Antrenorul Bogdan Șoldănescu și cinci handbaliști de la Suceava, la Naționala U21, stagiu de pregătire la București și meciuri de pregătire cu Polonia
Radio Top Suceava, 13 decembrie 2025 11:50
Echipa națională de tineret a României U21 va efectua un stagiu de pregătire centralizată, în perioada 4-8 ianuarie, la București. Ulterior, între 8 și 11 ianuarie, selecționata condusă de Bogdan Șoldănescu, antrenorul echipei de seniori a CSU Suceava, va susține jocuri amicale în Polonia, la Walcz, în compania reprezentativei similare a țării gazdă. Cinci jucători
• • •
Acum 30 minute
12:10
Evoluția Spitalul Județean Suceava, prin ochii medicului Mihai Ardeleanu, ajuns la unitatea medicală în urmă 40 de ani: Este enormă schimbarea. (…) Sînt lucruri extraordinare care se fac și care înainte erau de nevisat # Radio Top Suceava
Evoluția Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava este evidentă, conform medicului internist și nefrolog Mihai Ardeleanu. În cadrul unei emisiuni la Radio Top, Mihai Ardeleanu a spus: "Este enormă schimbarea. (…) Sînt lucruri extraordinare care se fac și care înainte erau de nevisat". Domnul Ardeleanu a amintit de cîteva dintre "personalitățile
Acum o oră
11:50
Antrenorul Bogdan Șoldănescu și cinci handbaliști de la Suceava, la Naționala U21, stagiu de pregătire la București și meciuri de pregătire cu Polonia # Radio Top Suceava
Echipa națională de tineret a României U21 va efectua un stagiu de pregătire centralizată, în perioada 4-8 ianuarie, la București. Ulterior, între 8 și 11 ianuarie, selecționata condusă de Bogdan Șoldănescu, antrenorul echipei de seniori a CSU Suceava, va susține jocuri amicale în Polonia, la Walcz, în compania reprezentativei similare a țării gazdă. Cinci jucători
Acum 4 ore
09:10
Gala premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni, pe 18 decembrie, la Muzeul de Științe ale Naturii. Mulțumiri Muzeului Național al Bucovinei pentru găzduire # Radio Top Suceava
Pe 18 decembrie 2025 va avea loc gala premiilor Societății Scriitorilor Bucovineni, a anunțat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, Alexadru Ovidiu Vintilă, președintele organizației și redactorul șef al revistei . Sînt așteptați la gală toți membrii Societății Scriitorilor Bucovineni. A punctat Ovidiu Vintilă: "E o adunare generală și trebuie să fim
Acum 24 ore
19:40
Juniorii 1 ai CSU Suceava, pe locul I în Seria A a Campionatului Național. Vasile Boca: Ne dorim ca din vară, trei-patru dintre băieții de 2007 să poată să facă pasul spre echipa de Liga Națională # Radio Top Suceava
Juniorii 1 ai CSU Suceava încheie anul pe primul loc în Seria A a Campionatului Național. Echipa antrenată de Vasile Boca a cîștigat cu 56-31 (29-15) meciul disputat în această după-amiază pe terenul formației LPS Buzău, în ultima etapă a turului. CSU Suceava: Adrian Mircea, Eric Bichir – Andrei Marcu 10 goluri, Răzvan Doboșeru 9,
14:30
USV, patru medalii la International Invention & Design EXPO – KIDE 2025. În competiție au fost înscrise peste 600 de invenții # Radio Top Suceava
Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava a obținut trei medalii de aur și una de argint la cea de-a XII-a ediție a International Invention & Design EXPO – KIDE 2025. Conform USV, este vorba despre cel mai prestigious eveniment internațional dedicat inventicii și inovării, desfășurat la centrul expozițional din Kaohsiung-Taiwan. Evenimentul a fost organizat de asociația
13:10
Mihai Ardeleanu, cinci decenii de medicină trăită cu pasiune. De la Iași la Suceava, prin sate și spitale: Cînd am venit la spital aici, în ’86, am întîlnit un colectiv foarte inimos, m-a întîmpinat extraordinar. Am reușit să fac la Suceava ceea ce poate n-aș fi îndrăznit să fac în Iași # Radio Top Suceava
Reputatul medic nefrolog și internist Mihai Ardeleanu a împlinit anul acesta 50 de ani de activitate și spune că își dorește să continue "cît o să vrea Dumnezeu, cît o să am puteri, cît o să simt că nu sînt inutil sau desuet". Anul viitor se împlinesc 50 de ani de cînd domnul Ardeleanu a
