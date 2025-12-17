Coaliția de guvernare a convenit reducerea cheltuielilor administrative și majorarea salariului minim începând cu 2026

14:00

Rata anuală a inflaţiei în UE a scăzut până la 2,4% în noiembrie, de la un nivel de 2,5% luna precedentă, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,6%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat)