu este căsătorit în prezent cu Cristina Șișcanu, împreună cu care are o fetiță, Petra. Acesta a mai fost însurat cu Mihaela Coșerariu, împreună cu care are doi […]
Împodobirea autoturismului cu luminiţe de Crăciun îi poate costa scump pe șoferi. Aceștia pot rămâne fără talon, iar amenzile pot ajunge până la 1.300 de lei. În general, nu este ilegal să-ți împodobești mașina în fel și chip, dar nu în așa fel încât să pui în pericol circulația. Luminițele pot să distragă atenția celorlalți […]
Marea Britanie reintră în Erasmus. De când poți opta pentru studii la universitățile din Regat prin programul european de mobilitate # Gândul
Marea Britanie ar putea ajunge la un acord oficial pentru a se alătura din nou programului european de schimb de studenți Erasmus, iar participarea urmează să fie reluată din ianuarie 2027. Guvernul britanic urmează să confirme detaliile acordului astăzi, după negocieri intense între Londra și Bruxelles pentru resetarea relațiilor post-Brexit. Progresul înregistrat în ceea ce […]
(P) Cum îți poți întări sistemul imunitar în sezonul rece: vitamine, antioxidanți și glutation – recomandările specialiștilor # Gândul
Sezonul rece reprezintă o perioadă în care organismul este supus unui nivel crescut de stres oxidativ, iar sistemul imunitar poate deveni vulnerabil. Pentru a menține o stare optimă de sănătate, specialiștii recomandă o combinație de nutrienți esențiali, antioxidanți puternici și o rutină zilnică sănătoasă. De la vitaminele clasice pentru imunitate, până la glutation – unul […]
Care sunt zonele cu nebulozitate stratiformă din România în aceste zile. Ce se va întâmpla cu vremea începând de duminică. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul # Gândul
Temperaturile se mențin pozitive în următoarele zile și mai ridicate față de aceeași perioadă a anului trecut. Ceața predomină în fiecare dimineață în majoritatea zonelor țării. În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu ANM, a transmis ultimele informații despre evoluția vremii. Meteorologii anunță ceață în prima parte a zilei în mai multe zone din țară. […]
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre cele 2 moțiuni simple depuse împotriva a 2 demnitari din actuala coaliție de guvernare. „Partidul AUR a depus 2 moțiuni simple împotriva a 2 demnitari din actuala coaliție de guvernare. La Senat, a fost depusă o moțiune simplă împotriva […]
Stadionul Rapid își va schimba, din nou, denumirea, după încheierea contractului cu sponsorul principal. Cum se va numi din 2026 # Gândul
Stadionul Rapid se pregătește să își schimbe, din nou, denumirea, după încheierea contractului cu sponsorul principal. În acest sens, începând cu anul 2026, arena va avea un alt nume. Stadionul Rapid a purtat denumirea de „Superbet Arena” timp de 3 ani, iar din 2026 își va schimba numele. După ce se va încheia contractul cu […]
O chinezoaică din Bacău crede că România este o țară periculoasă pentru fete. Care este motivul # Gândul
O chinezoaică din Bacău consideră că România, în special Moldova, este un loc în care este periculos să trăiești, mai ales dacă ești fată, minionă și slabă țâr. Gastronomia de pe aceste meleaguri este bombă pentru silueta recomandată pe TikTok. Lunavia, cum îi zice fetei pe rețele, acuză și agresiunea ospitalității exagerate a moldovenilor. „România […]
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit, marți, cu directorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI), Kash Patel. Discuțiile dintre vicepremierul Predoiu și Patel s-au focusat pe combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere, în special a traficului de droguri şi a criminalităţii cibernetice. „Ministerul Afacerilor Interne acordă o atenţie deosebită destructurării reţelelor infracţionale care, inclusiv prin activităţi desfăşurate […]
Scandalul din justiție se mută în Parlament. Moțiuni împotriva ministrului de Interne Predoiu și Marinescu de la justiție # Gândul
AUR a depus o moțiune împotriva lui Cătălin Predoi, fost ministru al Justiției, fost ministru al Afacerilor Interne și actual vicepremier. Ministrul Justiției, Radu Marinescu este, de asemenea, vizat de o moțiune inițiată de formațiunea lui George Simion. „Domnul ministru al Justiției conduce un domeniu care împarte mai degrabă nedreptate. Îl acuzăm de o lipsă […]
Iată lista zonelor din țară unde se poate schia de sărbători. Doar câteva pârtii sunt deschise în România, la momentul actual, unele dintre ele fiind funcționale doar în zilele de weekend. Temperaturile ridicate au pus „lacătul” pe multe pârtii din România. Zeci de astfel de spații dedicate împătimiților sporturilor de iarnă sunt închise, la momentul […]