12:50
”Crăciun în Bucovina”, între 17 decembrie și 13 ianuarie, în mai multe localități sucevene # Radio Top Suceava
În perioada 17 decembrie – 13 ianuarie, Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, organizează Programul „Crăciun în Bucovina". Conform CJ, este vorba despre un amplu program cultural dedicat promovării tradițiilor, obiceiurilor de iarnă și patrimoniului cultural imaterial al județului Suceava. Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a declarat: „Crăciun în Bucovina este modul nostru
Ieri
12:30
Suceava, parteneriat cu capitala statului Michigan. ”Consulatul General al României la Chicago rămîne angajat în sprijinirea acestor inițiative, care contribuie la consolidarea relațiilor economice bilaterale” # Radio Top Suceava
Consulatul General al României la Chicago salută semnarea Acordului de Înfrățire dintre municipiul Suceava și orașul Lansing, capitala statului Michigan. Ceremonia a avut loc pe 8 decembrie 2025, la UrbanBeat, după demersuri demarate încă din 2022. Documentul a fost semnat de viceprimarul PNL al municipiului Suceava, Daniel Ungurian, și de primarul orașului Lansing, Andy Schorr, al
11:50
Reputatul medic nefrolog Mihai Ardeleanu: În județul Suceava sînt în jur de 350-400 persoane care fac dializă. România este una din puținele țări din UE care dă masă în timpul dializei. Și transportul, de asemenea, e gratuit # Radio Top Suceava
Reputatul medic nefrolog și internist Mihai Ardeleanu, care a împlinit 50 de ani de activitate, regretă că nu s-a făcut un centru de dializă și la Cîmpulung Moldovenesc, așa cum și-a dorit în 2010, atunci cînd s-au înființat cele trei centre din județul Suceava. A spus acesta, în cadrul unei emisiuni la Radio Top: "La
11:20
Universitatea suceveană, reprezentată la reuniunea plenară a alianței universitare NEOLAiA, care a fost găzduită de Universitatea din Salerno # Radio Top Suceava
Reprezentanți ai Universității "Ștefan cel Mare" Suceava au fost prezenți la Universitatea din Salerno, care a găzduit reuniunea plenară a alianței universitare NEOLAiA, la care au participat cele nouă universități partenere. Evenimentul, conceput ca o analiză a progresului înregistrat de alianță în modelarea viitorului învățămîntului superior european, a avut loc în Campusul Fisciano, în prezența
10:30
”Cititorii Cetății”, la Casa Cărții din Suceava. ”Participanții au redescoperit poezia lui Labiș ca formă de memorie vie” # Radio Top Suceava
Membrii clubului de lectură ,,Cititorii Cetății " au organizat, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a III-a ediție a atelierului de lectură publică. Atelierul a fost dedicat poeziei lui Nicolae Labiș, avînd tema „Timpul care nu se uită". Evenimentul a avut loc pe data de 11 decembrie la Casa Cărții din Suceava și a
07:20
Inspectoratul Școlar Suceava a declanșat o campanie pentru îndeplinirea dorințelor pe care copiii din cătunele comunei Izvoarele Sucevei le au de la Moș Crăciun. Scrisorile cu dorințele copiilor au fost adunate de șeful Inspectoratului Școlar, Ciprian Anton, atunci cînd acesta a fost la unitățile cu învățămînt simultan de la Ploșcii, Cununa, Brodina de Sus, Salaș
11 decembrie 2025
18:20
Cîteva școli sucevene au fost premiate în cadrul Galei „Dialogul proiectelor educative" 2025. Evenimentul a fost dedicat "celebrării și promovării celor mai bune practici din școlile județului nostru, coordonat de dna inspector școlar pentru educație permanentă prof. Tatiana Vîntur". Conform Inspectoratului Școlar Suceava, "scopul principal al evenimentului a fost să aducă în lumina reflectoarelor excelența,
17:50
Se redeschide baza operațională Wizz Air de pe aeroportul din Suceava. Pe 15 decembrie 2025 # Radio Top Suceava
