Zece copii de la o grădiniță din Drobeta-Turnu Severin au ajuns la spital cu dureri de stomac și vărsături. Ce le-a provocat starea de rău
Adevarul.ro, 17 decembrie 2025 19:00
Mai multe anchete au fost demarate la o grădiniță din Drobeta-Turnu Severin, după ce zece copii au ajuns marți la spital cu stări de rău. Principalele suspiciuni sunt legate de mâncarea pe care au primit-o, însă sunt luate în calcul și alte variante.
Acum 10 minute
19:15
Șefa de cabinet a lui Donald Trump, Susie Wiles, a abordat, într-o serie de interviuri surpinzător de sincere pentru Vanity Fair, printre alte teme și problema menționării președintelui american în dosarul Epstein, relatează People.
Acum 30 minute
19:00
Acum o oră
18:45
O nouă tulpină de gripă pune presiune asupra asistenței medicale în întreaga Europă. Și în România cresc spitalizările # Adevarul.ro
Cel puțin 27 din cele 38 de țări din regiunea europeană a OMS au raportat o activitate gripală ridicată sau foarte ridicată, potrivit organismului.
18:30
Coaliția de guvernare a convenit reducerea cheltuielilor administrative și majorarea salariului minim începând cu 2026 # Adevarul.ro
Coaliția de guvernare, reunită pe 17 decembrie în prezența liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale, a ajuns la un acord asupra mai multor măsuri economice și administrative, care vizează reducerea cheltuielilor publice și stimularea economiei.
18:30
Statul amână supraimpozitarea apartamentelor „pe firmă" până în 2027, urmând ca abia atunci să treacă la impozitarea acestora la valoarea de piață. Experții consultați de „Adevărul” au explicat de câte ori ar fi fost majorat impozitul pe clădirile rezidențiale înregistrate pe numele firmelor.
Acum 2 ore
18:15
Tribunalul București a respins, miercuri, printr-o decizie definitivă, contestația formulată de Călin Georgescu împotriva hotărârii Judecătoriei Sectorului 1 privind prelungirea măsurii preventive de control judiciar, în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară.
18:15
Parlamentul maghiar a adoptat o lege controversată. Primarul Budapestei ar putea ajunge în închisoare # Adevarul.ro
Parlamentul ungar a votat miercurea o lege care ar putea obliga primăria capitalei Budapesta, aflată în lipsă de lichidităţi, să contracteze împrumuturi în condiţii neclare şi prin care actualul primar, un membru al opoziţiei, ar putea ajunge la închisoare.
18:00
Percheziţii la o primărie din Bihor. Primarul şi viceprimarul, anchetaţi pentru pentru delapidare. Banii de ajutoare de urgență ar fi ajuns la rude și votanți # Adevarul.ro
Percheziții, miercuri, la Primăria Lugaș și la domiciliile primarului și viceprimarului comunei, într-un dosar ce vizează delapidarea fondurilor publice și obținerea ilegală de bani pentru ajutoare de urgență. O parte din bani ar fi ajuns în buzunarele rudelor.
18:00
Guvernul a alocat, în şedinţa de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltării, bani pentru 74 de teatre, opere şi filarmonici din 48 de localităţi, care funcţionează în subordinea autorităţilor locale.
18:00
Regele Charles al III-lea l-a primit pe președintele Nicușor Dan la Palatul Buckingham # Adevarul.ro
Regele Charles al III-lea l-a primit pe președintele României, Nicușor Dan, la reședința oficială a monarhului britanic, în cadrul unei vizite de lucru pe care șeful statului român o efectuează în Regatul Unit.
17:45
Cum se apără fostul partener al Rodicăi Stănoiu de învinuirile care i s-au adus în spațiul public. Dezvăluie că nu a fost căsătorit cu fostul ministru # Adevarul.ro
Fostul partener Rodica Stănoiu a respins toate informațiile apărute în spațiul public despre circumstanțele decesului fostului ministru și a menționat că nu a existat o căsătorie încheiată între cei doi.
