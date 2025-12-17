Atenție! Urmează alte lucrări la Voila, complexul din care face parte și Barajul Paltinu. Ministra Buzoianu vrea să reabiliteze și Bazinul de Apă Curată. Ce rol are bazinul în caz de turbiditate crescută
Gândul, 17 decembrie 2025 15:50
Ministerul Mediului a supus Executivului spre aprobare obiectivul de investiții „Reabilitarea Bazinului de Apă Curată și a lucrărilor anexe pe râul Doftana, județul Prahova”. Este vorba de Bazinul de Apă Curată de la Voila, complex din care face parte și Barajul Paltinu, a cărui defecțiune a lăsat fără apă curentă 130.000 de oameni. Gândul a […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
16:10
Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a atras atenția că în spatele protestelor recente se ascund interese punctuale din zona puterii de acaparare a justiției. Pe de altă parte, mișcările coordonate din stradă de diferite ONG-uri au surse de finanțare suspecte, apreciază cunoscutul jurnalist. Redactorul-șef Cațavencii a observat, în studioul […]
Acum 30 minute
16:00
Proteina care a încetinit semele de îmbătrânire a șoarecilor și le-a prelungit viața. Explicația specialiștilor # Gândul
Mitocondriile funcționează precum niște baterii ale celulelor, iar odată cu vârsta eficiența lor dispare și pot să apară mai multe probleme de la dereglări metabolice, până la boli neurodegenerative. Cercetătorii din Japonia au descoperit că dacă se intervine la o singură proteină mitocondrială viața șoarecilor se poate prelungi, iar semnele de îmbătrânire încetinesc. Această descoperire […]
16:00
Philip Morris reacționează după amenzile aplicate de Consiliul Concurenței pe piața de tutun: Analizăm toate căile disponibile pentru a contesta această decizie # Gândul
Philip Morris transmite că analizează decizia Consiliului Concurenței în ceea ce privește de a sancaționa compania de pe piața de tutun, în urma unei investigații. „Analizăm toate căile disponibile pentru a contesta această decizie”, spun reprezentanții Philip Morris. „Ne exprimăm dezacordul ferm față de concluziile Consiliului Concurenței și de interpretarea dată cadrului legal aplicabil. În […]
16:00
Nicușor Dan, atac frontal la Bolojan: Nu e bine că e 17 decembrie și nu avem nici măcar o schiță de buget # Gândul
Președintele Nicușor Dan consideră că nu este bine faptul că Guvernul Bolojan nu a venit până la această dată nici măcar cu proiectul de buget. Mai mult, șeful statului își exprimă speranța că în bugetul pe 2026 va fi transpus și referendumul inițiat de el când era primarul Capitalei. Nicușor Dan a declarat că urgența […]
16:00
Alertă meteo în Europa! Un „ciclon bombă” s-a format deasupra Atlanticului de Nord. Vântul extrem rămâne deasupra mării, iar vremea instabilă asociată acestuia aduce poli abundente, ceață și vijelii în unele țări din Europa. Furtuna s-a format din cauza unui contrast puternic de temperatură între aerul rece al Arcticii și apele mai calde ale Atlanticului, […]
15:50
A avea propria casă este un vis împlinit pentru mulți, însă acest vis vine la pachet cu responsabilitatea de a o administra corect. De multe ori, din lipsă de timp sau de informare, facem mici greșeli care, pe parcurs, se pot transforma în probleme costisitoare și consumatoare de energie. O administrare proactivă nu doar că […]
15:50
Acum o oră
15:40
De ce s-a întors Keo în România după ce a locuit ani de zile în Elveția. ”Nu știam că avea să funcționeze așa bine” # Gândul
Keo a explicat care a fost motivul pentru care s-a întors în România după ce foarte mulți ani a locuit în Elveția. Keo s-a mutat cu părinții săi în Elveția în anul 1986, unde a stat aproape 20 de ani. Artistul s-a întors în România în anul 2005, atunci când a cucerit publicul din țara […]
