“Atât de multă ură!” Mihai Stoica s-a revoltat după Unirea Slobozia – FCSB 0-2: “Li se întunecă judecata”

12:20

Au apărut noi imagini cu stadionul din România mult aşteptat de o echipă de tradiţie din Liga 1. Este vorba de Dinamo Bucureşti, care ar urma să joace pe această arenă din 2028. Rareş Hopincă, primarul sectorului 2, a vorbit recent despre finanţarea noului stadion din Ştefan cel Mare, care va fi reconstruit cu fonduri […] The post Noi imagini cu stadionul din România, de 117.000.000 de euro! Ce echipă va juca aici din 2028 appeared first on Antena Sport.