New York Knicks a câştigat NBA Cup 2025! Victorie în finală contra lui San Antonio Spurs
Antena Sport, 17 decembrie 2025 09:50
Echipa de baschet New York Knicks a câştigat Cupa NBA după ce s-a impus cu 124-113 în faţa formaţiei San Antonio Spurs, marţi seara, la Las Vegas, în finala competiţiei, informează AFP. Deşi mult timp condusă de echipa starului francez Victor Wembanyama, New York Knicks a reuşit să răstoarne situaţia la începutul sfertului patru, mizând […] The post New York Knicks a câştigat NBA Cup 2025! Victorie în finală contra lui San Antonio Spurs appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
10:10
Veste uriaşă pentru Matteo Duţu! Românul va face parte din lotul lui AC Milan la Supercupa Italiei # Antena Sport
Matteo Duţu a primit o veste uriaşă din partea lui Massimiliano Allegri, înainte ca AC Milan să plece spre Arabia Saudită, acolo unde va avea loc Supercupa Italiei. În condiţiile în care formaţia de pe San Siro se confruntă cu mai multe probleme de efectiv, antrenorul rossonerilor a pregătit mai multe surprize. Allegri a chemat […] The post Veste uriaşă pentru Matteo Duţu! Românul va face parte din lotul lui AC Milan la Supercupa Italiei appeared first on Antena Sport.
Acum 10 minute
10:00
Gică Hagi şi Mihai Rotaru se află în negocieri pentru un transfer important. Nu între cele două cluburi, pe care le deţin, ci este vorba de o mutare la ȚSKA Sofia. Farul a primit o ofertă de 450.000 de euro, de la ȚSKA Sofia, pentru Alexandru Ișfan, conform ProSport. Suma nu este pe placul lui […] The post Afacere Gică Hagi – Mihai Rotaru. Discuţii pentru un transfer de 450.000 de euro appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
09:50
New York Knicks a câştigat NBA Cup 2025! Victorie în finală contra lui San Antonio Spurs # Antena Sport
Echipa de baschet New York Knicks a câştigat Cupa NBA după ce s-a impus cu 124-113 în faţa formaţiei San Antonio Spurs, marţi seara, la Las Vegas, în finala competiţiei, informează AFP. Deşi mult timp condusă de echipa starului francez Victor Wembanyama, New York Knicks a reuşit să răstoarne situaţia la începutul sfertului patru, mizând […] The post New York Knicks a câştigat NBA Cup 2025! Victorie în finală contra lui San Antonio Spurs appeared first on Antena Sport.
09:40
Alexandru Bologa a încheiat anul 2025 cu încă o medalie de aur! Campionul olimpic a câştigat Judo Grand Prix São Paulo # Antena Sport
Alexandru Bologa, campion paralimpic şi lider mondial la categoria J1 –70 kg, a încheiat anul competiţional 2025 în forţă, cucerind medalia de aur la IBSA Judo Grand Prix São Paulo (Brazilia) pentru nevăzători – ultima competiţie majoră a anului. După un parcurs solid şi o finală câştigată prin ippon, Alex confirmă încă o dată un […] The post Alexandru Bologa a încheiat anul 2025 cu încă o medalie de aur! Campionul olimpic a câştigat Judo Grand Prix São Paulo appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
09:30
Dan Șucu vrea să transfere un fotbalist legendar. A jucat la Manchester City sau Inter # Antena Sport
Dan Şucu şi Genoa se pregătesc să facă un transfer interesant. Potrivit presei din Italia, Edin Dzeko (39 de ani) ar fi foarte aproape să ajungă în iarnă la Genoa, după ce ar urma să încheie colaborarea cu Fiorentina. Revenit în Italia la începutul sezonului, după despărțirea de Fenerbahce, Dzeko nu a reușit să confirme […] The post Dan Șucu vrea să transfere un fotbalist legendar. A jucat la Manchester City sau Inter appeared first on Antena Sport.
