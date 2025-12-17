(P) Top greșeli pe care le facem în administrarea casei și cum să le evităm

12:50

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu încă așteaptă să fie ridicat de la INML, pentru reînhumare. Motivul ar fi neînțelegerile dintre rudele fostului ministru al Justițiu, cu privire la achitarea funeraliilor. Dacă nu se ajunge la nicio înțelegere în termen de 30 de zile, fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, ar putea fi reînhumat pe banii […]