Câți bani primesc de la Guvern instituțiile de cultură din Brașov, pe final de an

„Harta Literară” este prima hartă interactivă a locurilor care apar în cărţi şi a spaţiilor cu valoare literară şi propune o nouă modalitate de explorare urbană, prin intermediul literaturii. Bucureştiul este primul oraş inclus în proiect, cu peste 300 de locuri documentate şi mai mult de 600 de conexiuni cu opere clasice şi contemporane sau [...]