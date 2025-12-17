Zece copii de la o grădiniță din Drobeta-Turnu Severin au ajuns la spital cu dureri de stomac și vărsături. Ce le-a provocat starea de rău

16:15

Frații Pavăl, cunoscuți ca proprietarii Dedeman, au afaceri în numeroase domenii de activitate, fiind acționari în peste 100 de firme. Portofoliul lor de afaceri s-ar fi îmbogățit cu încă una, din domeniul alimentar, după ce ar fi cumpărat sutele de supermarketuri pe care le deține Carrefour.