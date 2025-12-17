(P) Inteligenţa Artificială – o nouă frontieră pentru educaţia românească si de ce trebuie introdusă în şcoli.

00:15

Într-o perioadă în care se vorbeşte tot mai mult de schimbări climatice, agricultura este şi ea un subiect în această serie de discuţii, mai ales că agricultura intensivă are efecte asupra poluării solului şi a apei, dar şi asupra erodării solului. În România, în prezent, sunt cultivate circa 650.000 de hectare în sistem ecologic, adică sub 5% din suprafaţa agricolă. Acest procent s-a dublat în ultimii cinci ani, însă rămâne mult mai mic decât în alte ţări din vestul Europei.