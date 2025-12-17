Întâlnire surpriză la Londra: Nicușor Dan, față în față cu un fotbalist român
Adevarul.ro, 17 decembrie 2025 16:00
Nicușor Dan a avut parte de o întâlnire inedită la Londra cu fotbalistul Radu Drăgușin.
• • •
Acum 5 minute
16:15
Putin neagă că Rusia ar pregăti un atac asupra Uniunii Europene: „Sunt minciuni și simple aberații” # Adevarul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat miercuri că Moscova nu intenționează să atace Uniunea Europeană.
16:15
Cine sunt frații Pavăl, fondatorii imperiului Dedeman, și cum și-au extins afacerile după preluarea Carrefour # Adevarul.ro
Frații Pavăl, cunoscuți ca proprietarii Dedeman, au afaceri în numeroase domenii de activitate, fiind acționari în peste 100 de firme. Portofoliul lor de afaceri s-ar fi îmbogățit cu încă una, din domeniul alimentar, după ce ar fi cumpărat sutele de supermarketuri pe care le deține Carrefour.
Acum 30 minute
16:00
Voluntariatul militar, reglementat prin lege. Proiectul a trecut de Senat cu un singur vot împotrivă. Ce prevede legea # Adevarul.ro
Senatul a adoptat, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege privind voluntariatul militar, care are în vedere tinerii între 18 şi 35 de ani.
16:00
16:00
Putin anunţă că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina, indiferent prin ce mijloace. Criticile aduse liderilor europeni # Adevarul.ro
Vladimir Putin a declarat miercuri că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina indiferent prin ce mijloace, diplomatice sau militare, şi că va încerca să extindă „zona-tampon de securitate” din această ţară.
Acum o oră
15:45
Nicușor Dan, declarații la Londra despre situația din justiție: „Trebuie să separăm faptele de opinii”. Ce spune despre demiteri, salariul minim și bugetul pe 2026 # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut declarații de presă la Londra, unde a răspuns întrebărilor jurnaliștilor pe diverse teme, de la situația din justiție și solicitările de demitere a ministrului Cătălin Predoiu, până la salariul minim, coaliția de guvernare și majorarea impozitelor.
15:45
Un atac rusesc cu bombe planante asupra regiunii Zaporojie din sudul Ucrainei a rănit miercuri 26 de persoane.
15:45
Un palton nu este doar un articol vestimentar de iarnă. Este o declarație de stil, o extensie a personalității masculine, un aliat discret care conferă prestanță și eleganță în zilele reci.
15:30
Percheziţii în Bucureşti şi Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor. Instituţii publice din ţară şi străinătate, prejudiciate # Adevarul.ro
Treisprezece percheziţii au fost făcute, miercuri, la locuinţele unor persoane din Bucureşti şi judeţul Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor şi complicitate la această infracţiune, în formă continuată, cu implicaţii în România şi în mai multe state europene.
Acum 2 ore
15:15
Fostul ministru Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe au fost arestați pentru 30 de zile în dosarul „Şpagă la RAR” # Adevarul.ro
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul DNA legat de atribuirea unui contract important la Registrul Auto Român.
15:15
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, ar fi cumpărat magazinele Carrefour din România, potrivit unor informații publicate în presa centrală, extinzându-și astfel domeniul de activitate și pe segmentul alimentar.
15:15
Grindeanu vrea echilibru financiar între localități: „Luăm puțin de la vârfuri și redistribuim către UAT-urile cu minusuri” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut miercuri declarații privind negocierile din Coaliție legate de bugetul de stat, viitoarea Ordonanță „Trenuleț” și posibilele modificări ale legislației din Justiție.
15:00
Într-o recentă intervenție, președintele României, Nicușor Dan, a susținut că statul de drept nu se negociază și că justiția se poate reforma din interior.
15:00
Criză totală la Oțelul Galați: Lameira, scos la vânzare pentru plata salariilor. Probleme mari și la Petrolul # Adevarul.ro
Oțelul Galați traversează o perioadă complicată din punct de vedere financiar.
14:45
Bombă în tenis: Carlos Alcaraz se desparte de antrenorul care l-a făcut mare. Cei doi păreau că se înțeleg de minune # Adevarul.ro
Carlos Alcaraz, 22 de ani, este numărul 1 ATP.
14:45
Ministrul Radu Miruţă a fost amendat de AMEPIP, „pe persoană fizică”, cu 15.000 de lei. Cum s-a ajuns la această situaţie. „Faptic, este un maxim al ridicolului” # Adevarul.ro
Radu Miruţă, ministrul Economiei, anunţă că a fost amendat cu 15.000 de lei de AMEPIP, „pe persoană fizică”, după ce a refuzat să valideze numiri controversate la Avioane Craiova. Oficialul susţine că sancţiunea este nedreaptă şi că o va contesta.
14:30
Bradul de Crăciun al Alexiei Eram a stârnit controverse în mediul online: „Atâta fandoseală”. Cum arată acesta # Adevarul.ro
Alexia Eram a atras atenția internauților după ce a prezentat bradul de Crăciun din locuința sa, decorat anul acesta de o agenție de evenimente.
