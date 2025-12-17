O femeie din Alba a păcălit un broker imobiliar că este descendenta unei familii nobiliare bogate din Ungaria
Digi24.ro, 17 decembrie 2025 19:50
Procurorii din Alba au plasat sub control judiciar o femeie care ar fi pretins că este descendenta unei familii nobiliare din Ungaria şi posesoare a unei averi impresionante şi care, împreună cu un alt bărbat, ar fi convins un broker imobiliar să le transfere peste 50.000 de euro şi dreptul de proprietate asupra unei case.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
20:20
Centrul Infotrafic: Ceaţă densă pe drumuri din 17 județe, se poate forma polei. Recomandările poliţiştilor pentru șoferi # Digi24.ro
Centrul Infotrafic al IGPR îi avertizează pe şoferi că pe drumuri din 17 judeţe ale ţării este ceață și se poate forma polei. Poliţiştii le recomandă șoferilor să cureţe geamurile şi farurile maşinii, să reducă viteza, să păstreze o distanţă mai mare între autovehicule şi să nu facă depăşiri riscante.
20:20
Marco Rubio promite că nu va candida la preşedinţie dacă JD Vance intră în cursă. „Voi fi unul din primii care îl vor susține” # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a exclus posibilitatea de a candida la nominalizarea republicană pentru preşedinţie în anul 2028, dacă actualul vicepreşedinte JD Vance decide să candideze pentru a-i succeda lui Donald Trump la Casa Albă.
20:20
Ursula von der Leyen condamnă „otrava antisemitismului” în Europa: „Prea mulți evrei nu se simt în siguranță” # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat asupra creșterii antisemitismului în Europa, pe care l-a descris drept un „rău vechi”, într-un discurs susținut la Bruxelles, în cadrul unui eveniment dedicat sărbătorii evreiești Hanuka, pe fondul intensificării atacurilor împotriva comunităților evreiești.
Acum 15 minute
20:10
Ministrul Energiei: A fost o mare psihoză că vor crește prețurile la benzină şi motorină, dar chiar au scăzut # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite că s-a asigurat ca preţurile la benzină şi motorină să nu crească în această perioadă, mai ales după „marea psihoză” creată de situația cu Lukoil. „Chiar au scăzut preţurile,” a subliniat ministrul. „Nu voi permite ca românii să plătească preţuri la pompă nejustificate şi exagerate,mai ales în prag de sărbători,” a adăugat Ivan.
Acum o oră
19:50
O femeie din Alba a păcălit un broker imobiliar că este descendenta unei familii nobiliare bogate din Ungaria # Digi24.ro
Procurorii din Alba au plasat sub control judiciar o femeie care ar fi pretins că este descendenta unei familii nobiliare din Ungaria şi posesoare a unei averi impresionante şi care, împreună cu un alt bărbat, ar fi convins un broker imobiliar să le transfere peste 50.000 de euro şi dreptul de proprietate asupra unei case.
19:50
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea clubului Chelsea către fondul pentru Ucraina # Digi24.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a spus lui Roman Abramovich, fostul proprietar al clubului Chelsea, că „ceasul ticăie” pentru el să transfere suma de 2,5 miliarde de lire sterline din vânzarea clubului către cauze umanitare din Ucraina sau să se confrunte cu o acțiune în instanță, scrie Corriere della Sera.
Acum 2 ore
19:20
Norvegia ajută Ucraina cu un nou pachet de armament american, de 267 de milioane de euro # Digi24.ro
Norvegia a anunţat un nou pachet de armament american pentru Ucraina, în valoare de 267 de milioane de euro, care include muniţie pentru avioanele de luptă F-16, rachete ghidate cu laser şi rachete cu rază lungă de acţiune, într-un efort de a consolida capacităţile de apărare ale Kievului în faţa atacurilor ruseşti.
