Finanţare guvernamentală de 200 de milioane de lei pentru teatre şi filarmonici din 48 de localităţi

Newsweek.ro, 17 decembrie 2025 18:50

Guvernul a alocat, în şedinţa de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltării, aproape 200 de mi...

• • •

Acum 5 minute
19:20
Lovitură pentru ajutoarele sociale în Germania: venitul minim dispare. Cum sunt afectați românii din diaspora? Newsweek.ro
Germania renunță la venitul minim garantat și introduce reguli mai dure pentru ajutoarele sociale, o...
Acum 15 minute
19:10
Putin, amenințător. Până la sfârșitul anului, rachetele nucleare Oreșnik vor putea lovi capitalele Europei Newsweek.ro
Vladimir Putin a declarat, în timpul discursului său la ședința anuală a Ministerului Apărării, că R...
Acum 30 minute
19:00
Acord în coaliție pe măsurile fiscale. Cât va fi salariul minim în 2026? Vor fi tăieri în administrație Newsweek.ro
Coaliția de guvernare a căzut de acord pe unele măsuri fiscale. De anul viitor va crește salariul mi...
Acum o oră
18:50
18:40
Parlamentul European votează renunţarea la gazele ruseşti până în toamna lui 2027 Newsweek.ro
Membrii Parlamentului European (PE) au adoptat miercuri interzicerea în mod definitiv a tuturor impo...
Acum 2 ore
18:20
Marina Suediei avertizează că petrolierele sancționate ale Rusiei au militari la bord. Risc de conflict Newsweek.ro
Marina suedeză a înregistrat prezența personalului militar rus la bordul unor petroliere ale „flote ...
18:20
Horoscop ianuarie 2026 Ce îți pregătește Universul pentru începutul lui 2026? Newsweek.ro
Horoscopul din ianuarie 2026 deschide anul ca o ușă cosmică, invitându-te să te oprești, să respiri ...
18:00
Guvernul alocă 2,5 miliarde de lei pentru plata arieratelor şi continuarea investiţiilor publice Newsweek.ro
Guvernul a anunțat miercuri că a aprobat o Hotărâre de Urgență prin care Ministerul Finanțelor alocă...
18:00
Sărbătoare 18 decembrie, cruce neagră. Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul. Zi cu dezlegare la pește Newsweek.ro
Sărbătoare 18 decembrie, cruce neagră. Este una dintre zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăci...
17:50
Erori fără precedent erodează credibilitatea Departamentului de Justiție al lui Trump Newsweek.ro
În timp ce președintele Donald Trump începea represiunea împotriva criminalității în Washington, D.C...
17:40
Premierul Ilie Bolojan: Impozitele pe proprietate trebuiau majorate de acum trei ani, conform PNRR Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că impozitele pe proprietate ar fi trebuit să crească în urmă cu t...
17:30
Renaște mașina românească ARO? A fost înregistrat modelul e-ARO 25, prototipul costă 12-14 milioane € Newsweek.ro
Marca românească de mașini de teren ARO ar putea să renască. La OSIM, a fost înregistrat numele mode...
Acum 4 ore
17:20
Sorin Grindeanu avertizează asupra efectelor implicării politice în Legile Justiţiei Newsweek.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a afirmat că implicarea politicului ...
17:00
Nazare anunță alocarea a 3,8 miliarde lei: transporturile, agricultura și sănătatea primesc fonduri Newsweek.ro
Ministerul Finanțelor va aloca 3,8 miliarde lei pentru investiții publice. O parte din bani, aproape...
16:50
Cea mai lungă telecabină din Europa s-a deschis la Paris după 17 ani de construcție Newsweek.ro
Cea mai lungă telecabină din Europa a fost inaugurată la Paris, la 17 ani de la inițierea proiectulu...
16:40
Fabrica de țevi structurale sudate din Iași, aflată pe pierdere, cumpărată de cel mai bogat om din Ucraina Newsweek.ro
Fabrica de țevi structurale sudate ArcelorMittal Tubular Products Iași, fosta Tepro SA, aflată pe pi...
