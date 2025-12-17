Salariul minim brut ar urma să crească la 4.325 de lei brut de la 1 iulie 2026 | AUDIO

13:20

Președintele participă astăzi la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, care are loc la Helsinki, în Finlanda. Din capitala finlandeză, șeful statului anunță că la dezbaterile de la Palatul Cotroceni cu magistraţii, programate lunea viitoare, pe 22 decembrie, toate opiniile sunt primite. Șeful statului a spus că acest subiect este o problemă importantă, […]