19:00
Speriați de solicitările privind rețelele de socializare, tot mai mulți turiști își anulează călătoriile în SUA (Corriere della Sera) # Digi24.ro
În doar câteva ore, zeci de grupuri de turiști europeni au decis să anuleze călătoriile în Statele Unite, programate pentru următoarele săptămâni, din cauza temerilor legate de noi restricții de intrare pe teritoriul nord-american. Aceste restricții ar include, în special, verificarea activității pe rețelele sociale din ultimii cinci ani. Acest lucru a fost confirmat de mai multe agenții de turism și tour-operatori pentru cotidianul italian Corriere della Sera, fără a ascunde o anumită perplexitate.
19:00
UE a lansat un plan pentru bolile cardiace. Negrescu: „Șansele de a supraviețui încă depind de codul poștal”. Cum se situează România # Digi24.ro
Uniunea Europeană își propune să reducă decesele cauzate de afecțiuni cardiovasculare cu o treime la nivelul țărilor membre până în 2030. Planul a fost prezentat în Parlamentul European, iar vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a declarat că ar trebui reduse discrepanțele dintre statele membre atunci când vine vorba de prevenție și tratamente. România este fruntașă în privința mortalității cauzate de afecțiuni ale inimii.
18:50
Președintele României s-a întâlnit cu Regele Charles la Palatul Buckingham. Nicușor Dan se află în vizită oficială în Marea Britanie. Șeful statului a vorbit și cu românii care l-au întâmpinat acolo.
18:40
Război politic în Ungaria: Parlamentul a adoptat o lege care l-ar putea băga în închisoare pe primarul Budapestei # Digi24.ro
Parlamentul ungar a votat miercurea o lege care ar putea obliga primăria capitalei Budapesta, aflată în lipsă de lichidităţi, să contracteze împrumuturi în condiţii neclare şi prin care actualul primar, un membru al opoziţiei, ar putea ajunge la închisoare, informează AFP.
18:40
Momentul în care un apartament explodează în urma unei acumulări de gaze. Un pompier a scăpat ca prin minune # Digi24.ro
O explozie violentă a distrus un apartament din Ural, Kazahstan, pe 12 decembrie, în timp ce pompierii încercau să stingă incendiul. Un pompier aflat la geamul apartamentului a supraviețuit ca prin minune, după cum arată imaginile devenite virale, relatează 7sur7.
Acum 4 ore
18:20
PSD anunță acord în coaliție privind salariul minim și tăierile din administrație. Ce au convenit partidele # Digi24.ro
Coaliția a ajuns la un acord, la întâlnirea de miercuri a liderilor PSD, PNL USR și UDMR, privind creșterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de parlamentari, reducerea cu 10% și a subvențiilor pentru partide, cât și o reducere cu 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027, au anunțat social-democrații.
18:10
Guvernul a alocat peste 188 de milioane de lei pentru teatre, opere și filarmonici din 34 de județe # Digi24.ro
Guvernul a alocat, miercuri, peste 188 milioane lei pentru 74 de teatre, opere și filarmonici din 48 de localități, care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe.
18:10
Parlamentul german a aprobat un pachet major de achiziții militare. Cum vor fi alocate miliardele de euro # Digi24.ro
Comisia parlamentară germană pentru buget a aprobat miercuri contracte de apărare în valoare de peste 50 de miliarde de euro pentru următorii ani, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina exercită presiuni asupra țării pentru a-și majora cheltuielile militare, relatează Reuters.
18:00
Impozitarea clădirilor rămâne la fel până în 2027. Primăriile trebuie să stabilească taxele pentru 2026 până la 31 decembrie # Digi24.ro
Guvernul a adoptat, în ședința de miercuri, 17 decembrie, o ordonanță de urgență care modifică Legea nr. 239/2025 și stabilește noi reguli pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2026, menținând în același timp actualul regim de impozitare a clădirilor rezidențiale până în 2027. Actul normativ vine pe fondul întârzierii celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, cauzată de amânarea unei decizii a Curții Constituționale, și are ca scop clarificarea situației până la finalul anului, astfel încât autoritățile locale și contribuabilii să știe din timp ce obligații fiscale vor avea.
