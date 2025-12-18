Ce vrăji mai face Viorica Dăncilă. S-a făcut antreprenor
Lumea Politică, 18 decembrie 2025
După retragerea din prim-planul politicii și un parcurs marcat de funcții publice și inițiative controversate, Viorica Dăncilă revine în atenție din postura de antreprenor. Fostul prim-ministru și lider PSD și-a deschis o firmă de consultanță în afaceri și management, pe care o controlează în totalitate. Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României și fost lider al
Ce impact va avea majorarea impozitelor locale în București, după Nicușor Dan. Nu e o „catastrofă"
Președintele Nicușor Dan a explicat, într-o conferință de presă, că majorarea impozitelor locale anunțată de Guvern prin ordonanță de urgență nu ar trebui percepută drept o „catastrofă", ci ca o ajustare fiscală inevitabilă, după mai bine de un deceniu în care aceste taxe au rămas înghețate. Șeful statului a subliniat că impozitele pe proprietate nu
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru complicitate la dare de mită
Fostul ministru al Transporturilor din partea PSD Răzvan Cuc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru complicitate la dare de mită, la fel ca omul de afaceri reţinut în aceeaşi anchetă. În contextul unei proceduri de achiziţie publică de 23 de milioane de lei, cei doi ar fi promis directorului general al Registrului
Ilie Bolojan anunţă că nu s-a însurat. "Nu este real. Uneori, afli lucruri noi despre tine"
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a declarat miercuri, într-un interviu oferit la Digi FM, că s-a căsătorit în secret cu partenera lui de viaţă, Ioana Fâșie. Unele publicaţii de la noi au speculat că Ilie Bolojan a făcut nunta în secret, după ce păurtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, s-a exprimat despre Ioana Fâșie ca fiind "soția
Premierul Ilie Bolojan le-a răspuns, la emisiunea Audiență Națională de la Digi FM, celor care îi critică deciziile politice, numindu-l „Ilie Sărăcie" în urma majorării taxelor. În replică, prim-ministrul a punctat că „este simplu să pui etichete și sloganuri sau să fugi după oameni să-i filmezi, dar mai greu să îți asumi răspunderea de a
Nicuşor Dan a stat de vorbă, marţi seară, cu un grup de protestatari, la Londra. Preşedintele, care a plecat din Finalnda direct în Marea Britanie, s-a oprit să vorbească cu cei prezenţi. Întrebat despre când vor primi românii un răspuns în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, Nicuşor Dan le-a transmis românilor că,
Diana Buzoianu se face că nu înțelege ce înseamnă adoptarea moțiunii de demitere: „Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru"
Diana Buzoianu a declarat, referitor la adoptarea moțiunii de demitere, în urma votului din partea PSD, că „nu există un semnal că nu se mai susține un ministru". Aceasta a precizat că, în discuțiile cu premierul Bolojan, nu s-a pus problema demiterii din funcție. „Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru
Coaliția se întrunește în plin scandal, după ce PSD a fost acuzat că a încălcat protocolul. Care vor fi temele de discuție
Coaliția se întrunește miercuri, în plin scandal pe tema votului din Senat, unde PSD a votat alături de Opoziție pentru plecarea ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Coaliția nu s-a mai întrunit de aproximativ o lună în contextul campaniei electorale pentru Capitală. Discuţiile vor viza, între altele, pregătirea proiectului bugetului de stat pe anul viitor, stabilirea salariului minim pe 2026 şi
George Simion lansează manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională": „Dorim să ajungem la alegeri anticipate și la o schimbare reală în țară"
Președintele AUR, George Simion, a lansat marți seară manifestul „Opoziție Totală – Opoziție Națională", un decalog de măsuri prin care partidul său anunță o opoziție fermă față de Guvernul Bolojan. „Dorim să ajungem la alegeri anticipate, la votul românilor și la o schimbare reală în țară", spune George Simion. „Anunțăm un manifest adresat tuturor românilor,
Diana Buzoianu cere explicații PSD după votul din Senat. „Să inventezi niște vinovați fără să existe niciun fel de atribuții în spate"
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, solicită explicații din partea PSD după ce senatorii social-democrați au votat în favoarea moțiunii simple care a vizat-o. Discuția ar urma să aibă loc miercuri, 17 decembrie, în cadrul ședinței coaliției de guvernare, pe fondul unor tensiuni tot mai vizibile între partenerii aflați la putere. Buzoianu: „Protocolul de coaliție a fost
Comenzile ieftine din China intră la verificări. UE schimbă regulile pentru Shein, Temu și Alibaba, iar românii vor plăti mai mult
Bruxelles-ul pregătește cea mai dură intervenție de până acum în comerțul online transfrontalier. Platformele chinezești sunt vizate direct, iar noile reguli vor însemna taxe suplimentare, controale mai stricte și livrări mai lente inclusiv pentru consumatorii din România. Comenzile online cu prețuri foarte mici, livrate din China, intră într-o nouă etapă de reglementare la nivel european.
