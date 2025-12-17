Rodica Stănoiu reclamase la Poliție că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces. Dezvăluiri tulburătoare din anchetă

08:50

Cât trebuie să câștigi pentru a fi cu adevărat mai fericit? Un studiu realizat în Statele Unite indică un prag clar al veniturilor care ar putea asigura un nivel ridicat de satisfacție personală, readucând în discuție vechea dilemă legată de bani și fericire. Un studiu american recent, citat de Capital.fr, arată că un angajat care […]