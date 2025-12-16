Baza operațională Wizz Air, la Suceava. Cătălin Nechifor: Asta e, într-adevăr, de salutat și sper să poată deschide și noi curse, pentru că aeroportul de la Suceava are trafic
Radio Top Suceava, 16 decembrie 2025 09:20
Cătălin Nechifor, fost președinte al Consiliului Județean Suceava în mandatul 2012-2016, consideră că este foarte important că Wizz Air a redeschis baza operațională de la Suceava. Baza beneficiază de două aeronave moderne. Wizz Air are de la Suceava 13 rute în șase țări. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Nechifor a declarat: "Wizz a […]
• • •
Acum 30 minute
09:20
Baza operațională Wizz Air, la Suceava. Cătălin Nechifor: Asta e, într-adevăr, de salutat și sper să poată deschide și noi curse, pentru că aeroportul de la Suceava are trafic # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor, fost președinte al Consiliului Județean Suceava în mandatul 2012-2016, consideră că este foarte important că Wizz Air a redeschis baza operațională de la Suceava. Baza beneficiază de două aeronave moderne. Wizz Air are de la Suceava 13 rute în șase țări. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Nechifor a declarat: "Wizz a […]
Acum 4 ore
07:20
Municipiul Suceava se laudă că este "orașul Cetății de Scaun". Ăsta este brandul municipiului reședință de județ, după cum se poate constata și în stațiile de autobuz, unde peste tot este sigla cu "Suceava, orașul Cetății de Scaun". În luna august au demarat lucrările de eliminare a infiltrațiilor de apă de la Cetatea de Scaun […]
06:20
CSU Suceava, înot. 10 medalii de aur, 9 de argint, 13 de bronz și 100 de clasări pe locurile IV-X în ierarhiile naționale # Radio Top Suceava
La finalul sezonului competițional, înotătorii de la CSU Suceava au un bilanț bun. De exemplu, la finele săptămînii trecute, Sophia Drăgoi, componentă a secției de natație a CSU Suceava, a participat la Campionatul Național de Înot pentru copii de 12-13 ani, competiție desfășurată la Miercurea Ciuc. Sportiva antrenată de Sorina Diaconescu și-a îmbunătățit performanțele personale […]
Acum 24 ore
15:40
Experiențe pentru întreaga familie, inclusiv pentru căței și pisici. Iulius Mall Suceava a devenit pet friendly # Radio Top Suceava
Iulius Mall Suceava este locul ideal unde poți petrece timp de calitate alături de toți membrii familiei, inclusiv cu animăluțul tău de companie. Iulius Mall Suceava este oficial un proiect pet-friendly, permițând accesul cățeilor și pisicilor în incinta centrului comercial. Pentru a asigura o experiență plăcută tuturor vizitatorilor, pe site-ul Iulius Mall Suceava a fost […]
15:10
Aeroportul Suceava. Șeful administrației județene vrea 1,2 milioane de pasageri pe an. Pînă la finalul acestui an vor fi 800.000 # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, vrea ca ca Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare" să ajungă la peste 1,2 milioane de pasageri anual. Conform domnului Șoldan, anul acesta, pînă în prezent, au fost procesați 770.000 de pasageri, numărul acestora urmînd să crească la 800.000 pînă la finalul lui 2025. Șeful administraței județene speră ca în doi […]
14:00
Gheorghe Șoldan, la redeschiderea bazei operaționale Wizz Air: Am instalat sistemul care permite aterizarea aeronavelor în siguranță, inclusiv pe vreme rea. Mîine are loc calibrarea echipamentului # Radio Top Suceava
Cu ocazia redeschiderii bazei operaționale Wizz Air de la Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare", președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a spus că aeroportul sucevean se află într-un amplu proces de modernizare. Acesta a declarat de față cu directorul general al Wizz Air Malta, Mauro Peneda: „Încă din primul an de mandat, am rezolvat problema […]
13:30
Wizz Air a redeschis baza de la Suceava. Două aeronave de ultimă generație și 13 rute de la Suceava către 6 țări (Foto) # Radio Top Suceava