Pe 15 decembrie, începînd cu ora 12.30, la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare" Suceava va avea loc o conferință de presă pentru a marca redeschiderea bazei operaționale Wizz. Conferința va fi organizată de Consiliului Județean, în subordinea căruia se află aeroportul, și de compania aeriană. Gazdele evenimentului vor fi Mauro Peneda, directorul general al Wizz
13:40
Codrin Prorociuc, antrenorul care a cîștigat cu LPS două titluri naționale la U20, nominalizat pentru titlul de cel mai bun antrenor de rugby la categoria juniori # Radio Top Suceava
Nu mai puțin de 8 oameni care au legătură cu Suceava întrun fel sau altul sînt nominalizați în ancheta Federației Române de Rugby "Superlativele anului 2025". Printre aceștia se numără și Codrin Prorociuc, antrenorul care a cîștigat cu LPS două titluri naționale la U20. Votul se dă pînă 21 decembrie, la ora 23.59, pe pagina
13:20
Președintele AJR Suceava, Lucian Preutescu, nominalizat de FRH pentru titlul de ”cel mai bun atrenor de mini-rugby” # Radio Top Suceava
Președintele Asociației Județene de Rugby Suceava și președintele Asociației "Zimbrii Rarăului", care pregătește copii, a fost nominalizat de Federația Română de Rugby pentru titlul de "cel mai bun atrenor de mini-rugby". Puteți vota pe pagina rugbyromania.ro. Iată anunțul FRH cu privire la concurs: "Federația Română de Rugby vă propune să îi alegeți pe cei mai
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
COMUNICAT DE PRESĂ PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată – anunț finalizare proiect # Radio Top Suceava
UAT orașul Siret a implementat în perioada 10.02.2023 – 09.02.2026 proiectul "Reabilitare clădiri din cadrul Colegiului Tehnic "Lațcu Vodă" Siret, județul Suceava" finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C10 Fondul Local, investiția I.3, I1.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Cod proiect
12:00
MOPAN lansează campania națională „Sute de premii se rumenesc în cuptoarele MOPAN” (24 noiembrie 2025 – 30 iunie 2026) # Radio Top Suceava
Suceava, 24 noiembrie 2025 – MOPAN, unul dintre cei mai importanți producători de panificație din România, lansează campania promoțională „Sute de premii se rumenesc în cuptoarele MOPAN", desfășurată la nivel național între 24 noiembrie 2025 și 30 iunie 2026. Campania își propune să aducă bucurii zilnice familiilor din România, prin produsele MOPAN, dar și premii
12:00
Gheorghe Șoldan: Varianta ocolitoare de la Gura Humorului intră în faza de licitație și construcție. Guvernul a reaprobat indicatorii economici ai proiectului. În cel mult 3 ani vom circula pe varianta ocolitoare # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că Guvernul a reaprobat indicatorii economici ai proiectului, cu un deviz actualizat de aproximativ 160 de milioane de euro, cu TVA inclus. Domnul Șoldan transmite printr-un comunicat de presă: "A fost ultimul pas administrativ din procesul de reavizare. Lansăm licitația, iar în cel mult trei ani vom
11:50
Impozitele pe locuințe, mai mai mari cu 80% în 2026. Loredana Mihăilă: Pentru un apartament de 100 de metri pătrați din Suceava, impozitul va crește de la 400-500 de lei la 800-900 de lei # Radio Top Suceava
Impozitele pe locuințe vor crește substanțial anul viitor, în baza unei decizii a Guvernului. Consultantul financiar Loredana Mihăilă a declarat la Radio Top: "Se introduce un impozit diferențiat în funcție de gradul de poluare și cresc semnificativ impozitele și taxele pe clădiri pentru persoanele fizice. Se păstrează diferențierea între clădire rezidențială și nerezidențială deținută de
11:30
”Alchimia luminii”, Mihai Cismaru. Curatorul Damian Florea, ”prieten al artistului, admirator și colecționar al domniei sale”: Este un cadou pe care îl facem în această lună decembrie # Radio Top Suceava
Damian Florea, curatorul expoziției , cu tablouri deosebite realizate de Mihai Cismaru, "prieten al artistului, admirator și colecționar al domniei sale", roagă "publicul sucevean să meargă la muzeu să vadă această expoziție". A spus domnul Florea, în cadrul unei emisiuni la Radio Top: " Este un cadou pe care îl facem în această lună