09:20
“Abia aştept luna martie!” Ianis Hagi, încrezător că România se va califica la World Cup 2026: “Nu există altă variantă” # Antena Sport
Ianis Hagi este încrezător în şansele României de a se califica la World Cup 2026. Pentru acest lucru, tricolorii trebuie să câştige două meciuri în luna martie. Mai întâi, România trebuie să se impună în Turcia, după care trebuie să învingă câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Chiar dacă România a încheiat pe locul 3 grupa […] The post “Abia aştept luna martie!” Ianis Hagi, încrezător că România se va califica la World Cup 2026: “Nu există altă variantă” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
08:50
O echipă deja eliminată visează din nou să joace la Mondialul din 2026: „Asta e breșa pe care o exploatăm!” # Antena Sport
Barajul intercontinental pentru Campionatul Mondial din 2026 ar putea suferi o modificare radicală, iar o echipă deja eliminată să reintre din nou în cărțile calificării! Astfel, Nigeria a cerut FIFA să o descalifice pe RD Congo, echipă calificată pentru play-off, unde ar trebui să întâlnească câștigătoarea dintre Jamaica și Noua Caledonie în meciul pentru un […] The post O echipă deja eliminată visează din nou să joace la Mondialul din 2026: „Asta e breșa pe care o exploatăm!” appeared first on Antena Sport.
08:50
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie # Antena Sport
Mircea Lucescu este un familist convins. Actualul selecţioner al României şi-a cunscut marea dragoste pe băncile facultăţii. Mircea și Neli Lucescu sunt căsătoriți din anul 1967. Ea avea 23 de ani, iar el, 22. Cei doi au împreună un copil, pe celebrul antrenor Răzvan Lucescu, doi nepoți, pe Matei și Maria-Luiza. Neli Lucescu este o […] The post Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie appeared first on Antena Sport.
08:40
Barcelona s-a chinuit cu o echipă din Liga 3 în Cupa Spaniei! Meciul a început cu întârziere din cauza cozilor uriaşe # Antena Sport
FC Barcelona s-a calificat în optimile Cupei Spaniei, după ce a învins, scor 2-0, echipa Guadalajara, din a treia divizie. Golurile au fost marcate de Christensen (76) şi Rashford (90). Barcelona s-a calificat în optimile Cupei Spaniei Clubul, care are un stadion cu 8.000 de locuri şi evoluează în Primera RFEF (Divizia a III-a), a […] The post Barcelona s-a chinuit cu o echipă din Liga 3 în Cupa Spaniei! Meciul a început cu întârziere din cauza cozilor uriaşe appeared first on Antena Sport.
08:30
“Ce nenorocire!” Mihai Stoica a lansat scenariul pentru Dinamo – FCSB, iar Andrei Nicolescu a venit cu soluţia: “Foarte bine” # Antena Sport
Mihai Stoica şi Andrei Nicolescu, cei doi conducători de la FCSB şi Dinamo, şi-au strigat, din nou, nemulţumirile legate de faptul că Arena Naţională va fi indisponibilă în luna mai pentru meciurile de fotbal, atunci când vor avea loc ultimele partide din play-off-ul Ligii 1. Motivul este foarte simplu. Metallica şi Iron Maiden vor veni […] The post “Ce nenorocire!” Mihai Stoica a lansat scenariul pentru Dinamo – FCSB, iar Andrei Nicolescu a venit cu soluţia: “Foarte bine” appeared first on Antena Sport.
08:20
Doliu în lumea fotbalului din România! Fostul fotbalist Leontin Chiorpec a murit în urma unui accident rutier. „Cu profundă durere in suflet, vă anunț ca un om deosebit, un soț bun și cel mai minunat tată ne-a părăsit astăzi, 16 decembrie. Trupul neînsuflețit va fi depus la capela bisericii Cuvioasa Parascheva, mâine 17.12.2025 unde toți […] The post Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
23:50
Surpriză în lotul lui AC Milan! Fiul lui Zlatan Ibrahimovic, chemat de Massimiliano Allegri # Antena Sport
Antrenorul lui AC Milan, Massimiliano Allegri, l-a chemat la lot pe atacantul suedez Maximilian Ibrahimovic, fiul lui Zlatan Ibrahimovic, fost jucător al lui Milan şi actual membru al consiliului de administraţie, acesta urmând să facă deplasarea în Arabia Saudită pentru Supercupa Italiei, scrie EFE. Absenţa mijlocaşului mexican Santiago Gimenez, accidentat la glezna dreaptă ce ar […] The post Surpriză în lotul lui AC Milan! Fiul lui Zlatan Ibrahimovic, chemat de Massimiliano Allegri appeared first on Antena Sport.