14:30
Uniunea Europeană începe eliminarea treptată a importurilor de gaze din Rusia: „Un pas uriaș către o nouă eră” # Adevarul.ro
Eurodeputații au aprobat o lege care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești, atât prin gazoducte, cât și sub formă de gaz natural lichefiat.
14:30
Rusia masează peste 360.000 de soldați în apropierea granițelor Europei, avertizează un fost oficial NATO # Adevarul.ro
Rusia masează peste 360.000 de soldați în apropierea granițelor Europei, pe măsură ce Vladimir Putin își plănuiește următoarea mișcare, a avertizat un fost oficial NATO.
14:30
Organizatorii balurilor bobocilor cer autorităților reguli clare și alcool zero pentru siguranța elevilor # Adevarul.ro
Organizatorii de evenimente destinate elevilor cer intervenția imediată a autorităților pentru a crea un cadru legal clar care să standardizeze și să reglementeze toate evenimentele cunoscute sub numele de Balurile Bobocilor.
Acum 4 ore
14:15
Bolojan lansează un ultimatum, după scandalul din coaliție: „Dacă oamenii se porcăiesc între ei, nu câștigă nimeni” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a lansat miercuri un avertisment sever partenerilor de guvernare în urma tensiunilor recente din Parlament, pe care le cataloghează drept o încălcare flagrantă a protocolului de colaborare.
14:15
Circulația pe podul rutier de la Cernavodă a fost blocată temporar, miercuri dimineață, în urma unui carambol produs între șase autoturisme care circulau din sensuri opuse. Accidentul a avut loc pe un carosabil acoperit cu polei și s-a soldat exclusiv cu pagube materiale.
14:15
Cristian Diaconescu, la Interviurile Adevărul, despre amenințările reale la adresa României: „Agresiunile hibride sunt în desfășurare” # Adevarul.ro
Cristian Diaconescu afirmă, într-un interviu pentru Adevărul, că instabilitatea din justiție, lipsa de predictibilitate politică și tensiunile de securitate din regiune afectează direct poziția României în plan extern.
14:00
Consiliul Concurenței a sancționat trei mari companii din industria tutunului cu amenzi în valoare totală de 135,2 milioane lei (26,6 milioane euro), pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale pe piața produselor din tutun încălzit.
14:00
Claudiu Keșeru a plecat neașteptat de la FC Bihor Oradea. Ce motive a invocat fostul internațional # Adevarul.ro
Orădean get-beget, Claudiu Keșeru a plecat astăzi de la echipa care l-a lansat în fotbal.
14:00
România rămâne în topul țărilor UE cu cea mai mare inflație. Ce arată noile date Eurostat # Adevarul.ro
Rata anuală a inflaţiei în UE a scăzut până la 2,4% în noiembrie, de la un nivel de 2,5% luna precedentă, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,6%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat)
13:45
Documentul cutremurător din arhiva Securității care confirmă ordinul lui Ceaușescu: „Se lichidează radical!” # Adevarul.ro
Un document publicat miercuri de CNSAS aduce o nouă probă directă privind ordinele date de Nicolae Ceaușescu în timpul Revoluției din Decembrie 1989.
13:45
Bolojan, mesaj ferm privind necesitatea reformării sistemului judiciar: „În fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a lansat miercuri un mesaj ferm privind necesitatea reformării sistemului judiciar, atrăgând atenția asupra crizei de încredere din societate și asupra impunității generate de prescripția faptelor.
13:45
Legea care crește ponderea stagiilor de practică universitare la 75% a trecut de Senat # Adevarul.ro
Inițiativa legislativă USR prin care ponderea stagiilor de practică asigurate de universităţi va creşte de la 50% la 75% a fost adoptată, miercuri, 17 decembrie, de Senat cu 107 voturi ”pentru” 4 voturi ”împotrivă” şi 6 abţineri, în calitate de cameră decizională.
13:30
Răzvan Cuc, surprins negociind presupusa mită într-un restaurant din Capitală: „Am înțeles că ți-a arătat de 7. Ce mi-a zis el: 7” # Adevarul.ro
O înregistrare îl surprinde pe fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, într-o discuție care ar indica negocierea unei șpăgi din valoarea unui contract public, în schimbul facilitării atribuirii acestuia.
13:15
Nepoata Rodicăi Stănoiu și-ar fi schimbat declarația dată anchetatorilor. Fosta ministră a Justiției va fi înmormântată a doua oară # Adevarul.ro
Rodica Stănoiu va fi înmormântată a doua oară, după ce nepoții îi vor ridica trupul de la Institutul Național de Medicină Legală (INML). Totodată, au început și audieri în dosarul privind moartea fostului ministru al Justiției.
13:15
Un nou sondaj arată că proporția republicanilor care se identifică mai mult cu mișcarea Make America Great Again (MAGA) decât cu Partidul Republican tradițional a înregistrat o scădere, relatează Newsweek.
13:15
Atacul de pe Plaja Bondi: suspectul rămăs în viață, acuzat de 59 de infracțiuni, inclusiv terorism. „A fost inspirat de ISIS” # Adevarul.ro
Bărbatul rănit în atacul de pe plaja Bondi din Sydney, Australia, va fi acuzat oficial de crimă și terorism după ce starea sa se va stabiliza.
