China este lider în aproape 90% dintre tehnologiile cheie în 2025. Un om de știință avertizează că SUA și democrațiile europene riscă să devină codașe

14:00

Într-o lume în care traficul urban devine din ce în ce mai stresant, unele funcții ale mașinilor moderne rămân subestimate sau complet ignorate. Printre acestea se numără un buton aparent banal, ascuns lângă frâna de parcare sau în meniul sistemului infotainment, care poate transforma complet modul în care stai la semafor sau pornești în rampă. […]