23:40
“Atât de multă ură!” Mihai Stoica s-a revoltat după Unirea Slobozia – FCSB 0-2: “Li se întunecă judecata” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a fost şocat după victoria obţinută de echipa sa în meciul contra celor de la Unirea Slobozia, scor 2-0. Partida de la Clinceni a fost câştigată de campioana României, graţie golurilor marcate de Mihai Lixandru şi Alexandru Stoian. În minutul 57 a avut loc […] The post “Atât de multă ură!” Mihai Stoica s-a revoltat după Unirea Slobozia – FCSB 0-2: “Li se întunecă judecata” appeared first on Antena Sport.
23:20
FIFA a anunţat o nouă categorie de bilete la World Cup 2026! Cât vor costa, după scandalul preţurilor astronomice # Antena Sport
Suporterii echipelor calificate pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 vor plăti 60 de dolari (aproximativ 51 de euro) pe bilet pentru fiecare meci, a anunţat, marţi, FIFA, ca răspuns la asociaţiile care denunţau tarifele „astronomice”. O nouă categorie „Supporter Entry” va oferi bilete „la preţul de 60 de dolari americani fiecare, disponibile pentru toate […] The post FIFA a anunţat o nouă categorie de bilete la World Cup 2026! Cât vor costa, după scandalul preţurilor astronomice appeared first on Antena Sport.
23:20
Cum au votat Mircea Lucescu și Ianis Hagi pentru Gala FIFA The Best 2025. Surpriza de pe lista selecționerului # Antena Sport
Gala organizată de FIFA a avut loc marți la Doha și a fost transmisă în direct pe AntenaPLAY. În cadrul evenimentului, au participat peste 800 de celebrități, atât din lumea sportului, cât și din lumea showbiz-ului. Ousmane Dembele a fost marele câștigător al serii, el fiind clasat pe primul loc în urma voturilor. Pentru această […] The post Cum au votat Mircea Lucescu și Ianis Hagi pentru Gala FIFA The Best 2025. Surpriza de pe lista selecționerului appeared first on Antena Sport.
23:00
Victor Angelescu, mesaj categoric pentru jucătorii de la Rapid: “Dacă vrei titlul, nu poţi face asta” # Antena Sport
Victor Angelescu, acţionarl minoritar de la Rapid, a fost extrem de nemulţumit de înfrângerea suferită de echipa sa în etapa cu numărul 20 din Liga 1. Oţelul Galaţi s-a impus în Giuleşti cu 2-0, iar echipa lui Costel Gâlcă, iar distanţa liderului faţă de urmăritoare s-a micşorat. În cazul unei înfrângeri cu FCSB, în derby-ul […] The post Victor Angelescu, mesaj categoric pentru jucătorii de la Rapid: “Dacă vrei titlul, nu poţi face asta” appeared first on Antena Sport.
22:30
„Nu se poate așa ceva!” – Reacții acide pe social media, după Gala FIFA The Best 2025. Nemulțumirea fanilor # Antena Sport
Marți a avut loc Gala FIFA The Best 2025, eveniment care a fost transmis în direct pe AntenaPLAY. Cu peste 800 de invitați în cadrul ceremoniei, au fost aleși cei mai buni sportivi din acest an, votul fanilor fiind și el crucial în această întrecere. Mai mult decât atât, în cadrul galei s-a ales și […] The post „Nu se poate așa ceva!” – Reacții acide pe social media, după Gala FIFA The Best 2025. Nemulțumirea fanilor appeared first on Antena Sport.