15:40
Ziua nașterii tale ascunde o afirmație puternică pentru acest moment din viața ta. Descoperă mesajul care îți aduce alinare, claritate și speranță. Sunt perioade în care inima nu știe exact ce să manifeste, ci doar ce tânjește: blândețe, stabilitate, adevăr. Uneori, ziua în care te-ai născut poartă o amprentă subtilă, un indiciu despre ceea ce […]
15:40
Nicușor Dan spune că problemele cele mai mari în justiție sunt la Inspecția Judiciară și la promovări. „Dacă o să vedem vinovăţii, mă voi exprima” # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că atunci când ai o mie de magistraţi care spun că sunt probleme în sistemul de justiţie, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. În opinia sa, problemele cele mai mari sunt la Inspecția Judiciară şi la modul de promovare în justiţie, dar aceste lucruri trebuie dovedite. El a […]
15:40
Bolojan dă indicații instanțelor: „În fapte de corupție grave nu trebuie să existe prescripție” # Gândul
Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi FM, că, după părerea sa, faptele de corupție gravă nu ar trebui să se prescrie. Premierul României a anunțat că intenționează să creeze un grup de lucru pentru evaluarea situației din justiție, care a generat un amplu scandal în justiție. Întrebat dacă susține eliminarea prescrierii faptelor de corupție, […]
15:30
Moartea lui Dani Romilă în Spania a fost confirmată oficial. Românul era dispărut din luna august 2025 # Gândul
George Dan Romilă, un român în vârstă de 46 de ani stabilit în Spania, care era dat dispărut din data de 26 august 2025, în Venta de Baños (provincia Palencia), a fost găsit mort duminică, 14 decembrie 2025, într-un taluz din zona bifurcației autostrăzilor A-62 și A-67. Identitatea sa a fost confirmată oficial. Marți, 16 […]
15:20
Cu cât a fost taxat un client pentru cutia de plastic în care a cerut să i se pună șnițelul, într-un restaurant din Austria. Ce scria pe nota de plată # Gândul
Un bărbat a rămas uimit după ce a văzut nota de plată a unui restaurant din Austria unde mâncase alături de copilul său. Clientul a fost taxat pentru cutia de plastic în care a cerut să i se pună șnițelul rămas în farfurie, precum și pentru folia de aluminiu care a învelit mâncarea. Clientul unui […]
15:20
Vremea se va schimba radical în România chiar înainte de Crăciun. Meteorologii au venit cu un anunț de răcire bruscă accentuată, temperaturi mai mici decât normalul perioadei, dar și episoade de frig care pot aduce ninsori în mai multe regiuni din România. Potrivit prognozelor actualizate, cele mai scăzute temperaturi se înregistrează în zonele joase din […]
Acum 2 ore
15:10
Gândește-te bine înainte de a-ți asuma angajamente. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 18 decembrie 2025. Berbec Astăzi, fă bilanțul tuturor lucrurilor care se întâmplă pe plan personal. Gândește-te la ultimele luni și vei vedea cât de multă atenție ai acordat muncii, în detrimentul celor dragi. Probabil că acest lucru a avut […]
15:10
PSD spulberă planurile USR-iștilor de a interveni în justiție: „Conducerea USR de acum, cu dosare în instanță, face la fel ca Liviu Dragnea” # Gândul
Sorin Grindeanu a făcut o serie de declarații, miercuri, în fața jurnaliștilor, în care a vorbit despre scandalul din domeniul justiției. Liderul social-democrat a precizat că USR-ul, prin inițiativa de schimbare a legilor justiției, acționează asemenea lui Liviu Dragnea. Întrebat de propunerea USR cu privire la proiectul de lege ce prevede ca faptele de corupție […]
15:00
