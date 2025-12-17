Techable, programul care promovează incluziunea în domeniul IT, primește recunoașterea de Social Mobility Initiative of the Year. (P)
Biziday.ro, 17 decembrie 2025 20:20
Techable, programul inițiat de Betfair Romania Development pentru a susține accesul în domeniul IT al persoanelor cu dizabilități, a câștigat titlul de Social Mobility Initiative of the Year, oferit de Romanian Diversity Chamber of Commerce. Dintre cele peste 75 de aplicații înscrise, inițiativa s-a distins prin impactul real pe care îl generează, modul inovator în […]
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum 15 minute
20:40
Germania. Parlamentul a aprobat achiziții militare în valoare de peste 50 de miliarde de euro. Fac parte dintr-un plan mai amplu de cheltuieli pentru apărare, menit să accelereze reînarmarea după zeci de ani de subfinanțare, pe fondul incertitudinii privind sprijinul SUA și a tensiunilor cu Rusia. # Biziday.ro
Potrivit oficialilor, noile achiziții aprobate de comisia bugetară a parlamentului ridică la aproape 83 de miliarde de euro valoarea totală a achizițiilor militare aprobate în acest an, ceea ce reprezintă un nivel “istoric”. Dintre acestea, 21 de miliarde de euro sunt alocate pentru îmbrăcăminte și echipamente de protecție pentru soldați. Alte contracte includ patru miliarde […]
Acum o oră
20:20
Techable, programul care promovează incluziunea în domeniul IT, primește recunoașterea de Social Mobility Initiative of the Year. (P) # Biziday.ro
Techable, programul inițiat de Betfair Romania Development pentru a susține accesul în domeniul IT al persoanelor cu dizabilități, a câștigat titlul de Social Mobility Initiative of the Year, oferit de Romanian Diversity Chamber of Commerce. Dintre cele peste 75 de aplicații înscrise, inițiativa s-a distins prin impactul real pe care îl generează, modul inovator în […]
Acum 2 ore
19:50
Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef european, s-a declarat “șocată” de dezvăluirile făcute de magistrați în documentarul Recorder. Spune că s-ar fi așteptat ca autoritățile din sistem să verifice aspectele sesizate, iar nu să aplice “metode vechi, le-aș spune comuniste, de intimidare, reducere la tăcere sau de manipulare”. # Biziday.ro
Laura Codruța Kovesi, procurorul general al Parchetului European, a avut o intervenție online în cadrul podcastului “Friendly Fire”, în care a declarat că a fost “șocată de dezvăluirile din documentarul Recorder. Am fost foarte îngrijorată că afectează independența și reputația magistraturii. Am fost șocată și de reacțiile de după documentar”. Mai departe, șefa EPPO s-a […]
Acum 4 ore
18:50
Salariul minim brut va crește la 4.325 de lei, de la jumătatea anului viitor, a stabilit coaliția de guvernare. Impozitul minim pe cifra de afaceri va fi redus la 0,5%, de la 1 ianuarie, și va fi eliminat în 2027. Cheltuielile administrației centrale vor fi reduse cu 10%. # Biziday.ro
Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a guvernului, a anunțat că reprezentanții coaliției de guvernare au agreat, în urma ședinței din această după-amiază: creșterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026; reducerea la 0,5% a IMCA începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea în 2027; închiderea pachetului reformei administrației prin decizia de […]
Acum 6 ore
16:50
Marea Britanie va reveni în programul studențesc Erasmus+ începând din 2027, ca parte a unui efort de a relansa relația UK-UE. Acesta va fi disponibil pentru toate nivelurile de studii, dar și pentru formare profesională. # Biziday.ro
Liderii Marii Britanii și cei de la Bruxelles au încheiat un acord care va permite tinerilor din Marea Britanie să participe la programul Erasmus+ fără a plăti taxe suplimentare. Programul va fi disponibil începând cu ianuarie 2027. Pe lângă schimburile de studenți, programul prevede că tinerii britanici vor putea participa la stagii de formare profesională […]
16:40
Warner Bros Discovery le-a cerut acționarilor săi să respingă oferta ostilă de preluare, de 108 miliarde de dolari, din partea Paramount Skydance, pe care o consideră inadecvată și riscantă. Argumentează că o fuziune cu Netflix “ar fi superioară și mai sigură”. # Biziday.ro
