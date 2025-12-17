Șase liceeni de la Colegiul „Andrei Șaguna” din Brașov s-au calificat la o prestigioasă competiție globală, susținută direct de Formula 1 / Echipa nu se joacă cu mașinuțe, ci proiectează de la zero un monopost în miniatură
G4Media, 17 decembrie 2025 18:50
Șase liceeni de la Colegiul „Andrei Șaguna” s-au calificat la „STEM RACING”, o prestigioasă competiție globală, susținută direct de Formula 1. Echipa brașoveană nu se joacă cu mașinuțe, ci proiectează de la zero un monopost în miniatură, propulsat cu CO2, care atinge 70-80 km/h într-o secundă, scrie bizbrasov.ro Vertex este o echipă independentă formată din […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
19:20
Rețete pentru dezlegare la pește sau pur și simplu de poftă / Aperitive cu pește sau păstrăv la cuptor cu mujdei și roșii # G4Media
În perioada sărbătorilor de iarnă, zilele cu dezlegare la pește sunt o ocazie bună de a aduce pe masă preparate mai ușoare, dar la fel de savuroase. Un meniu construit în jurul peștelui poate fi variat și echilibrat, de la aperitive reci, până la un fel principal simplu, gătit la cuptor. © G4Media.ro.
19:20
Confiscarea activelor rusești pentru a finanța Ucraina ar fi o „declarație de război”, susține Viktor Orbán, aliatul lui Putin # G4Media
Premierul ungar Viktor Orbán a declarat miercuri că, în opinia sa, confiscarea activelor rusești pentru a finanța Ucraina „nu poate fi interpretată altfel decât ca o declarație de război”, scrie The Guardian. Orbán critică de multă vreme poziția UE față de Ucraina și a amenințat în repetate rânduri că va bloca noi sancțiuni sau alte […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
19:10
Grindeanu: Rațiunea a învins și argumentele PSD au fost validate de partenerii de Coaliție, prin deciziile luate în această seară # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că „rațiunea a învins și argumentele PSD au fost validate de partenerii de Coaliție, prin deciziile luate în această seară”. „PSD a apărat interesele salariaților, ale gospodăriilor țărănești și ale economiei naționale! Astfel, măsurile de stimulare a economiei propuse de PSD încă de la începutul acestei toamne vor fi detaliate înainte […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
19:00
Vladimir Putin îi numește pe liderii europeni „porcușori” și insistă că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina prin diplomație sau forță # G4Media
Vladimir Putin a criticat miercuri liderii europeni, numindu-i „porcușori”, și a declarat că Rusia își va atinge obiectivele teritoriale în Ucraina fie prin diplomație, fie prin forță militară, scrie The Guardian. Vorbind la o reuniune anuală cu ministerul apărării, Putin a spus că obiectivele a ceea ce Moscova numește „operațiunea militară specială” vor fi îndeplinite „necondiționat”. […] © G4Media.ro.
Acum o oră
18:50
18:30
Naveed Akram, autorul atacului armat din Bondi, acuzat oficial de poliția din New South Wales pentru atac terorist # G4Media
Naveed Akram, autorul atacului armat antisemit din Bondi, a fost acuzat oficial de 59 de infracțiuni în legătură cu atacul care a curmat viața a 15 persoane, potrivit abc.net.au. Infracțiunile includ 15 capete de acuzare pentru omor, comiterea unui act terorist și 40 de capete de acuzare pentru vătămare corporală gravă cu intenția de a […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:20
BREAKING Veniturile parlamentarilor și ale partidelor, tăiate cu 10%. Decizie a coaliție de guvernare # G4Media
Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR a decis miercuri să susțină un proiect care reduce cu 10% suma forfetară încasată de parlamentari și tot cu 10% subvenția de la buget încasată de partidele politice, au anunțat PSD, PNL și guvernul. Decizia a fost luată în ședința de coaliție de miercuri în care partidele din guvernul Bolojan au decis […] © G4Media.ro.