În cadrul unei conferințe de presă organizate la Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare" s-a anunțat redeschiderea bazei operaționale Wizz Air de la Suceava. Directorul general al Wizz Air Malta, Mauro Peneda, a declarat că pentru baza de la Suceava sînt alocate două aeronova de ultimă generație. Începînd de astăzi, 15 decmebrie 2025, sînt zboruri de […]
12:20
Studenta Alexia Plăcintă și profesorul Gheorghe Cîrstian, de la Casa de Poezie Light of Ink Suceava, lansări de carte la ”Gaudeamus” # Radio Top Suceava
La Tîrgul Internațional de Carte "Gaudeamus", care a avut loc la București, au fost lansate și două volume semnate de membri ai Casei de Poezie Light of Ink. Este vorba despre volumul de poezie „Formula lucrurilor simple", publicat de Alexia, pseudonimul poetei Alexia Plăcintă, la Editura Tracus Arte – redactor de carte Theodor Dună). Al […]
11:40
”Problemele cu care se confruntă” ministrul Alexandru Rogobete ”sînt foarte multe și foarte grave”, ”și-l obligă să ia niște măsuri”. Sorin Hîncu: Este un ministru activ față de alți miniștri # Radio Top Suceava
Medicul chirurg Sorin Hîncu, fost director al Spitalului Județean Suceava și fost președinte al Colegiului Medicilor Suceava, are în continuare o părere bună despre ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. A spus acesta, în cadrul unei emisiuni la Radio Top: "Îmi mențin părerea și ceea ce am spus despre ministrul Rogobete, pentru că este un ministru activ […]
11:40
Scăderea încrederii în vaccinuri, un risc pentru sănătatea publică, avertizează reputatul chirurg sucevean Sorin Hîncu: Prin vaccinare s-au eradicat multe boli foarte grave # Radio Top Suceava
Campaniile pro-vaccinare care se desfășoară în prezent "au efect", spune medicul chirurg sucevean Sorin Hîncu, deși foarte multe persoane și-au pierdut încrederea în vaccin "din cauza faptului că au fost unele voci în pandemie care au blamat eficiența vaccinării". A subliniat domnul Hîncu, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: "Eu vă spun foarte […]
11:20
Eduard Wendling – Șoimii Gura Humorului: Gheorghe Șoldan este un om care îndrăgește acest sport și a susținut că își dorește o echipă în Liga a II-a, unde va pune umărul mai consistent # Radio Top Suceava
Clubul Șoimii Gura Humorului a organizat o petrecere la "Codrii Bucovinei", după ce echipa de fotbal a terminat anul pe prima poziție în seria I a Ligii a III-a, iar la aceasta a participat și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. Consiliul a finanțat Șoimii cu 150.000 de lei în acest an. Într-o intervenție telefonică […]
10:30
Patru tineri din Suceava, răniți într-un accident care a avut loc la Flămînzi. Mașina în care se aflau aceștia a acroșat un pieton băut # Radio Top Suceava
Patru tineri cu vîrste de 19 și 20 de ani din județul Suceava au suferit leziuni multiple după un accident rutier care a avut loc duminică noapte în orașul Flămînzi, județul Botoșani. Conform cercetărilor Poliției, cei patru se deplasau cu un autoturism care a acroșat un pieton băut care le-a ieșit în față. Mașina scăpată […]
10:00
Șoimii Gura Humorului, locul I în seria I a Ligii a III-a. Eduard Wendling: Mai avem încă de jucat celelalte meciuri pentru a termina campionatul și atunci vom vedea real care sînt șansele pentru a promova # Radio Top Suceava
Eduard Wendling, unul dintre finanțatorii liderului seriei I din Liga a III-a de fotbal, Șoimii Gura Humorului, este reținut în ceea ce privește șansele de promovare în Liga a II-a. Șoimii are 43 de puncte, iar Sporting Liești, echipa de pe primul loc din seria a II-a, seria din care vor veni celelalte patru echipe […]
Ieri
07:20
Votați-i pe suceveni, pentru că merită! Dacă n-au bani, măcar voturi să primească # Radio Top Suceava
Pînă pe 21 decembrie 2025, Federația Română de Rugby organizează online "Superlativele anului 2025". Sînt nu mai puțin de 18 categorii la care sînt cîte cinci nominalizări. Votul este deschis pînă pe 21 decembrie la ora 23.59. În competiție au intrat și 8 oameni care, într-un fel sal altul, au legături cu județul Suceava. Iată […]