18:00
Zeci de fişiere cu informații „extrem de sensibile” ale Ministerului de Interne francez au fost furate în timpul unui atac cibernetic # Digi24.ro
Câteva zeci de documente confidenţiale au fost sustrase în timpul unui atac cibernetic care a afectat Ministerul de Interne francez timp de mai multe zile, a anunţat guvernul miercuri, conform AFP şi Reuters.
17:50
Guvernul alocă 2,4 miliarde lei Ministerului Dezvoltării pentru plata facturilor din „Anghel Saligny” și PNDL # Digi24.ro
Guvernul a suplimentat, în ședința de miercuri, bugetul Ministerului Dezvoltării cu 2,4 miliarde lei pentru achitarea facturilor pentru investiții din programul „Anghel Saligny” sau PNDL I și II.
17:40
„În România lucrează prea puțini oameni”, susține Ilie Bolojan. „Noi suntem ţara din Europa care suntem pe penultimul loc” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a delcarat, miercuri, că România este ţara din Europa aflată pe penultimul loc ca pondere din populaţie activă implicată în economie şi doar Italia este în spatele nostru, pe ultimul loc, el precizând că în România lucrează prea puţini oameni.
17:40
Germania a inaugurat la Berlin primul centru comun de apărare împotriva dronelor, o structură menită să coordoneze rapid şi eficient acţiunea autorităţilor poliţieneşti şi militare, pe fondul creşterii numărului de incidente cu drone în apropierea infrastructurilor sensibile şi al intensificării ameninţărilor hibride.
17:40
Cetăţenii din Sectorul 2 pot solicita instalarea de adăposturi pentru pisicile comunitare # Digi24.ro
Primăria Sectorului 2 anunţă lansarea programului „Blănoşii în siguranţă”, un demers dedicat protejării pisicilor, care vizează instalarea de adăposturi, precum şi întreţinerea şi igienizarea acestora.
17:40
Nicuşor Dan s-a întâlnit cu oameni de afaceri români din UK. „E nevoie de o deschidere mai mare din partea statului român” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a spus miercuri, după întâlnirea cu oameni de afaceri români din Marea Britanie, că mesajul oamenilor de afaceri români din această țară este acela că e nevoie de o deschidere mai mare din partea statului român, de colaborare şi de parteneriate funcţionale. El a încurajat investitorii britanici să vină în continuare în România.
17:30
Senatul a adoptat OUG privind instrumentul european SAFE pentru investiții urgente în apărare. Actul merge la promulgare # Digi24.ro
Senatul a adoptat miercuri, 17 decembrie, în calitate de for decizional, Ordonanța de urgență a Guvernului privind implementarea instrumentului european SAFE - „Acțiunea pentru Securitatea Europei”, care oferă asistență financiară statelor membre ale Uniunii Europene pentru accelerarea investițiilor publice urgente în domeniul apărării. Actul normativ a fost adoptat cu 79 de voturi pentru, un vot împotrivă și 36 de abțineri.
17:30
Protest cu tractoare în fața Parlamentului European. Fermierii se împotrivesc acordului UE - Mercosur # Digi24.ro
Fermierii din mai multe țări europene au organizat miercuri un protest cu utilaje agricole în fața sediului Parlamentului European de la Strasbourg, împotriva acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur. Și fermierii români se opun acordului, se arată într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan.
17:30
Parlamentul European a votat dreptul la avort garantat în toate țările membre. Ce se întâmplă mai departe și cum au votat aleșii români # Digi24.ro
Parlamentul European a votat o inițiativă cetățenească prin care se solicită ca dreptul la avort să fie garantat în toate țările Uniunii Europene. În România, demersul a adunat 70 de mii de semnături din partea susținătorilor.
17:30
Derapaj marca Putin: dictatorul rus i-a numit pe liderii europeni „porcușori”. „Au sperat să profite de prăbușirea țării noastre” # Digi24.ro
Vladimir Putin, președintele Rusiei, i-a criticat miercuri pe liderii europeni, numindu-i „porcușori”, și a declarat că Rusia își va atinge obiectivele teritoriale în Ucraina fie prin diplomație, fie prin forță militară.