Ex-deputatul „Mitralieră" achitat după un an de amânări, exact pe modelul contestat acum în stradă de manifestanții pentru independența justiției. Cătălin Rădulescu, judecat pentru obținerea ilegală a titlului de revoluționar
Fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu, cunoscut sub porecla „Mitralieră", a fost achitat de Curtea de Apel București după un proces marcat de amânări repetate ale pronunțării. Decizia instanței vine într-un context tensionat, pe fondul scandalului din Justiție și al dezvăluirilor din documentarul Recorder. O instanță a Curtea de Apel București a decis achitarea fostului parlamentar
Fostul consilier prezidențial spune că Justiția sfidează societatea românească și avertizează că hotărârea ar putea duce la reluarea de la zero a majorității dosarelor de evaziune fiscală. Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban lansează un atac dur la adresa Înaltei Curți de Casație și Justiție, instituție condusă de Lia Savonea. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Orban
ANAF nu-l scapă din mâini pe Klaus Iohannis, după ce nu a reușit să-i pună sechestru pe avere
Fiscul a atacat în apel decizia Tribunalului Sibiu privind sechestrul pe bunurile familiei fostului președinte. Statul continuă demersurile pentru recuperarea despăgubirilor legate de imobilul din centrul Sibiului. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu renunţă la sumele pe care le are de recuperat de la fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis. După ce Tribunalul Sibiu a
Sorin Grindeanu se ferește de schimbarea legilor Justiției: „anumiți lideri USR cu dosare în justiție, dar care vor schimbarea legilor justiției"
Șeful PSD evită asumarea unor modificări în Justiție, invocă politizarea subiectului și aruncă acuzații directe către USR și Traian Băsescu. În timp ce premierul vorbește despre reforme, Grindeanu transmite semnale clare de reținere politică. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu pare deloc confortabil cu ideea schimbării legilor Justiției. Acesta susține că subiectul este „politizat" și își
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost reţinut de DNA. Acuzațiile aduse de procurorii anticorupție
Răzvan Cuc, fost ministru PSD al Transporturilor în guvernele Grindeanu și Tudose, a fost reţinut, marţi, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, fiind acuzat de complicitate la dare de mită, anunță DNA. Procurorii anticorupţie au efectuat marți percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar în care sunt investigate infracţiuni comise în acest an. Descinderi
Firma fondată de Dragoș Pîslaru, contracte de milioane de lei cu ministerul pe care îl conduce
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a atribuit, în cursul anului 2025, două contracte de consultanță în valoare totală de aproximativ 4,6 milioane de lei unei companii fondate și administrate în trecut de actualul ministru al instituției, Dragoș Pîslaru. Este vorba despre firma Civitta Strategy & Consulting, care a obținut aceste contracte în a doua jumătate a anului. Potrivit Adevărul.ro, cel mai recent dintre contracte a fost
Nicușor Dan ceartă Coaliția: „Avem patru partide care se atacă între ele și niciunul nu spune un cuvințel despre Opoziție"
Președintele Nicușor Dan a certat partidele din Coaliția de guvernare pentru că se „atacă între ele", dar nu spun niciun „cuvințel" despre Opoziție. Șeful statului s-a arătat consternat de această evoluție a scenei politice, precizând că nu doar că nu înțelege de ce se comportă astfel partidele, dar îi este greu și să le explice
Procurorii din CSM sesizează Inspecția Judiciară în cazul șefului DNA Marius Voineag
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a dispus sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru
Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu un cadou de la Nicușor Dan. Datorii de 3 miliarde de lei # Lumea Politică
Ciprian Ciucu este foarte îngrijorat cu privire la ceea ce a găsit în Primăria Capitalei, odată cu preluarea mandatului de primar general. Datoriile ajung pe la 3 miliarde de lei, iar bugetul necheltuit se va situa în jurul sumei de 20 de milioane de lei, la începutul anului. În cadrul interviului pe care l-a acordat […] The post Ciprian Ciucu îşi începe mandatul la Primăria Capitalei cu un cadou de la Nicușor Dan. Datorii de 3 miliarde de lei first appeared on Lumea Politică.
