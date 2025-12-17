Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident

13:20

S-a aflat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea şi cu David Miculescu înaintea derby-ului dintre FCSB şi Rapid, din ultima etapă a anului. Cei doi jucători nu vor putea evolua în duelul de duminică, de la ora 20:00. Daniel Bîrligea s-a "rupt" după partida pierdută de FCSB cu Steaua Roşie Belgrad, în grupa de Europa […]