16:30
China respinge folosirea activelor rusești înghețate pentru Ucraina: Beijingul critică sancțiunile unilaterale Newsweek.ro
China s-a pronunțat împotriva folosirii activelor rusești înghețate pentru Ucraina. Beijingul critic...
16:20
MApN a cerut Parlamentului aprobarea pentru Acordul-cadru de instruire a piloților de F-16. Cât costă Newsweek.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a solicitat, marți, Parlamentului aprobarea prealabilă pentru s...
16:20
Până în 2040, lumea ar putea pierde 3.000 de ghețari pe an, chiar și cu reducerea emisiilor Newsweek.ro
Lumea ar putea pierde până la 3.000 de ghețari pe an până în 2040, chiar dacă țările își reduc emisi...
16:10
Se schimbă regulile de obținere a avizului pentru securitate la incendiu a clădirilor. Pompierii explică Newsweek.ro
Regulile de obținere a avizului pentru securitate la incendiu a clădirilor se schimbă.
16:00
Răzvan Cuc arestat: A făcut dreptul la privat, pus de Dragnea șef la Transporturi. Exmatriculat de la doctorat Newsweek.ro
Răzavan Cuc a fost ministru al Transporturilor în 2 rânduri deși el este paralel cu domeniu. Răzvan ...
15:50
„Dosarul electronic” a crescut de 130 de ori, alfabetizarea digitală a clienților justiției a rămas ca acum 20 Newsweek.ro
Pandemia și frecventele proteste ale grefierilor ori magistraților au reprezentat „motoarele” trecer...
Acum 6 ore
15:20
China vrea cel mai puternic sistem hidroenergetic din lume în Himalaya. Costă 168.000.000.000$ Newsweek.ro
La sute de kilometri de coasta populată a Chinei, o curbă bruscă a unui râu himalayan îndepărtat est...
15:10
Ministrul muncii anunță schimbări la pensiile militare. „Decizia, luată alături de Bolojan”. Când se întâmplă? Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a vorbit pentru prima oară despre pensiile militare și a anunțat că...
15:00
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, și omul de afaceri Cătălin Bușe au fost arestați preventiv Newsweek.ro
Fostul ministru al transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătășin Bușe au primit ma...
14:40
Un milionar din Bacău în proces cu familia Alexe. Are o cerere neașteptată Newsweek.ro
Firma Rustrans SRL din Bacău, controlată de controversatul om de afaceri Viorel Rusu, a cerut instan...
14:30
Cum spălau banii membri unei rețele de crimă organizată. Instituții publice, implicate în sistem Newsweek.ro
Cinci persoane sunt suspectate că au pus la dispoziția membrilor unei grupări de criminalitate orga...
14:20
Bolojan, despre Predoiu: Nu pot să judec un ministru pentru gestionarea unui sistem unde nu mai are răspundere Newsweek.ro
Bolojan a spus, la Digi FM, despre o demitere a lui Cătălin Predoiu, că nu poate să judece un minist...
14:00
Europa, la răscruce de drumuri. Democrație vs extremism. Cum riscă Trump să divizeze Uniunea Europeană Newsweek.ro
Summitul liderilor UE de joi, de la Bruxelles, are loc sub o presiune fără precedent din partea SUA,...
13:50
„Război” SUA-China în Grecia. Porturile elene sunt miza majoră. Sute de milioane de euro în joc Newsweek.ro
Grecia se află din nou la intersecția intereselor concurente ale marilor puteri ale lumii. De data a...
13:40
Criza industriei auto a răzgândit UE. Nu mai interzice total mașinile noi pe benzină și diesel din 2035 Newsweek.ro
Criza industriei auto din Europa, generată în special de costurile enorme ale electrificării, a răzg...
13:30
Regatul Unit va reintra în programul european de schimburi universitate Erasmus, în 2027 Newsweek.ro
Regatul Unit a ajuns la un acord cu Bruxellesul pentru a reintra din 2027 în programul european de s...
Acum 8 ore
13:20
Ilie Bolojan, anunț important despre Justiție: „În fapte de corupție nu ar trebui să existe prescripție” Newsweek.ro
Ilie Bolojan a dat câteva explicații în legătură cu problemele din Justiție. Premierul a spus că sun...