Nicușor Dan recunoaște că nu era nevoie de creșterea TVA: ”Se putea reduce deficitul fără să fie crescut TVA-ul” # Lumea Politică
Invitat la emisiunea ”40 de Întrebări”, cu Denise Rifai, Nicușor Dan, președintele României, a recunsocut că nu era nevoie de creșterea TVA-ului. Nicușor Dan a fost pus în fața deciziei privind creșterea TVA, pe care în campanie a promis că o va evita, însă a ajuns să o accepte din cauza presiunilor bugetare și a […] The post Nicușor Dan recunoaște că nu era nevoie de creșterea TVA: ”Se putea reduce deficitul fără să fie crescut TVA-ul” first appeared on Lumea Politică.
Europenii propun o „Forță multinațională” în Ucraina, susținută de SUA. Reacția lui Trump # Lumea Politică
Liderii europeni și Uniunea Europeană au propus crearea unei „Forțe Multinaționale” în Ucraina, menită să susțină pe termen lung armata ucraineană și să supravegheze o eventuală încetare a focului. Inițiativa a fost discutată la Berlin, în prezența emisarilor americani, însă documentul nu este semnat de Statele Unite. Lideri din Europa și din Uniunea Europeană au […] The post Europenii propun o „Forță multinațională” în Ucraina, susținută de SUA. Reacția lui Trump first appeared on Lumea Politică.
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, vrea să transfere parcurile de cartier din Bucureşti către sectoare # Lumea Politică
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, propune transferarea parcurilor de cartier către sectoare, criticând capacitatea administrativă slabă a ALPAB. Ciucu spune că Primăria Capitalei ar păstra doar patru parcuri monument: Herăstrău, Carol, Cişmigiu şi Izvor. Primarul ales a declarat, al Digi 24, că Primăria Capitalei ar trebui să rămână doar cu parcurile monument. Restul […] The post Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, vrea să transfere parcurile de cartier din Bucureşti către sectoare first appeared on Lumea Politică.
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni seara, la Timișoara, că partidul său nu renunță la majorarea salariului minim pe economie, una dintre cerințele formulate în dialogul cu Guvernul. Tonul social-democratului a fost însă mai temperat față de pozițiile anterioare, acesta evitând o confruntare directă și așteptând o decizie din partea premierului. „Creşterea salariului minim […] The post Sindicatele cer majorarea salariului minim. Sorin Grindeanu a schimbat foaia first appeared on Lumea Politică.
Pierderile suferite de armata rusă în Ucraina continuă să crească, potrivit unui nou raport oficial al Statului Major ucrainean. De la declanșarea invaziei pe scară largă, Moscova ar fi pierdut aproape 1,19 milioane de militari, alături de mii de tancuri, vehicule blindate și sisteme de armament. Rusia a pierdut aproximativ 1.187.780 de soldați în Ucraina […] The post Câți soldați a pierdut Rusia din 2022 și ce alte pagube au fost contabilizate first appeared on Lumea Politică.
Producția hidrocentralelor, în picaj în 2025. Importuri masive de energie pentru România # Lumea Politică
Hidrocentralele din România au produs cu 22% mai puțină energie electrică în primele zece luni ale anului 2025, față de aceeași perioadă din 2024. Scăderea accentuată a producției interne a fost parțial compensată printr-o creștere puternică a importurilor, care au urcat cu peste 42%, arată datele oficiale. Producția de energie electrică din hidrocentrale a totalizat, […] The post Producția hidrocentralelor, în picaj în 2025. Importuri masive de energie pentru România first appeared on Lumea Politică.
Diana Buzoianu refuză să-și dea demisia, în ciuda votului de neîncredere din Senat. Se dă victima colegilor misogini # Lumea Politică
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că nu își va da demisia, deși Senatul a adoptat o moțiune simplă împotriva sa. Oficialul susține că votul a avut un caracter politic și respinge acuzațiile formulate de opoziție. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că refuză să demisioneze, după ce Senatul a adoptat o moțiune simplă de […] The post Diana Buzoianu refuză să-și dea demisia, în ciuda votului de neîncredere din Senat. Se dă victima colegilor misogini first appeared on Lumea Politică.
Contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu, compromis. Hackerii au cerut bani în numele noii șefe a TVR # Lumea Politică
Noua președintă-director general a Televiziunea Română, Adriana Săftoiu, a anunțat luni că a fost ținta unui atac informatic, după ce contul său de WhatsApp a fost spart. Potrivit mesajului publicat de aceasta pe Facebook, atacatorii au folosit contul compromis pentru a trimite solicitări de bani către persoane din agenda sa telefonică, transmite B1TV. Mesaj fals […] The post Contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu, compromis. Hackerii au cerut bani în numele noii șefe a TVR first appeared on Lumea Politică.
Ce se întâmplă cu programul Rabla în 2026. Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții producătorilor auto # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis reprezentanților industriei auto că Executivul ia în calcul ajustarea impozitului minim pe cifra de afaceri, însă nu exclusiv pentru acest sector. În același timp, Programul Rabla va fi menținut, dar cu finanțare și impact reduse, din motive bugetare, și după atingerea țintelor din PNRR. Premierul Ilie Bolojan a avut luni […] The post Ce se întâmplă cu programul Rabla în 2026. Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții producătorilor auto first appeared on Lumea Politică.
Alianță PSD – AUR în Senat împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. PSD a votat moțiunea simplă și i-a cerut demisia # Lumea Politică
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, a trecut cu 73 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”. PSD a votat alături de opoziție pentru adoptarea moțiunii. Trecerea unei moțiuni simple nu duce automat la demiterea unui ministru, fiind un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică […] The post Alianță PSD – AUR în Senat împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. PSD a votat moțiunea simplă și i-a cerut demisia first appeared on Lumea Politică.
George Simion s-a prezentat cu o fotografie la discursul de la moțiunea de cenzură: Nu a vorbit timp de un minut # Lumea Politică
Parlamentul s-a reunit luni, 15 decembrie, de la ora 14:00, în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, pentru dezbaterea și votul moțiunii de cenzură depuse împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Momentul cel mai tensionat al dezbaterii a fost intervenția liderului AUR, George Simion, care a ales să înceapă discursul într-un mod neobișnuit. Fotografia afișată […] The post George Simion s-a prezentat cu o fotografie la discursul de la moțiunea de cenzură: Nu a vorbit timp de un minut first appeared on Lumea Politică.
Scandal în POT. Anamaria Gavrilă l-a dat afară pe deputatul Chiriță și a provocat un protest al grupului de parlamentari # Lumea Politică
Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat, luni, o informare din partea deputatei Anamaria Gavrilă, președintele Partidului Oamenilor Tineri (POT), privind modificări în componența grupului parlamentar al formațiunii și desemnarea unei noi conduceri, după ce liderul grupului Răzvan-Mirel Chiriță a fost exclus. ‘Domnul Chiriță Răzvan-Mirel nu mai face parte din Partidul Oamenilor Tineri (POT). În […] The post Scandal în POT. Anamaria Gavrilă l-a dat afară pe deputatul Chiriță și a provocat un protest al grupului de parlamentari first appeared on Lumea Politică.
Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj chiar înainte de vizita în Finlanda, în care vorbește despre acuzațiile cu privire la independența justiției din România. Liderul de la Cotroceni pleacă în Finlanda pentru o vizită, în cadrul căreia va participa la un summit cu liderii UE, pe tema securității în contextul războiului din Ucraina. Nicușor […] The post Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior” first appeared on Lumea Politică.
Guvernul va lua o decizie privind nivelul salariului minim pentru anul viitor până la Crăciun. Dacă premierul Ilie Bolojan susţine menţinerea salariului minim la nivelul actual, de 4.050 de lei, reprezentanţii sindicatelor sunt în favoarea unei majorări cu 300 de lei, până la nivelul de 4.350 de lei brut. Este de altfel și ceea ce […] The post Sindicatele îi cer lui Bolojan majorarea salariului minim cu 300 de lei first appeared on Lumea Politică.
George Simion, alături de Giorgia Meloni, la cina Margaret Thatcher, de la Roma: „Este al patrulea an de când particip” # Lumea Politică
Elita conservatorilor europeni s-a adunat la Roma pentru a marca cina Margaret Thatcher. Invitatul special a fost prim-ministrul Giorgia Meloni, care a primit statueta Leul, simbol al noii direcții. Un invitat neașteptat a fost președintele AUR, George Simion, care a postat pe X o fotografie alături de prim-ministru. George Simion a postat pe contul său […] The post George Simion, alături de Giorgia Meloni, la cina Margaret Thatcher, de la Roma: „Este al patrulea an de când particip” first appeared on Lumea Politică.
Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament # Lumea Politică
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de grupul Pace – Întâi România din Senat și susținută de AUR, va fi dezbătută și votată luni în Parlment. Este nevoie de 233 de voturi pentru validarea acestei inițiative, denumită „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. În a doua parte a zilei, Senatul […] The post Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament first appeared on Lumea Politică.
Dominic Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis continuarea procesului său. Șeful USR, anchetat de ANI pentru încălcarea legii # Lumea Politică
Dominic Fritz Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis că procesul său trebuie să continue. Președintele USR folosește însă o serie de conexiuni suspecte ale culoarului din instanțe pentru a-și rezolva propria sa problemă penală. După publicarea investigației Recorder, liderul USR, Dominic Fritz, a ieșit imediat public cu o poziție radicală. Lovitură sub centură […] The post Dominic Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis continuarea procesului său. Șeful USR, anchetat de ANI pentru încălcarea legii first appeared on Lumea Politică.
Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc, pentru prima dată în sala de judecată. Magistrații decid azi dacă începe judecata # Lumea Politică
Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc pentru prima dată, față în față în sala de judecată, după extrădarea din Dubai a șefului mercenarilor. Magistrații decid luni, 15 decembrie, dacă începe judecata și ce măsuri preventive se impun. În fața instanței sunt citați și cei 20 de mercenari acuzați că ar fi pregătit proteste violente în […] The post Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc, pentru prima dată în sala de judecată. Magistrații decid azi dacă începe judecata first appeared on Lumea Politică.
Amenzi pentru lipsa RCA la trotinete și biciclete electrice. Noile sancțiuni au intrat în vigoare # Lumea Politică
Poliția rutieră poate sancționa, de acum, utilizatorii și proprietarii de trotinete și biciclete electrice care nu au poliță RCA. Amenzile ajung până la 2.000 de lei, iar autoritățile pot reține și actele vehiculului. Începând de sâmbătă, 13 decembrie, au intrat în vigoare sancțiunile pentru nerespectarea obligației de a încheia o poliță de asigurare RCA pentru […] The post Amenzi pentru lipsa RCA la trotinete și biciclete electrice. Noile sancțiuni au intrat în vigoare first appeared on Lumea Politică.
Biletele de tren s-au scumpit din nou de la 14 decembrie. Ce înseamnă noul Mers al Trenurilor pentru călători # Lumea Politică
Biletele de tren s-au scumpit începând de duminică, 14 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025–2026. Majorarea tarifelor vine într-un context marcat de probleme persistente de infrastructură și de promisiuni limitate privind extinderea rutelor operate de CFR Călători. De ce cresc prețurile biletelor Tarifele pentru transportul feroviar de călători au […] The post Biletele de tren s-au scumpit din nou de la 14 decembrie. Ce înseamnă noul Mers al Trenurilor pentru călători first appeared on Lumea Politică.
Traian Băsescu, atac dur la Cătălin Predoiu: „Poate ar trebui trimis într-o vacanță” # Lumea Politică
Fostul președinte Traian Băsescu îl consideră pe Cătălin Predoiu principalul responsabil pentru criza din Justiție și susține că demisia acestuia ar fi un gest necesar. Într-un discurs extrem de critic, Băsescu vorbește despre legile din 2022, influența Liei Savonea și riscul pierderii independenței magistraților. Traian Băsescu este necruțător cu Cătălin Predoiu, pe care îl consideră […] The post Traian Băsescu, atac dur la Cătălin Predoiu: „Poate ar trebui trimis într-o vacanță” first appeared on Lumea Politică.
Nicușor Dan neagă orice „blat” cu PSD la alegerile din București: „Trebuie să fiu corect și echidistant”. Ce spune despre votul său la Primăria Capitalei # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan respinge ferm speculațiile apărute după alegerile pentru Primăria Capitalei, potrivit cărora ar fi existat un aranjament politic cu PSD. Șeful statului spune că rolul său este acela de garant al echilibrului și stabilității, nu de combatant partizan, și explică de ce evită atacurile directe la adresa partidelor din coaliția de guvernare. Președintele […] The post Nicușor Dan neagă orice „blat” cu PSD la alegerile din București: „Trebuie să fiu corect și echidistant”. Ce spune despre votul său la Primăria Capitalei first appeared on Lumea Politică.