17:45
Mulți bani pentru nimic: ultimul cocoș de munte reintrodus în Europa de Vest a murit. Situația exemplarelor din România # Adevarul.ro
Parcul Natural Regional Ballons des Vosges a anunțat pe 11 decembrie că ultimul cocoș de munte reintrodus în Munții Vosges, echipat cu un dispozitiv de urmărire GPS, a murit. Cauza decesului pare a fi un atac al unui mamifer carnivor.
17:45
Impozitarea clădirilor la valoarea de piață a fost amânată în ședința de Guvern de miercuri, aceasta urmând să fie aplicată din 2027, a informat Executivul, prezentând măsurile care vor duce însă la majorarea altor taxe din 2026.
17:45
Fundația Tinmar — „Educație pentru viitor”: 413 burse pentru elevii din Sectorul 3, București # Adevarul.ro
Fundația Tinmar consolidează angajamentul său pe termen lung față de educație, prin acordarea a 413 burse elevilor din Sectorul 3 al Capitalei, în cadrul programului strategic „Educație pentru viitor”.
17:30
Imagini din satelit arată că Rusia și-a fortificat un port de la Marea Neagră contra dronelor. Ultimul atac ucrainean arată că n-a fost suficient # Adevarul.ro
Imagini din satelit recent captate arată urmările unui atac cu drone ucrainene care a avut drept țintă un submarin rusesc ancorat la o bază navală de la Marea Neagră.
17:30
Anghel Iordănescu a dus naționala pe culmi mondiale, dar nu există pentru un fost coleg de generație # Adevarul.ro
Generalul nu se „califică” între cei mai buni 5 antrenori români din istorie.
17:30
Bărbat reţinut după ce soția sa a primit un colet expediat din Elveția. Ce conținea pachetul # Adevarul.ro
Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au dispus marți măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, de 38 de ani, din municipiul Galați, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, după ce pe numele soției sale a sosit un colet din Elveția.
Acum 4 ore
17:15
„Schengen militar” pentru a face faţă unei potenţiale agresiuni ruse. Rezoluția adoptată de membrii Parlamentului European # Adevarul.ro
Membrii Parlamentului European s-au pronunţat miercuri în favoarea unui „spaţiu Schengen militar”, prin eliminarea frontierelor interne pentru deplasările de trupe şi echipament militar în Uniunea Europeană şi prin modernizarea reţelelor feroviare şi rutiere, a tunelurilor şi podurilor.
17:00
Prețul aurului a atins cel mai mare nivel de la criza petrolieră din 1979. Cât va mai crește # Adevarul.ro
Preţul aurului a înregistrat în 2025 cea mai mare creştere de la criza petrolieră din 1979 - preţurile dublându-se în ultimii doi ani - o performanţă care anterior ar fi putut duce la prognoze vizând o corecţie majoră.
17:00
Statul alocă 3,8 miliarde lei pentru investiții și stingerea arieratelor în sectoare cheie precum dezvoltarea, transporturile și agricultura # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor alocă peste 3,8 miliarde lei pentru susținerea investițiilor publice și stingerea arieratelor în sectoare cheie precum dezvoltarea, transporturile și agricultura, a informat miercuri instituția, în urma ședinței de Guvern.
17:00
Marea Britanie îi impune lui Roman Abramovici să transfere 2,5 miliarde de lire către Ucraina, amenințând cu acțiuni legale # Adevarul.ro
Marea Britanie a anunțat că va emite instrucțiuni oficiale pentru transferul către cauze umanitare din Ucraina a 2,5 miliarde de lire sterline obținute de oligarhul rus Roman Abramovici din vânzarea clubului de fotbal FC Chelsea în 2022.
16:45
Lukasenko spune că Ucraina nu trebuia să trezească „ursul adormit”, referindu-se la Rusia. Zaharova: „De ce dormiţi lângă un urs? Cum aţi ajuns acolo?” # Adevarul.ro
Aleksandr Lukaşenko, preşedintele Belarusului, a subliniat că Ucraina ar fi trebuit să caute relaţii normale cu Moscova şi să nu fi trezit „ursul adormit”, aluzie la ambiţiile imperiale ruse.