14 decembrie 2025
19:20
”Pâinea lui Horia”, lansată la tîrgul organizat la Carrefour Corbeanca București # Radio Top Suceava
Compania de morărit și panificație MOPAN Suceava a lansat noul produs "Pâinea lui Horia" la Tîrgul organizat de Agrointeligenta în perioada 12-14 decembrie la Carrefour Corbeanca București. Gilles Ballot, CEO Carrefour, a fost alături de Adrian Porumboiu, președintele MOPAN, și de Daniel Radu, directorul general MOPAN. MOPAN a transmis: "Trei zile am împărțit pâine, vorbe și […]
12:00
Dr. Mihai Ardeleanu: Facultatea de Medicină din Suceava va merge foarte bine. M-au invitat și m-am dus cu plăcere de fiecare dată cînd a mai fost cîte o prelegere, cîte o conferință # Radio Top Suceava
Doctorul Mihai Ardeleanu, care a împlinit anul acesta jumătate de secol de activitate medicală, crede că Facultatea de Medicină de la Suceava "este una foarte dinamică" și că "va merge foarte bine". A spus domnul Ardeleanu, în cadrul unei emisiuni la Radio Top: "Eu văd un viitor bun al acestei facultăți, sigur că este oarecare […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Loredana Mihăilă: E nevoie de doi ani fără modificări fiscale, în care antreprenorii să poată să gîndească antreprenorial, pentru că tributul ultimilor ani este că toată lumea a gîndit fiscal # Radio Top Suceava
Consultantul financiar Loredana Mihăilă crede că, într-adevăr, la anul nu va mai fi nevoie de majorat taxe și impozite, așa cum a afirmat recent premierul Ilie Bolojan. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, doamna Mihăilă a declarat: "Este o concluzie certă. Din tot ce s-a întîmplat în anul 2025, corelat cu toate majorările succesive din […]
13 decembrie 2025
14:00
”Bradul Prevenirii”, la Iulis Mall. Sfaturi utile de la polițiști prin scanarea codurilor QR de pe globuri. Bradul a fost ornat de elevi de la Școala 4 Suceava (Foto) # Radio Top Suceava
Polițiștii suceveni, alături de elevi ai Școlii Gimnaziale 4 Suceava, au amenajat, sîmbătă dimineață, la parterul Iulius Mall, "Bradul Prevenirii". Sucevenii sînt invitați să se apropie de "Bradul Prevenirii", să scaneze codurile QR de pe globuri și să descopere sfaturi utile și simplu de reținut privind securitatea cibernetică, fraudele online, fake-news-urile, siguranța locuinței și a […]
12:10
Evoluția Spitalul Județean Suceava, prin ochii medicului Mihai Ardeleanu, ajuns la unitatea medicală în urmă 40 de ani: Este enormă schimbarea. (…) Sînt lucruri extraordinare care se fac și care înainte erau de nevisat # Radio Top Suceava
Evoluția Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava este evidentă, conform medicului internist și nefrolog Mihai Ardeleanu. În cadrul unei emisiuni la Radio Top, Mihai Ardeleanu a spus: "Este enormă schimbarea. (…) Sînt lucruri extraordinare care se fac și care înainte erau de nevisat". Domnul Ardeleanu a amintit de cîteva dintre "personalitățile […]
11:50
Antrenorul Bogdan Șoldănescu și cinci handbaliști de la Suceava, la Naționala U21, stagiu de pregătire la București și meciuri de pregătire cu Polonia # Radio Top Suceava
Echipa națională de tineret a României U21 va efectua un stagiu de pregătire centralizată, în perioada 4-8 ianuarie, la București. Ulterior, între 8 și 11 ianuarie, selecționata condusă de Bogdan Șoldănescu, antrenorul echipei de seniori a CSU Suceava, va susține jocuri amicale în Polonia, la Walcz, în compania reprezentativei similare a țării gazdă. Cinci jucători […]
09:10
Gala premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni, pe 18 decembrie, la Muzeul de Științe ale Naturii. Mulțumiri Muzeului Național al Bucovinei pentru găzduire # Radio Top Suceava
Pe 18 decembrie 2025 va avea loc gala premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni, a anunțat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, Alexadru Ovidiu Vintilă, președintele organizației și redactorul șef al revistei . Sînt așteptați la gală toți membrii Societății Scriitorilor Bucovineni. A punctat Ovidiu Vintilă: "E o adunare generală și trebuie să fim […]