22:10
“Ceva rău de tot!” Mihai Stoica a dezvăluit prin ce a trecut Octavian Popescu: “Să nu vă gândiţi la altceva” # Antena Sport
Octavian Popescu nu a făcut parte din lotul celor de la FCSB pentru meciul cu Unirea Slobozia. Gigi Becali, patronul roş-albaştrilor, a dezvăluit că ar fi vrut să îl introducă pe acesta la pauza meciului care a avut loc la Clinceni, dar abia atunci a aflat că acesta nu se afla nici măcar pe bancă. […] The post “Ceva rău de tot!” Mihai Stoica a dezvăluit prin ce a trecut Octavian Popescu: “Să nu vă gândiţi la altceva” appeared first on Antena Sport.
21:20
Cristi Balaj, verdict în cazul celei mai controversate faze din Unirea Slobozia – FCSB # Antena Sport
Unirea Slobozia – FCSB a fost meciul care a închis etapa cu numărul 20 din Liga 1, iar toate punctele puse în joc au mers în direcția roș-albaștrilor, care s-au impus cu scorul de 2-0. Ambele reușite ale campioanei României au venit după ce ialomițenii au rămas în inferioritate numerică. Șerbănică a văzut cartonașul roșu, […] The post Cristi Balaj, verdict în cazul celei mai controversate faze din Unirea Slobozia – FCSB appeared first on Antena Sport.
21:20
Victor Angelescu, anunţ despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid: “100 ar fi nevoie” # Antena Sport
Victor Angelescu, acţionarul minoritar de la Rapid, a vorbit despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu să ajungă în Giuleşti. Căpitanul naţionalei României se află în prezent la Genoa, echipa patronată de Dan Şucu, cel care este acţionar majoritar şi la Rapid. Angelescu a anunţat că Rapid vrea să mai aducă cel puţin doi jucători în perioada […] The post Victor Angelescu, anunţ despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid: “100 ar fi nevoie” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Gheorghe Gajion este poreclit “Bestia Estului” appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | România are fete de aur şi la dans sportiv appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Nicuşor Micu îşi dă bacul la jiu-jitsu şi MMA appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Campionii de la FCSB au adus cadouri pentru nevăzători appeared first on Antena Sport.
20:50
Marți a avut loc Gala FIFA The Best 2025, iar evenimentul de la Doha a fost transmis în direct pe AntenaPLAY. Ousmane Dembele a câștigat titlul pentru cel mai bun jucător al anului, însă aici s-a aflat și care este ”11”-le ideal. Paris Saint Germain, campioana Franței și deținătoarea UEFA Champions League, dă cei mai […] The post Echipa ideală a anului 2025! Câți fotbaliști sunt de la Paris Saint Germain appeared first on Antena Sport.
20:40
Jurnal Antena Sport | FCSB a sperat la o minune în privinţa lui Bîrligea şi Miculescu # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | FCSB a sperat la o minune în privinţa lui Bîrligea şi Miculescu appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Rapidiştii vor să se pună bine cu Moş Crăciun appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu vrea o nouă provocare appeared first on Antena Sport.
19:50
Denzel Dumfries nu a mai jucat pentru Inter de la începutul lunii noiembrie, acesta fiind unul dintre cei mai importanți jucători din echipa lui Cristi Chivu. Presa din Italia anunță că revenirea pe gazon a fotbalistului olandez se amână, asta după ce au existat complicații în ceea ce privește problemele medicale ale acestuia. Denzel Dumfries […] The post Veste cruntă pentru Cristi Chivu! Va lipsi trei luni de pe gazon appeared first on Antena Sport.
19:40
Jucătorul Barcelonei, așteptat să semneze cu Inter Miami! S-a certat în trecut cu Lionel Messi # Antena Sport
Sosit acum mai bine de trei ani la FC Barcelona, Robert Lewandowski este gata de o nouă provocare în cariera sa. Atacantul polonez nu va mai rămâne pe Camp Nou de la finalul sezonului, iar acesta a primit o propunere spectaculoasă. Concret, cei de la Inter Miami și-au exprimat interesul de a-l transfera pe fotbalistul […] The post Jucătorul Barcelonei, așteptat să semneze cu Inter Miami! S-a certat în trecut cu Lionel Messi appeared first on Antena Sport.
