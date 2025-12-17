Fursecuri fragede de casă: rețeta de fursecuri simple pentru Sărbători

14:50

Sărbătorile de iarnă vin la pachet cu prețuri mai mari, în cazul anumitor produse alimentare sau al unor preparate tradiționale din piețe sau târguri. Ultimele date arată că cetățenii români se confruntă cu cel mai scump Crăciun din ultimii 20 de ani, iar spre deosebire de 2024, anul acesta masa de sărbători este mai scumpă […]