18:20
Percheziţii în Argeș, într-un dosar privind depozitarea ilegală a deşeurilor / Un suspect a fost reţinut # G4Media
Poliţiştii şi jandarmii au efectuat, miercuri, mai multe percheziţii într-un dosar privind depozitarea ilegală a deşeurilor, ancheta fiind coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, transmite Agerpres. La descinderi au participat poliţişti din cadrul Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculose, Serviciului Investigaţii Criminale şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul Serviciului Acţiuni […] © G4Media.ro.
18:10
Parlamentul din Ungaria a adoptat o lege care l-ar putea băga în închisoare pe primarul Budapestei # G4Media
Parlamentul ungar a votat miercurea o lege care ar putea obliga primăria capitalei Budapesta, aflată în lipsă de lichidităţi, să contracteze împrumuturi în condiţii neclare şi prin care actualul primar, un membru al opoziţiei, ar putea ajunge la închisoare, informează agenția de știri AFP. Măsura referitoare la această schimbare financiară a fost adoptată la câteva […] © G4Media.ro.
18:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află în Marea Britanie, într-o vizită oficială care a început de marți. După întâlniri cu reprezentanţii comunităţii româneşti dar și cu reprezentanți ai companiilor britanice, la Ambasada României din Londra, șeful statului a fost întâmpinat la Palatul Buckingham, de Regele Charles. „Mulțumesc Majestății Sale Regelui Charles al III-lea pentru primirea […] © G4Media.ro.
18:10
BREAKING Coaliția a decis reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027 / Salariul minim brut crește la 4325 de lei de la 1 iulie 2026 / Se reduc cu 10% veniturile parlamentarilor și subvenția pentru partide # G4Media
Coaliția a decis reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027, în timp ce salariul minim brut va crește la 4325 de lei de la 1 iulie 2026. În același timp, se reduc cu 10% veniturile parlamentarilor și subvenția pentru partide, a anunțat […] © G4Media.ro.
18:00
Warner Bros Discovery respinge contraoferta de cumpărare primită de la Paramount şi îşi menţine preferinţa pentru Netflix # G4Media
Grupul de televiziune şi cinematografic Warner Bros Discovery (WBD) a respins contraoferta primită de la concurentul său Paramount Skydance şi a confirmat opţiunea pentru proiectul de cumpărare transmis de Netflix, au anunţat miercuri reprezentanţii săi, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Propunerea lansată de Paramount, care valorizează ţinta de achiziţie la 108 miliarde […] © G4Media.ro.
18:00
Consiliul Naţional al Audiovizualului a amendat postul România TV cu 20.000 de lei pentru referiri la adresa preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean # G4Media
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat, miercuri, România TV cu o amendă de 20.000 de lei din acuza nerespectării prevederilor referitoare la necesitatea informării obiective, corecte, verificate şi prezentate în mod imparţial şi cu bună-credinţă, în cadrul unor emisiuni în care s-au făcut referiri la adresa preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean, transmite Agerpres. Potrivit unui […] © G4Media.ro.
18:00
122.000 de carduri educaționale emise recent vor fi încărcate cel mai probabil vineri, pe 19 decembrie, spune ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru # G4Media
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pâslaru a declarat pentru Edupedu.ro că „până la finalul acestei săptămâni, vineri 19 decembrie, vor fi încărcate cu câte 500 de lei, cardurile nou emise, pentru care au fost acte adiționale, valabile pentru anul acesta 2025-2026. În ianuarie vor mai fi emise noi carduri și încărcate”, a spus ministrul. […] © G4Media.ro.
17:50
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunţat miercuri implementarea unei reţele naţionale de ”adăposturi climatice” pentru a ajuta populaţia să se protejeze în timpul valurilor de caniculă intensă, Spania fiind nevoită să facă faţă unor temperaturi din ce în ce mai ridicate, informează agenția de știri AFP. Spania se află în prima linie a schimbărilor climatice […] © G4Media.ro.
