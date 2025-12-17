Oana Ciocan, soția lui Jador, a slăbit extrem de mult. Proaspăta mămică și-a îngrijorat urmăritorii: "Ce s-a întâmplat?"

22:20

Chiar dacă lucrurile păreau că s-au mai liniștit, problemele continuă pentru Loredana Chivu! Fosta asistentă TV a fost dată în judecată chiar în prag de sărbători, de un bărbat pe care susține că nu îl cunoaște. Care este motivul pentru care acesta i-a deschis proces și ce legătură are vedeta cu individul care, potrivit informațiilor, a fost condamnat în trecut pentru trafic de persoane.