17:20
Uniunea Europeană renunță definitiv la gazele rusești: Plătim în continuare aproape 40 de milioane de euro pe zi # Digi24.ro
Membrii Parlamentului European (PE) au adoptat miercuri interzicerea în mod definitiv a tuturor importurilor de gaze naturale ruseşti în Uniunea Europeană - începând din toamna lui 2027 cel mai târziu -, cu scopul de a priva Rusia de resurse ale finanţării Războiului din Ucraina.
17:20
Grindeanu spune că ar fi de acord cu eliminarea impozitului pe cifra de afaceri pentru unele industrii, dar nu pentru bănci # Digi24.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu spune că impozitul pe cifra de afaceri pentru companii ar putea fi eliminat pentru unele industrii marjă mică de profit, datr nu și pentru sectoru bancar. Social-democrații au susținut până acum acest impozit, în timp ce liberalii au cerut eliminarea lui.
17:10
„Putin este un dar de sus”. Patriarhul Kirill le cere rușilor să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că au un asemenea lider # Digi24.ro
Rușii trăiesc astăzi în „vremuri foarte prospere”, deoarece Vladimir Putin este „primul președinte ortodox de la epoca țaristă încoace”, a spus Kirill, capul Bisericii Ortodoxe Ruse. „Uneori chiar te gândești: Doamne, chiar se întâmplă asta?”, a spus ierarhul în timpul unei predici la Biserica „Sfântul Vladimir cel Mare” din Krîlațkoe. Potrivit lui Kirill, „acesta este cu adevărat un dar de sus”.
17:10
Ministrul de Externe polonez o pune la punct pe purtătoarea de cuvânt a MAE rus. Postarea sarcastică despre Lenin și Polonia # Digi24.ro
Ministrul de Externe al Poloniei, Radolaw Sikorski, a avut un schimb de replici acide cu Rusia pe rețelele de socializare, după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Kremlinului a afirmat că Polonia își datorează independența liderului bolșevic Vladimir Lenin. Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a declarat că „Lenin a fost în mare măsură arhitectul unui stat polonez independent”. Ea a adăugat: „Polonia contemporană ar putea fi numită Polonia lui Vladimir Ilici Lenin, Lenin a luptat pentru statalitatea poloneză, în timp ce activiștii de astăzi din Varșovia și-au sacrificat suveranitatea pentru «narațiunile» NATO”, scrie TVPWorld.
17:10
Regiunea Odesa s-a scufundat în beznă totală. Administrația militară a decretat stare de urgență # Digi24.ro
Starea de urgenţă a fost declarată în regiunea Odesa, din sud-vestul Ucrainei, din cauza întreruperilor de energie electrică provocate de bombardamentele ruseşti, a anunţat Oleh Kiper, şeful administraţiei militare regionale.
17:10
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale rămâne sub control judiciar # Digi24.ro
Tribunalul București a respins miercuri, 17 decembrie, contestația depusă de Călin Georgescu împotriva deciziei primei instanțe de a rămâne sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Decizia este definitivă.
17:00
Senatul aliniază legea pensiilor private cu decizia CCR: fără excepții pentru bolnavii oncologici # Digi24.ro
Senatul a adoptat, miercuri, în acord cu decizia CCR, proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private, în forma inițială, principala reglementare fiind aceea că toate persoanele, inclusiv bolnavii oncologici, care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi inițial doar 30% din sumă, iar restul eșalonat pe opt ani.
16:50
Țara europeană care va depune câte 10 euro lunar în conturile de pensie ale copiilor și adolescenților # Digi24.ro
Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege pentru consolidarea pilonului privat al sistemului de pensii, care include o subvenţie de stat garantată de 10 euro pe lună pentru copiii şi adolescenţii cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, în ideea de a-i ajuta să dispună de un fond de economii la pensie, transmite EFE.
