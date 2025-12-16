ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Cum a reuşit lipsa de lichiditate de la BVB să joace în favoarea investitorilor? Tudor Nicula, investitor: În momentul în care investitorii intră sau ies de pe piaţă, mişcările sunt mult mai mari decât pe o piaţă mai lichidă
Ziarul Financiar, 17 decembrie 2025 00:30
Tudor Nicula, investitor la Bursa de Valori Bucureşti, susţine că unul dintre factorii-cheie pentru evoluţia foarte bună a pieţei locale de capital din acest an este dimensiunea redusă şi nivelul limitat de tranzacţionare al Bursei, care amplifică mişcările şi randamentele principalelor acţiuni listate.
• • •
Acum 15 minute
00:45
Dragoş Damian, Terapia: Nicuşor Dan, daca mai eşti în Finlanda, cu un drum, transmite-le salutări şi mulţumiri celor de la Nokian Tyres, care au făcut una dintre cele mai mari investiţii industriale din ultimii ani din România # Ziarul Financiar
Am uitat sa îl rog pe Preşedintele României sa îi salute pe cei de la Nokian Tyres, am căscat gura la scandalurile de la televizor si am uitat.
Acum 30 minute
00:30
Cum şi-a pierdut iRobot drumul spre casă. Ce învăţăminte pot fi trase din falimentul producătorului american al celebrelor aspiratoare Roomba # Ziarul Financiar
Înfiinţată în 1990 în Bedford, Massachusetts, de roboticianul MIT Rodney Brooks şi foştii săi studenţi Colin Angle şi Helen Greiner, iRobot a depus recent cerere de protecţie împotriva falimentului, punând capăt unui parcurs de 35 de ani care a dus-o de la visurile unor cercetători AI în bucătării şi într-un final la mâna furnizorului său chinez.
00:30
00:30
Reciclarea poate deveni un pol de dezvoltare în România mai ales datorită investiţiilor din ultimii ani şi anunţate în noi unităţi, dar şi a celor care se vor realiza în următoarea perioadă.
00:30
Afaceri de la Zero. Andreea Luca, de profesie jurnalist, aduce gustul oriental la Iaşi prin restaurantul pakistanez Indus, iar planul ei este să ajungă cu proiectul său în următorii ani în mai multe oraşe ale ţării # Ziarul Financiar
Andreea Luca, de profesie jurnalist şi cu experienţă în marketing şi PR, a lăsat în urmă biroul pentru a-şi transforma pasiunea într-un mic business. Aşa a apărut Indus, un restaurant pakistanez take away din Iaşi, deschis în octombrie 2023, unde ea aduce reţetele orientale mai aproape de ieşenii care caută gusturi puternice.
00:30
00:30
Supliment ZF Economia verde. Tabloul colectării electronicelor şi electrocasnicelor vechi sau cum se pierd resurse valoroase. Reuşim să colectăm televizoare vechi şi telefoane de trei ori mai puţin decât un norvegian. Restul le ducem la fier vechi sau le aruncăm la gunoi. Ce e de făcut ca să creştem colectarea? # Ziarul Financiar
„În România, provocarea rămâne în continuare nivelul scăzut de colectare a deşeurilor electrice, de exemplu, deşi capacitatea de reciclare există şi este chiar superioară nivelului actual de colectare. Pentru a creşte această rată, este nevoie de o infrastructură de colectare mai accesibilă pentru consumatori corelată cu programe de informare care să explice clar beneficiile şi impactul reciclării”, a declarat Mihaela Sofronea, director de comunicare în cadrul GreenGroup, unul dintre cele mai importante grupuri din domeniul reciclării.
Acum o oră
00:15
Supliment ZF Economia verde. Accent pe investiţii verzi: tot mai multe companii din FMCG pariază pe vehicule electrice sau hibride # Ziarul Financiar
Tot mai multe companii din sectorul bunurilor de larg consum fac pasul către vehicule hibride sau chiar electrice atât pentru aprovizionarea fabricilor cât şi în zona de distribuţie către marile reţele de retail sau comerţul tradiţional, scopul fiind reducerea emisiilor de carbon. Dacă acum câţiva ani autonomia, dar şi costul ridicat erau principalele bariere în achiziţia de vehicule „verzi“, astăzi tot mai multe companii îşi fac curaj să testeze noile maşini mai prietenoase cu mediul.
