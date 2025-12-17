Oana Ciocan, soția lui Jador, a slăbit extrem de mult. Proaspăta mămică și-a îngrijorat urmăritorii: "Ce s-a întâmplat?"
Oana Ciocan, soția lui Jador, a născut în luna iunie. Încă de pe atunci, aceasta a slăbit considerabil, iar urmăritorii săi au început să-și facă griji. Mulți au întrebat-o ce s-a întâmplat.
Marina Almășan trăiește o bucurie imensă! Prezentatoarea TV a făcut dezvăluiri despre viața amoroasă a fiului ei, care se pregătește să ajungă în fața altarului! Vedeta urmează să devină soacră mare și radiază de fericire.
România este în doliu după dispariția unei respectate jurnaliste din țară. După o luptă de 30 de ani cu o formă agresivă de cancer, Simona Popescu s-a stins din viață, lăsând în urmă o carieră impresionantă.
Zi mare în familia Anamariei Prodan! Impresara a împlinit 53 de ani și este cea mai fericită și împlinită. Bebeto, fiul său, a marcat acest eveniment important printr-un mesaj emoționant, dedicat celei care i-a dat viață.
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și soțul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public # SpyNews
Rodica Stănoiu și soțul ei, un bărbat cu 50 de ani mai tânăr decât ea, au șocat toată România atunci când și-au afișat Relația. Cu toate acestea, cei doi s-au afișat în public fără nicio reținere. Iată cum își făceau apariția!
Gina Chirilă a ajuns de urgență la spital! Fosta soție a lui Bogdan Vlădău a avut nevoie de perfuzii # SpyNews
Gina Chirilă a ajuns de urgență la spital, după ce s-a confruntat cu unele probleme de sănătate. Fosta soție a lui Bogdan Vlădău a avut nevoie de perfuzii. Recent, a transmis un mesaj pentru fanii pentru fanii săi.
La mai bine de un an de când Fane Văncică a fost eliberat din închisoare, acesta a mai primit o lovitură dură! Medicii l-au diagnosticat cu mai multe probleme de sănătate, pe care este hotărât să le trateze. Cu un preț pe măsură, însă: peste 10.000 euro.
Letty a dezvăluit de ce a ajuns la spital! Artista, nevoită să se opereze de urgență: ”Am trecut printr-un infern” # SpyNews
Letty a făcut primele declarații despre motivul pentru care s-a internat de urgență la spital. Artista s-a confruntat cu probleme grave de sănătate și a fost nevoită să se opereze. Ultimele zile nu au fost deloc ușoare pentru ea.
Oana Radu și-a decorat casa pe lux și opulență pentru Crăciun! Bradul cântăreței arată demențial # SpyNews
Oana Radu continuă trendul vedetelor care și-au filmat casele pregătite pentru Crăciun. Artista nu s-a lăsat mai prejos, iar niciun colț din locuința ei nu a rămas fără decorațiuni. Bradul este cireașa de pe tort!
Echipa lui Chef Ștefan, victorioasă, aseară la Chefi la cuțite. Diseară, provocare triplă în arena culinară: roata nebună a ingredientelor, plus două amulete # SpyNews
Victorie îndelung așteptată pentru echipa lui Chef Ștefan Popescu, aseară, la Chefi la cuțite. Juratul a început battle-ul cu dreptul, câștigând mai întâi jocul, apoi confruntarea culinară. Diseară, echipele își dau din nou întâlnire în arena gastronomică –iar de data aceasta, provocarea va fi triplă: roata nebună a ingredientelor, dar și condițiile incomode impuse de două amulete puternice.
Lumea showbiz-ului este din nou în alertă! Un artist celebru a fost surprins în compania unei actrițe renumite, stârnind speculații și reacții din partea fanilor. Cei doi au fost fotografiați împreună într-o locație exclusivistă, iar zvonurile privind o posibilă relație au început să facă rapid înconjurul internetului.