De ce a crescut TVA, chiar dacă Nicușor Dan a dat în scris că nu ce va întâmpla asta. Explicațiile de la Cotroceni # Lumea Politică
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că liderii partidelor din coaliţia de guvernare acţionează cu bună-credinţă şi a explicat contextul în care Guvernul a decis majorarea TVA, în ciuda promisiunii sale electorale de a nu creşte această taxă. Şeful statului a subliniat că, în momentul în care Executivul a susţinut că nu există o alternativă […] The post De ce a crescut TVA, chiar dacă Nicușor Dan a dat în scris că nu ce va întâmpla asta. Explicațiile de la Cotroceni first appeared on Lumea Politică.
După ce vicele CSM i-a cerut să-şi asume răspunderea şi să schimbe Legile Justiţiei, premierul Ilie Bolojan anunţă că a înfiinţat deja un grup de lucru care să analizeze cum poate fi îmbunătăţită legislația. În plus, premierul a afirmat că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder ”par grave”, cel puţin […] The post Bolojan anunță un “grup de lucru” pentru modificări pe legile Justiţie first appeared on Lumea Politică.
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, a decis, vineri, Judecătoria Sectorului 1, potrivit Portalul Instanțelor. Decizia instanței nu este definitivă. „Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul Georgescu Călin prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 […] The post Decizie de ultimă oră în cazul lui Călin Georgescu privind controlul judiciar first appeared on Lumea Politică.
Primele blocaje în discuțiile pe bugetul pentru 2026. Ilie Bolojan, prins între pretențiile PSD și ultimatumul lui Nicușor Dan # Lumea Politică
Șansele ca bugetul pentru 2026 să fie adoptat până la finalul acestui an sunt din ce în ce mai mici. Au apărut deja primele blocaje în negocirile privind împărțirea banilor. Ilie Bolojan trebuie să mulțumească și PSD, care cere măsuri de relansare economică, dar pe președintele Nicușor Dan, care a avertizat că nu va promulga […] The post Primele blocaje în discuțiile pe bugetul pentru 2026. Ilie Bolojan, prins între pretențiile PSD și ultimatumul lui Nicușor Dan first appeared on Lumea Politică.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a postat vineri pe rețelele sociale un mesaj ca reacție la scandalul din justiția română, iscat în urma investigației Recorder. Georgescu afirmă că justiția trebuie „refăcută din temelii”. „Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Astăzi este evident, pentru noi toți, că justiția trebuie refăcută din temelii […] The post Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România first appeared on Lumea Politică.
Cât a ajuns să fie inflația în noiembrie. Care e alimentul care s-a scumpit cel mai mult. Românii, doborâți de prețuri la energie și alimente # Lumea Politică
Rata anuală a inflației s-a blocat la 9,8% pentru a doua lună la rând, potrivit datelor INS. Scumpirile puternice la energie, servicii și produse de bază continuă să apese pe bugetele familiilor, în timp ce BNR avertizează că presiunile inflaționiste vor persista până în 2026. Rata anuală a inflației din România a rămas la 9,8% […] The post Cât a ajuns să fie inflația în noiembrie. Care e alimentul care s-a scumpit cel mai mult. Românii, doborâți de prețuri la energie și alimente first appeared on Lumea Politică.
Strategia nepublicată a SUA zguduie Europa: patru state ar putea fi „îndepărtate” de UE în viziunea lui Donald Trump # Lumea Politică
O versiune extinsă, nepublicată, a Strategiei de Securitate Națională a SUA – consultată de Defense One – conturează o abordare radicală a administrației Trump față de Europa. Documentul sugerează că Washingtonul ar trebui să sprijine forțe politice din Austria, Ungaria, Italia și Polonia pentru a le „îndepărta de Uniunea Europeană”, în cadrul unei strategii care […] The post Strategia nepublicată a SUA zguduie Europa: patru state ar putea fi „îndepărtate” de UE în viziunea lui Donald Trump first appeared on Lumea Politică.
Misterul plasturilor de pe mâinile lui Donald Trump duce la speculații despre sănătatea președintelui. Explicațiile de la Casa Albă # Lumea Politică
Ultimele apariții publice ale lui Donald Trump au alimentat speculațiile privind posibile tratamente intravenoase, după ce liderul american a fost surprins purtând plasturi mari pe mâini. Casa Albă susține însă că bandajele sunt rezultatul strângerilor frecvente de mâini și al tratamentului cu aspirină. Noile controverse privind starea de sănătate a președintelui Donald Trump au izbucnit […] The post Misterul plasturilor de pe mâinile lui Donald Trump duce la speculații despre sănătatea președintelui. Explicațiile de la Casa Albă first appeared on Lumea Politică.