12 decembrie 2025
19:40
Juniorii 1 ai CSU Suceava, pe locul I în Seria A a Campionatului Național. Vasile Boca: Ne dorim ca din vară, trei-patru dintre băieții de 2007 să poată să facă pasul spre echipa de Liga Națională # Radio Top Suceava
Juniorii 1 ai CSU Suceava încheie anul pe primul loc în Seria A a Campionatului Național. Echipa antrenată de Vasile Boca a cîștigat cu 56-31 (29-15) meciul disputat în această după-amiază pe terenul formației LPS Buzău, în ultima etapă a turului. CSU Suceava: Adrian Mircea, Eric Bichir – Andrei Marcu 10 goluri, Răzvan Doboșeru 9, […]
14:30
USV, patru medalii la International Invention & Design EXPO – KIDE 2025. În competiție au fost înscrise peste 600 de invenții # Radio Top Suceava
Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava a obținut trei medalii de aur și una de argint la cea de-a XII-a ediție a International Invention & Design EXPO – KIDE 2025. Conform USV, este vorba despre cel mai prestigious eveniment internațional dedicat inventicii și inovării, desfășurat la centrul expozițional din Kaohsiung-Taiwan. Evenimentul a fost organizat de asociația […]
13:10
Mihai Ardeleanu, cinci decenii de medicină trăită cu pasiune. De la Iași la Suceava, prin sate și spitale: Cînd am venit la spital aici, în ’86, am întîlnit un colectiv foarte inimos, m-a întîmpinat extraordinar. Am reușit să fac la Suceava ceea ce poate n-aș fi îndrăznit să fac în Iași # Radio Top Suceava
Reputatul medic nefrolog și internist Mihai Ardeleanu a împlinit anul acesta 50 de ani de activitate și spune că își dorește să continue "cît o să vrea Dumnezeu, cît o să am puteri, cît o să simt că nu sînt inutil sau desuet". Anul viitor se împlinesc 50 de ani de cînd domnul Ardeleanu a […]
12:50
”Crăciun în Bucovina”, între 17 decembrie și 13 ianuarie, în mai multe localități sucevene # Radio Top Suceava
În perioada 17 decembrie – 13 ianuarie, Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, organizează Programul „Crăciun în Bucovina". Conform CJ, este vorba despre un amplu program cultural dedicat promovării tradițiilor, obiceiurilor de iarnă și patrimoniului cultural imaterial al județului Suceava. Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a declarat: „Crăciun în Bucovina este modul nostru […]
12:30
Suceava, parteneriat cu capitala statului Michigan. ”Consulatul General al României la Chicago rămîne angajat în sprijinirea acestor inițiative, care contribuie la consolidarea relațiilor economice bilaterale” # Radio Top Suceava
Consulatul General al României la Chicago salută semnarea Acordului de Înfrățire dintre municipiul Suceava și orașul Lansing, capitala statului Michigan. Ceremonia a avut loc pe 8 decembrie 2025, la UrbanBeat, după demersuri demarate încă din 2022. Documentul a fost semnat de viceprimarul PNL al municipiului Suceava, Daniel Ungurian, și de primarul orașului Lansing, Andy Schorr, al […]
11:50
Reputatul medic nefrolog Mihai Ardeleanu: În județul Suceava sînt în jur de 350-400 persoane care fac dializă. România este una din puținele țări din UE care dă masă în timpul dializei. Și transportul, de asemenea, e gratuit # Radio Top Suceava
Reputatul medic nefrolog și
11:20
Universitatea suceveană, reprezentată la reuniunea plenară a alianței universitare NEOLAiA, care a fost găzduită de Universitatea din Salerno # Radio Top Suceava
Reprezentanți ai Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava au fost prezenți la Universitatea din Salerno, care a găzduit reuniunea plenară a alianței universitare NEOLAiA, la care au participat cele nouă universități partenere. Evenimentul, conceput ca o analiză a progresului înregistrat de alianță în modelarea viitorului învățămîntului superior european, a avut loc în Campusul Fisciano, în prezența […] Articolul Universitatea suceveană, reprezentată la reuniunea plenară a alianței universitare NEOLAiA, care a fost găzduită de Universitatea din Salerno apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