17:50
Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi despre regulile din 2026: „Vor schimba complet cursele” # G4Media
Formula 1 își schimbă substanțial „fața” din 2026, Marele Circ urmând să intre într-o nouă eră tehnică. Sunt cele mai importante schimbări din ultimii zece ani de zile. Modificările vizează simultan aerodinamica, dimensiunile monoposturilor, unitățile de putere, sistemele hibride, combustibilul folosit și siguranța piloților. Intenția FIA este aceea de a face Grand Prix-urile spectaculoase, sportul […] © G4Media.ro.
17:50
Premierul slovac Fico, aliatul lui Putin, anunță că nu va sprijini folosirea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei # G4Media
Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat miercuri în parlamentul de la Bratislava că la viitorul summit UE de la Bruxelles nu va sprijini nicio schemă care să ducă la un sprijin suplimentar pentru războiul din Ucraina, inclusiv utilizarea activelor ruseşti îngheţate, transmite Agerpres. Fico a spus că nu va vota pentru acordarea niciunui eurocent în […] © G4Media.ro.
17:50
Primarul din Constanța, despre protestul angajaţilor de la CT Bus: E o formă de opresiune politică, chiar şantaj # G4Media
Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a transnis, miercuri, că înţelege să respecte dreptul constituţional la liberă exprimare şi la protest, dar consideră că protestul de la compania de transport public CT Bus este „o formă de presiune politică” şi „chiar şantaj”. Chiţac mai spune că protestul angajaţilor nu ar avea legătură cu revendicările de tip […] © G4Media.ro.
17:40
Zeci de fişiere sensibile ale Ministerului de Interne din Franța au fost furate în timpul unui atac cibernetic # G4Media
Câteva zeci de documente confidenţiale au fost sustrase în timpul unui atac cibernetic care a afectat Ministerul de Interne francez timp de mai multe zile, a anunţat guvernul miercuri, conform agențiilor de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a descris atacul drept „foarte grav”, în faţa membrilor parlamentului, anunţând […] © G4Media.ro.
17:40
UE se apropie de un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina (surse, Reuters) # G4Media
Țările Uniunii Europene sunt aproape de a lua o decizie privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, transmite, citând surse, agenția Reuters, preluată de BBC. Majoritatea țărilor UE susțin utilizarea acestor fonduri pentru un împrumut de reparații către Ucraina, dar Belgia, unde se află cea mai mare parte a activelor, s-a opus până […] © G4Media.ro.
17:30
Percheziții la primăria bihoreană Lugașu și la domiciliile primarului şi a viceprimarului, într-un dosar de delapidare / Primarul Sorban Levente făcea, recent, propagandă împotriva produselor din Olanda # G4Media
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au efectuat, miercuri, 17 decembrie, trei percheziții domiciliare, într-un dosar penal ce vizează fapte de obținere ilegală de fonduri și delapidare. Descinderile au avut loc inclusiv la locuințele primarului și viceprimarului comunei Lugașu de Jos, scrie ebihoreanul.ro Potrivit unui comunicat transmis […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:10
Noul Centru Comun de Apărare împotriva Dronelor (GDAZ), creat pentru a coordona acţiunea diferitelor autorităţi poliţieneşti şi militare din Germania în faţa acestui tip de ameninţări, a fost inaugurat miercuri, la Berlin, de ministrul de interne, Alexander Dobrindt, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Prin Centrul Comun de Apărare împotriva Dronelor, statul central […] © G4Media.ro.
17:00
Primarul din comuna prahoveană Ciorani, condamnat definitiv în dosarul ce privește furtul buletinelor de vot din sediul Judecătoriei Mizil # G4Media
Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, a fost condamnat definitiv, miercuri, la închisoare cu suspendare în dosarul care vizează furtul unor saci cu buletine de vot din arhiva Judecătoriei Mizil, acestea fiind mijloace de probă în dosarul penal privind fraudarea alegerilor locale organizate în 2020 la Ciorani, transmite Agerpres. Potrivit portalului instanţelor de judecată, Curtea […] © G4Media.ro.