Apelul Warner Bros Discovery a fost făcut într-o scrisoare pe care compania a trimis-o acționarilor, miercuri dimineață: “În urma unei evaluări atente a ofertei de cumpărare lansate recent de Paramount, Consiliul de Administrație a concluzionat că valoarea ofertei este inadecvată, cu riscuri și costuri semnificative impuse acționarilor noștri. Această ofertă nu reușește, încă o dată, […]
15:20
Vladimir Putin susține că un sistem de rachete balistice de mare capacitate Oreșnik (cu rază intermediară, capabilă să transporte focos nuclear) va deveni operațional, “în stare de luptă”, până la finalul anului. Declarația, în contextul în care europenii și americanii lucrează la un acord de pace între Rusia și Ucraina. # Biziday.ro
Declarația a fost făcută de Vladimir Putin în cadrul unei întruniri a Ministerului rus al Apărării. “Până la sfârșitul anului, va fi desfășurat sistemul de rachete hipersonice cu rază medie de acțiune Oreșnik. Prima sa utilizare în luptă a avut loc în noiembrie anul trecut. Nivelul înalt de pregătire al unităților și formațiunilor noastre, capacitatea […]
Acum 8 ore
14:40
Ilie Bolojan consideră că prescripția în cazul faptelor grave de corupție ar trebui eliminată: “Nu putem nega că prescripția generează în mod cert o nemulțumire din partea cetățenilor”. Întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să plece de la conducerea ÎCCJ, premierul afirmă că “doamna Savonea are o răspundere direct proporțională cu funcția, cu influența și cu vechimea pentru ce s-a întâmplat”. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit la Digi FM despre sistemul de justiție din România, în urma documentarului Recorder și a tensiunilor din ultimele zile. Principalele declarații: Sunt câteva probleme care au fost și punctate în aceste zile. Nu putem nega că prescripția unor fapte generează în mod cert o nemulțumire din partea cetățenilor. Un alt […]
13:50
Bacău. DNA a trimis în judecată 24 de persoane acuzate de fraudă de 6,4 milioane de lei cu fonduri europene. Între inculpați, administratorul public al municipiului, mai mulți funcționari publici, dar și cinci firme. # Biziday.ro
Conform DNA dosarul analizează decontarea a patru contracte întocmite la nivelul Primăriei Bacău, pentru construirea a 13 parcări publice de biciclete cu sistem de acces RFID, contracte derulate în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 finanțat cu fonduri europene. Deși acestea nu erau finalizate, cei 24 de inculpați au avizat plățile pentru decontarea lucrărilor, susținând […]
13:40
Guvernul analizează două opțiuni privind impozitul pe cifra de afaceri şi majorarea salariului minim. Reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026 și anularea acestuia din 2027 sau eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând din 2026 și majorarea salariului minim brut. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini, în contextul consultărilor guvernamentale pentru legislația necesară pregătirii bugetului de stat pentru anul 2026. Discuțiile s-au axat asupra impozitului minim pe cifra de afaceri și a regimului fiscal, factori determinanți pentru derularea investițiilor și pentru economie. În cadrul acestora, prim-ministrul Ilie Bolojan […]
Acum 12 ore
12:00
Ilie Bolojan consideră că sistemul de învățământ din România este decuplat de realitatea economică: “A fost o involuție în ultimii ani. Universitățile merg pe cantitate, nu pe calitate, și nu mai urmăresc ce fac alumnii lor la 5 ani după absolvire. Profilele și specializările sunt făcute pentru profesori, nu pentru parcursul profesional al absolvenților”. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a admis, în cadrul unui interviu pentru Apropo TV, că sistemul de învățământ este rupt de realitatea economică și, nici studiile preuniversitare, dar nici cele universitare, nu contribuie la pregătirea absolvenților pentru câmpul muncii. “Avem o decuplare totală a sistemului de învăţământ de ceea ce înseamnă realitatea noastră economică. De multe ori, universităţile […]
11:10
Analiză Politico. Problema europenilor nu este Belgia, care blochează finanțarea Ucrainei din activele rusești înghețate. Problema este Donald Trump și presiunile discrete pe care americanii le fac asupra unor țări “mai prietenoase” pentru a sparge coeziunea UE și pentru a bloca planul de a folosi banii Rusiei pentru a consolida Ucraina. # Biziday.ro
