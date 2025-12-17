Zodia care riscă să își piardă familia chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV
Gândul, 17 decembrie 2025 16:50
Care este zodia care riscă să își piardă familia chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV. Cristina Demetrescu a dezvăluit horoscopul săptămânii în curs. Potrivit Cristinei Demetrescu, o zodie riscă să își piardă familia, chiar înainte de sărbători. În această săptămână, Marte intră în Capricorn, odată cu data de 15 […]
Acum 10 minute
17:10
Doru Bușcu: Nicușor Dan nu și-a înțeles fișa postului și cum a ajuns președinte/Va rămâne întotdeauna depășit de situație # Gândul
Într-un dialog cu Ionuț Cristache, realizatorul emisiunii marca Gândul Ai Aflat! , jurnalistul Doru Bușcu a creionat un portret al șefului statului după 6 luni de mandat. În opinia redactorului-șef Cațavencii, în prezent Nicușor Dan învață ușor-ușor și nu mai are nevoie de popularitate, însă România sub mandatul său se îndreaptă spre irelevanță. Moderatorul a […]
17:10
Instruirea piloților ucraineni și români de F-16, în valoare de 600 milioane de dolari, intră la vot în Parlament # Gândul
Deputaţii şi senatorii României se reunesc vineri, de la ora 14.00, în format online pentru a-şi da „aprobarea prealabilă a Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din cele două Camere pentru iniţierea procedurii pentru semnarea Acordului-cadru de prestări servicii de instruire a personalului navigant în cadrul Centrului European de Instruire F-16 (EFTC)”. Pentru […]
Acum 30 minute
17:00
Doi bărbați din Florești s-au înjunghiat între ei, după ce nu s-au înțeles cum să împartă carnea unui porc care nici măcar nu era al lor # Gândul
Un incident grav a avut loc miercuri în Prahova. Doi bărbați s-au întâlnit să taie porcul, însă situația a degenerat, iar unul dintre ei a fost înjunghiat. Agresorul s-a ales cu dosar penal și a fost arestat pentru 30 de zile, acuzat de tentativă de omor. Incidentul a avut loc în comuna Florești, unde mai […]
17:00
Bolojan își contrazice purtătoarea de cuvânt. După ce Dogioiu a spus, pentru Gândul, că premierul s-a căsătorit, Bolojan o acuză indirect de Fake News:„informația nu e reală”. Mai poate rămâne în funcție un purtător de cuvânt care intoxică spațiul public cu minciuni? # Gândul
Invitat în studioul Digi FM, premierul Ilie Bolojan a negat că s-a căsătorit. În urmă cu două săptămâni, purtătorul său de cuvânt, Ioana Ene Dogioiu, transmitea în exclusivitate pentru Gândul că premierul a plecat într-o vizită oficială, la Viena, cu „soția” . Acum șeful său apare și spune public că informația „nu este reală” și […]
17:00
Putin trimite mesaje acide către Europa: Occidentul suferă de o „degradare civilizațională”. „Vrem pace, dar și toate teritoriile istorice ale Rusiei” # Gândul
Vladimir Putin a susținut astăzi un discurs la reuniunea extinsă a Colegiului Ministerului Apărării din Rusia, unde a prezentat atât un raport asupra stării armatei ruse și a evoluției conflictului din Ucraina, dar a adresat și mesaje acide către Occident. Mesajele transmise atât de Vladimir Putin, cât și de ministrul Apărării rus, Andrei Belousov, nu […]
16:50
Acum o oră
16:40
Narcisa Suciu, în vârstă de 50 de ani, a făcut școala de navigație. ”M-am făcut și căpitan de velier între timp” , a dezvăluit artista. Narcisa Suciu a dezvăluit că, deși avea o teamă teribilă de apă, a ajuns să urmeze cursuri de navigație. A obținut mai multe certificări și ulterior a ajuns căpitan de […]
16:30
Chinezii construiesc cel mai mare baraj din lume în Tibet. Valoarea se apropie de 200 de miliarde de dolari # Gândul
China dezvoltă cel mai mare baraj hidroenergetic din lume pe râul Yarlung Tsangpo, care izvorăște din inima munților Himalaya. Totodată, India și Bangladesh au semnalat îngrijorări legate de posibilele efecte ale acestui proiect asupra regiunii. Yarlung Tsangpo, recunoscut ca fiind cel mai înalt râu major din lume, izvorăște dintr-un ghețar himalayan și străbate platoul tibetan, […]
16:20
Hegemonie hidrologică: China va finaliza în Tibet cel mai puternic sistem hidroenergetic din lume, în valoare de 170 de miliarde de dolari # Gândul