10:50
Consultantul financiar Loredana Mihăilă: Opoziția oamenilor de afaceri nu este strict la creșterea salariului minim, ci la efectele în cascadă pe care le-ar produce aceasta # Radio Top Suceava
Consultantul financiar Loredana Mihăilă spune că opoziția oamenilor de afaceri nu este strict la creșterea salariului minim, ci la efectele în cascadă pe care le-ar produce aceasta. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, doamna Mihăilă a spus despre o eventuală majorare a salariului minim: "Sînt implicații în cascadă pe punctul de amendă, pe fundamentarea
09:00
Rezultate slabe rău de tot la simularea Bacalaureatului la care au participat elevii suceveni # Radio Top Suceava
La simularea Bacalaureatului organizată de Inspectoratul Școlar Suceava la finele lunii noiembrie s-au înregistrat rezultate foarte slabe. Rata de promovabilitate a fost de numai 30,32%. Potrivit situației prezentate de Inspectoratul Școlar, din totalul de 5.701 candidați s-au prezentat la toate probele 4.442, din care au promovat examenul 1.347, iar ceilalți 3.095 nu au avut media
07:20
Unul dintre lucrurile bune care s-au întîmplat în municipiul Suceava în ultimii ani este acela că au fost date jos gardurile vii. Gardurile vii care erau mai mult moarte și care deveniseră un fel de coșuri de gunoi unde toți neciopliții aruncau mucuri de țigară, pungi de la pufuleți ori chiar sticle de suc sau
06:40
Guvernul vrea să desființeze Agenția Națională a Zonei Montane, de la Vatra Dornei. ”Desființarea NU este o soluție! Este nevoie în schimb de o reformă profundă” # Radio Top Suceava
Guvernul României a lansat în consultare publică o Ordonanță de Urgență prin care propune desființarea singurei instituții publice dedicate muntelui, mai precis a Agenției Naționale a Zonei Montane, cu sediul la Vatra Dornei. Aceasta se află în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Conform lui Radu Adrian Rey, președinte al Forumului Montan din România și
06:00
”Deschide o scrisoare”, campanie a Inspectoratului Școlar Suceava. Se strîng daruri pentru copiii care învață în cătunele de la Izvoarele Sucevei # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Suceava a declanșat campania "Deschide o scrisoare". Aceasta este dedicată copiilor care învață în cele cinci unități din cătunele comunei Izvoarele Sucevei: Ploșcii, Cununa, Salaș, Buc și Bobeica. Copii cu vîrste cuprinse între 3 și 10 ani învață în clase cu învățămînt simultan în care sînt între 3 și 8 elevi. În timpul
10 decembrie 2025
14:10
CSU Suceava-CSM Vaslui, în Cupa României. Bogdan Șoldănescu: Indiferent de numele pe care le-au afișat cei de la Vaslui, mereu meciurile între noi și ei au fost strînse # Radio Top Suceava
Antrenorul echipei de handbal masculin de primă ligă CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, este convins că și de această dată întîlnirea cu CSM Vaslui va fi una grea. CSU Suceava va juca joi, 11 decembrie, de la ora 17.30, pe teren propriu, cu CSM Vaslui. Meciul contează pentru turul II din Cupa României. Bogdan Șoldănescu a
13:50
Sudenți de la Comunicare și Relații Publice, la Prefectura Suceava. Au fost discuții ”despre rolul esențial al comunicării publice în societate” # Radio Top Suceava
Astăzi, la sediul Instituției
13:10
Spațiu dedicat Sucevei, la Tîrgul de Crăciun din localitatea franceză Laval (Foto) # Radio Top Suceava
Astăzi începe Marché de Noel – Tîrgul de Crăciun din Laval, oraş din Franţa înfrăţit de peste două decenii cu municipiul Suceava. Conform municipalității sucevene, ”prietenii francezi s-au trezit de dimineaţă şi au organizat spaţiul dedicat Sucevei, pregătind 260 de porţii de varză à la Cluj şi o mulţime de obiecte artizanale româneşti, în dorinţa […] Articolul Spațiu dedicat Sucevei, la Tîrgul de Crăciun din localitatea franceză Laval (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