Politico consideră că summitul liderilor UE de joi va testa în mod decisiv dacă blocul poate rezista unit sau dacă Donald Trump îl poate diviza. Miza acestuia este utilizarea activelor rusești înghețate, de 210 miliarde de euro, majoritatea lor (circa 180 de miliarde) fiind în Belgia. Până acum, această țară s-a opus planului de a […]
10:50
Nicușor Dan promite că “se vor întâmpla niște lucruri în justiție” în următoarele luni. Consideră că președinții de instanță au mult prea multă putere, iar concursurile în acest sens se bazează “pe un interviu, evident, subiectiv”, ceea ce face ca “oamenii buni să nu promoveze sau nici să nu mai candideze”. # Biziday.ro
Președintele Nicușor Dan recunoaște că sistemul de justiţie din România are probleme reale, însă subliniază că orice acuzaţie trebuie susţinută cu dovezi și că, în acest sens, va exista o dezbatere în circa două luni, ce va duce la modificări. Acesta a subliniat că schimbările nu vor fi făcute în grabă, ci în urma unor […]
10:40
Ploiești. Carambol cu 15 mașini, pe fondul poleiului, miercuri dimineață, pe Centura de Est, aproape de Moara Nouă. Nu au fost înregistrate victime. CNAIR, amendată cu 4.200 de lei, pentru că nu a intervenit cu material antiderapant. # Biziday.ro
Accidentul a avut loc pe centura de Est a orașului Ploiești (DN1 A), în zona localității Moara Nouă, pe un pod peste calea ferată. Conform polițiștilor, au fost implicate 15 mașini, dar accidentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale. “Ca urmare a celor constatate, s-a stabilit drept cauză nereducerea vitezei, coroborată […]
10:00
Cernavodă. Carambol cu șase mașini pe podul Sf. Maria, pe fondul poleiului depus pe șosea, miercuri dimineață. Au fost implicate opt persoane, însă nu sunt victime. # Biziday.ro
Accidentul, în care au fost implicate șase autoturisme, a avut loc pe podul Sf. Maria din Cernavodă. În mașinile respective se aflau în total opt persoane, însă nu au existat răniți. Pe pod s-a format polei, urmând ca autoritățile să intervină cu material antiderapant. “La nivelul țării, în special în zonele de câmpie din partea […]
08:50
Prețul petrolului european a scăzut la sub 60 de dolari pe baril, pentru prima dată în ultimii aproape cinci ani, pe fondul speranțelor privind încheierea războiului din Ucraina și a unei eventuale reduceri a restricțiilor de export pentru Rusia. # Biziday.ro
Cotația țițeiului european (BRENT) a atins aseară o cotație de 58,8 dolari pe baril, cea mai scăzută din ianuarie 2021 și până acum. Ulterior a revenit ușor, până la 59,7 dolari, pe fondul anunțului făcut de Donald Trump privind blocada navală a exporturilor venezuelene. Dar tendința rămâne una de scădere, pe măsură ce discuțiile privin […]
08:00
Marii producători europeni de autovehicule salută decizia UE de a permite, în mod limitat, producția de mașini pe benzină și motorină și după anul 2035. Doar Volvo (deținut de chinezi) spune că Europa “caută câștiguri pe termen scurt, slăbind angajamentele pe termen lung”. # Biziday.ro
Germania, Franța și Italia au făcut mari presiuni pentru anularea interdicției de a mai produce motoare cu ardere internă din 2035, iar reacția companiilor (BMW, Mercedes, VW, Renault, Stellantis) este una pozitivă. Pachetul propus elimină interdicția totală, dar păstrează o reducere de 90% a emisiilor de gaze de eșapament față de 2021, ceea ce oferă […]
Acum 24 ore
23:50
SUA. Nick Reiner, fiul mijlociu al regizorului american Rob Reiner, a fost pus sub acuzare pentru uciderea părinților săi. Acesta riscă închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate sau, în anumite condiții, chiar pedeapsa cu moartea. # Biziday.ro
În cadrul unei conferințe de presă de marți seara, procurorul districtual al comitatului Los Angeles, Nathan J. Hochman, a confirmat oficial că Nick Reiner este acuzat de omor de gradul întâi, “cu circumstanța specială a crimelor multiple”. Ancheta indică faptul că faptele au fost comise cu un cuțit. Potrivit lui Hochman, aceste acuzații atrag, de […]
22:10
Australia. Poliția a descoperit că cei doi atacatori de pe plaja Bondi au călătorit în Filipine înainte de atac, probabil pentru a beneficia de antrenament militar din partea unei grupări teroriste. În mașina unuia dintre ei au fost găsite două steaguri ISIS. # Biziday.ro