19:30
Ionuţ Radu a prins echipa etapei în La Liga! Românul, alături de nume uriaşe după ce i-a apărat penalty lui Nico Williams # Antena Sport
Ionuţ Radu a apărat un penalty în victoria obţinută de Celta Vigo pe teren propriu, în meciul cu Athletic Bilbao, scor 2-0. Prestaţia internaţionalului român din meciul de duminică i-a convins pe jurnaliştii de la Marca să îl numească portarul etapei cu numărul 16 din Spania. În minutul 65, la scorul de 2-0 pentru Celta […] The post Ionuţ Radu a prins echipa etapei în La Liga! Românul, alături de nume uriaşe după ce i-a apărat penalty lui Nico Williams appeared first on Antena Sport.
19:20
Mamadou Thiam, pregătit de derby-ul cu Rapid: „Foame mare de îndeplinire a obiectivelor” # Antena Sport
FCSB încheie anul pe Arena Națională, acolo unde va înfrunta liderul Rapid București. Campioana României are un moral excelent, după ce a înregistrat două succese consecutive în ultimele două partide. Mamadou Thia, unul dintre marcatorii roș-albaștrilor în duelul spectaculos cu Feyenoord, a vorbit despre derby-ul care fură toate privirile în etapa cu numărul 21. Mamadou […] The post Mamadou Thiam, pregătit de derby-ul cu Rapid: „Foame mare de îndeplinire a obiectivelor” appeared first on Antena Sport.
18:40
Veste bună pentru Bayern! Starul de 140 de milioane de euro a revenit la cinci luni după accidentarea gravă # Antena Sport
Bayern Munchen are până acum un sezon fantastic, fie că vorbim de campionatul intern sau de UEFA Champions League. Campioana Germaniei a primit acum o altă veste excelentă. Jamal Musiala, cel mai bine cotat jucător al bavarezilor, a revenit la antrenamentele echipei, la cinci luni de la accidentarea gravă suferită la Campionatul Mondial al Cluburilor. […] The post Veste bună pentru Bayern! Starul de 140 de milioane de euro a revenit la cinci luni după accidentarea gravă appeared first on Antena Sport.
18:40
Singurul format în care nevoile de bază devin doar amintiri ale confortului de acasă, în care fiecare zi reprezintă o provocare și orice probă o dovadă că nimic nu este imposibil. Show-ul care rescrie capacitatea oamenilor de a se adapta și de a lupta pentru supraviețuire! Reality show-ul care revine cu o nouă dimensiune, la […] The post Cine sunt sportivii care participă la Survivor România appeared first on Antena Sport.
18:00
FCSB continuă să fie implicată în lupta la play-off, după succesul obținut la Clinceni, contra celor de la Unirea Slobozia. Pentru campioana României urmează derby-ul cu Rapid, liderul Ligii 1. Juri Cisotti. unul dintre eroii FCSB-ului din partida cu Feyenoord, a vorbit despre disputa contra giuleștenilor. FCSB – Rapid este capul de afiș al ultimei […] The post Juri Cisotti, motivat înaintea derby-ului cu Rapid: „Suntem pregătiți 100%” appeared first on Antena Sport.
18:00
Şoferul care a rănit peste 100 de oameni la parada lui Liverpool a fost condamnat la 21 de ani de închisoare # Antena Sport
Şoferul britanic care a rănit peste 100 de persoane intrând cu maşina într-o mulţime de suporteri în timpul paradei echipei de fotbal Liverpool FC din luna mai a fost condamnat marţi la 21 de ani şi şase luni de închisoare, transmite AFP. “V-aţi pierdut cumpătul într-un acces de furie, hotărât să vă faceţi loc prin […] The post Şoferul care a rănit peste 100 de oameni la parada lui Liverpool a fost condamnat la 21 de ani de închisoare appeared first on Antena Sport.