”Era Electricității”. Daniel Apostol: Dacă investițiile sînt direcționate către infrastructură, către diversificarea surselor de energie și către tehnologii, atunci țara poate fi un cîștigător al perioadei pe care o traversăm # Radio Top Suceava
Într-un editorial publicat pe profit.ro, analistul economic Daniel Apostol a scris că ”piața de energie devine un spațiu geopolitic – iar strategiile de business trebuie să includă riscuri de lanț global. Lumea se avântă în , dar fără o strategie comună. În timp ce tehnologia avansează rapid, rețelele, lanțurile de aprovizionare și politicile nu […] Articolul ”Era Electricității”. Daniel Apostol: Dacă investițiile sînt direcționate către infrastructură, către diversificarea surselor de energie și către tehnologii, atunci țara poate fi un cîștigător al perioadei pe care o traversăm apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
”Valiza de lemn”, volum de poezie semnat de Alexandru Ovidiu Vintilă, lansat la ”Gaudeamus” într-o ”atmosferă de reală sărbătoare”. Episcopul Vicar al Bucureștilor, Timotei Aioanei, a scris o cronică în ziarul ”Lumina”: O surpriză la care nu m-am așteptat # Radio Top Suceava
La Tîrgul de Carte de la București a avut loc, pe 6 decembrie, lansarea volumul de poezie , semnat de Alexandru Ovidiu Vintilă. ”A fost o lansare emoționantă”, a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, domnul Vintilă, președinte al Societății Scriitorilor Bucovineni și redactor șef al revistei . […] Articolul ”Valiza de lemn”, volum de poezie semnat de Alexandru Ovidiu Vintilă, lansat la ”Gaudeamus” într-o ”atmosferă de reală sărbătoare”. Episcopul Vicar al Bucureștilor, Timotei Aioanei, a scris o cronică în ziarul ”Lumina”: O surpriză la care nu m-am așteptat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Analistul economic Daniel Apsotol: Un stat modern, un stat normal în secolul XXI nu funcționează cu sisteme publice subfinanțate cronic. Nu poate funcționa cu cetățeni care mor în spitale lipsite de infrastructură # Radio Top Suceava
În opinia analistului economic Daniel Apostol, ”dacă rămîne doar un slogan populist chestiunea asta cu reducerea cheltuielilor bugetare nu e deloc realistă, ci, dimpotrivă, e periculoasă”. Domnul Apostol a scris pentru jurnalul.ro editorialul intitulat ”România nu e săracă. E o țară care își administrează prost resursele”. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Daniel Apostol a […] Articolul Analistul economic Daniel Apsotol: Un stat modern, un stat normal în secolul XXI nu funcționează cu sisteme publice subfinanțate cronic. Nu poate funcționa cu cetățeni care mor în spitale lipsite de infrastructură apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
USV, alături de cinci universități din străinătate, într-un proiect privind implementarea unei academii europene dedicate dezvoltării competențelor cadrelor didactice în domeniul educației incluzive și digitale # Radio Top Suceava
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava coordonează, în perioada 2025 – 2028, proiectul european IDEATE – Inclusive Digital Education and Teacher Empowerment Academy. Proiectul finanțat prin programul Erasmus+ Teacher Academies reunește cinci parteneri internaționali din Germania (Bielefeld University), Italia (University of Perugia), Grecia (University of Patras) […] Articolul USV, alături de cinci universități din străinătate, într-un proiect privind implementarea unei academii europene dedicate dezvoltării competențelor cadrelor didactice în domeniul educației incluzive și digitale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Suceava, ”orașul ciorilor”. Scriitorul și artistul plastic Constantin Severin: Nu trebuie să urîm ciorile. Dar nici nu putem permite ca orașul nostru să devină un loc în care să ne fie frică să mai ieșim cu o sacoșă în mînă # Radio Top Suceava