13:15
Trump a ordonat „o blocadă totală şi completă” împotriva petrolierelor care vin sau pleacă din Venezuela # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunțat marţi că ordonă o „blocadă totală şi completă” împotriva petrolierelor sancţionate care vin sau pleacă din Venezuela, sporind presiunea pe regimul liderului Nicolas Maduro şi sugerând o motivaţie economică pentru campania Armatei SUA în regiune.
13:00
Ilie Bolojan, nemulțumit de sistemul de învățământ din România: „Este total decuplat de realitatea economică. A fost o involuție în acești ani” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a criticat modul în care funcționează sistemul românesc de învățământ, afirmând că acesta este „total decuplat” de realitatea economică și de nevoile pieței muncii.
13:00
Adi Popa a sărit la un fost coleg de la FCSB: „Am mai multe trofee decât are el goluri” # Adevarul.ro
Adi Popa evoluează în liga secundă a fotbalului românesc.
13:00
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis miercuri reprezentanților investitorilor străini în România scenariile de lucru pentru mediul economic anul viitor. Bolojan a menționat că, în prezent, la nivelul unui grup de lucru, sunt analizate două opțiuni.
13:00
Flota fantomă a Rusiei în vizorul Washingtonului: SUA amenință cu sancțiuni dacă planul de pace e respins # Adevarul.ro
SUA analizează o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei, în cazul în care președintele Vladimir Putin va refuza acordul de pace cu Ucraina.
12:45
Fostul secretar de stat în Ministerul Economiei, Flavius Nedelcea, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu # Adevarul.ro
Constantin-Flavius Nedelcea, fost secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu.
12:45
Fabrica ArcelorMittal din Iași a fost cumpărată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov # Adevarul.ro
Metinvest a finalizat achiziția companiei din Iași ArcelorMittal Tubular Products Iași. Fabrica produce țevi structurale sudate, destinate sectoarelor de construcție, inginerie, infrastructură și agriculturii, cu o capacitate maximă de producție de 240.000 de tone pe an.
12:45
Energie, pasiune pentru muzică și dans, dar și sensibilitate. Toate au fost transmise de Ricky Martin de pe scena de la Romexpo, în fața publicului care a venit să îl vadă aseară. A fost al doilea concert al superstarului latino în România, la 23 de ani distanță de la recitatul de la Cerbul de Aur.
12:30
Directorul morgii de la Harvard, condamnat la opt ani de închisoare pentru furt de organe și resturi umane # Adevarul.ro
Fostul director al morgii de la Harvard Medical School a primit o condamnare grea după ce a fost găsit vinovat de implicarea într-o rețea care fura și vindea organe de la cadavre.
12:30
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că Moscova nu a fost informată cu privire la rezultatul discuțiilor de la Berlin dintre SUA și Europa menite să stabilească detaliile unui plan de pace.
12:30
Retras prematur din fotbal, Sebastian Chitoșcă a vorbit deschis despre viața de după carieră, dezvăluind în podcastul iAM Ștucan cum a câștigat o sumă impresionantă la pariuri sportive și ce decizie radicală a luat ulterior.
Acum 6 ore
12:15
Cine este miliardarul care a aterizat pe pârtie cu elicopterul, sub privirile turiștilor: „Eram grăbit și voiam să schiez” # Adevarul.ro
Un incident neobișnuit a avut loc în stațiunea de schi din nordul Italiei, unde un om de afaceri a aterizat cu elicopterul personal direct pe pârtie, spre uimirea turiștilor și a autorităților.
12:00
Bolojan vrea pensionarea la 65 de ani pentru toți. Ce spune despre ajutoarele de șomaj # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că toată lumea ar trebui să se pensioneze la vârsta de 65 de ani, criticând totodată politicile care permit evitarea muncii și care aduc costuri uriașe pentru bugetul țării.
12:00
Prima analiză detaliată asupra pensiilor de serviciu efectiv plătite de MAI arată distribuția completă a veniturilor și impactul modificărilor recente, inclusiv al Legii 141/2025.
12:00
SUA și Ucraina au elaborat două documente privind sprijinul acordat armatei ucrainene post-conflict. Tusk: „Sună foarte promițător” # Adevarul.ro
Negociatorii americani și europeni au redactat două documente privind sprijinul specific pe care îl vor acorda Ucrainei, inclusiv armatei sale, după încheierea unui eventual „acord de pace”, a relatat The New York Times, citând surse.
12:00
Când e bine să cauți un avocat în Suceava? Ce este bine să știi înainte de a lua o decizie? # Adevarul.ro
Te afli într-o situație juridică delicată? Este normal să dorești informații clare, de încredere de la cineva care are expertiză. Uneori, să cauți un avocat din Suceava este lucrul potrivit de făcut.
11:45
Un accident rutier s-a produs la ieșirea din localitatea Râșești, județul Vaslui, unde o cisternă care transporta 21 de tone de GPL s-a răsturnat pe carosabil. La fața locului acționează o autospecială de stingere încadrată cu 6 militari.