17:00
Conform deciziei definitive a Tribunalului București, Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Instanța i-a respins contestația la decizia emisă de Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Știre în curs de actualizare © G4Media.ro.
16:50
Ministrul Pîslaru: Alocăm 60 de milioane euro pentru bursele sociale a 40.000 de studenţi din România # G4Media
Bursele sociale vor continua să fie finanţate cu ajutorul fondurilor europene, printr-o suplimentare de 60 de milioane de euro, bani meniţi să sprijine prevenirea şi combaterea abandonului universitar, a menţionat, miercuri, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Dragoş Pîslaru, într-o postare pe Facebook. „O nouă veste excelentă privind banii europeni: alocăm 60 de milioane euro […] © G4Media.ro.
16:50
19 state UE, printre care şi România, cer Comisiei Europene să finanţeze „hub-uri de returnare” în afara Uniunii Europene # G4Media
Nouăsprezece state membre ale Uniunii Europene – printre care şi România – cer Comisiei Europene, într-un context de înăsprire evidentă a politicii UE în domeniul migraţiei, să aloce fonduri pentru crearea de centre de returnare a migranţilor situate în afara graniţelor UE, transmite miercuri agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Pe 8 decembrie, miniştrii […] © G4Media.ro.
16:40
Drama lui Juan Martin del Potro, la patru ani după retragere: „Nu pot trăi așa, nu știu cum să evit durerea” # G4Media
La aproape patru ani după ce a disputat ultimul meci oficial, Juan Martin Del Potro povestește drama prin care trece. La 37 de ani, fostul important jucător de tenis mărturisește că nu poate practica niciun sport fără dureri, că are în continuare nevoie de injecții și că uneori are dificultăți în a urca scări. Cariera […] © G4Media.ro.
16:30
Consiliul Naţional al Audiovizualului va analiza emisiunile reclamate în scrisoarea iniţiată de o serie de jurnalişti despre „atacurile” la adresa redacţiei Recorder # G4Media
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) va analiza, în limitele competenţelor sale, emisiunile reclamate în scrisoarea deschisă iniţiată de o serie de jurnalişti şi profesionişti în domeniul mass-media, prin care sunt semnalate atacuri la adresa redacţiei Recorder, transmite Agerpres. „Investigaţiile jurnalistice, inclusiv cele critice la adresa autorităţilor publice, reprezintă un element esenţial al unei democraţii funcţionale. […] © G4Media.ro.
16:30
Rusia a cheltuit 5,1% din PIB pentru războiul din Ucraina în 2025 şi se declară pregătită să menţină ritmul în 2026 # G4Media
Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a estimat miercuri că există „toate condiţiile” ca războiul în Ucraina să continue şi anul viitor, din cauza poziţiei Kievului şi a aliaţilor săi europeni, război pentru finanţarea căruia Rusia a cheltuit anul acesta 5,1% din PIB, relatează agenţia de știri EFE. „Forţele NATO au început pregătirile în marş […] © G4Media.ro.
16:30
O firmă din Bacău cere în instanță numele ARCA, folosit de președintele CJ Iași, Costel Alexe, pentru „ranch-ul” construit la Sculeni # G4Media
Firma Rustrans SRL din Bacău, controlată de afaceristul Viorel Rusu, a cerut instanței o ordonanță președințială prin care să fie interzisă provizoriu folosirea numelui ARCA, brand sub care funcționează cunoscutul „ranch” de la Sculeni construit de familia președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, scrie ziaruldeiași.ro Ranchul este administrat prin firma Corporex SRL, a fostei sale […] © G4Media.ro.