China dezvoltă cel mai mare baraj hidroenergetic din lume pe râul Yarlung Tsangpo, care izvorăște din inima munților Himalaya. Totodată, India și Bangladesh au semnalat îngrijorări legate de posibilele efecte ale acestui proiect asupra regiunii. Yarlung Tsangpo, recunoscut ca fiind cel mai înalt râu major din lume, izvorăște dintr-un ghețar himalayan și străbate platoul tibetan, […]
16:20
Anul 2026 se anunță a fi unul plin de transformări. Anumiți nativi vor experimenta schimbări semnificative în viața personală și profesională. Semnele acestea zodiacale se vor bucura de oportunități unice, momente de creștere și importante realizări. Anul 2026 promite să vină cu binecuvântări pentru cei care au depus eforturi pentru a își schimba viața în […]
16:20
Puzzle-urile de tip „găsește diferențele” au devenit foarte populare în ultima vreme. Ele sunt o modalitate distractivă de a-ți antrena creierul rapid. Dacă ești dispus să vezi cât de ageri îți sunt ochii, iată o mică provocare pentru tine. Uită-te bine la aceste două imagini cu un bărbat care sculptează o piatră. La prima vedere, […]
16:20
Gândul.ro vă propune și pentru această zi un banc cu Bulă și Bubulina la prima lor întâlnire. Bulă și Bubulina, la prima întâlnire: – De ce te-ai încălţat cu pantofii ăştia cu tocuri, abia de poţi să te ţii pe picioare? – Bulă, m-am gândit că îţi plac fetele înalte! – Nu-i adevărat, Bubulino. Să […]
Acum 2 ore
16:10
Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a atras atenția că în spatele protestelor recente se ascund interese punctuale din zona puterii de acaparare a justiției. Pe de altă parte, mișcările coordonate din stradă de diferite ONG-uri au surse de finanțare suspecte, apreciază cunoscutul jurnalist. Redactorul-șef Cațavencii a observat, în studioul […]
16:00
Proteina care a încetinit semele de îmbătrânire a șoarecilor și le-a prelungit viața. Explicația specialiștilor # Gândul
Mitocondriile funcționează precum niște baterii ale celulelor, iar odată cu vârsta eficiența lor dispare și pot să apară mai multe probleme de la dereglări metabolice, până la boli neurodegenerative. Cercetătorii din Japonia au descoperit că dacă se intervine la o singură proteină mitocondrială viața șoarecilor se poate prelungi, iar semnele de îmbătrânire încetinesc. Această descoperire […]
16:00
Philip Morris reacționează după amenzile aplicate de Consiliul Concurenței pe piața de tutun: Analizăm toate căile disponibile pentru a contesta această decizie # Gândul
Philip Morris transmite că analizează decizia Consiliului Concurenței în ceea ce privește de a sancaționa compania de pe piața de tutun, în urma unei investigații. „Analizăm toate căile disponibile pentru a contesta această decizie”, spun reprezentanții Philip Morris. „Ne exprimăm dezacordul ferm față de concluziile Consiliului Concurenței și de interpretarea dată cadrului legal aplicabil. În […]
16:00
Nicușor Dan, atac frontal la Bolojan: Nu e bine că e 17 decembrie și nu avem nici măcar o schiță de buget # Gândul
Președintele Nicușor Dan consideră că nu este bine faptul că Guvernul Bolojan nu a venit până la această dată nici măcar cu proiectul de buget. Mai mult, șeful statului își exprimă speranța că în bugetul pe 2026 va fi transpus și referendumul inițiat de el când era primarul Capitalei. Nicușor Dan a declarat că urgența […]
16:00
Alertă meteo în Europa! Un „ciclon bombă” s-a format deasupra Atlanticului de Nord. Vântul extrem rămâne deasupra mării, iar vremea instabilă asociată acestuia aduce poli abundente, ceață și vijelii în unele țări din Europa. Furtuna s-a format din cauza unui contrast puternic de temperatură între aerul rece al Arcticii și apele mai calde ale Atlanticului, […]
15:50
A avea propria casă este un vis împlinit pentru mulți, însă acest vis vine la pachet cu responsabilitatea de a o administra corect. De multe ori, din lipsă de timp sau de informare, facem mici greșeli care, pe parcurs, se pot transforma în probleme costisitoare și consumatoare de energie. O administrare proactivă nu doar că […]
15:50
Atenție! Urmează alte lucrări la Voila, complexul din care face parte și Barajul Paltinu. Ministra Buzoianu vrea să reabiliteze și Bazinul de Apă Curată. Ce rol are bazinul în caz de turbiditate crescută # Gândul
Ministerul Mediului a supus Executivului spre aprobare obiectivul de investiții „Reabilitarea Bazinului de Apă Curată și a lucrărilor anexe pe râul Doftana, județul Prahova”. Este vorba de Bazinul de Apă Curată de la Voila, complex din care face parte și Barajul Paltinu, a cărui defecțiune a lăsat fără apă curentă 130.000 de oameni. Gândul a […]