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, că deficitul bugetar va ajunge la 6% – 6,4% anul viitor. În viziunea șefului statului, măsurile care s-au luat până acum „și-au făcut efectul”. „Am avut o problemă […]
15:00
Premierul anunță cele două variante de eliminare a impozitului minim pe cifra de afaceri, măsură cerută insistent de investitorii străini # Gândul
Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri a fost cerută imperios de investitorii străini. Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că sunt analizate două variante, la solicitarea investitorilor străini, de eliminare a controversatului impozit. Prima variantă vizează reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu ianuarie 2026 și anularea acestuia […]
14:50
Cât au ajuns să coste cârnații, toba, lebărul și șoriciul în Piața Obor, acum, în decembrie 2025 # Gândul
Sărbătorile de iarnă vin la pachet cu prețuri mai mari, în cazul anumitor produse alimentare sau al unor preparate tradiționale din piețe sau târguri. Ultimele date arată că cetățenii români se confruntă cu cel mai scump Crăciun din ultimii 20 de ani, iar spre deosebire de 2024, anul acesta masa de sărbători este mai scumpă […]
14:50
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Știre în curs de actualizare
14:40
Cântăreața Inna, în vârstă de 39 de ani, a hotărât să fie mai puțin prezentă în social media. ”Am observat că nu a fost atât de rău”, a spus aceasta. Inna este una dintre cele mai cunoscute artiste din România, care se bucură de succes și în plan internațional. În plan personal, Inna formează un […]
14:30
Ministrul Radu Miruță a primit o amendă de câteva mii de euro de la o instituție a statului. Care e suma pe care trebuie să o plătească # Gândul
Radu Miruță, ministrul Economiei și ministrul interimar al Apărării, a fost amendat cu 15.000 de lei de la AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice). Ministrul și-a numit proprii săi oameni la conducerea interimară a companiei Avioane Craiova. Potrivit ministrului Radu Miruță, motivul sancțiuni a fost conducerea companiei de stat Avioane Craiova, care […]
Acum 4 ore
14:10
S-a deschis traficul rutier pe Varianta Ocolitoare a municipiului Zalău. Cristian Pistol (CNAIR): „Traficul de tranzit iese din oraș” # Gândul
Cristian Pistol, director al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, miercuri, că Varianta Ocolitoare a Municipiului Zalău a fost deschisă traficului. „Misiune încheiată la Zalău! Am deschis circulația! Lucrările au fost finalizate, iar de la această oră se circulă pe Varianta Ocolitoare (VO) a municipiului Zalău. Este momentul pe care îl […]
14:10
Patrick André de Hillerin se întreabă ce caută Nicușor Dan la Londra, dacă nu se întâlnește cu niciun oficial: „Erau reduceri de Crăciun pe undeva” # Gândul
Patrick Andre de Hillerin a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care pune sub semnul întrebării prezența lui Nicușor Dan la Londra, pentru că, susține el, președintele nu are un motiv întemeiat pentru a face o astfel de vizită. Nicușor Dan a fost prezent la Londra, acolo unde a avut o întâlnire cu […]
14:10
Fenomen straniu în Iran: Ploile abundente au colorat marea și plajele de pe insula Ormuz într-un roșu aprins # Gândul
Ploile abundente de pe insula Ormuz, din sudul Iranului, au transformat părți ale țărmului, cunoscut local sub numele de Plaja Roșie, într-o scenă stranie, dar spectaculoasă. Insula atrage atenția în special după ploile torențiale care spală sedimentele de pe dealurile roșii, transformând temporar apele de la țărm într-un roșu intens, asemănător sângelui. Culoarea sângerie a […]
14:10
Singura zodie care are parte de tensiuni, azi, 17 decembrie 2025. Nativul poate fi afectat emoțional sau profesional # Gândul
