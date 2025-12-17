Paris Saint-Germain a câștigat în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal după un meci dramatic cu Flamengo. Portarul PSG a apărat 4 penalty-uri

16:40

La aproape patru ani după ce a disputat ultimul meci oficial, Juan Martin Del Potro povestește drama prin care trece. La 37 de ani, fostul important jucător de tenis mărturisește că nu poate practica niciun sport fără dureri, că are în continuare nevoie de injecții și că uneori are dificultăți în a urca scări. Cariera […] © G4Media.ro.