00:15
Supliment ZF Economia verde. Interviu. SGR, la aproape doi ani de la start, un exemplu de colectare care funcţionează: în unele luni cantităţile colectate au ajuns şi la 94% din toate ambalajele care se pun pe piaţă # Ziarul Financiar
Rata de colectare în primele zece luni ale acestui an a fost de aproximativ 84%, depăşind ţintele asumate de RetuRO pentru anul 2025, ceea ce confirmă maturizarea accelerată a Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR), susţinută de implicarea ridicată a consumatorilor, spun reprezentanţii RetuRO, administratorul sistemului din România.
00:15
Supliment ZF Economia verde. Întoarcerea la natural, o tendinţă la nivel european # Ziarul Financiar
Într-o perioadă în care se vorbeşte tot mai mult de schimbări climatice, agricultura este şi ea un subiect în această serie de discuţii, mai ales că agricultura intensivă are efecte asupra poluării solului şi a apei, dar şi asupra erodării solului. În România, în prezent, sunt cultivate circa 650.000 de hectare în sistem ecologic, adică sub 5% din suprafaţa agricolă. Acest procent s-a dublat în ultimii cinci ani, însă rămâne mult mai mic decât în alte ţări din vestul Europei.
00:15
00:15
Supliment ZF Economia verde. Exerciţiu de imaginaţie: România anului 2030. Ce proiecte şi iniţiative ar putea face România mai verde în următorii cinci ani: de la unităţi care transformă deşeurile în bani până la investiţii în regenerare urbană # Ziarul Financiar
Bucureştiul este mai puţin poluat pentru că bucureştenii folosesc mai mult biciclete datorită creşterii infrastructurii velo, România nu mai exportă sticlă colectată prin Sistemul de Garanţie-Returnare pentru că are capacităţi suficiente de reciclare, iar România atinge ţintele de reciclare stabilite la nivel european datorită creşterii punctelor de colectare a deşeurilor – arată un exerciţiu ZF care ia în calcul realizarea unei părţi importante din proiectele care se anunţă în următorii cinci-zece ani.
00:15
Caravana de business a Ziarului Financiar, un proiect susţinut de Banca Transilvania. Doi ani, şapte oraşe şi aproape 200 de poveşti de business şi cultură # Ziarul Financiar
Aproape 200 de poveşti de business şi cultură din şapte mari oraşe ale ţării şi din împrejurimile lor a descoperit şi a dat mai departe Ziarul Financiar în ultimii doi ani.
00:15
Miza pe cinci stele: Accor, care are în dezvoltare 40 de hoteluri în România, vrea să aducă pe plan local brandul hotelier premium Movenpick # Ziarul Financiar
Accor, unul dintre cele mai mari lanţuri hoteliere din Europa, are în dezvoltare 40 de hoteluri, dintre care 18 au fost anunţate public, restul încă nu au fost date publicităţii, fiind în diferite faze ale discuţiilor.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Opt din zece administratori de fonduri mutuale înregistrează active în creştere în ultimul an. Schimbări pe podium: BT AM trece peste Raiffeisen AM # Ziarul Financiar
Activele administratorilor de fonduri mutuale din România au intrat pe o traiectorie clar ascendentă în 2025, pe măsură ce piaţa de capital şi încrederea investitorilor s-au consolidat după un început de an marcat de incertitudini politice şi economice.
00:15
Mustafa Tiftikcioglu, CEO al Garanti BBVA România: Anul 2026 se conturează ca o perioadă de reaşezare pentru economia României. Pentru mediul de afaceri local, 2026 va fi un an al redresării şi al concentrării pe perspectivele pe termen mediu # Ziarul Financiar
Anul 2026 se conturează ca o perioadă de reaşezare pentru economia României, fiind aşteptat un context mai echilibrat, mai ales în al doilea semestru, cu scădere a inflaţiei şi relansare a investiţiilor, după o etapă plină de provocări, a declarat pentru ZF Mustafa Tiftikcioglu, CEO al Garanti BBVA România.