Ziua de miercuri, 17 decembrie 2025, nu se anunța foarte favorabilă pentru o anumită zodie. Acest nativ va traversa momente tensionate, de-a lungul zilei, sau pot fi afectați de o situație neplăcută. Ziua de miercuri poate veni cu aspecte incomode și neplăcute în cazul persoanelor născute sub semnul zodiacal Scorpion. Energia astrală ar putea aduce […]
14:00
Casa Albă pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin respinge planul de pace # Gândul
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care președintele Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, potrivit unor surse familiarizate cu acest subiect, transmite Bloomberg, citând surse familiarizate cu subiectul. SUA ia în considerare opțiuni precum vizarea navelor […]
14:00
Într-o lume în care traficul urban devine din ce în ce mai stresant, unele funcții ale mașinilor moderne rămân subestimate sau complet ignorate. Printre acestea se numără un buton aparent banal, ascuns lângă frâna de parcare sau în meniul sistemului infotainment, care poate transforma complet modul în care stai la semafor sau pornești în rampă. […]
14:00
Dacă ai trecut de 30 de ani și te uiți în oglindă mai atent decât obișnuiai, probabil că ai început să observi primele semne ale imbatranirii. Liniile fine de la colțurile ochilor, tonusul mai puțin uniform, poate chiar o pigmentare care nu era acolo anul trecut. În acest moment, multe femei aud despre vitamina C […]
14:00
Giorgia Meloni: „Rusia are pretenții nerezonabile.” Kremlinul insistă asupra unei zone neutre pe linia Arctic-Mediteraneeană # Gândul
Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, afirmă că Rusia are pretenții „nerezonabile” cu privire la rezoluția conflictului din Ucraina. Meloni recunoaște, de asemenea, că identificarea unei soluții legale pentru utilizarea activelor rusești înghețate în vederea sprijinirii financiare a Ucrainei reprezintă încă un proces complex și dificil pentru statul italian. Italia, așadar, continuă să susțină Kievul și cere […]
13:50
România, cele mai ieftine alimente din Europa. Bugetul alocat mâncării, printre cele mai mari pe continent # Gândul
România apare, pe hârtie, ca un fel de „campioană” a prețurilor mici la alimente în Uniunea Europeană. Paradoxul este că exact în țările unde coșul pare mai ieftin, mâncarea ajunge să apese mai greu în bugetul familiei, pentru că veniturile sunt mai mici și o simplă scumpire se simte imediat în viața de zi cu […]
13:50
Lupta pentru Înalta Curte. Cataramă: Este ultima zvâcnire a progresiștilor pentru a bloca ajungerea la putere a forțelor conservatoare # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, omul de afaceri liberal Viorel Cataramă a creionat o analiză a mutațiilor ideologice tot mai pregnante care marchează Europa. În viziunea unuia din membrii marcanți ai PNL după 1989, curentul neomarxist dă semne că se apropie de propria disoluție, inclusiv în România. […]
13:40
Liana Stanciu, în vârstă de 54 de ani, și-a amintit de începuturile sale la radio. ”Ani de zile am lucrat pe aproape nimic” , a mărturisit vedeta. Liana Stanciu este una dintre cele mai cunoscute voci feminine de radio din România. De asemenea, aceasta este cunoscută și ca prezentatoare de televiziune. În plan personal, […]
13:40
Tabel complet. Mult a fost, puțin a mai rămas până când vin sărbătorile de iarnă. Perioada aceasta aduce diverse surprize, de la cadouri până la bonusuri la final de an. De altfel, luna decembrie 2025 aduce vești favorabile și pentru zodii. Iată ce primă de Crăciun încasezi în funcție de semnul zodiacal sub care te-ai […]
13:40
Radu Miruță, ministrul Economiei, a postat miercuri un mesaj pe rețelele de socializare prin care anunța că a primit o amendă în valoare de 15.000 de lei de la AMEPIP. Miruță a transmis că va contesta decizia și a explicat cum s-a ajuns într-o asemenea situație. Minstrul Economiei susține că penalizarea i-a fost aplicată pentru […]