Scriitorul și artistul plastic sucevean Constantin Severin, observă că municipiul reședință de județ este invadat de ciori și într-un mesaj trimis redacției noastre spune ce trebuie făcut pentru ca numărul păsărilor să nu mai crească. Domnul Severin subliniază în mesajul său ”nu trebuie să urâm ciorile. Sunt ființe inteligente, parte din ecosistem. Dar nici nu […] Articolul Suceava, ”orașul ciorilor”. Scriitorul și artistul plastic Constantin Severin: Nu trebuie să urîm ciorile. Dar nici nu putem permite ca orașul nostru să devină un loc în care să ne fie frică să mai ieșim cu o sacoșă în mînă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Sculptura realizată de maestrul Ion Mîndrescu în ciclul ”Murim spre a ne naște”, care a fost instalată temporar în luna aprilie 2022 în fața Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, a fost mutată. Statuia a fost mutată de Sărbătorile de Iarnă care au început, deja, și de organizarea în premieră a Festivalului Internațional de Teatru și […] Articolul Sculpturile care ar trebui să părăsească Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
9 decembrie 2025
20:30
Suceveanul Adrian Chiruț, antrenor la Jomi Salerno, echipa de handbal feminin care a cîtșigat campionatul Italiei de zece ori # Radio Top Suceava
Suceveanul Adrian Chiruț, fost handbalist la CSU Suceava, Dinamo București și Energia Tîrgu Jiu, este noul antrenor al echipei feminine de handbal Jomi Salerno. Jomi Salerno este de zece ori campioană a Italiei. În prezent, Salerno ocupă locul secund în prima ligă și este calificată în optimile EHF European Cup. Deținător al licențelor EHF Master […] Articolul Suceveanul Adrian Chiruț, antrenor la Jomi Salerno, echipa de handbal feminin care a cîtșigat campionatul Italiei de zece ori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:30
Simpozionul „Tradiții și obiceiuri de iarnă”, la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării # Radio Top Suceava
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează miercuri, 11 decembrie 2025, începînd cu ora 12.00, simpozionul intitulat „Tradiții și obiceiuri de iarnă”. Evenimentul va avea loc în Amfiteatrul A115 din corpul A și este dedicat celebrării patrimoniului cultural românesc în prag de sărbători. Conform unui comunicat […] Articolul Simpozionul „Tradiții și obiceiuri de iarnă”, la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:30
Acord de înfrățire între Municipiul Suceava, reprezentat de viceprimarul Daniel Ungurian, și capitala Statului Michigan # Radio Top Suceava
La Lansing, capitala Statului Michigan, s-a semnat acordul de înfrățire dintre Muncipiul Suceava și orașul Lansing. Documentul a fost semnat de viceprimarul PNL, Daniel Ungurian, și primarul din Lansing, Andy Schorr. Bunicul acestuia s-a născut în Bucovina. La eveniment au participat Consulul General al Romaniei la Chicago, Excelenta Sa Lucian Ilie Slănic, Consulul Onorific al […] Articolul Acord de înfrățire între Municipiul Suceava, reprezentat de viceprimarul Daniel Ungurian, și capitala Statului Michigan apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Ambasadorul Indiei în România, la USV, la o dezbatere a Facultății de Drept și Știinte Administrative Suceava # Radio Top Suceava
Astăzi, Excelența Sa Manoj Kumar Mohapatra, ambasadorul Indiei în România, a fost prezent la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, însoțit de prefectul județului Suceava, Traian Andronachi. Conform Prefecturii, vizita a inclus o întrevedere oficială cu rectorul universității, Mihai Dimian, în cadrul căreia au fost discutate direcții concrete de dezvoltare a cooperării academice dintre România și […] Articolul Ambasadorul Indiei în România, la USV, la o dezbatere a Facultății de Drept și Știinte Administrative Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
18 percheziții, într-un dosar care vizează afaceri cu lemn. Au fost confiscate și ridicate sume de bani în valoare de aproximativ 130.000 de euro și aproape 300 de metri cubi de material lemnos # Radio Top Suceava
