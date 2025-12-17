Scene cumplite la înmormântarea lui Marco, băiatul găsit mort în casă în Timișoara. Mama lui nu s-a desprins de poza fiului

10:20

O viață împreună, una în care ați scris povești, ați depășit obstacole și ați învățat că în doi, totul pare mai ușor. O zonă de confort care devine mediul perfect în care să-ți trăiești fiecare zi. Și o oportunitate să lași totul deoparte când apare un proiect mai provocator ca oricând – Power Couple. Din 5 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, nouă cupluri cunoscute lasă în urmă normalitatea cotidiană și pornesc, în Malta, într-o provocare care le va schimba orice așteptare!