”Cititorii Cetății”, la Casa Cărții din Suceava. ”Participanții au redescoperit poezia lui Labiș ca formă de memorie vie” # Radio Top Suceava
Membrii clubului de lectură ,,Cititorii Cetății “ au organizat, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a III-a ediție a atelierului de lectură publică. Atelierul a fost dedicat poeziei lui Nicolae Labiș, avînd tema „Timpul care nu se uită”. Evenimentul a avut loc pe data de 11 decembrie la Casa Cărții din Suceava și a […] Articolul ”Cititorii Cetății”, la Casa Cărții din Suceava. ”Participanții au redescoperit poezia lui Labiș ca formă de memorie vie” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Inspectoratul Școlar Suceava a declanșat o campanie pentru îndeplinirea dorințelor pe care copiii din cătunele comunei Izvoarele Sucevei le au de la Moș Crăciun. Scrisorile cu dorințele copiilor au fost adunate de șeful Inspectoratului Școlar, Ciprian Anton, atunci cînd acesta a fost la unitățile cu învățămînt simultan de la Ploșcii, Cununa, Brodina de Sus, Salaș […] Articolul Mănuși, ”globulețe” și mandarine, dar și cărți pentru copii apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11 decembrie 2025
18:20
Cîteva școli sucevene au fost premiate în cadrul Galei „Dialogul proiectelor educative” 2025. Evenimentul a fost dedicat ”celebrării și promovării celor mai bune practici din școlile județului nostru, coordonat de dna inspector școlar pentru educație permanentă prof. Tatiana Vîntur”. Conform Inspectoratului Școlar Suceava, ”scopul principal al evenimentului a fost să aducă în lumina reflectoarelor excelența, […] Articolul Școli sucevene, premiate în cadrul Galei „Dialogul proiectelor educative” 2025 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:50
Se redeschide baza operațională Wizz Air de pe aeroportul din Suceava. Pe 15 decembrie 2025 # Radio Top Suceava
Pe 15 decembrie, începînd cu ora 12.30, la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc o conferință de presă pentru a marca redeschiderea bazei operaționale Wizz. Conferința va fi organizată de Consiliului Județean, în subordinea căruia se află aeroportul, și de compania aeriană. Gazdele evenimentului vor fi Mauro Peneda, directorul general al Wizz […] Articolul Se redeschide baza operațională Wizz Air de pe aeroportul din Suceava. Pe 15 decembrie 2025 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:40
Codrin Prorociuc, antrenorul care a cîștigat cu LPS două titluri naționale la U20, nominalizat pentru titlul de cel mai bun antrenor de rugby la categoria juniori # Radio Top Suceava
Nu mai puțin de 8 oameni care au legătură cu Suceava întrun fel sau altul sînt nominalizați în ancheta Federației Române de Rugby ”Superlativele anului 2025”. Printre aceștia se numără și Codrin Prorociuc, antrenorul care a cîștigat cu LPS două titluri naționale la U20. Votul se dă pînă 21 decembrie, la ora 23.59, pe pagina […] Articolul Codrin Prorociuc, antrenorul care a cîștigat cu LPS două titluri naționale la U20, nominalizat pentru titlul de cel mai bun antrenor de rugby la categoria juniori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Președintele AJR Suceava, Lucian Preutescu, nominalizat de FRH pentru titlul de ”cel mai bun atrenor de mini-rugby” # Radio Top Suceava
Președintele Asociației Județene de Rugby Suceava și președintele Asociației ”Zimbrii Rarăului”, care pregătește copii, a fost nominalizat de Federația Română de Rugby pentru titlul de ”cel mai bun atrenor de mini-rugby”. Puteți vota pe pagina rugbyromania.ro. Iată anunțul FRH cu privire la concurs: ”Federația Română de Rugby vă propune să îi alegeți pe cei mai […] Articolul Președintele AJR Suceava, Lucian Preutescu, nominalizat de FRH pentru titlul de ”cel mai bun atrenor de mini-rugby” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
COMUNICAT DE PRESĂ PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată – anunț finalizare proiect # Radio Top Suceava