00:15
Bursă. Opt din zece administratori de fonduri mutuale înregistrează active în creştere în ultimul an, într-un an excepţional pentru Bursa locală. Schimbări pe podium: BT AM trece peste Raiffeisen AM # Ziarul Financiar
Activele administratorilor de fonduri mutuale din România au intrat pe o traiectorie clar ascendentă în 2025, pe măsură ce piaţa de capital şi încrederea investitorilor s-au consolidat după un început de an marcat de incertitudini politice şi economice.
00:15
Tudor Ciuleanu, CEO al RebelDot, despre joint venture-ul cu gigantul german GEA: Ne-am propus să ajungem la venituri de 4 mil. euro şi o echipă de 40 de specialişti în primul an de funcţionare. Vizăm dezvoltarea de proiecte AI şi IoT pentru jucătorii din zona industrială # Ziarul Financiar
RebelDot Process Industries, compania nou înfiinţată prin parteneriatul dintre firma clujeană de tehnologie RebelDot şi gigantul industrial german GEA, listat în indicele DAX, îşi va începe activitatea operaţională la 1 ianuarie 2026, ţintele pentru primul an de funcţionare fiind de a ajunge la o cifră de afaceri de aproximativ 4 milioane de euro cu o echipă de aproximativ 40 de specialişti IT. GEA este unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente pentru industria de procesare a alimentelor şi a băuturilor la nivel global.
00:15
Reportaj industrial. În ce ţară trăim. VLAH, primul vehicul blindat fabricat în România: miza de 10.000 de unităţi care poate aduce producţia de motoare Mercedes-Benz la Moreni # Ziarul Financiar
Într-o vineri de noiembrie, pe platforma industrială de la Moreni, unde dalele de beton crăpate şi trotuarele degradate amintesc de anii '80, se doreşte scrierea unui nou capitol în istoria industriei de apărare româneşti. BlueSpace Technology, o companie privată românească specializată în cercetare şi dezvoltare, a prezentat prototipul VLAH – o platformă modulară blindată de 10 tone, cu autonomie de 600 de kilometri şi viteză maximă de 110 km/h.
00:15
Retrospectivă ZF – Piaţa muncii. 2025, un an al recalibrării, al eficienţei şi al schimbării tăcute a regulilor jocului pe piaţa muncii # Ziarul Financiar
Anul 2025 a schimbat tonul pe piaţa muncii din România. După o perioadă de ajustări rapide şi dezechilibre între cerere şi ofertă, companiile şi angajaţii au intrat într-o fază mai calculată, în care deciziile au fost luate cu mai multă prudenţă.
00:15
Caravana de business a Ziarului Financiar, un proiect susţinut de Banca Transilvania: doi ani, şapte oraşe şi aproape 200 de poveşti de business şi cultură. Ce urmează? # Ziarul Financiar
Aproape 200 de poveşti de business şi cultură din şapte mari oraşe ale ţării şi din împrejurimile lor a descoperit şi a dat mai departe Ziarul Financiar în ultimii doi ani.
00:15
00:15
Interviu ZF. Philippe Bijaoui, Accor, cu 24 de hoteluri deschise pe piaţa locală şi alte 40 în dezvoltare: România se află încă la începutul ciclului de afiliere, există mult spaţiu de dezvoltare. Obiectivul nostru este să aducem Mövenpick, un brand premium elveţian # Ziarul Financiar
Grupul hotelier internaţional Accor are în piaţa locală 24 de hoteluri deschise şi încă 40 în dezvoltare, urmând a fi deschise în anii următori. Accor este grupul internaţional cu cea mai mare prezenţă pe plan local, dar şi cu cea mai rapidă având în vedere proiectele aflate în pipeline. Cu toate acestea, mai există mult loc de dezvoltare.