16:20
Muzeul Luvru din Paris, închis luni din cauza unei greve, şi-a redeschis parţial porţile pentru vizitatori miercuri, în pofida prelungirii unanime a mobilizării angajaţilor instituţiei, aflată în centrul unui scandal după spectaculosul jaf din luna octombrie, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Reuniţi într-o adunare generală la ora locală 09:00 (08:00 GMT), aproximativ […] © G4Media.ro.
16:20
Germania a aprobat o alocaţie de 10 euro pe lună în conturile de economii pentru pensie ale copiilor şi adolescenţilor # G4Media
Guvernul german a aprobat miercuri un proiect de lege pentru consolidarea pilonului privat al sistemului de pensii, care include o subvenţie de stat garantată de 10 euro pe lună pentru copiii şi adolescenţii cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, în ideea de a-i ajuta să dispună de un fond de economii la pensie, […] © G4Media.ro.
16:20
Judecătoarea reformistă Raluca Moroșanu, revocată de colegi într-un dosar la doar câteva zile după ieșirea publică împotriva președintei Curții de Apel București # G4Media
Judecătoarea reformistă Raluca Moroșanu a fost revocată de colegi, într-un dosar pe care îl judeca, la doar câteva zile după ieșirea publică împotriva președintei Curții de Apel București, Liana Arsenie. Este vorba despre un dosar instrumentat de DIICOT și în care inculpatul a cerut recuzarea judecătoarei Moroșanu. Completul care soluționa recuzarea a intrat în divergență, […] © G4Media.ro.
16:10
Cine va câștiga în PSD: baronii cu vile pe Lacul Como sau dorința lui Grindeanu de a fi premier în 2027? # G4Media
Baletul Putere-Opoziție făcut de Sorin Grindeanu s-a transformat într-un breakdance periculos. Din cauza prăbușirii în sondaje și la vot, șeful PSD a adus coaliția în pragul ruperii, ceea ce ar determina o catastrofă economică. El e pus sub presiune de baronii din teritoriu care simt că AUR le ia voturile, iar Bolojan le ia banii. […] © G4Media.ro.
16:10
Eurodeputaţii susţin un „Schengen militar’ pentru a face faţă unei potenţiale agresiuni ruse # G4Media
Membrii Parlamentului European, reuniţi în sesiune plenară, s-au pronunţat miercuri în favoarea unui ”spaţiu Schengen militar”, prin eliminarea frontierelor interne pentru deplasările de trupe şi echipament militar în Uniunea Europeană şi prin modernizarea reţelelor feroviare şi rutiere, a tunelurilor şi podurilor, transmite Agerpres. O rezoluţie în această privinţă, elaborată pe baza rapoartelor elaborate de Petras […] © G4Media.ro.
16:00
Sezonul de schi se deschide în staţiunea Straja pe 20 decembrie / Domeniul schiabil însumează aproximativ 26 de kilometri pe 12 pârtii # G4Media
Sezonul de schi în staţiunea Straja se va deschide oficial sâmbătă, 20 decembrie, cabanierii estimând că două pârtii ar putea să fie funcţionale cu ajutorul zăpezii artificiale, care măsoară deja circa 20 de centimetri. „Toate tunurile de zăpadă artificială au fost pornite. Am profitat de fiecare grad sub zero, iar dacă vor mai fi două […] © G4Media.ro.