UAT orașul Siret a implementat în perioada 10.02.2023 – 09.02.2026 proiectul “Reabilitare clădiri din cadrul Colegiului Tehnic “Lațcu Vodă” Siret, județul Suceava” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C10 Fondul Local, investiția I.3, I1.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Cod proiect […] Articolul COMUNICAT DE PRESĂ PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată – anunț finalizare proiect apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
MOPAN lansează campania națională „Sute de premii se rumenesc în cuptoarele MOPAN” (24 noiembrie 2025 – 30 iunie 2026) # Radio Top Suceava
Suceava, 24 noiembrie 2025 – MOPAN, unul dintre cei mai importanți producători de panificație din România, lansează campania promoțională „Sute de premii se rumenesc în cuptoarele MOPAN”, desfășurată la nivel național între 24 noiembrie 2025 și 30 iunie 2026. Campania își propune să aducă bucurii zilnice familiilor din România, prin produsele MOPAN, dar și premii […] Articolul MOPAN lansează campania națională „Sute de premii se rumenesc în cuptoarele MOPAN” (24 noiembrie 2025 – 30 iunie 2026) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Gheorghe Șoldan: Varianta ocolitoare de la Gura Humorului intră în faza de licitație și construcție. Guvernul a reaprobat indicatorii economici ai proiectului. În cel mult 3 ani vom circula pe varianta ocolitoare # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că Guvernul a reaprobat indicatorii economici ai proiectului, cu un deviz actualizat de aproximativ 160 de milioane de euro, cu TVA inclus. Domnul Șoldan transmite printr-un comunicat de presă: ”A fost ultimul pas administrativ din procesul de reavizare. Lansăm licitația, iar în cel mult trei ani vom […] Articolul Gheorghe Șoldan: Varianta ocolitoare de la Gura Humorului intră în faza de licitație și construcție. Guvernul a reaprobat indicatorii economici ai proiectului. În cel mult 3 ani vom circula pe varianta ocolitoare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Impozitele pe locuințe, mai mai mari cu 80% în 2026. Loredana Mihăilă: Pentru un apartament de 100 de metri pătrați din Suceava, impozitul va crește de la 400-500 de lei la 800-900 de lei # Radio Top Suceava
Impozitele pe locuințe vor crește substanțial anul viitor, în baza unei decizii a Guvernului. Consultantul financiar Loredana Mihăilă a declarat la Radio Top: ”Se introduce un impozit diferențiat în funcție de gradul de poluare și cresc semnificativ impozitele și taxele pe clădiri pentru persoanele fizice. Se păstrează diferențierea între clădire rezidențială și nerezidențială deținută de […] Articolul Impozitele pe locuințe, mai mai mari cu 80% în 2026. Loredana Mihăilă: Pentru un apartament de 100 de metri pătrați din Suceava, impozitul va crește de la 400-500 de lei la 800-900 de lei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
”Alchimia luminii”, Mihai Cismaru. Curatorul Damian Florea, ”prieten al artistului, admirator și colecționar al domniei sale”: Este un cadou pe care îl facem în această lună decembrie # Radio Top Suceava
Damian Florea, curatorul expoziției , cu tablouri deosebite realizate de Mihai Cismaru, ”prieten al artistului, admirator și colecționar al domniei sale”, roagă ”publicul sucevean să meargă la muzeu să vadă această expoziție”. A spus domnul Florea, în cadrul unei emisiuni la Radio Top: ” Este un cadou pe care îl facem în această lună […] Articolul ”Alchimia luminii”, Mihai Cismaru. Curatorul Damian Florea, ”prieten al artistului, admirator și colecționar al domniei sale”: Este un cadou pe care îl facem în această lună decembrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
Consultantul financiar Loredana Mihăilă: Opoziția oamenilor de afaceri nu este strict la creșterea salariului minim, ci la efectele în cascadă pe care le-ar produce aceasta # Radio Top Suceava
