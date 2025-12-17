Centrul Infotrafic: Ceaţă densă pe drumuri din 17 județe, se poate forma polei. Recomandările poliţiştilor pentru șoferi

15:50

Urgența în această perioadă este ca România să aibă bugetul pe 2026, a anunțat, de la Londra, președintele Nicușor Dan. „Bugetul va intra într-un deficit poate puțin peste 6%, dar va demonstra piețelor financiare că țara este serioasă”, a precizat liderul de la Cotroceni, subliniind, în discuția despre aplicarea reformei Guvernului, că „aceasta a întârziat”. Nicușor Dan se află miercuri în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unde a avut o întâlnire cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Marea Britanie. Tot miercuri, președintele va zbura spre Belgia, unde participă la Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest, care are loc la Consiliul European din Bruxelles.