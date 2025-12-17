Discuții aprinse în legătură cu programa pentru clasa a IX-a la Română. Prof. Gabriela Cazac: Abordarea mixtă, calea de mijloc, ar fi cea mai potrivită în acest moment

13:40

Nu mai puțin de 8 oameni care au legătură cu Suceava întrun fel sau altul sînt nominalizați în ancheta Federației Române de Rugby ”Superlativele anului 2025”. Printre aceștia se numără și Codrin Prorociuc, antrenorul care a cîștigat cu LPS două titluri naționale la U20. Votul se dă pînă 21 decembrie, la ora 23.59, pe pagina […] Articolul Codrin Prorociuc, antrenorul care a cîștigat cu LPS două titluri naționale la U20, nominalizat pentru titlul de cel mai bun antrenor de rugby la categoria juniori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.