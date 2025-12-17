Ministrul Ciprian Șerban anunță investiții în infrastructura portuară a României

15:40

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că atunci când ai o mie de magistraţi care spun că sunt probleme în sistemul de justiţie, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. În opinia sa, problemele cele mai mari sunt la Inspecția Judiciară şi la modul de promovare în justiţie, dar aceste lucruri trebuie dovedite. El a […]