17:50
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 16 decembrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi ultimele detalii despre starea accidentaţilor de la FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid. Daniel Bîrligea şi David Miculescu nu vor putea juca în meciul de duminică. AntenaSport Update 16 decembrie 1. OUT din derby Daniel Bîrligea și […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 16 decembrie appeared first on Antena Sport.
17:50
Fotbalul a devenit o adevărată afacere pentru un miliardar al României. Business-ul este făcut şi cu pasiune de Valeriu Iftime, care începe să şi culeagă roadele muncii cu FC Botoşani, club care a ajuns acum pe primele locuri în Liga 1. Rezultatele echipei nu sunt întâmplătoare, ci vin după o investiţie fabuloasă, de 30.000.000 de […] The post Investiţie fabuloasă într-un club de fotbal din România: 30.000.000 de euro! appeared first on Antena Sport.
17:30
PSG a reacționat, după ce a pierdut procesul de 61 de milioane de euro cu Kylian Mbappe # Antena Sport
Clubul Paris Saint Germain a primit marți o lovitură de proporții, după ce a pierdut procesul cu fostul jucător Kylian Mbappe. Consiliul de arbitraj din capitala Franței a anunțat sentința și i-a dat câștig de cauză starului din Hexagon, care acum activează la Real Madrid. Concret, campioana din Ligue 1 va fi nevoită să achite […] The post PSG a reacționat, după ce a pierdut procesul de 61 de milioane de euro cu Kylian Mbappe appeared first on Antena Sport.
17:20
Cum a ajuns Andrei Rațiu să fie suspendat. Ce s-a întâmplat cu Betis şi ce a scris arbitrul în raport # Antena Sport
Situaţie ciudată pentru Andrei Rațiu în Spania. El a fost suspendat o etapă şi ratează meciul cu Elche, ultimul din acest an, programat pe 21 decembrie. Curios este că pe timpul partidei cu Betis, încheiată 0-0, nimeni nu a observat cartoşanul galben primit de român. La o zi după meci, As scrie că Rațiu apare […] The post Cum a ajuns Andrei Rațiu să fie suspendat. Ce s-a întâmplat cu Betis şi ce a scris arbitrul în raport appeared first on Antena Sport.
17:00
Scandal fără sfârşit în Spania! Arbitrii au emis un comunicat împotriva lui Florentino Perez şi Real Madrid # Antena Sport
Arbitrii din Spania s-au săturat şi au emis un comunicat împotriva lui Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid. După meciul cu Alaves, câştigat de echipa lui Xabi Alonso cu 2-1, echipa de pe Bernabeu s-a plâns de faptul că Vinicius nu a primit un penalty pe final de partidă. Imediat după, ziarele de casă ale […] The post Scandal fără sfârşit în Spania! Arbitrii au emis un comunicat împotriva lui Florentino Perez şi Real Madrid appeared first on Antena Sport.
16:50
Lindon Emerllahu era unul dintre jucătorii doriți de Gigi Becali la FCSB, însă mijlocașul kosovar a dat curs unei oferte mult mai profitabile din punct de vedere financiar, atât pentru el, cât și pentru CFR Cluj. Concret, acesta a luat decizia de a semna cu ucrainenii de la Polissya Zhytomyr, formația care îi va oferi […] The post E gata! FCSB l-a pierdut Lindon Emerllahu. Cu cine a ales să semneze kosovarul appeared first on Antena Sport.
16:40
Căpitanul lui Manchester United, Bruno Fernandes, a declarat că clubul a vrut să renunţe la el în mercato de vară, când Al-Hilal a venit cu o ofertă importantă, scrie DPA. Conform presei, clubul saudit era dispus să plătească 135 de milioane de dolari pentru mijlocaşul în vârstă de 31 de ani, oferindu-i internaţionalului portughez salarii […] The post Manchester United l-a vrut plecat pe Bruno Fernandes: “Mă doare puţin” appeared first on Antena Sport.