Poliția informează astăzi că pe 8 decembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Suceava au pus în executare 18 mandate de percheziție domiciliară în cadrul a două dosare penale aflate în coordonarea Parchetului de pe lîngă Tribunalul Suceava. Activitățile au avut ca scop completarea materialului probator cu privire la săvîrșirea infracțiunilor […] Articolul 18 percheziții, într-un dosar care vizează afaceri cu lemn. Au fost confiscate și ridicate sume de bani în valoare de aproximativ 130.000 de euro și aproape 300 de metri cubi de material lemnos apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:40
Ambasadorul Indiei și-ar dori ca tineri din țara sa să studieze la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, l-a primit, astăzi, pe ambasadorul Indiei în România, E.S. Dr. Manoj Kumar Mohapatra. Principala temă a discuțiilor a fost identificarea unor oportunități concrete de cooperare între județul Suceava și India. Gheorghe Șoldan a mai declarat: ”I-am prezentat Excelenței sale proiectele majore care vor accelera dezvoltarea județului în următorii ani, […] Articolul Ambasadorul Indiei și-ar dori ca tineri din țara sa să studieze la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
”Valiza de lemn”, volumul de poezie al lui Alexandru Ovidiu Vintilă, s-a lansat la Tîrgul de Carte ”Gaudeamus” de la București # Radio Top Suceava
Printre cărțile lansate la Tîrgul de Carte ”Gaudeamus” de la București s-a numărat și volumul de poezie ”Valiza de lemn”, semnat de Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni și redactorul șef al revistei ”Bucovina literară”. Domnul Vintilă a declarat: ”Am avut parte de un public neașteptat de numeros, o atmosferă faină, caldă, cu mulți […] Articolul ”Valiza de lemn”, volumul de poezie al lui Alexandru Ovidiu Vintilă, s-a lansat la Tîrgul de Carte ”Gaudeamus” de la București apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Joi, 11 decembrie, CSU Suceava joacă cu Vaslui, iar duminică, 14 decembrie, cu Dinamo, ultimul meci al sezonului. Prof. Petru Ghervan: Cu Dinamo va fi un meci de gală, va fi un meci de sărbătoare # Radio Top Suceava
Pentru CSU Suceava urmează joi, 11 decembrie, un meci cu Vasluiul, din Cupa României, ”un Vaslui care a cîștigat la Turda, duminică seară”, și duminică, 14 decembrie, ultimul meci al sezonului, cu Dinamo, un meci amînat din etapa a VII-a, ”un meci de gală, un meci de sărbătoare”. Asta a spus, în cadrul unei intervenții […] Articolul Joi, 11 decembrie, CSU Suceava joacă cu Vaslui, iar duminică, 14 decembrie, cu Dinamo, ultimul meci al sezonului. Prof. Petru Ghervan: Cu Dinamo va fi un meci de gală, va fi un meci de sărbătoare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Naționala de handbal feminin, locul IX la Campionatul Mondial. Prof. Petru Ghervan: Echipa României a jucat mult mai rapid, mult mai dinamic. Pot să spun că Naționala feminină se așază pe un drum bun # Radio Top Suceava
Profesorul universitar doctor Petru Ghervan, coordonatorul loturilor de handbal masculin din cadrul CSU Suceava, consideră că locul IX ocupat de Naționala de handbal feminin la Campionatul Mondial din Germania și Olanda este un loc bun. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Ghervan a declarat: ”E un loc realist, zic eu, realist stabilit ca obiectiv. […] Articolul Naționala de handbal feminin, locul IX la Campionatul Mondial. Prof. Petru Ghervan: Echipa României a jucat mult mai rapid, mult mai dinamic. Pot să spun că Naționala feminină se așază pe un drum bun apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:30
O profesoară de 23 de ani din Botoșani care a studiat la Timișoara a ales să-și înceapă cariera într-un cătun din Izvoarele Sucevei # Radio Top Suceava