15:50
Putin afirmă că Rusia va cuceri militar „teritorii ruseşti istorice” în Ucraina dacă diplomaţia eşuează # G4Media
Preşedintele Vladimir Putin a afirmat miercuri că, în cazul în care diplomaţia va eşua, armata rusă va cuceri pe cale militară ceea ce el a numit „teritorii ruseşti istorice” din Ucraina, referindu-se la cele patru regiuni ucrainene anexate de Moscova, informează agenția de știri EFE. „Am prefera să facem acest lucru şi să eliminăm cauzele […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:20
Meal prep, o metodă rapidă și extrem de eficientă pentru a menține echilibrul nutrițional, a economisi timp și a folosi inteligent resturile din frigider # G4Media
Sărbătorile de iarnă sunt, fără îndoială, cea mai frumoasă perioadă a anului, dar adesea vin la pachet cu excese culinare și o risipă alimentară semnificativă. După zilele pline de sarmale, fripturi și cozonaci, organismul are nevoie de o pauză, iar tu ai nevoie de o strategie simplă pentru a gestiona perioada dintre Crăciun și Revelion. […] © G4Media.ro.
15:00
Surpriză mare în tenis: Carlos Alcaraz, liderul ATP, a întrerupt colaborarea cu antrenorul Juan Carlos Ferrero # G4Media
Vestea anului în tenis este reprezentantă de despărțirea surprinzătoare dintre Carlos Alcaraz (liderul ATP) și Juan Carlos Ferrero, antrenorul alături de care a reușit toate performanțele fantastice de până acum ale carierei. Colaborarea dintre Alcaraz și Ferrero s-a întins pe durata a șapte ani, iar jucătorul din Murcia a trecut alături de antrenorul său de […] © G4Media.ro.
15:00
Sorin Grindeanu, despre situația din Justiție: Implicarea politicului în justiție nu face decât rău / Cu ce este mai bună actuala conducere a USR decât Liviu Dragnea? # G4Media
Președintele PSD consideră că orice implicare a politicului în Justiție nu ar face decât să agraveze problemele cu care se confruntă aceasta. Grindeanu a lansat un nou atac la USR, comparând actuala conducere a USR cu Liviu Dragnea. „Profesioniștii trebuie să discute pe justiție, Implicarea politicului în justiție nu face decât rău. Cu ce este […] © G4Media.ro.
14:50
LIVE Nicușor Dan: Problemele cele mai mari din justiție sunt la Inspecția Judiciară și la modul de promovare, dar lucrurile acestea trebuie dovedite / Va fi o analiză și vom trage o concluzie, dar va dura 2-3 luni # G4Media
Președintele Nicușor Dan susține declarații de presă la Londra. G4Media transmite LIVE. Răspunsuri la întrebările jurnaliștilor: Q: Peste 12.000 de oameni au semnat o petiție pentru demiterea lui Cătălin Predoiu. Se impun demiteri sau demisii? A: E o chestiune importantă. Când ai 1000 de magistrați din 7000 care spun că sunt probleme, înseamnă că e […] © G4Media.ro.
14:40
Ilie Bolojan, despre o alianță PNL-USR: Realitatea politică ne obligă să luăm în calcul blocuri mai mari, doctrinare, cu o bază de colaborare. Da, acest lucru este posibil # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-un interviu la Digi FM, că este posibilă realizarea unei alianțe PNL-USR în perspectiva viitoarelor alegeri. Liderul PNL a mai spus că nu vede ca fiind o problemă dacă Ludovic Orban, fost președinte al partidului, revine în PNL. Bolojan a precizat că nu există însă o discuție cu Dragoș […] © G4Media.ro.
14:20
BREAKING Ministrul Economiei: Următoarea etapă a absurdului: astăzi am primit, pe persoană fizică, o amendă de 15.000 de lei pentru că am vrut conduceri curate și corecte la o companie de stat # G4Media
Radu Miruță susține că a primit o amendă de 15.000 de lei de la AMEPIP, pentru că a numit o conducere interimară la Avioane Craiova, după ce timp de 9 ani nu s-a finalizat procedura de selecție a unei noi conduceri. „Amenda a fost aplicată de AMEPIP. De ce? Nici ei nu pot explica limpede, […] © G4Media.ro.
14:10
Senatul a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind voluntariatul militar, transmite Agerpres. S-au înregistrat 79 voturi ‘pentru’ şi unul ‘împotrivă’. Proiectul de lege modifică şi completează în acest sens unele acte normative în domeniul apărării. Se instituie cadrul legal pentru îndeplinirea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului […] © G4Media.ro.
