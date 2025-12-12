Universitatea suceveană, reprezentată la reuniunea plenară a alianței universitare NEOLAiA, care a fost găzduită de Universitatea din Salerno

09:34

Educatoare foarte tinere sau mai puțin tinere sînt implicate în învățămîntul simultan la cele cinci unități de învățămînt din cătunele Ploșcii, Cununa, Brodina de Sus, Salaș și Buc, aparținînd comunei Izvoarele Sucevei. La aceste unități, care înseamnă anexele din lemn ale unor gospodării, învață de la trei pînă la opt copii care au vîrste cuprinse […] Cum de aleg foarte tinere educatoare să lucreze în cătunele de la Izvoarele Sucevei? Prof. Crizantema Alexander: Dragostea pentru copii și faptul că, totuși, trebuie să-și cîștige o bucată de pîine