Zi mare în familia Anamariei Prodan! Impresara a împlinit 52 de ani și este cea mai fericită și împlinită. Bebeto, fiul său, a marcat acest eveniment important printr-un mesaj emoționant, dedicat celei care i-a dat viață.
Fiul lui Rob Reiner, pus oficial sub acuzare pentru uciderea părinților lui! Nick riscă pedeapsa cu moartea # SpyNews
Fiul lui Rob Reiner a fost acuzat de moartea părinților lui! Nick Reiner a fost arestat și, dacă va fi găsit vinovat, ar putea primi pedeapsa cu moartea, au anunțat procurorii din Los Angeles, care anchetează cazul.
NiCK NND și soția lui, Cătălina Marin, după 33 de ani de relație, pornesc într-o nouă aventură împreună, la Power Couple: ”Lecțiile le-am învățat din mers” # SpyNews
O viață împreună, una în care ați scris povești, ați depășit obstacole și ați învățat că în doi, totul pare mai ușor. O zonă de confort care devine mediul perfect în care să-ți trăiești fiecare zi. Și o oportunitate să lași totul deoparte când apare un proiect mai provocator ca oricând – Power Couple. Din 5 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, nouă cupluri cunoscute lasă în urmă normalitatea cotidiană și pornesc, în Malta, într-o provocare care le va schimba orice așteptare!
Italia impune reguli noi! Fântâna Trevi nu va mai putea fi vizitată gratuit din 2026. Cât va costa intrarea # SpyNews
Începând cu 7 ianuarie 2026, vizitarea uneia dintre cele mai faimoase atracții turistice din Roma, Fântâna Trevi, nu va mai fi gratuită. Autoritățile italiene au anunțat că pentru a proteja acest monument emblematic și a controla numărul mare de vizitatori, va fi introdus un bilet de intrare.
Doliu în lumea sportului! Un jucător de baschet a murit după ce a fost călcat de tren. Avea doar 22 de ani # SpyNews
Un incident tragic a avut loc, după ce un jucător de baschet în vârstă de doar 22 de ani a fost lovit de tren. Tânărul și-a pierdut viața. Iată despre cine este vorba!
Europa se confruntă cu o nouă alertă sanitară, după ce un virus a început să se răspândească rapid în mai multe țări. Autoritățile sunt în alertă, iar măsurile de prevenire sunt deja implementate în zonele afectate.
Donald Trump Jr. și-a cerut iubita de soție! Fiul cel mare al lui Donald Trump și Bettina Anderson vor deveni soț și soție. Afaceristul american a mai fost căsătorit și are doi copii cu fosta lui soție.
Pericolul din mâncare! O substanță chimică prezentă într-un aliment popular consumat la micul dejun poate provoca atacuri cardiace și accidente vasculare cerebrale # SpyNews
Aproape toți oamenii își încep ziua cu un mic dejun rapid și ușor, dar puțini știu că un ingredient comun din alimentele consumate dimineața poate fi periculos pentru sănătatea inimii. O substanță chimică prezentă în produsele de mic dejun poate crește semnificativ riscul de atacuri cardiace și accidente vasculare cerebrale.
Familia lui Rob Reiner și a soției sale, devastată de durere, după ce aceștia au fost găsiți morți în casă: "Această pierdere bruscă..." # SpyNews
O veste tristă a căzut precum un fulger peste familia lui Rob Reiner și a soției sale, Michele. Cei doi au fost găsiți fără suflare în casă, iar nimeni nu s-ar fi așteptat ca un astfel de eveniment tragic să se întâmple. Apropiații acestora au rupt tăcerea!
Tavi Clonda, mesaj neașteptat: “Nevastă-mea a vrut un alt bărbat!” Ce se întâmplă în căsnicia lor # SpyNews
Gabriela Cristea i-a dat o replică lui Tavi Clonda cu care l-a lăsat fără cuvinte. Artistul a făcut declarații pe rețelele de socializare despre ce se întâmplă în această perioadă în familia lor.