13:20
Președintele Nicușor Dan a vorbit cu mai mulți cetățeni români care l-au așteptat în fața Ambasadei României de la Londra, printre ei a fost și internaționalul român Radu Drăgușin, legitimat la Tottenham. Fotografia a fost postată chiar de Nicușor Dan pe rețelele de socializare, însoțită de mesajul: ”O întâlnire extraordinar de bună și caldă cu comunitatea […]
13:20
Ilie Bolojan pledează pentru interferența politicului în justiție: „Trebuie intervenit din afară, nu poate fi decât o susținere politică” # Gândul
Ilie Bolojan a vorbit la DigiFM despre inițiativa președintelui Nicușor Dan cu privire la scandalul din justiție. Șeful statului i-a chemat pe magistrați la data de 22 decembrie pentru o discuție deschisă. „Sunteți mulțumit de funcționarea justiției, penală și civilă?”, a fost întrebarea adresată lui ilie Bolojan. „Am mai spus cetățenii României au încredere au […]
13:20
Camera Deputaților respinge obiecțiile lui Nicușor Dan privind legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei # Gândul
Camera Deputaților, care este for decizional, a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură în forma iniţială, respingând obiecţiile formulate de preşedintele Nicuşor Dan în cererea de reexaminare a actului normativ, transmisă Parlamentului. S-au înregistrat 173 voturi „pentru” și 101 „împotrivă”. […]
13:10
Un testament cu cântec. O badantă din Italia moștenește toate bunurile unui bătrân, casa și conturile # Gândul
După decesul unui bătrân, produs la spitalul din Prato, în Italia, badanta acestuia s-a prezentat la un notar din oraș cu un testament în care figura drept unică moștenitoare a tuturor bunurilor bărbatului. Cazul a intrat însă în atenția anchetatorilor, care verifică dacă procedurile au fost respectate și dacă documentul reflectă cu adevărat voința defunctului, […]
13:10
Șpaga negociată pe butoane de telecomandă. Gândul prezintă înregistrări ambientale audio – video în dosarul fostului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Procentul din șpagă, discutat și la restaurant: „Când am fost la el în curte, el a zis: „9”, mi-a arătat pe telecomandă. Tu mi-ai zis de 6 – știi?” # Gândul
Dosarul DNA în care procurorii au cerut arestarea fostului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc și omului de afaceri Cătălin Daniel Bușe conține o o serie de interceptări ambientale din restaurante și alte diverse locații, în care se discută despre șpaga din contractul RAAR. Potrivit documentelor, șpaga de 6% din valoarea totală a contractului cadru de […]
13:10
Uniunea Europeană vrea să facă locuințele mai ieftine pentru tineri. În ultimii 10 ani, costurile caselor au crescut cu aproape 60% # Gândul
Comisia Europeană a prezentat marți primul său Plan privind locuințele accesibile și a stabilit o foaie de parcurs pentru abordarea crizei locuințelor la nivelul blocului comunitar. Pachetul legislativ urmărește să elibereze fonduri publice pentru locuințe noi, să limiteze închirierile pe termen scurt și să reducă procedurile administrative pentru proiectele de construcții. În ultimul deceniu, […]
13:10
Război în Ucraina, Ziua 1392: Noi atacuri cu drone și pene de curent în timpul discuțiilor lui Zelenski cu oficialii europeni # Gândul
Astăzi, regiunea ucraineană Sumy s-a confruntat cu o serie de atacuri cu drone rusești care au afectat profund infrastructura energetică, provocând pene de curent, conform declarațiilor Ministrului Energiei, Mykola Kolisnyk. Mai mult, Forțele Aeriene Ucrainene au raportat că trupele ruse sunt concentrate la sud de Pokrovsk, cu grupuri mici răspândite în oraș. Rușii atacă constant […]