Premierul australian, Anthony Albanese, a declarat că cei doi atacatori “par a fi fost inspirați de gruparea teroristă ISIS”, după ce poliția a găsit o mașină pe numele lui Naveed Akram, unul dintre atacatori, în care erau dispozitive explozive improvizate și două steaguri ISIS făcute manual. De asemenea, poliția a confirmat că acum se concentrează […]
22:10
Adventul Sănătății: o lună întreagă de beneficii medicale și prevenție accesibilă în aplicația Regina Maria. (P) # Biziday.ro
Pentru al treilea an consecutiv, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA oferă acces la Calendarul Advent promoțional în aplicația Regina Maria – Contul Meu, o inițiativă care a devenit deja tradiție și un motiv în plus pentru pacienți să își pună sănătatea pe primul loc. Între 1 și 30 decembrie, utilizatorii aplicației descoperă zilnic promoții speciale […]
21:40
Emmanuel Macron denunță un videoclip fals, generat cu inteligența artificială, care pretinde că președintele francez a fost înlăturat de la putere în urma unei lovituri de stat. Facebook a refuzat să șteargă postarea, deoarece “nu încalcă termenii și condițiile”. # Biziday.ro
Președintele Macron a dezvăluit, marți, în cadrul unei conferințe publice de la Marsilia, că videoclipul fals a fost văzut și de lideri din alte țări, după ce a fost răspândit masiv pe rețelele de socializare, generând îngrijorări inclusiv în cercurile diplomatice din afara țării. Potrivit acestuia, un omolog african l-a contactat alarmat după ce a […]
Ieri
20:30
Fostul judecător Cristi Danileț i-a cerut Liei Savonea, președinta Înaltei Curți, “să demisioneze din magistratură”. Savonea a făcut parte din completul disciplinar care l-a sancționat pe Danileț în 2019 și care, conform deciziei CEDO, i-a încălcat libertatea de exprimare. # Biziday.ro
Cristi Danileț și-a prezentat solicitarea sub forma unei scrisori deschise. Fostul judecător a făcut trimitere la decizia pronunțată, luni, de CEDO în procesul intentat după ce a fost sancționat de Consiliul Superior al Magistraturii, în 2019, pe vremea când era condus de Lia Savonea, actuala președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție. “Doamnă Savonea, […]
19:50
Comisia Europeană relaxează obiectivul de interzicere a vânzării de autoturisme noi cu motoare cu combustie, din 2035. La presiunea Germaniei, Italiei și companiilor producătoare, va permite fabricarea unui procent limitat din volumul total, prin compensarea emisiilor. # Biziday.ro
În conformitate cu prevederile legii adoptate în 2023, companiile erau obligate să se asigure că, începând cu 2035, 100% din autoturismele pe care le vând în Uniunea Europeană au emisii zero. Într-un anunț făcut public astăzi, arată că noul procent este de 90%, ceea ce înseamnă că producătorii mai pot produce autoturisme pe benzină sau […]
18:30
Prahova. Circulație oprită pe DN1 Brașov – Ploiești, în zona localitatea Cornu, în urma unei alunecări de teren ce a dus la surparea carosabilului. # Biziday.ro
Poliția Română informează că, în urma evaluărilor efectuate după o alunecare de teren care a condus la surparea unei părți din terasamentul părții carosabile (acostament), pentru siguranța participanților la trafic, a fost luată măsura restricționării circulației pe prima bandă, între kilometrii 99+150 metri – 99+050 metri, pe DN 1 pe sensul Brașov către Ploiești, în […]
17:20
Secția pentru procurori a CSM cere Inspecției Judiciare să verifice activitatea lui Marius Voineag, procurorul-șef al DNA. Conform dezvăluirilor din documentarul Recorder, Voineag a intervenit pentru a bloca mai multe dosare și a exercitat un control excesiv asupra activității procurorilor din subordine. CSM demarează consultări cu privire la necesitatea modificării legilor justiției. # Biziday.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a votat, în unanimitate, sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări privind activitatea procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în urma documentarului Recorder. De exemplu, în cadrul materialului, au existat procurori care au acuzat că au fost înlăturați abuziv din dosarele aflate în lucru, fără a li […]
16:30
Sondaj. O bună parte dintre europeni cred în mod eronat că majoritatea imigranților se află ilegal în țările lor. Aceștia cred că ar trebui luate măsuri mai dure, în special deportări, pentru limitarea imigrației, pe care o consideră “dăunătoare”. # Biziday.ro
