Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea clubului Chelsea către fondul pentru Ucraina

Procurorii din Alba au plasat sub control judiciar o femeie care ar fi pretins că este descendenta unei familii nobiliare din Ungaria şi posesoare a unei averi impresionante şi care, împreună cu un alt bărbat, ar fi convins un broker imobiliar să le transfere peste 50.000 de euro şi dreptul de proprietate asupra unei case.