Consultantul financiar Loredana Mihăilă spune că opoziția oamenilor de afaceri nu este strict la creșterea salariului minim, ci la efectele în cascadă pe care le-ar produce aceasta. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, doamna Mihăilă a spus despre o eventuală majorare a salariului minim: ”Sînt implicații în cascadă pe punctul de amendă, pe fundamentarea […] Articolul Consultantul financiar Loredana Mihăilă: Opoziția oamenilor de afaceri nu este strict la creșterea salariului minim, ci la efectele în cascadă pe care le-ar produce aceasta apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Rezultate slabe rău de tot la simularea Bacalaureatului la care au participat elevii suceveni # Radio Top Suceava
La simularea Bacalaureatului organizată de Inspectoratul Școlar Suceava la finele lunii noiembrie s-au înregistrat rezultate foarte slabe. Rata de promovabilitate a fost de numai 30,32%. Potrivit situației prezentate de Inspectoratul Școlar, din totalul de 5.701 candidați s-au prezentat la toate probele 4.442, din care au promovat examenul 1.347, iar ceilalți 3.095 nu au avut media […] Articolul Rezultate slabe rău de tot la simularea Bacalaureatului la care au participat elevii suceveni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Unul dintre lucrurile bune care s-au întîmplat în municipiul Suceava în ultimii ani este acela că au fost date jos gardurile vii. Gardurile vii care erau mai mult moarte și care deveniseră un fel de coșuri de gunoi unde toți neciopliții aruncau mucuri de țigară, pungi de la pufuleți ori chiar sticle de suc sau […] Articolul Jos gardurile din jurul școlilor din Suceava! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:40
Guvernul vrea să desființeze Agenția Națională a Zonei Montane, de la Vatra Dornei. ”Desființarea NU este o soluție! Este nevoie în schimb de o reformă profundă” # Radio Top Suceava
Guvernul României a lansat în consultare publică o Ordonanță de Urgență prin care propune desființarea singurei instituții publice dedicate muntelui, mai precis a Agenției Naționale a Zonei Montane, cu sediul la Vatra Dornei. Aceasta se află în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Conform lui Radu Adrian Rey, președinte al Forumului Montan din România și […] Articolul Guvernul vrea să desființeze Agenția Națională a Zonei Montane, de la Vatra Dornei. ”Desființarea NU este o soluție! Este nevoie în schimb de o reformă profundă” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:00
”Deschide o scrisoare”, campanie a Inspectoratului Școlar Suceava. Se strîng daruri pentru copiii care învață în cătunele de la Izvoarele Sucevei # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Suceava a declanșat campania ”Deschide o scrisoare”. Aceasta este dedicată copiilor care învață în cele cinci unități din cătunele comunei Izvoarele Sucevei: Ploșcii, Cununa, Salaș, Buc și Bobeica. Copii cu vîrste cuprinse între 3 și 10 ani învață în clase cu învățămînt simulatan în care sînt între 3 și 8 elevi. În timpul […] Articolul ”Deschide o scrisoare”, campanie a Inspectoratului Școlar Suceava. Se strîng daruri pentru copiii care învață în cătunele de la Izvoarele Sucevei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10 decembrie 2025
14:10
CSU Suceava-CSM Vaslui, în Cupa României. Bogdan Șoldănescu: Indiferent de numele pe care le-au afișat cei de la Vaslui, mereu meciurile între noi și ei au fost strînse # Radio Top Suceava
Antrenorul echipei de handbal masculin de primă ligă CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, este convins că și de această dată întîlnirea cu CSM Vaslui va fi una grea. CSU Suceava va juca joi, 11 decembrie, de la ora 17.30, pe teren propriu, cu CSM Vaslui. Meciul contează pentru turul II din Cupa României. Bogdan Șoldănescu a […] Articolul CSU Suceava-CSM Vaslui, în Cupa României. Bogdan Șoldănescu: Indiferent de numele pe care le-au afișat cei de la Vaslui, mereu meciurile între noi și ei au fost strînse apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
Sudenți de la Comunicare și Relații Publice, la Prefectura Suceava. Au fost discuții ”despre rolul esențial al comunicării publice în societate” # Radio Top Suceava