00:15
Analiză ZF. Ce efecte are slaba producţie de carne în economie: din top 10 importatori de carne jumătate sunt procesatori, adică cei care creează valoare adăugată # Ziarul Financiar
Carnea este categoria din industria alimentară care aduce cel mai mare deficit comercial, iar efectele slabei producţii se vede dincolo de etichetele din galantare: din primii zece importatori de carne din primul semestru, patru sunt procesatori adică cei care dau valoare adăugată unui produs, arată o analiză ZF făcută pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS). Cel mai mare importator de carne este şi cel mai mare producător de mezeluri, adică Cris-Tim Family Holding.
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Alin Copîndeanu, Tudor Personal Tailor: Generaţia tânără este un asset pentru noi pentru că vrea să facă business, vrea o carieră şi este foarte atentă cu brandul personal # Ziarul Financiar
Tudor Personal Tailor este un business pornit în 2010 de Marius Dan şi Alin Copîndeanu, specializat în realizarea de costume made to measure pentru bărbaţi, care anul trecut a ajuns la afaceri de 12,6 milioane de lei, cu patru showroomuri proprii.
00:15
Acum 2 ore
23:15
23:15
Ultradiscounterii ruşi îşi continuă expansiunea în Europa de Est. Brandul rusesc Mere vede oportunităţi în Europa de Est pentru că piaţa de retail de acolo este mai fragmentată, iar aprovizionarea este mai facilă # Ziarul Financiar
Priviţi cu suspiciune, bombardaţi cu sancţiuni şi asediaţi de o concurenţă acerbă, discounterii ruşi găsesc modalităţi de a deschide tot mai multe magazine pe pieţele est-europene, încercând să profite de cererea consumatorilor pentru preţuri mici, relatează portalul de retail ESM.
Acum 4 ore
21:00
Care au fost tranzacţiile anului 2025 pe piaţa imobiliară comercială? Care este valoarea şi care sunt randamentele la care se tranzacţionează clădirile de birouri, parcurile logistice, spaţiile comerciale şi hotelurile? Urmăriţi ZF Live miercuri, 17 decembrie, ora 12.00, o discuţie cu Cristi Moga, directorul departamentului Capital Markets la Cushman & Wakefield # Ziarul Financiar
21:00
Acum 6 ore
20:45
20:00
19:15
Analiză ZF. Alka, Croco şi Gusto sunt cei mai mari exportatori de produse de patiserie şi biscuiţi cu capital românesc # Ziarul Financiar
Alka, Croco şi Gusto sunt cele trei branduri româneşti care s-au strecurat printre marii producători de patiserie, biscuiţi şi dulciuri în topul celor mai mari exportatori, într-un clasament care reflectă slaba reprezentare a mărcilor locale pe un raft din ce în ce mai aglomerat, arată o analiză ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
19:00
19:00
Acum 8 ore
18:30
18:30
18:30
18:30
18:15
18:00
17:45
17:45
Omniasig a câştigat licitaţia pentru pachetul de 5,5% din acţiunile PAID deţinut de falimentara Euroins. Preţul de pornire al licitaţiei a fost de peste 6,5 mil. lei, iar cel de adjudecare a ajuns la aproape 8,2 mil. lei. Omniasig are 7 zile la dispoziţie pentru achitarea preţului de adjudecare # Ziarul Financiar
17:30
17:15
Honor va aduce în România noile smartphone-uri Magic8 Pro şi Magic8 Lite - care mizează pe funcţii de inteligenţă artificială şi îmbunătăţiri la nivel de performanţă # Ziarul Financiar
Producătorul chinez de dispozitive inteligente Honor anunţă lansarea pe piaţa locală si pe plan european la începutul lui 2026 a noii serii HONOR Magic8, formată din flagship-ul HONOR Magic8 Pro şi modelul mid-range HONOR Magic8 Lite - smartphone-uri concepute pentru durabilitate, autonomie de lungă durată şi experienţe AI integrate.
17:15
Acum 12 ore
16:45
16:15
Topul celor mai mari salarii din economia locală şi al celor cu cea mai mare creştere anuală. Salariile mari rămân concentrate în IT, energie şi transporturi aeriene. Inflaţia „muşcă“ din venituri pentru a patra lună consecutivă # Ziarul Financiar
Salariul mediu net pe economie a ajuns la 5.492 de lei în octombrie 2025, în creştere cu 4,3% faţă de aceeaşi lună din anul 2024, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