15:40
De ce s-a întors Keo în România după ce a locuit ani de zile în Elveția. ”Nu știam că avea să funcționeze așa bine” # Gândul
Keo a explicat care a fost motivul pentru care s-a întors în România după ce foarte mulți ani a locuit în Elveția. Keo s-a mutat cu părinții săi în Elveția în anul 1986, unde a stat aproape 20 de ani. Artistul s-a întors în România în anul 2005, atunci când a cucerit publicul din țara […]
15:40
Ziua nașterii tale ascunde o afirmație puternică pentru acest moment din viața ta. Descoperă mesajul care îți aduce alinare, claritate și speranță. Sunt perioade în care inima nu știe exact ce să manifeste, ci doar ce tânjește: blândețe, stabilitate, adevăr. Uneori, ziua în care te-ai născut poartă o amprentă subtilă, un indiciu despre ceea ce […]
15:40
Nicușor Dan spune că problemele cele mai mari în justiție sunt la Inspecția Judiciară și la promovări. „Dacă o să vedem vinovăţii, mă voi exprima” # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că atunci când ai o mie de magistraţi care spun că sunt probleme în sistemul de justiţie, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. În opinia sa, problemele cele mai mari sunt la Inspecția Judiciară şi la modul de promovare în justiţie, dar aceste lucruri trebuie dovedite. El a […]
15:40
Bolojan dă indicații instanțelor: „În fapte de corupție grave nu trebuie să existe prescripție” # Gândul
Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi FM, că, după părerea sa, faptele de corupție gravă nu ar trebui să se prescrie. Premierul României a anunțat că intenționează să creeze un grup de lucru pentru evaluarea situației din justiție, care a generat un amplu scandal în justiție. Întrebat dacă susține eliminarea prescrierii faptelor de corupție, […]
15:30
Moartea lui Dani Romilă în Spania a fost confirmată oficial. Românul era dispărut din luna august 2025 # Gândul
George Dan Romilă, un român în vârstă de 46 de ani stabilit în Spania, care era dat dispărut din data de 26 august 2025, în Venta de Baños (provincia Palencia), a fost găsit mort duminică, 14 decembrie 2025, într-un taluz din zona bifurcației autostrăzilor A-62 și A-67. Identitatea sa a fost confirmată oficial. Marți, 16 […]
15:20
Cu cât a fost taxat un client pentru cutia de plastic în care a cerut să i se pună șnițelul, într-un restaurant din Austria. Ce scria pe nota de plată # Gândul
Un bărbat a rămas uimit după ce a văzut nota de plată a unui restaurant din Austria unde mâncase alături de copilul său. Clientul a fost taxat pentru cutia de plastic în care a cerut să i se pună șnițelul rămas în farfurie, precum și pentru folia de aluminiu care a învelit mâncarea. Clientul unui […]
15:20
Vremea se va schimba radical în România chiar înainte de Crăciun. Meteorologii au venit cu un anunț de răcire bruscă accentuată, temperaturi mai mici decât normalul perioadei, dar și episoade de frig care pot aduce ninsori în mai multe regiuni din România. Potrivit prognozelor actualizate, cele mai scăzute temperaturi se înregistrează în zonele joase din […]
Acum 4 ore
15:10
Gândește-te bine înainte de a-ți asuma angajamente. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 18 decembrie 2025. Berbec Astăzi, fă bilanțul tuturor lucrurilor care se întâmplă pe plan personal. Gândește-te la ultimele luni și vei vedea cât de multă atenție ai acordat muncii, în detrimentul celor dragi. Probabil că acest lucru a avut […]
15:10
PSD spulberă planurile USR-iștilor de a interveni în justiție: „Conducerea USR de acum, cu dosare în instanță, face la fel ca Liviu Dragnea” # Gândul
Sorin Grindeanu a făcut o serie de declarații, miercuri, în fața jurnaliștilor, în care a vorbit despre scandalul din domeniul justiției. Liderul social-democrat a precizat că USR-ul, prin inițiativa de schimbare a legilor justiției, acționează asemenea lui Liviu Dragnea. Întrebat de propunerea USR cu privire la proiectul de lege ce prevede ca faptele de corupție […]
15:00
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, că deficitul bugetar va ajunge la 6% – 6,4% anul viitor. În viziunea șefului statului, măsurile care s-au luat până acum „și-au făcut efectul”. „Am avut o problemă […]
15:00
Premierul anunță cele două variante de eliminare a impozitului minim pe cifra de afaceri, măsură cerută insistent de investitorii străini # Gândul
Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri a fost cerută imperios de investitorii străini. Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că sunt analizate două variante, la solicitarea investitorilor străini, de eliminare a controversatului impozit. Prima variantă vizează reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu ianuarie 2026 și anularea acestuia […]
14:50
Cât au ajuns să coste cârnații, toba, lebărul și șoriciul în Piața Obor, acum, în decembrie 2025 # Gândul
Sărbătorile de iarnă vin la pachet cu prețuri mai mari, în cazul anumitor produse alimentare sau al unor preparate tradiționale din piețe sau târguri. Ultimele date arată că cetățenii români se confruntă cu cel mai scump Crăciun din ultimii 20 de ani, iar spre deosebire de 2024, anul acesta masa de sărbători este mai scumpă […]
14:50
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Știre în curs de actualizare
14:40
Cântăreața Inna, în vârstă de 39 de ani, a hotărât să fie mai puțin prezentă în social media. ”Am observat că nu a fost atât de rău”, a spus aceasta. Inna este una dintre cele mai cunoscute artiste din România, care se bucură de succes și în plan internațional. În plan personal, Inna formează un […]
14:30
Ministrul Radu Miruță a primit o amendă de câteva mii de euro de la o instituție a statului. Care e suma pe care trebuie să o plătească # Gândul
Radu Miruță, ministrul Economiei și ministrul interimar al Apărării, a fost amendat cu 15.000 de lei de la AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice). Ministrul și-a numit proprii săi oameni la conducerea interimară a companiei Avioane Craiova. Potrivit ministrului Radu Miruță, motivul sancțiuni a fost conducerea companiei de stat Avioane Craiova, care […]
14:10
S-a deschis traficul rutier pe Varianta Ocolitoare a municipiului Zalău. Cristian Pistol (CNAIR): „Traficul de tranzit iese din oraș” # Gândul
Cristian Pistol, director al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, miercuri, că Varianta Ocolitoare a Municipiului Zalău a fost deschisă traficului. „Misiune încheiată la Zalău! Am deschis circulația! Lucrările au fost finalizate, iar de la această oră se circulă pe Varianta Ocolitoare (VO) a municipiului Zalău. Este momentul pe care îl […]
14:10
Patrick André de Hillerin se întreabă ce caută Nicușor Dan la Londra, dacă nu se întâlnește cu niciun oficial: „Erau reduceri de Crăciun pe undeva” # Gândul
Patrick Andre de Hillerin a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care pune sub semnul întrebării prezența lui Nicușor Dan la Londra, pentru că, susține el, președintele nu are un motiv întemeiat pentru a face o astfel de vizită. Nicușor Dan a fost prezent la Londra, acolo unde a avut o întâlnire cu […]
14:10
Fenomen straniu în Iran: Ploile abundente au colorat marea și plajele de pe insula Ormuz într-un roșu aprins # Gândul
Ploile abundente de pe insula Ormuz, din sudul Iranului, au transformat părți ale țărmului, cunoscut local sub numele de Plaja Roșie, într-o scenă stranie, dar spectaculoasă. Insula atrage atenția în special după ploile torențiale care spală sedimentele de pe dealurile roșii, transformând temporar apele de la țărm într-un roșu intens, asemănător sângelui. Culoarea sângerie a […]
14:10
Singura zodie care are parte de tensiuni, azi, 17 decembrie 2025. Nativul poate fi afectat emoțional sau profesional # Gândul
Ziua de miercuri, 17 decembrie 2025, nu se anunța foarte favorabilă pentru o anumită zodie. Acest nativ va traversa momente tensionate, de-a lungul zilei, sau pot fi afectați de o situație neplăcută. Ziua de miercuri poate veni cu aspecte incomode și neplăcute în cazul persoanelor născute sub semnul zodiacal Scorpion. Energia astrală ar putea aduce […]
14:00
Casa Albă pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin respinge planul de pace # Gândul
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care președintele Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, potrivit unor surse familiarizate cu acest subiect, transmite Bloomberg, citând surse familiarizate cu subiectul. SUA ia în considerare opțiuni precum vizarea navelor […]
14:00
