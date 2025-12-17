Marina Suediei avertizează că petrolierele sancționate ale Rusiei au militari la bord. Risc de conflict
Newsweek.ro, 17 decembrie 2025 18:20
Marina suedeză a înregistrat prezența personalului militar rus la bordul unor petroliere ale „flote ...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
18:50
Finanţare guvernamentală de 200 de milioane de lei pentru teatre şi filarmonici din 48 de localităţi # Newsweek.ro
Guvernul a alocat, în şedinţa de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltării, aproape 200 de mi...
Acum 15 minute
18:40
Membrii Parlamentului European (PE) au adoptat miercuri interzicerea în mod definitiv a tuturor impo...
Acum o oră
18:20
Marina Suediei avertizează că petrolierele sancționate ale Rusiei au militari la bord. Risc de conflict # Newsweek.ro
Marina suedeză a înregistrat prezența personalului militar rus la bordul unor petroliere ale „flote ...
18:20
Horoscopul din ianuarie 2026 deschide anul ca o ușă cosmică, invitându-te să te oprești, să respiri ...
18:00
Guvernul alocă 2,5 miliarde de lei pentru plata arieratelor şi continuarea investiţiilor publice # Newsweek.ro
Guvernul a anunțat miercuri că a aprobat o Hotărâre de Urgență prin care Ministerul Finanțelor alocă...
18:00
Sărbătoare 18 decembrie, cruce neagră. Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul. Zi cu dezlegare la pește # Newsweek.ro
Sărbătoare 18 decembrie, cruce neagră. Este una dintre zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăci...
Acum 2 ore
17:50
În timp ce președintele Donald Trump începea represiunea împotriva criminalității în Washington, D.C...
17:40
Premierul Ilie Bolojan: Impozitele pe proprietate trebuiau majorate de acum trei ani, conform PNRR # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că impozitele pe proprietate ar fi trebuit să crească în urmă cu t...
17:30
Renaște mașina românească ARO? A fost înregistrat modelul e-ARO 25, prototipul costă 12-14 milioane € # Newsweek.ro
Marca românească de mașini de teren ARO ar putea să renască. La OSIM, a fost înregistrat numele mode...
17:20
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a afirmat că implicarea politicului ...
17:00
Nazare anunță alocarea a 3,8 miliarde lei: transporturile, agricultura și sănătatea primesc fonduri # Newsweek.ro
Ministerul Finanțelor va aloca 3,8 miliarde lei pentru investiții publice. O parte din bani, aproape...
Acum 4 ore
16:50
Cea mai lungă telecabină din Europa a fost inaugurată la Paris, la 17 ani de la inițierea proiectulu...
16:40
Fabrica de țevi structurale sudate din Iași, aflată pe pierdere, cumpărată de cel mai bogat om din Ucraina # Newsweek.ro
Fabrica de țevi structurale sudate ArcelorMittal Tubular Products Iași, fosta Tepro SA, aflată pe pi...
16:30
China respinge folosirea activelor rusești înghețate pentru Ucraina: Beijingul critică sancțiunile unilaterale # Newsweek.ro
China s-a pronunțat împotriva folosirii activelor rusești înghețate pentru Ucraina. Beijingul critic...
16:20
MApN a cerut Parlamentului aprobarea pentru Acordul-cadru de instruire a piloților de F-16. Cât costă # Newsweek.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a solicitat, marți, Parlamentului aprobarea prealabilă pentru s...
16:20
Până în 2040, lumea ar putea pierde 3.000 de ghețari pe an, chiar și cu reducerea emisiilor # Newsweek.ro
Lumea ar putea pierde până la 3.000 de ghețari pe an până în 2040, chiar dacă țările își reduc emisi...
16:10
Se schimbă regulile de obținere a avizului pentru securitate la incendiu a clădirilor. Pompierii explică # Newsweek.ro
Regulile de obținere a avizului pentru securitate la incendiu a clădirilor se schimbă.
