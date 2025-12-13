Antrenorul Bogdan Șoldănescu și cinci handbaliști de la Suceava, la Naționala U21, stagiu de pregătire la București și meciuri de pregătire cu Polonia

13:10

Reputatul medic nefrolog și internist Mihai Ardeleanu a împlinit anul acesta 50 de ani de activitate și spune că își dorește să continue "cît o să vrea Dumnezeu, cît o să am puteri, cît o să simt că nu sînt inutil sau desuet". Anul viitor se împlinesc 50 de ani de cînd domnul Ardeleanu a […] Articolul Mihai Ardeleanu, cinci decenii de medicină trăită cu pasiune. De la Iași la Suceava, prin sate și spitale: Cînd am venit la spital aici, în '86, am întîlnit un colectiv foarte inimos, m-a întîmpinat extraordinar. Am reușit să fac la Suceava ceea ce poate n-aș fi îndrăznit să fac în Iași