Obligatoriu pentru toți șoferii de la 1 ianuarie 2026. Sute de mii de șoferi români sunt afectați # Gândul
Spania se pregătește pentru una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în materie de siguranță rutieră, iar impactul va fi resimțit de milioane de șoferi încă din primele zile ale lui 2026. De la 1 ianuarie, intră în vigoare o regulă care schimbă complet modul în care sunt semnalizate avariile și accidentele pe drumurile […]
Bolojan deschide șampania. Românii au împrumutat guvernul cu 21 de miliarde de lei în 2025. Ce dobânzi oferă statul: sunt mai mari decât ce oferă băncile # Gândul
Românii au împrumutat guvernul cu 21 mld. lei în 2025, conform datelor de la Ministerul de Finanțe. Practic, dintr-un deficit bugetar de circa 150 mld. lei, persoanele fizice din România au acoperit 13%. Restul finanțării a fost obținută de guvernul Bolojan fie de la băncile locale, fie de pe piețele financiare internaționale. „Programul FIDELIS a […]
Victor Ponta: „Noi nu o să știm adevărul despre anularea alegerilor decât dacă Nicușor Dan se ține de cuvânt și desecretizează ședința CSAT” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, a vorbit despre relația dintre politică și serviciile secrete, despre rolul jucat de Ilie Bolojan și Nicușor Dan, dar și despre anularea alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Serviciile sunt mai aproape de Bolojan Marius Tucă […]
Alimentul adorat de români de Crăciun care și-a TRIPLAT prețul: 1 kg costă 245 lei în Kaufland # Gândul
Prețurile bunătăților tradiționale de Crăciun par să o fi luat razna. Nu numai la producători, dar mai ales în marile lanțuri de magazine. Dacă alimente care se înscriu la rubrica mâncarea săracului, ca șoricul sau jumările, s-au transformat în jambon, cozonacul a devenit caviar. Un cozonac boieresc cu toate cele tradiționale, frământat fără economie, cu […]
Proteste masive în Slovacia împotriva reformelor judiciare ale premierului Robert Fico. Opoziția spune că noile legi distrug statul de drept # Gândul
Mii de slovaci au ieșit marți seara în stradă pentru a protesta împotriva schimbărilor aduse sistemului judiciar, despre care politicienii opoziției și criticii spun că distrug statul de drept. Protestatarii s-au adunat în Bratislava și alte opt orașe, anunță Reuters. Cel mai mare partid de opoziție, Slovacia Progresistă, a convocat protestul după ce guvernul naționalist […]
Bancul zilei are în centrul atenției un scurt dialog între două persoane, pe Messenger. Spor la râs. – Bună Vio, ai timp 2 minute? – Bună, am timp, dar nu știu cine ești. – Sunt sora lui Costel. – Care Costel? – Fratele meu. – Aaaaaa. Un băiat simplu și sărac –Bună, frumoaso, ți-o spun […]
Ianis Hagi a discutat cu FRF.tv despre echipa națională, calificarea la CM 2026 și viața de familie. Internaționalul român care joacă la Alanyaspor a avut și un mesaj pentru suporterii echipei naționale. România va juca la barajul pentru calificarea la CM cu Turcia și dacă învinge va juca pentru biletul la Mondial cu echipa care […]
Transnistria, un obstacol major în calea aderării Moldovei la UE. Retragerea trupelor rusești necesită discuții cu Rusia, Chișinăul nu este pregătit # Gândul
Problema retragerii trupelor și a tonelor de muniție de pe malul stâng al râului Nistru necesită discuții cu Rusia, iar autoritățile moldovene nu sunt încă pregătite pentru acest lucru. În urma victoriei forțelor pro-UE în alegerile parlamentare din Moldova din această toamnă, Uniunea Europeană a presat din ce în ce mai mult Chișinăul să lucreze […]
Victor Ponta: „Bătălia este pentru a prelua puterea la DNA, la Înalta Curte, dar și de a prelua puterea peste Nicușor Dan” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, a vorbit despre ceea ce el numește o luptă pentru controlul justiției și al puterii politice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Vor să pună mâna din nou pe DNA și pe Înalta Curte” Ponta spune […]
Scandal în Comisia juridică, după avizul favorabil pe proiectul de lege privind combaterea extremismului. AUR s-a împotrivit: „E o prigoană bolșevică” # Gândul
Deputații din Comisia juridică au dat un raport favorabil pentru proiectul de lege inițiat de deputatul Silviu Vexler privind combaterea extremismului în forma adoptată deja de Senat. Deputații AUR s-au împotrivit vehement amendamentelor propuse de Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România. Documentul a fost analizat ca urmare a solicitării de reexaminare transmisă de președintele […]
Povestea blocului din Capitală care arată ca un vapor. Unde se află și cine a construit clădirea cu un design inedit # Gândul