O domnișoară din Darabani-Botoșani care a făcut facultatea la Timișoara predă la școala dintr-un cătun din comuna Izvoarele Sucevei. Miruna Aroșoaie are 23 de ani și face învățămînt simultan cu trei copii cu vîrste de 6, 8 și 10 ani și jumătate. Într-un interviu acordat Radio Top, domnișoara Aroșoaie, care este în primul an de […] Articolul O profesoară de 23 de ani din Botoșani care a studiat la Timișoara a ales să-și înceapă cariera într-un cătun din Izvoarele Sucevei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
A XI-a edție a concursului 25h@USV, care încurajează creativitatea studenților în dezvoltarea de noi tehnologii ce pot avea un impact semnificativ asupra societății # Radio Top Suceava
O interfață conversațională pentru controlul unei locuințe inteligente și conectarea la datele digitale ale utilizatorilor, cu accent pe aplicații destinate utilizatorilor în vîrstă, a obținut premiul I la concursul 25 de ore la USV. Recent, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a organizat cea de-a XI-a ediție a […] Articolul A XI-a edție a concursului 25h@USV, care încurajează creativitatea studenților în dezvoltarea de noi tehnologii ce pot avea un impact semnificativ asupra societății apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Drumul către profesiile de medic și profesor pleacă și din cătunele Izvoarelor Sucevei # Radio Top Suceava
Zilele acestea, în fața școlii centrale din comuna Izvoarele Sucevei, Școala Gimnazială ”Ion Aflorei”, a fost amenajat un teren de sport de mici dimensiuni cu gazon artificial și cu nocturnă. Directoarea tuturor școlilor de pe raza localității de munte din nordul extrem al județului Suceava, profesoara Crizantema Alexander, spune că terenul de sport a fost […] Articolul Drumul către profesiile de medic și profesor pleacă și din cătunele Izvoarelor Sucevei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
8 decembrie 2025
16:00
386 de mașini și 630 de persoane, verificate în cadrul unei razii care a avut loc în municipiul Suceava și în cîteva comune # Radio Top Suceava
630 de persoane și 386 de mașini au fost verificate în cadrul acțiunii de control cu efective sporite organizată de Poliția Municipiului Suceava în noaptea de 6 spre 7 decembrie. Poliția Municipiului Suceava a organizat o razie cu efective mărite pe raza municipiului Suceava, da și pe raza comunelor Dărmănești, Pătrăuți, Todirești, Comănești și Botoșana. […] Articolul 386 de mașini și 630 de persoane, verificate în cadrul unei razii care a avut loc în municipiul Suceava și în cîteva comune apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
3.130 de pachete cu alimente, pregătite de Asociația Institutul Bucovina Suceava pentru a fi distribuite # Radio Top Suceava
În 3 zile, în cadrul campaniei Colectei Naționale de Alimente, Asociația Institutul Bucovina Suceava a reușit să strîngă aproape 9,29 tone de alimente. Asociația a pregătit 3.130 de pachete care conțin făină de porumb, făină de grîu, zahăr, orez sau fasole, ulei, conservă, paste făinoase și produse dulci. Acestea vor fi distribuite către centre pentru […] Articolul 3.130 de pachete cu alimente, pregătite de Asociația Institutul Bucovina Suceava pentru a fi distribuite apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Prof. Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația” Suceava: Ministrul David, cu fiecare ieșire în presă, în mass-media, agită apele, lovește în corpul profesoral, în directori, în inspectorii școlari # Radio Top Suceava
Potrivit profesorului Traian Pădureț, liderul Suceava, ministrul Educației, Daniel David, continuă ”să meargă pe aceeași linie” și, ” cu fiecare ieșire în presă, în mass-media, agită apele, lovește în corpul profesoral, în directori, în inspectorii școlari”. A adăugat profesorul, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Se pare că dînsul se crede, […] Articolul Prof. Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația” Suceava: Ministrul David, cu fiecare ieșire în presă, în mass-media, agită apele, lovește în corpul profesoral, în directori, în inspectorii școlari apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