14:10
Autorităţile din capitala Indiei restricţionează circulaţia unor autovehicule în încercarea de a reduce poluarea atmosferică, care a atins un nivel „sever” # G4Media
Autorităţile din capitala Indiei, New Delhi, au introdus miercuri măsuri stricte în încercarea de a reduce poluarea, printre acestea numărându-se o interdicţie de circulaţie a autovehiculelor care nu respectă cele mai recente norme de control al emisiilor şi reglementarea prezenţei lucrătorilor în birourile private şi guvernamentale, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Indicele […] © G4Media.ro.
14:10
Patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion / 27% dintre hotelieri nu au oferte în această perioadă a anului / Doar 23% au realizat investiții mai consistente, în 2025 # G4Media
Hotelierii încheie un an caracterizat prin prudență, după scăderea puterii de cumpărare. Românii s-au uitat mai atent la prețuri când și-au planificat concediul, iar pentru sărbători nu s-au avântat la pachete în unități de cazare: patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50%, anunță Mediafax. Pentru perioada Crăciunului și a Revelionului, 27,3% dintre […] © G4Media.ro.
14:00
Un orădean, fost profesor, e voluntar în taberele pentru refugiați din Ucraina / ”Trăiesc mai rău decât noi în comunism, în fiecare noapte sunt loviți de drone, rușii îi toacă mărunt, dar unul n-am auzit să se plângă…” # G4Media
Fost profesor Nicolae Vinter face periodic voluntariat în taberele pentru refugiați din Ucraina, pentru a ajuta victimele războiului. Bărbatul a povestit pentru Bihoreanul despre atmosfera din țara atacată de ruși, ororile conflagrației, determinarea ucrainenilor greu încercați și perspectiva unui conflict prelungit timp de generații întregi. „În tabăra pentru refugiați sunt femei cu copii mici, bătrâni […] © G4Media.ro.
14:00
Răgușeala persistentă după 45 de ani poate ascunde afecțiuni grave. Dr. Nicolae Balica, medic primar ORL, MedLife, explică de ce nu trebuie ignorată # G4Media
Există forme de cancer din sfera ORL cauzate de fumatul și consumul de alcool în mod excesiv; picăturile de nas folosite greșit și îndelungat pot duce la obstrucție nazală permanentă; orice viroză poate evolua în sinuzită – iată trei realități mai puțin cunoscute din sfera ORL, pe care prof. univ. dr. Nicolae Balica, prodecanul Facultății […] © G4Media.ro.
14:00
Consiliul Concurenţei a amendat cu 135,2 milioane de lei trei companii de pe piaţa tutunului pentru fixarea preţurilor # G4Media
Consiliul Concurenţei a sancţionat trei companii care activează pe piaţa tutunului din România cu amenzi în valoare totală de 135,2 milioane de lei (26,6 milioane de euro), pentru participarea la înţelegeri anticoncurenţiale pe piaţa produselor din tutun încălzit, a anunţat instituţia într-un comunicat de presă, transmis miercuri Agerpres. „În urma unei investigaţii, autoritatea de concurenţă […] © G4Media.ro.
13:50
Nouă bazine cu apă potabilă, amplasate în mai multe zone din municipiul Curtea de Argeş, unde apa din reţeaua publică nu mai poate fi folosită pentru consumul uman de la începutul lunii noiembrie # G4Media
Nouă bazine cu apă potabilă au fost amplasate în mai multe zone din municipiul Curtea de Argeş, unde apa din reţeaua publică nu mai poate fi folosită pentru consumul uman de la începutul lunii noiembrie, transmite Agerpres. Administraţia locală a anunţat, miercuri, că cele nouă bazine, fiecare cu o capacitate de 1.000 de litri, au […] © G4Media.ro.