16:40
Bursele sociale pentru studenţi, finanţate cu 60 de milioane de euro din fonduri europene # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că bursele sociale pentru studenţi vor continua să fie finanţate din fonduri europene, printr-o suplimentare de 60 de milioane de euro, bani care vor sprijini aproximativ 40.000 de studenţi şi vor contribui la prevenirea abandonului universitar în anul universitar 2025 - 2026.
16:30
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere” # Digi24.ro
Summitul liderilor UE de joi va pune la încercare capacitatea blocului de a rămâne unit sau dacă Donald Trump va reuși să-l divizeze. O dezbatere aprinsă între guvernele europene cu privire la utilizarea activelor rusești înghețate pentru a finanța reconstrucția Ucrainei scoate la iveală o diviziune mai profundă pe continent cu privire la modul de abordare a noii ordini mondiale și a presiunii fără precedent din partea SUA, notează Politico.
16:30
Imagini virale de la întâlnirea Giorgiei Meloni cu Daniel Chapo. Președintele Mozambicului este cu jumătate de metru mai înalt # Digi24.ro
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a avut parte de o surpriză vizibilă când l-a întâmpinat pe președintele mozambican Daniel Chapo la Roma. La sediul guvernului italian, Meloni și Chapo au stat împreună, făcând contrastul imposibil de ignorat.
16:30
Palatul Parlamentului ar putea fi scutit de impozitul pe clădiri. Proiectul de lege a trecut de Senat # Digi24.ro
Clădirea Palatului Parlamentului ar urma să fie scutită de plata impozitului pe clădiri pentru spațiile aflate în administrarea Camerei Deputaților și a Senatului, utilizate conform destinației aprobate de birourile permanente ale celor două Camere. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat, miercuri, 17 decembrie, de Senat. Proiectul a fost votat cu 77 de voturi „pentru”, 36 „împotrivă” și 6 abțineri.
Acum 6 ore
16:10
ANRE a propus majorarea tarifelor la energie de la 1 ianuarie 2026. Oltenia e singura regiune unde tariful de distribuție scade # Digi24.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a publicat marți, 16 noiembrie, proiectele de ordine prin care propune modificarea tarifelor reglementate pentru transportul și distribuția energiei electrice, tarife care ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2026, după parcurgerea procedurilor de aprobare finală. Măsura vizează operatorul național de transport, Transelectrica, precum și cei patru mari distribuitori concesionari de energie electrică din România. În aproape toate regiunile țării sunt prevăzute scumpiri, singura excepție fiind Oltenia, unde ANRE a propus o reducere a tarifului de distribuție.
16:10
Bolojan: „Realitatea politică ne obligă să luăm în calcul blocuri mai mari”. Ce spune despre intrarea lui Orban și Pîslaru în PNL # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la DigiFM, că „realitatea politică ne obligă să luăm în calcul blocuri cât de cât doctrinare mai mari”, referindu-se la o posibilă alianță electorală PNL-USR pe viitor. El a fost întrebat în cadrul interviului despre „userizarea” PNL și reîntoarcerea lui Ludovic Orban în partid dar și intrarea lui Dragoș Pîslaru (fost membru USR) în rândul liberalilor, aceștia doi fiind susținători ai lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL care a câștigat Primăria Capitalei.
15:50
Balet marca Vučić. Refuză să meargă la summitul UE-Balcanii de Vest, dar asigură sârbii că țara sa merge către Bruxelles # Digi24.ro
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunţat marţi seară că nu va participa la summitul UE-Balcanii de Vest de miercuri de la Bruxelles, întrucât consideră că trebuie să protejeze interesele ţării sale, dar adăugând că Serbia îşi continuă drumul spre Uniunea Europeană, transmite miercuri Tanjug.
15:50
Pensii speciale tăiate pentru aleșii locali: sunt vizați foștii primari, viceprimari și președinți de consilii județene (proiect) # Digi24.ro
Desființarea pensiilor speciale pentru primari, date pe hârtie acum șase ani, pe timpul guvernului Dăncilă, urmează să intre în dezbatere. Nu au fost în plată niciodată, dar nici nu a fost vreun guvern care să le elimine pur și simplu. Acum este un proiect în Parlament în acest sens. Aceste pensii pot ajunge până la aproape 19.000 lei pentru foști primari, viceprimari sau șefi de consilii județene.
15:50
Nicușor Dan, anunț despre reformele României: „Au întârziat. Până la această oră, nu avem nici măcar proiectul de buget pe 2026” # Digi24.ro
Urgența în această perioadă este ca România să aibă bugetul pe 2026, a anunțat, de la Londra, președintele Nicușor Dan. „Bugetul va intra într-un deficit poate puțin peste 6%, dar va demonstra piețelor financiare că țara este serioasă”, a precizat liderul de la Cotroceni, subliniind, în discuția despre aplicarea reformei Guvernului, că „aceasta a întârziat”. Nicușor Dan se află miercuri în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unde a avut o întâlnire cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Marea Britanie. Tot miercuri, președintele va zbura spre Belgia, unde participă la Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest, care are loc la Consiliul European din Bruxelles.
15:50
Crimă în plină stradă, în Italia: un moldovean de 32 de ani a înjunghiat un localnic. Scena șocantă a fost surpinsă de camere # Digi24.ro
Momente șocante într-o localitate din nordul Italiei: un cetățean moldovean de 32 de ani este acuzat de omor deosebit de grav, după ce a înjunghiat un bărbat italian de 55 de ani în fața barului acestuia. Tânărul ar fi venit pregătit cu un cuțit și o canistră cu combustibil. Scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere.
15:40
Apele Române: Nu există nicio obligaţie europeană de demolare a vreunui baraj din România # Digi24.ro
Uniunea Europeană (UE) nu a emis şi nu a transmis României instrucţiuni, ordine sau obligaţii privind demolarea, dezafectarea barajelor sau golirea acumulărilor importante aflate pe teritoriul naţional, precizează Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR), într-un comunicat de presă publicat miercuri.
15:40
Grindeanu: PSD nu o mai susține pe Diana Buzoianu. Dacă ar mai fi o moțiune simplă, am vota la fel # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, înaintea ședinței de Coaliție, că social-democraţii nu o mai susţin pe Diana Buzoianu în funcţia de ministru al Mediului şi că doresc schimbarea acesteia. El a explicat că „nu trebuie să ne agăţăm de protocoale atunci când este vorba de viaţa unor oameni”.
15:30
Putin insistă că nu va ataca Uniunea Europeană: „Sunt minciuni și simple aberații”. Declarațiile în întregime ale dictatorului rus # Digi24.ro
Preşedintele Vladimir Putin a afirmat miercuri că, în cazul în care diplomaţia va eşua, armata rusă va cuceri pe cale militară ceea ce el a numit "teritorii ruseşti istorice" din Ucraina, referindu-se la cele patru regiuni ucrainene anexate de Moscova.
15:30
Viorica Dăncilă, fost prim-ministru şi fost lider al PSD, a devenit consilier în afaceri şi management.
15:30
Sorin Grindeanu, înainte de ședința Coaliției: Ne interesează să vorbim de ordonanța „trenuleț”, de creșterea salariului minim # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri, înainte de şedinţa liderilor coaliţiei, că îşi doreşte să discute la această întâlnire despre ordonanţa-trenuleţ, despre creşterea salariului minim, despre eliminarea impozitelor pentru solarii. Grindeanu a adăugat că o altă temă de discuţie doreşte să fie pachetul de relansare economică pe care PSD l-a propus.
15:20
Rusia a confiscat proprietățile din Crimeea ale unui mare campion ucrainean la box pentru că „a susținut ideologia nazistă” # Digi24.ro
Administrația instalată de Rusia în Crimeea ocupată a declarat că a preluat controlul asupra proprietăților aparținând boxerului ucrainean de categorie grea Oleksandr Usik, acuzându-l că a condamnat invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.