13:00
Fermierii francezi protestează la Strasbourg. Au adus zeci de utilaje agricole în fața Parlamentului European. Care sunt mesajele și nemulțumirile # Gândul
Protestele fermierilor francezi iau amploare. Astăzi, aceștia au blocat intrarea în fața Parlamentului European de la Strasbourg cu utilaje agricole și au afișat bannere cu mesaje tendențioase prin care își exprimă nemulțumirile. Protestele fermierilor francezi iau amploare. Ce mesaje au transmis astăzi În ultimele zile, fermierii din Franța au blocat autostrăzile și au aruncat gunoi […]
13:00
Dinamo și FCSB nu mai pot juca pe Arena Națională. Ce spune LPF și unde ar putea evolua cele două mari echipe # Gândul
Arena Națională va găzdui concerte în mai 2026, când are loc play-off-ul Superligii. Dinamo și FCSB nu vor mai putea disputa meciurile de acasă pe acest stadion și se vor muta. Echipa roș-albastră ar putea juca în Ghencea, iar roș-albii ar putea alege Arcul de Triumf sau arene din provincie. În mai se joacă ultimele […]
12:50
Mircea Lucescu și Ianis Hagi și-au exprimat votul în ancheta FIFA – The Best, iar opțiunile au devenit publice imediat după evenimentul de luni seara de la Doha (Qatar). Ianis Hagi, căpitanul naționalei de fotbal a tricolorilor, a votat pentru România la secțiunea cel mai bun jucător al lumii. Cum au votat Mircea Lucescu și […]
12:50
Rodica Stănoiu reclamase la Poliție că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces. Dezvăluiri tulburătoare din anchetă # Gândul
În cazul fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, a fost deschis un dosar de moarte suspectă, iar acum sunt analizate circumstanțele. Ancheta a adus la suprafață noi detalii tulburătoare: aceasta reclamase la Poliție că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces. Vă reamintim că luni, 15 decembrie 2025, trupul ei a fost […]
12:50
Trupul Rodicăi Stănoiu nu a fost ridicat de la INML. Rudele ar refuza să plătească pentru reînhumare. Primăria ar putea achita procedura # Gândul
Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu încă așteaptă să fie ridicat de la INML, pentru reînhumare. Motivul ar fi neînțelegerile dintre rudele fostului ministru al Justițiu, cu privire la achitarea funeraliilor. Dacă nu se ajunge la nicio înțelegere în termen de 30 de zile, fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, ar putea fi reînhumat pe banii […]
12:40
Cântăreața Ruby, în vârstă de 36 de ani, la ce reality show și-ar dori să participe. ”Sunt datoare cu locul 1”, a comentat aceasta. Ruby, una dintre cele mai lipsite de inhibiții vedete din showbiz-ul autohton, formează un cuplu de mulți ani cu Robert Adrian, împreună cu care a participat și la emisiunea ”Asia […]
12:40
Caz scandalos la Iași. Un profesor universitar a fost arestat după acuzații grave de viol și hărțuire sexuală # Gândul
Un profesor universitar în vârstă de 57 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, cercetat pentru infracțiunea de viol, fiind acuzat de una diontre studentele sale. Potrivit anchetatorilor, faptele reclamate ar fi avut loc pe data de 9 iulie, după un examen. Profesorul Corneliu Gașpar, care preda disciplina „Etică și integritate academică” […]
12:40
Ilie Bolojan adoptă OUG-ul prin care vor crește impozitele și taxele pe locuințe și mașini cu până la 80% în ședința extraordinară de guvern # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a convocat Guvernul la o ședință de urgență, în care urmează să fie aprobată o ordonanță ce va duce la scumpiri mari ale impozitelor pe mașini și locuințe, de până la 80%. După ce ordonanța este adoptată, primăriile au la dispoziție 3 zile ca să anunțe Fiscul de noile valori ale impozitelor, […]