Adriana Bahmuțeanu, declarație de dragoste pentru soțul ei, George Restivan: "Mai bine de 3 ani..." # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan sunt împreună de mai bine de 3 ani, iar vedeta a ales să-i facă o declarație supremă de dragoste celui care îi este mereu alături. Iată ce mesaj emoționant a scris!
George Clooney a vorbit pentru prima dată despre interdicțiile impuse de soția sa, Amal Clooney. Deși celebrul actor este cunoscut pentru viața sa publică activă, dar și pentru faptul că este admirat de doamne și domnișoare, recent și-a reconsiderat anumite obiceiuri.
Nu mai da copilului să mănânce aceste 5 alimente! Un băiat a murit din cauza unui cancer în stadiu avansat # SpyNews
Un caz tragic a fost semnalat recent, când un băiat de doar 5 ani a pierdut lupta cu cancerul în stadiu avansat. Medicii atrag atenția asupra alimentelor care ar putea contribui la dezvoltarea bolilor grave, inclusiv cancerul. Alimente pe care nu ar trebui să le dai niciodată copiilor tăi pentru a preveni riscurile pentru sănătate.
O mamă a cinci copii a murit fulgerător, după ce și-a anunțat familia că s-ar putea să fie bolnavă. S-a stins din viață după doar câteva ore # SpyNews
O mamă a cinci copii a murit la câteva ore, după ce și-a anunțat familia că s-ar putea să fie bolnavă. Cel mai mici dintre copii are doar șase ani. Femeia s-ar fi confruntat cu probleme de sănătate serioase, iar apropiații ar fi aflat cu câteva ore înainte ca ea să se stingă din viață.
Chefi la cuțite, sezonul 16. Cine a câștigat al șaptelea battle. Echipa victorioasă a obținut cinci farfurii # SpyNews
În al șaptelea battle, echipele de la Chefi la cuțite au avut de pregătit o farfurie cu tematică. Au avut de ales între Hansel și Gretel sau Alice în Țara Minunilor. Echipa lui Richard Abou Zaki a fost la un pas de a câștiga proba.
Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Cluj-Napoca au extins ancheta epidemiologică după confirmarea celor două cazuri de lepră de la un centru SPA din oraș. În urma anchetei, opt colegi ai celor două maseuze infectate au primit tratament preventiv în doză unică, pentru a limita răspândirea bolii.
Influenceriță, moartă în accident! Mașina în care se afla Cristina a fost distrusă complet # SpyNews
O influenceriță și-a pierdut viața într-un accident rutier cumplit! Mașina în care se afla Cristina a fost distrusă complet. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale tragicului eveniment.
Ce fel de „soacră” este Romanița Iovan! Regula de la care designerița nu se abate în relația cu partenerele fiului ei | VIDEO # SpyNews
Ce fel de „soacră” este Romanița Iovan! Regula de la care designerița nu se abate în relația cu partenerele fiului ei. Creatoarea de modă ne spune și cum a reușit să mențină relația de prietenie cu băiatul ei, dar și care era relația cu părinții ei, la vârsta fiului ei.
Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei! Care sunt problemele cu care s-a confrunat proaspăta mămică! De ce nu și-a botezat încă bebelușii # SpyNews
Roxana Nemeș a devenit mămică de gemeni în toamna acestui an, iar cântăreața este implicată 100% în creșterea celor mici, fără ajutor din afară. Artista a mărturisit că a încercat să aleagă și o bonă pentru bebeluși, însă și-a dat seama că nu este ceea ce căuta, motiv pentru care a renunțat la această idee. Care sunt problemele cu care proaspăta mămică și soțul ei s-au confruntat.
Misha Miller, dezvăluiri bizare despre mama ei! Nu a mai vorbit niciodată până acum despre asta # SpyNews
Misha Miller face dezvăluiri bizare despre mama sa! Artista nu a mai vorbit niciodată până acum despre asta. Ce spune cântăreața despre legătura specială pe care o are cu cea care i-a dat viață, dar și cum comunică cu aceasta, fără să vorbească.
Chefi la cuțite, sezonul 16. Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, momente tensionate. De la ce s-au contrazis cei doi: „Vei fi penalizat” # SpyNews
Au fost momente tensionate între Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, la Chefi la cuțite. Fiecare echipă a avut de pregătit câte o farfurie. Ștefan Popescu a observat, însă, că Richard Abou Zaki ar fi vrut să pună două preparate pe aceeași farfurie.
Veste teribilă pentru vecinii blocului explodat în Rahova | Ajunul Crăciunului este ultima zi! # SpyNews
Situație scandaloasă, în blocul învecinat cu cel care a explodat în cartierul Rahova din Capitală: firmele care se angajaseră să dea drumul la gaze au încasat banii și au făcut un pas în spate, iar locatarii vor face Crăciunul și Revelionul în condiții la care nu se așteptau.
Infractorul cu opt clase infiltrat în Poliția Română scapă de dosar! Ajutat de un polițist adevărat # SpyNews
Judecătorii din Prahova au anunțat că se mai rezolvă un dosar: falsul polițist care a escrocat șapte oameni și polițistul adevărat, angajat MAI, care l-a ajutat să comită infracțiunile, au fost trimiși să convingă victimele să renunțe la acuzații.
Din rău, în mai rău! Loredana Chivu, dată în judecată de un individ condamnat pentru trafic de persoane! Fosta asistentă tv, declaraţii exclusive # SpyNews
Chiar dacă lucrurile păreau că s-au mai liniștit, problemele continuă pentru Loredana Chivu! Fosta asistentă TV a fost dată în judecată chiar în prag de sărbători, de un bărbat pe care susține că nu îl cunoaște. Care este motivul pentru care acesta i-a deschis proces și ce legătură are vedeta cu individul care, potrivit informațiilor, a fost condamnat în trecut pentru trafic de persoane.
Nepoata lui Horațiu Potra, arestată preventiv! Tânăra va petrece 30 de zile în spatele gratiilor # SpyNews
Patricia Potra, în vârstă de 25 de ani, a fost reținută recent într-un dosar penal care vizează acuzații de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Surse din anchetă susțin că nepoata lui Horațiu Potra ar fi încercat să evite reținerea, invocând o stare de rău, însă medicii de la Spitalul Huedin au stabilit că aceasta nu avea nicio problemă de sănătate.
Chefi la cuțite, sezonul 16. Orlando Zaharia a pus în joc o nouă amuletă. Ce au avut de făcut echipele adverse # SpyNews
După ce au avut care este tematica celui de-al șaptelea battle, Orlando Zaharia a pus în joc o nouă amuletă, la Chefi la cuțite. Richard Abou Zaki a fost și blocat în freeze pentru o scurtă perioadă.
O fetiță în vârstă de 9 ani a fost găsită fără viață într-o locuință. Un adolescent a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de crimă. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele acestui caz tragic.
Cristian Marinescu, declarații tranșante despre legătura cu Emily de la Mireasa. De ce nu crede că ea este îndrăgostită cu adevărat de Liviu # SpyNews
Liviu de la Mireasa a găsit mesaje între Emily și Cristian Marinescu. Concurenta a recunoscut că au vorbit în perioada de după eliminare, însă fără să se fi întâmplat ceva. Cristian Marinescu a dat de înțeles că lucrurile ar fi stat cu totul altfel.
Cine este Ceanu, unul dintre concurenții de la Survivor. S-a zvonit că a avut o relație cu Andreea Bostănică # SpyNews
Ceanu Zheng este unul dintre concurenții care își vor testa limitele la Survivor 2026. Are o comunitate impresionantă în mediul online și a a filmat primul videoclip pe care l-a urcat pe YouTube în urmă cu câțiva ani. S-a zvonit că Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi ar fi fost două dintre iubitele lui.