16:00
Răzvan Cuc arestat: A făcut dreptul la privat, pus de Dragnea șef la Transporturi. Exmatriculat de la doctorat # Newsweek.ro
Răzavan Cuc a fost ministru al Transporturilor în 2 rânduri deși el este paralel cu domeniu. Răzvan ...
15:50
„Dosarul electronic” a crescut de 130 de ori, alfabetizarea digitală a clienților justiției a rămas ca acum 20 # Newsweek.ro
Pandemia și frecventele proteste ale grefierilor ori magistraților au reprezentat „motoarele” trecer...
15:20
China vrea cel mai puternic sistem hidroenergetic din lume în Himalaya. Costă 168.000.000.000$ # Newsweek.ro
La sute de kilometri de coasta populată a Chinei, o curbă bruscă a unui râu himalayan îndepărtat est...
15:10
Ministrul muncii anunță schimbări la pensiile militare. „Decizia, luată alături de Bolojan”. Când se întâmplă? # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a vorbit pentru prima oară despre pensiile militare și a anunțat că...
15:00
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, și omul de afaceri Cătălin Bușe au fost arestați preventiv # Newsweek.ro
Fostul ministru al transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătășin Bușe au primit ma...
Acum 6 ore
14:40
Firma Rustrans SRL din Bacău, controlată de controversatul om de afaceri Viorel Rusu, a cerut instan...
14:30
Cum spălau banii membri unei rețele de crimă organizată. Instituții publice, implicate în sistem # Newsweek.ro
Cinci persoane sunt suspectate că au pus la dispoziția membrilor unei grupări de criminalitate orga...
14:20
Bolojan, despre Predoiu: Nu pot să judec un ministru pentru gestionarea unui sistem unde nu mai are răspundere # Newsweek.ro
Bolojan a spus, la Digi FM, despre o demitere a lui Cătălin Predoiu, că nu poate să judece un minist...
14:00
Europa, la răscruce de drumuri. Democrație vs extremism. Cum riscă Trump să divizeze Uniunea Europeană # Newsweek.ro
Summitul liderilor UE de joi, de la Bruxelles, are loc sub o presiune fără precedent din partea SUA,...
13:50
„Război” SUA-China în Grecia. Porturile elene sunt miza majoră. Sute de milioane de euro în joc # Newsweek.ro
Grecia se află din nou la intersecția intereselor concurente ale marilor puteri ale lumii. De data a...
13:40
Criza industriei auto a răzgândit UE. Nu mai interzice total mașinile noi pe benzină și diesel din 2035 # Newsweek.ro
Criza industriei auto din Europa, generată în special de costurile enorme ale electrificării, a răzg...
13:30
Regatul Unit va reintra în programul european de schimburi universitate Erasmus, în 2027 # Newsweek.ro
Regatul Unit a ajuns la un acord cu Bruxellesul pentru a reintra din 2027 în programul european de s...
13:20
Ilie Bolojan, anunț important despre Justiție: „În fapte de corupție nu ar trebui să existe prescripție” # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a dat câteva explicații în legătură cu problemele din Justiție. Premierul a spus că sun...
13:10
Mai multe stagii de practică pentru studenţii din România. Senatul a adoptat inițiativa legislativă # Newsweek.ro
Senatul a adoptat, miercuri, cu 107 voturi „pentru” 4 voturi „împotrivă” şi 6 abţineri, în calitate ...
Acum 8 ore
12:50
Neplata cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere este violenţă economică, iar acţiunea penală se va ...
12:40
Poliția Română a adus în țară 11 urmăriți care se ascundeau în stăinătate. Pentru ce erau căutați # Newsweek.ro
În perioada 14 - 16 decembrie 2025, Poliţia Română a adus în ţară 11 persoane, pe numele cărora au f...