16:30
Noul star al FCSB-ului i-a cucerit pe suporteri: „Își dorește foarte mult să ajungă la o echipă mare” # Antena Sport
FCSB rămâne angrenată în cursa pentru play-off, după succesul cu scorul de 2-0 obținut la Clinceni, în fața Unirii Slobozia. În ziua în care a împlinit vârsta majoratului, Alexandru Stoian a punctat pentru gruparea roș-albastră. Puștiul transferat de la Farul Constanța i-a cucerit deja pe suporteri. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a avut numai cuvinte […] The post Noul star al FCSB-ului i-a cucerit pe suporteri: „Își dorește foarte mult să ajungă la o echipă mare” appeared first on Antena Sport.
16:30
Adi Popa face praf un fost coleg de la FCSB: “Am mai multe trofee decât are el goluri!” # Antena Sport
Gregory Tade a făcut o serie de atacuri la adresa foştilor săi colegi de la FCSB, printre care şi Adi Popa. “Sunt mai bun decât Adi Popa la orice oră a zilei. Doar viteza e de el. A fost foarte slab ca fotbalist. Tactic şi ca fotbalist complet e sub Hamroun, Deac, chiar şi sub […] The post Adi Popa face praf un fost coleg de la FCSB: “Am mai multe trofee decât are el goluri!” appeared first on Antena Sport.
15:40
Meciul cu Feyenoord încă mai provoacă ecou la UEFA. Roș-albaștrii au primit vizita olandezilor, pe Arena Națională, în etapa din faza principală a competiției UEFA Europa League. Dacă în minutul 51 tabela de marcaj indica 3-1 în favoarea olandezilor, campioana en-titre a Ligii 1 a turat la maximum motoarele și a întors rezultatul la 4-3, […] The post Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
15:30
Kylian Mbappe a câştigat procesul cu PSG. Suma uriaşă pe care trebuie să o primească starul lui Real Madrid # Antena Sport
Consiliul de arbitraj din Paris a pronunţat, marţi, hotărârea în litigiul de câteva sute de milioane de euro care opunea Kylian Mbappé şi PSG după plecarea starului în 2024. Acesta a dat câştig de cauză căpitanului Franţei, condamnând clubul la plata a 61 de milioane de euro. „Clubul a indicat că nu dorea să plătească […] The post Kylian Mbappe a câştigat procesul cu PSG. Suma uriaşă pe care trebuie să o primească starul lui Real Madrid appeared first on Antena Sport.
15:10
Stadionul Rapidului își schimbă din nou numele. Clubul a înlăturat orice urmă a vechii denumiri # Antena Sport
Rapid urmează să modifice denumirea stadionului său, care în ultimii ani a purtat numele sponsorului principal al clubului, și anume o casă de pariuri. Odată cu această veste, clubul din Giulești a îndepărat din arenă toate bannerele cu sigla partenerului său, dar și emblema de pe fațada exterioară. “Casa” Rapidului de lângă podul Grant va […] The post Stadionul Rapidului își schimbă din nou numele. Clubul a înlăturat orice urmă a vechii denumiri appeared first on Antena Sport.
15:00
“Mi-a făcut un bine”. Daniel Popa a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Gigi Becali, la 10 luni de la plecarea de la FCSB # Antena Sport
Daniel Popa a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Gigi Becali, la 10 luni de la plecarea de la FCSB. Atacantul de 30 de ani a dezvăluit că perioada petrecută la formaţia roş-albastră a fost un pas înainte în cariera lui. Daniel Popa a fost transferat de FCSB în vara anului trecut de la […] The post “Mi-a făcut un bine”. Daniel Popa a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Gigi Becali, la 10 luni de la plecarea de la FCSB appeared first on Antena Sport.
15:00
Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el # Antena Sport
Cornel Dinu, fostul antrenor al echipei de fotbal Dinamo, în vârstă de 77 de ani, a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență și supus mai multor investigații în urmă cu o lună. Omul de fotbal a făcut o serie de analize, iar medicii i-au dat voie să se întoarcă acasă. Veşti despre ce se […] The post Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.