16:45
FIFA a pus pe masă banii pentru Cupa Mondială din 2026. Celor de la FRF le sticlesc ochii # Adevarul.ro
Naționala de fotbal a României are de câștigat două meciuri de baraj, pentru a ajunge la turneul final.
16:30
Lindon Emerllahu pleacă de la CFR Cluj. A aales o destinație de război, după ce Varga a refuzat FCSB-ul # Adevarul.ro
CFR Cluj se desparte de Lindon Emerllahu.
16:30
Veşti bune pentru studenţi: vin bani europeni pentru bursele sociale. Câţi tineri vor beneficia de bani şi de când # Adevarul.ro
Ministerul Educației și Cercetării a obținut cofinanțarea bursele sociale cu 60 de milioane de euro din fonduri europene.
16:30
Utilizatorii de servicii mobile vor beneficia de tarife mai mici de roaming de la 1 ianuarie 2026, atât prin reducerea valorii maxime a suprataxei pentru serviciile de date în roaming în SEE, cât și prin integrarea Republicii Moldova și a Ucrainei în sistemul de tarifare „Roaming ca acasă”.
16:15
Putin neagă că Rusia ar pregăti un atac asupra Uniunii Europene: „Sunt minciuni și simple aberații” # Adevarul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat miercuri că Moscova nu intenționează să atace Uniunea Europeană.
16:15
Cine sunt frații Pavăl, fondatorii imperiului Dedeman, și cum și-au extins afacerile după preluarea Carrefour # Adevarul.ro
Frații Pavăl, cunoscuți ca proprietarii Dedeman, au afaceri în numeroase domenii de activitate, fiind acționari în peste 100 de firme. Portofoliul lor de afaceri s-ar fi îmbogățit cu încă una, din domeniul alimentar, după ce ar fi cumpărat sutele de supermarketuri pe care le deține Carrefour.
16:00
Voluntariatul militar, reglementat prin lege. Proiectul a trecut de Senat cu un singur vot împotrivă. Ce prevede legea # Adevarul.ro
Senatul a adoptat, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege privind voluntariatul militar, care are în vedere tinerii între 18 şi 35 de ani.
16:00
Nicușor Dan a avut parte de o întâlnire inedită la Londra cu fotbalistul Radu Drăgușin.
16:00
Putin anunţă că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina, indiferent prin ce mijloace. Criticile aduse liderilor europeni # Adevarul.ro
Vladimir Putin a declarat miercuri că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina indiferent prin ce mijloace, diplomatice sau militare, şi că va încerca să extindă „zona-tampon de securitate” din această ţară.
15:45
Nicușor Dan, declarații la Londra despre situația din justiție: „Trebuie să separăm faptele de opinii”. Ce spune despre demiteri, salariul minim și bugetul pe 2026 # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut declarații de presă la Londra, unde a răspuns întrebărilor jurnaliștilor pe diverse teme, de la situația din justiție și solicitările de demitere a ministrului Cătălin Predoiu, până la salariul minim, coaliția de guvernare și majorarea impozitelor.
15:45
Un atac rusesc cu bombe planante asupra regiunii Zaporojie din sudul Ucrainei a rănit miercuri 26 de persoane.
15:45
Un palton nu este doar un articol vestimentar de iarnă. Este o declarație de stil, o extensie a personalității masculine, un aliat discret care conferă prestanță și eleganță în zilele reci.
15:30
Percheziţii în Bucureşti şi Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor. Instituţii publice din ţară şi străinătate, prejudiciate # Adevarul.ro
Treisprezece percheziţii au fost făcute, miercuri, la locuinţele unor persoane din Bucureşti şi judeţul Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor şi complicitate la această infracţiune, în formă continuată, cu implicaţii în România şi în mai multe state europene.
Acum 6 ore
15:15
Fostul ministru Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe au fost arestați pentru 30 de zile în dosarul „Şpagă la RAR” # Adevarul.ro
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul DNA legat de atribuirea unui contract important la Registrul Auto Român.
15:15
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, ar fi cumpărat magazinele Carrefour din România, potrivit unor informații publicate în presa centrală, extinzându-și astfel domeniul de activitate și pe segmentul alimentar.