Un bărbat a murit în timp ce monta luminiţe pe casă! O altă persoană a fost rănită și a ajuns la spital # SpyNews
Un bărbat și-a pierdut viața în timp ce instala luminițe pe casă, iar o altă persoană a fost rănită și transportată de urgență la spital. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.
Încă un cuplu de la Mireasa s-a despărțit. Fosta concurentă a confirmat separarea de soțul ei, după ce s-a zvonit că nu mai erau împreună # SpyNews
Un cuplu de la Mireasa, sezonul 7, s-a despărțit. Fosta concurentă a confirmat că nu mai este împreună cu soțul ei, după ce în ultima perioadă se zvonise că s-ar fi despărțit.
Pentru anumite zodii, anul 2026 se anunță a fi unul plin de transformări. Sunt nativi care vor experimenta schimbări semnificative în viața personală și profesională. Aceste semne zodiacale vor avea parte de oportunități unice, momente de creștere și realizări importante.
Decizie de ultimă oră în cazul lui Dani Mocanu și al fratelui său, Nando. Ce a decis Curtea de Apel din Napoli # SpyNews
Dani Mocanu și fratele său, Nando, sunt în arest la domiciliu, la locuința din Napoli, iar instanța a decis ce se întâmplă în cazul lor, după ce autoritățile din România au cerut extrădarea celor doi.
Georgică Cornu, primele declarații după ce și-a condus mama pe ultimul drum. Ce a transmis afaceristul # SpyNews
Georgică Cornu și-a condus mama pe ultimul drum. De curând, afaceristul a făcut primele declarații și a vorbit despre durerea pe care o simte și despre legătura specială pe care a avut-o cu cea care i-a dat viață.
Tot ce ai știut până acum nu este real. Anul Nou nu începe pe 1 ianuarie. Cum a fost aleasă această zi # SpyNews
În trecut, un an avea și 13 luni, formate din 12 luni cu 30 de zile și una cu doar 5-6 zile. Ulterior, s-a trecut la calendarul gregorian, cel standard, cu 12 luni. Ziua de 1 ianuarie nu a fost întotdeauna ziua dintr-un an nou.
Cum a fost aleasă ziua de 1 ianuarie ca prima zi dintr-un nou an. În trecut, anul calendaristic se calcula altfel # SpyNews
În trecut, un an avea și 13 luni, formate din 12 luni cu 30 de zile și una cu doar 5-6 zile. Ulterior, s-a trecut la calendarul gregorian, cel standard, cu 12 luni. Ziua de 1 ianuarie nu a fost întotdeauna ziua dintr-un an nou.
Iuliana Tudor și-a luat fanii prin surprindere cu o fotografie rară alături de fiul ei, Tudor. Vedeta a împărtășit acest moment special cu ocazia zilei de naștere a băiatului ei. Fotografia publicată de prezentatoarea TV subliniază legătura puternică dintre mamă și fiu.
De ce nu a acceptat Alina Pușcaș provocarea Survivor. Prezentatoarea TV recunoaște că este o fire competitivă # SpyNews
Alina Pușcaș ar fi vrut să participe la Survivor, însă nu a acceptat. Prezentatoarea TV a vorbit despre motivul pentru care a decis să nu participe la emisiune, după ce au fost anunțați oficial cei 12 concurenți care își vor testa limitele.
Scandal în lumea bogaților! Totul a pornit de la câteva poze. Meghan Markle este și ea implicată # SpyNews
Câteva fotografii au stârnit tensiuni în lumea celebrităților, iar Meghan Markle a fost prinsă în mijlocul controversei. Imaginile au fost surprinse la un eveniment exclusivist, plin de vedete, și au dispărut rapid de pe rețelele sociale la solicitarea ducilor de Sussex, potrivit presei internaționale.