Bucureștiul ascunde numeroase surprize arhitecturale, însă puține clădiri reușesc să atragă privirile așa cum o face un bloc construit sub forma unui vapor. Situat într-o zonă aparent banală a Capitalei, imobilul a devenit un reper urban neoficial și o atracție pentru cei care îl descoperă pentru prima dată. Capitala este cunoscută pentru contrastul dintre clădirile […]
Vine gerul peste România. Care sunt zonele unde temperaturile scad la sub -10 grade Celsius # Gândul
Vine gerul peste România. În mai multe zone din țară se vor înregistra temperaturi sub -10 grade Celsius, în următoarea perioadă. România ar putea să se confrunte în decembrie 2025 cu un episod dur de iarnă. Specialiștii în meteorologie au efectuat mai multe măsurători, iar în unele zone din țară ar putea să fie atinse […]
SUA și Venezuela, pe un butoi de pulberi. Trump ordonă blocada totală împotriva petrolierelor care intră și ies din Venezuela # Gândul
Tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela au escaladat din nou după ce președintele Donald Trump a anunțat instituirea unei blocade „totale și complete” asupra tuturor petrolierelor sancționate care intră sau ies din Venezuela. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care liderul de la Casa Albă a precizat […]
(P)CJ Olt a organizat un eveniment dedicat prevenirii traficului de persoane şi combaterii violenţei domestice # Gândul
200 de tineri din Olt au învăţat, în cadrul unui eveniment organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, despre cum poate fi prevenită violenţa domestică, cât şi riscul de a cădea victima reţelor de trafic de persoane. Evenimentul a reunit specialişti din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, Inspectoratului de […]
Surpriză în finala MasterChef România 2025. Cine este concurentul care a pus mâna pe marele trofeu în valoare de 75.000 de euro # Gândul
Finala MasterChef România 2025 și-a desemnat marele câștigător, într-o confruntare „pe viață și pe moarte” între trei concurenți care au demonstrat talent, determinare și evoluție constantă pe parcursul competiției. Ultima farfurie de aur a competiției culinare i-a adus în fața chefilor Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu pe Cosmina Boboc, Ștefan Măchiță și Florentin […]
(P) Lucrările pe DJ 602 Domneşti sunt în derulare. Vor fi amenajate piste de biciclete cu o lungime de 13 km # Gândul
Asfaltare, canalizare pluvială, piste de biciclete, alveole pentru spațiu verde, trotuare și accese proprietăți ar fi, pe scurt, cei 6,7 kilometri de drum județean aflaţi în curs de modernizare. Vor mai fi amenjatate piste de biciclete, pe o distanţă de 13 km și încă 13 kilometri de trotuare, într-o investiție a Consiliului Județean Ilfov, prin […]
Nicușor Dan face promisiuni cu jumătate de gură românilor din Londra, pe tema anulării alegerilor: „Veți afla într-o lună, două” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a fost așteptat de un grup de români în fașa ambasadei de la Londra, unde avusese o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Marea Britanie. Oamenii l-au întrebat pe șeful statului când va prezenta raportul despre anularea alegerilor, promisiune făcută în timpul campaniei electorale. Nicușor Dan a făcut o nouă promisiune […]
Banii chiar aduc fericirea? De ce salariu lunar ai nevoie pentru a-ți putea asigura un nivel ridicat de satisfacție personală # Gândul
Cât trebuie să câștigi pentru a fi cu adevărat mai fericit? Un studiu realizat în Statele Unite indică un prag clar al veniturilor care ar putea asigura un nivel ridicat de satisfacție personală, readucând în discuție vechea dilemă legată de bani și fericire. Un studiu american recent, citat de Capital.fr, arată că un angajat care […]
Nicușor Dan, față în față cu românii din Londra: „Oamenii din CSM au fost aleși. E ca-n politică. De ce nu a avut doamna Savonea contracandidat?” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit cu mai mulți cetățeni români care l-au așteptat în fața Ambasadei României de la Londra, subiectul principal fiind Justiția românească. Șeful statului a susținut că „oamenii din CSM au fost aleși de colegii lor”, precizând că „e ca în politică”. Apoi, a adresat singur o întrebare: „De ce nu a […]
Este sigur să lași luminițele de Crăciun aprinse noaptea? Ce spun specialiștii despre riscurile asupra sănătății și consumul de energie # Gândul
Luminițele de Crăciun creează o atmosferă caldă și familiară în case și orașe, însă lăsate aprinse peste noapte pot ridica întrebări legate de siguranță, sănătate și consumul de energie. Specialiștii atrag atenția că acestea pot fi folosite în siguranță, dar doar cu respectarea unor reguli clare. Odată cu lăsarea serii, orașele se aprind în mii […]
