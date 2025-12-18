Donald Trump duce disputele politice cu predecesorii săi la un nivel nemaivăzut. În discursul anual de Crăciun, el a vorbit mai mult despre Joe Biden decât despre planurile sale de viitor, dând vina pe acesta pentru toate problemele SUA. Anterior, el a înlocuit portretul fostului președinte american cu un autopen și a pus texte denigratoare sub acesta, dar și sub portretul lui Barack Obama.

18:10

Pe agenda Senatului s-a aflat, de la ora 16, ședința pentru dezbaterea și votul asupra moțiunii simple împotriva ministrei Mediului. Au fost prezenți 118 senatori, dintre care 74 au votat “pentru”, 43 “împotrivă”, iar unul s-a abținut de la vot. Moțiunea este intitulată “Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală […]