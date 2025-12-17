Nidia Moculescu, declarații sfâșietoare la o lună de la moartea lui Horia Moculescu! Cum i-a apărut tatăl în vis

19:40

Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești trăiesc o adevărată telenovelă și, odată cu ei, și fanii lor, care sunt nerăbdători să afle ce s-a mai petrecut între ei de când au tot anunțat că s-au despărțit. Deși au spus că s-au separat, în mediul online au apărut numeroase indicii care au trimis cu gândul la faptul că sunt încă iubiți. Astăzi, o nouă dovadă a văzut lumina ecranului. Iată despre ce este vorba!