Astăzi, la sediul Instituției Prefectului, prefectul Traian Andronachi i-a primit pe studenții din anul al III-lea de la specializarea Comunicare și Relații Publice din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava. La întîlnire a fost prezent și directorul Cancelariei, Cătălin Fediuc. Conform unui comunicat al Prefecturii, ”întâlnirea a fost un prilej de discuție aplicată despre rolul […] Articolul Sudenți de la Comunicare și Relații Publice, la Prefectura Suceava. Au fost discuții ”despre rolul esențial al comunicării publice în societate” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
Spațiu dedicat Sucevei, la Tîrgul de Crăciun din localitatea franceză Laval (Foto) # Radio Top Suceava
Astăzi începe Marché de Noel – Tîrgul de Crăciun din Laval, oraş din Franţa înfrăţit de peste două decenii cu municipiul Suceava. Conform municipalității sucevene, ”prietenii francezi s-au trezit de dimineaţă şi au organizat spaţiul dedicat Sucevei, pregătind 260 de porţii de varză à la Cluj şi o mulţime de obiecte artizanale româneşti, în dorinţa […] Articolul Spațiu dedicat Sucevei, la Tîrgul de Crăciun din localitatea franceză Laval (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
”Era Electricității”. Daniel Apostol: Dacă investițiile sînt direcționate către infrastructură, către diversificarea surselor de energie și către tehnologii, atunci țara poate fi un cîștigător al perioadei pe care o traversăm # Radio Top Suceava
Într-un editorial publicat pe profit.ro, analistul economic Daniel Apostol a scris că ”piața de energie devine un spațiu geopolitic – iar strategiile de business trebuie să includă riscuri de lanț global. Lumea se avântă în , dar fără o strategie comună. În timp ce tehnologia avansează rapid, rețelele, lanțurile de aprovizionare și politicile nu […] Articolul ”Era Electricității”. Daniel Apostol: Dacă investițiile sînt direcționate către infrastructură, către diversificarea surselor de energie și către tehnologii, atunci țara poate fi un cîștigător al perioadei pe care o traversăm apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
”Valiza de lemn”, volum de poezie semnat de Alexandru Ovidiu Vintilă, lansat la ”Gaudeamus” într-o ”atmosferă de reală sărbătoare”. Episcopul Vicar al Bucureștilor, Timotei Aioanei, a scris o cronică în ziarul ”Lumina”: O surpriză la care nu m-am așteptat # Radio Top Suceava
La Tîrgul de Carte de la București a avut loc, pe 6 decembrie, lansarea volumul de poezie , semnat de Alexandru Ovidiu Vintilă. ”A fost o lansare emoționantă”, a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, domnul Vintilă, președinte al Societății Scriitorilor Bucovineni și redactor șef al revistei . […] Articolul ”Valiza de lemn”, volum de poezie semnat de Alexandru Ovidiu Vintilă, lansat la ”Gaudeamus” într-o ”atmosferă de reală sărbătoare”. Episcopul Vicar al Bucureștilor, Timotei Aioanei, a scris o cronică în ziarul ”Lumina”: O surpriză la care nu m-am așteptat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Analistul economic Daniel Apsotol: Un stat modern, un stat normal în secolul XXI nu funcționează cu sisteme publice subfinanțate cronic. Nu poate funcționa cu cetățeni care mor în spitale lipsite de infrastructură # Radio Top Suceava
În opinia analistului economic Daniel Apostol, ”dacă rămîne doar un slogan populist chestiunea asta cu reducerea cheltuielilor bugetare nu e deloc realistă, ci, dimpotrivă, e periculoasă”. Domnul Apostol a scris pentru jurnalul.ro editorialul intitulat ”România nu e săracă. E o țară care își administrează prost resursele”. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Daniel Apostol a […] Articolul Analistul economic Daniel Apsotol: Un stat modern, un stat normal în secolul XXI nu funcționează cu sisteme publice subfinanțate cronic. Nu poate funcționa cu cetățeni care mor în spitale lipsite de infrastructură apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
