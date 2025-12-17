Casa Albă pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin respinge planul de pace

10:50

Spania se pregătește pentru una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în materie de siguranță rutieră, iar impactul va fi resimțit de milioane de șoferi încă din primele zile ale lui 2026. De la 1 ianuarie, intră în vigoare o regulă care schimbă complet modul în care sunt semnalizate avariile și accidentele pe drumurile […]