15:15
Grindeanu vrea echilibru financiar între localități: „Luăm puțin de la vârfuri și redistribuim către UAT-urile cu minusuri” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut miercuri declarații privind negocierile din Coaliție legate de bugetul de stat, viitoarea Ordonanță „Trenuleț” și posibilele modificări ale legislației din Justiție.
15:00
Într-o recentă intervenție, președintele României, Nicușor Dan, a susținut că statul de drept nu se negociază și că justiția se poate reforma din interior.
15:00
Criză totală la Oțelul Galați: Lameira, scos la vânzare pentru plata salariilor. Probleme mari și la Petrolul # Adevarul.ro
Oțelul Galați traversează o perioadă complicată din punct de vedere financiar.
14:45
Bombă în tenis: Carlos Alcaraz se desparte de antrenorul care l-a făcut mare. Cei doi păreau că se înțeleg de minune # Adevarul.ro
Carlos Alcaraz, 22 de ani, este numărul 1 ATP.
14:45
Ministrul Radu Miruţă a fost amendat de AMEPIP, „pe persoană fizică”, cu 15.000 de lei. Cum s-a ajuns la această situaţie. „Faptic, este un maxim al ridicolului” # Adevarul.ro
Radu Miruţă, ministrul Economiei, anunţă că a fost amendat cu 15.000 de lei de AMEPIP, „pe persoană fizică”, după ce a refuzat să valideze numiri controversate la Avioane Craiova. Oficialul susţine că sancţiunea este nedreaptă şi că o va contesta.
14:30
Bradul de Crăciun al Alexiei Eram a stârnit controverse în mediul online: „Atâta fandoseală”. Cum arată acesta # Adevarul.ro
Alexia Eram a atras atenția internauților după ce a prezentat bradul de Crăciun din locuința sa, decorat anul acesta de o agenție de evenimente.
14:30
Uniunea Europeană începe eliminarea treptată a importurilor de gaze din Rusia: „Un pas uriaș către o nouă eră” # Adevarul.ro
Eurodeputații au aprobat o lege care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești, atât prin gazoducte, cât și sub formă de gaz natural lichefiat.
14:30
Rusia masează peste 360.000 de soldați în apropierea granițelor Europei, avertizează un fost oficial NATO # Adevarul.ro
Rusia masează peste 360.000 de soldați în apropierea granițelor Europei, pe măsură ce Vladimir Putin își plănuiește următoarea mișcare, a avertizat un fost oficial NATO.
14:30
Organizatorii balurilor bobocilor cer autorităților reguli clare și alcool zero pentru siguranța elevilor # Adevarul.ro
Organizatorii de evenimente destinate elevilor cer intervenția imediată a autorităților pentru a crea un cadru legal clar care să standardizeze și să reglementeze toate evenimentele cunoscute sub numele de Balurile Bobocilor.
14:15
Bolojan lansează un ultimatum, după scandalul din coaliție: „Dacă oamenii se porcăiesc între ei, nu câștigă nimeni” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a lansat miercuri un avertisment sever partenerilor de guvernare în urma tensiunilor recente din Parlament, pe care le cataloghează drept o încălcare flagrantă a protocolului de colaborare.
14:15
Circulația pe podul rutier de la Cernavodă a fost blocată temporar, miercuri dimineață, în urma unui carambol produs între șase autoturisme care circulau din sensuri opuse. Accidentul a avut loc pe un carosabil acoperit cu polei și s-a soldat exclusiv cu pagube materiale.
14:15
Cristian Diaconescu, la Interviurile Adevărul, despre amenințările reale la adresa României: „Agresiunile hibride sunt în desfășurare” # Adevarul.ro
Cristian Diaconescu afirmă, într-un interviu pentru Adevărul, că instabilitatea din justiție, lipsa de predictibilitate politică și tensiunile de securitate din regiune afectează direct poziția României în plan extern.
14:00
Consiliul Concurenței a sancționat trei mari companii din industria tutunului cu amenzi în valoare totală de 135,2 milioane lei (26,6 milioane euro), pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale pe piața produselor din tutun încălzit.
