JPMorgan mizează pe datoria SUA şi scoate 350 de miliarde de dolari din seifurile Rezervei Federale. În ultimii doi ani, gigantul bancar şi-a dublat deţinerile în titluri de stat americane până la 450 de miliarde de dolari

Carnea este categoria din industria alimentară care aduce cel mai mare defi­cit comercial, iar efectele slabei pro­ducţii se ve­de dincolo de eti­che­tele din galantare: din primii zece importa­tori de carne din primul semestru, pa­tru sunt procesatori adică cei care dau valoare adăugată unui produs, arată o analiză ZF făcută pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS). Cel mai mare importator de carne este şi cel mai mare producător de mezeluri, adică Cris-Tim Family Holding.