12:30
VIDEO Momentul în care o replică a Statuii Libertății s-a prăbușit în timpul unei furtuni. S-a făcut bucăți # Newsweek.ro
O replică de mari dimensiuni a „Statuii Libertății” s-a prăbușit dramatic, în Brazilia, în urma unor...
12:20
Premierul Bolojan explică de ce „scârțâie” economia: „În România lucrează prea puţini oameni” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că economia României „scârțâie” și din cauza faptului că „Nu poţi ...
12:00
Bugetul alocat cheltuielilor de sărbători scade cu aproximativ 10%, în acest an, comparativ cu anul ...
11:50
Cum încearcă Romsilva să tragă de timp în ceea ce privește reorganizarea? Audit de 5 luni și 185.000 € # Newsweek.ro
Romsilva încearcă să tragă de timp în ceea ce privește reorganizarea de la 41 de direcții silvice la...
11:40
Șefa de cabinet a Casei Albe, declarații explozive despre Trump și Musk: Un alcoolic și un drogat # Newsweek.ro
Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a făcut o serie de declarații controversate și directe la...
11:30
36 de ani de la Revoluție: Tot nu știm „cine a tras în noi după 22”! 1.166 morți, 3.300 răniți, niciun vinovat # Newsweek.ro
Se împlinesc 36 de ani de la Revoluție și tot nu știm „Cine a tras în noi după 22”. Ion Iliescu a pl...
11:20
Zi decisivă pentru prorusul Călin Georgescu, la Tribunalul București în dosarul de promovare a extremismului # Newsweek.ro
Zi decicivă pentru Călin Georgescu, fostul candidat susținut de Rusia la alegerile prezidențiale din...
11:10
Economisești acum, te relaxezi la vară fără griji: Depozitul PLUS pe 7 luni cu dobânzi speciale de la Exim # Newsweek.ro
Exim Banca Românească continuă campania de economisire în cadrul căreia bonifică cu dobânzi atractiv...
11:00
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Va dispărea un tip de pensie. Sute de mii de români, afectați # Newsweek.ro
Premierul Bolojan anunță o revoluție în ceea ce privește legea pensiilor. El vrea să facă o schimbar...
11:00
Parfumuri contrafăcute de 5.000.000 de lei, oprite la intrarea în țară. Unde urmau să ajungă? # Newsweek.ro
Parfumuri contrafăcute în valoare de aproximativ 5.000.000 de lei au fost descoperite de polițiștii ...
Acum 12 ore
10:40
Un adolescent a făcut, în joacă, un suport pentru cutiile de suc. Acum câștigă 250.000 €/ lunar # Newsweek.ro
Un adolescent a fabricat un suport pentru cutiile de suc. A vrut să facă o glumă dar totul s-a trans...
10:30
Un profesor de 57 de ani de la Universitatea de Ştiinţele Vieţii din Iaşi a fost arestat, fiind acuz...
10:10
O escrocherie periculoasă păcălește antivirusul de pe computer și fură datele în timp record # Newsweek.ro
Hackerii au descoperit cum să păcălească antivirusul și fure datele de pe computer. Un nou tip de ph...
10:10
O cercetătoare în domeniul fericirii are două sfaturi simple pentru a-i face pe copii mai fericiți. ...
10:00
Noapte de foc în Rusia. Explozii și incendii uriașe la mai multe rafinării, după un atac cu drone ucrainene # Newsweek.ro
Sudul Rusiei a fost zguduit de explozii și incendii în noaptea de marți spre miercuri, după ce drone...
09:50
Ex-judecătoarea Tudose, pensionată la 53 ani cu 23.000 lei pensie s-a reangajat avocat: Savonea, profesionistă # Newsweek.ro
Fosta judecătoarare Roxana Tudose a sărit în apărarea Liei Savonea și a justiției instituite de acea...
09:40
Vești bune pentru șoferi! Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, redeschis în ambele sensuri de sărbători # Newsweek.ro
Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu va fi deschis circulației rutiere în ambele sensuri pe durata sărbător...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.