13:10
Mai multe stagii de practică pentru studenţii din România. Senatul a adoptat inițiativa legislativă Newsweek.ro
Senatul a adoptat, miercuri, cu 107 voturi „pentru” 4 voturi „împotrivă” şi 6 abţineri, în calitate ...
12:50
Proiect: Neplata cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere - violenţă economică Newsweek.ro
Neplata cu rea-credinţă a pensiei de întreţinere este violenţă economică, iar acţiunea penală se va ...
12:40
Poliția Română a adus în țară 11 urmăriți care se ascundeau în stăinătate. Pentru ce erau căutați Newsweek.ro
În perioada 14 - 16 decembrie 2025, Poliţia Română a adus în ţară 11 persoane, pe numele cărora au f...
12:30
VIDEO Momentul în care o replică a Statuii Libertății s-a prăbușit în timpul unei furtuni. S-a făcut bucăți Newsweek.ro
O replică de mari dimensiuni a „Statuii Libertății” s-a prăbușit dramatic, în Brazilia, în urma unor...
12:20
Premierul Bolojan explică de ce „scârțâie” economia: „În România lucrează prea puţini oameni” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că economia României „scârțâie” și din cauza faptului că „Nu poţi ...
12:00
Bugetul pentru cumpărăturile de sărbători scade cu 10%, în acest an Newsweek.ro
Bugetul alocat cheltuielilor de sărbători scade cu aproximativ 10%, în acest an, comparativ cu anul ...
11:50
Cum încearcă Romsilva să tragă de timp în ceea ce privește reorganizarea? Audit de 5 luni și 185.000 € Newsweek.ro
Romsilva încearcă să tragă de timp în ceea ce privește reorganizarea de la 41 de direcții silvice la...
11:40
Șefa de cabinet a Casei Albe, declarații explozive despre Trump și Musk: Un alcoolic și un drogat Newsweek.ro
Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a făcut o serie de declarații controversate și directe la...
11:30
36 de ani de la Revoluție: Tot nu știm „cine a tras în noi după 22”! 1.166 morți, 3.300 răniți, niciun vinovat Newsweek.ro
Se împlinesc 36 de ani de la Revoluție și tot nu știm „Cine a tras în noi după 22”. Ion Iliescu a pl...
Acum 12 ore
11:20
Zi decisivă pentru prorusul Călin Georgescu, la Tribunalul București în dosarul de promovare a extremismului Newsweek.ro
Zi decicivă pentru Călin Georgescu, fostul candidat susținut de Rusia la alegerile prezidențiale din...
11:10
Economisești acum, te relaxezi la vară fără griji: Depozitul PLUS pe 7 luni cu dobânzi speciale de la Exim Newsweek.ro
Exim Banca Românească continuă campania de economisire în cadrul căreia bonifică cu dobânzi atractiv...
11:00
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Va dispărea un tip de pensie. Sute de mii de români, afectați Newsweek.ro
Premierul Bolojan anunță o revoluție în ceea ce privește legea pensiilor. El vrea să facă o schimbar...
11:00
Parfumuri contrafăcute de 5.000.000 de lei, oprite la intrarea în țară. Unde urmau să ajungă? Newsweek.ro
Parfumuri contrafăcute în valoare de aproximativ 5.000.000 de lei au fost descoperite de polițiștii ...
10:40
Un adolescent a făcut, în joacă, un suport pentru cutiile de suc. Acum câștigă 250.000 €/ lunar Newsweek.ro
Un adolescent a fabricat un suport pentru cutiile de suc. A vrut să facă o glumă dar totul s-a trans...
10:30
Profesor universitar din Iași, arestat pentru viol. O studentă l-a reclamat Newsweek.ro
Un profesor de 57 de ani de la Universitatea de Ştiinţele Vieţii din Iaşi a fost arestat, fiind acuz...
10:10
O escrocherie periculoasă păcălește antivirusul de pe computer și fură datele în timp record Newsweek.ro
Hackerii au descoperit cum să păcălească antivirusul și fure datele de pe computer. Un nou tip de ph...
10:10
Cum să crești copii fericiți? E dovedit științific. Secretul aflat de cercetători Newsweek.ro
O cercetătoare în domeniul fericirii are două sfaturi simple pentru a-i face pe copii mai fericiți. ...