Într-o lume în care traficul urban devine din ce în ce mai stresant, unele funcții ale mașinilor moderne rămân subestimate sau complet ignorate. Printre acestea se numără un buton aparent banal, ascuns lângă frâna de parcare sau în meniul sistemului infotainment, care poate transforma complet modul în care stai la semafor sau pornești în rampă. […]
14:00
Dacă ai trecut de 30 de ani și te uiți în oglindă mai atent decât obișnuiai, probabil că ai început să observi primele semne ale imbatranirii. Liniile fine de la colțurile ochilor, tonusul mai puțin uniform, poate chiar o pigmentare care nu era acolo anul trecut. În acest moment, multe femei aud despre vitamina C […]
14:00
Giorgia Meloni: „Rusia are pretenții nerezonabile.” Kremlinul insistă asupra unei zone neutre pe linia Arctic-Mediteraneeană # Gândul
Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, afirmă că Rusia are pretenții „nerezonabile” cu privire la rezoluția conflictului din Ucraina. Meloni recunoaște, de asemenea, că identificarea unei soluții legale pentru utilizarea activelor rusești înghețate în vederea sprijinirii financiare a Ucrainei reprezintă încă un proces complex și dificil pentru statul italian. Italia, așadar, continuă să susțină Kievul și cere […]
13:50
România, cele mai ieftine alimente din Europa. Bugetul alocat mâncării, printre cele mai mari pe continent # Gândul
România apare, pe hârtie, ca un fel de „campioană” a prețurilor mici la alimente în Uniunea Europeană. Paradoxul este că exact în țările unde coșul pare mai ieftin, mâncarea ajunge să apese mai greu în bugetul familiei, pentru că veniturile sunt mai mici și o simplă scumpire se simte imediat în viața de zi cu […]
13:50
Lupta pentru Înalta Curte. Cataramă: Este ultima zvâcnire a progresiștilor pentru a bloca ajungerea la putere a forțelor conservatoare # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, omul de afaceri liberal Viorel Cataramă a creionat o analiză a mutațiilor ideologice tot mai pregnante care marchează Europa. În viziunea unuia din membrii marcanți ai PNL după 1989, curentul neomarxist dă semne că se apropie de propria disoluție, inclusiv în România. […]
13:40
Liana Stanciu, în vârstă de 54 de ani, și-a amintit de începuturile sale la radio. ”Ani de zile am lucrat pe aproape nimic” , a mărturisit vedeta. Liana Stanciu este una dintre cele mai cunoscute voci feminine de radio din România. De asemenea, aceasta este cunoscută și ca prezentatoare de televiziune. În plan personal, […]
13:40
Tabel complet. Mult a fost, puțin a mai rămas până când vin sărbătorile de iarnă. Perioada aceasta aduce diverse surprize, de la cadouri până la bonusuri la final de an. De altfel, luna decembrie 2025 aduce vești favorabile și pentru zodii. Iată ce primă de Crăciun încasezi în funcție de semnul zodiacal sub care te-ai […]
13:40
Radu Miruță, ministrul Economiei, a postat miercuri un mesaj pe rețelele de socializare prin care anunța că a primit o amendă în valoare de 15.000 de lei de la AMEPIP. Miruță a transmis că va contesta decizia și a explicat cum s-a ajuns într-o asemenea situație. Minstrul Economiei susține că penalizarea i-a fost aplicată pentru […]
13:20
Președintele Nicușor Dan a vorbit cu mai mulți cetățeni români care l-au așteptat în fața Ambasadei României de la Londra, printre ei a fost și internaționalul român Radu Drăgușin, legitimat la Tottenham. Fotografia a fost postată chiar de Nicușor Dan pe rețelele de socializare, însoțită de mesajul: ”O întâlnire extraordinar de bună și caldă cu comunitatea […]
13:20
Ilie Bolojan pledează pentru interferența politicului în justiție: „Trebuie intervenit din afară, nu poate fi decât o susținere politică” # Gândul
Ilie Bolojan a vorbit la DigiFM despre inițiativa președintelui Nicușor Dan cu privire la scandalul din justiție. Șeful statului i-a chemat pe magistrați la data de 22 decembrie pentru o discuție deschisă. „Sunteți mulțumit de funcționarea justiției, penală și civilă?”, a fost întrebarea adresată lui ilie Bolojan. „Am mai spus cetățenii României au încredere au […]
13:20
Camera Deputaților respinge obiecțiile lui Nicușor Dan privind legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei # Gândul
Camera Deputaților, care este for decizional, a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură în forma iniţială, respingând obiecţiile formulate de preşedintele Nicuşor Dan în cererea de reexaminare a actului normativ, transmisă Parlamentului. S-au înregistrat 173 voturi „pentru” și 101 „împotrivă”. […]