Sondajul a fost realizat de YouGov în șapte țări europene: Marea Britanie, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Spania și Polonia. S-a constatat că între 44% și 60% (în funcție de țară) dintre cetățenii chestionați consideră că există “mulți” sau “mai mulți” migranți care stau ilegal decât legal în țările lor. Percepția este însă contrazisă de datele […]
16:00
Greve pe mai multe aeroporturi din Europa, în perioada sărbătorilor de iarnă. Zborurile din și către Italia, Marea Britanie și Spania ar putea avea întârzieri. # Biziday.ro
Angajații din mai multe aeroporturi europene vor organiza greve în luna decembrie, pentru a protesta față de salariile mici pe care le primesc și condițiile de lucru precare, arată Euronews. Primele greve anunțate vor avea loc în Italia, miercuri (17 decembrie). Greva de miercuri, programată între orele 13:00-17:00, va fi inițiată de personalul de la […]
14:20
Kremlinul respinge ideea unui armistițiu de Crăciun, despre care spune că “i-ar da răgaz Ucrainei să se pregătească pentru reluarea luptelor”. În schimb, Volodimir Zelenski insistă ca SUA să intensifice presiunile asupra Rusiei, dacă respinge propunerile de pace. # Biziday.ro
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat: “Acum este vorba despre dacă vom ajunge sau nu la un acord, așa cum spune președintele Trump… Dacă ucrainenii încep să manifeste dorința de a înlocui ajungerea la un acord cu soluții pe termen scurt și neviabile, atunci este puțin probabil să fim dispuși să participăm […]
13:50
Circulație oprită pe DN1 Brașov – Făgăraș, în localitatea Codlea. Trei persoane au fost rănite într-un accident între două autoturisme. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 1 Brașov – Șercaia, în zona localității Codlea, județul Brașov, din cauza unei coliziuni între două autoturisme. În urma accidentului, trei persoane rănite necesită îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației după ora 14.30.
12:20
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea, este audiat de DNA într-un dosar de corupție ce vizează contracte ale Registrului Auto Român. Nu este clar ce calitate are Cuc în dosar. # Biziday.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție efectuează percheziții în București și Ilfov, la domiciliile mai multor persoane, într-un dosar ce vizează fapte de corupție săvârșite în acest an, “de către persoane fizice fără calitate specială”. Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor și parlamentar PSD, a fost adus la audieri în această dimineață. Din primele informații, […]
10:20
Analiză. Deși tot mai multe voci par a semnala apropierea de un acord de pace în Ucraina, detaliile privind implicarea militară a SUA pentru păstrarea păcii încă rămân neclare, la fel și modul de finanțare al Ucrainei, după război. # Biziday.ro
Întrebat de reporteri direct dacă SUA vor oferi Ucrainei garanții de securitate în stilul Articolului 5 al NATO, care ar implica un răspuns militar al Americii împotriva Rusiei, președintele Donald Trump s-a ferit de un răspuns direct și explicit, mulțumindu-se să declare că “pacea este acum mai aproape decât oricând. Lucrăm la garanțiile de securitate, […]
08:40
Donald Trump a desemnat fentanilul drept ”armă de distrugere în masă și o amenințare serioasă pentru SUA”. Decizia, într-un moment de creștere a tensiunilor cu Venezuela, după mobilizarea americană din Caraibe. # Biziday.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care a desemnat fentanilul drept ”armă de distrugere în masă”, clasificând opioidul sintetic drept o potențială armă chimică, nu doar un drog letal. De asemenea, Donald Trump solicită Pentagonului și Departamentului de Justiție să ia măsuri suplimentare pentru a combate producția și distribuția drogului. ”Fentanilul […]
08:40
Filanda avertizează că Rusia își va muta trupele la granițele NATO, imediat ce se va ajunge la un acord de pace în Ucraina. Cere mai mulți bani pentru statele din prima linie, între care și România. Nicușor Dan participă la summitul care începe azi la Helsinki. # Biziday.ro
Prim-ministrul finlandez solicită mai mulți bani pentru statele din prima linie, înaintea primului summit al țărilor care se învecinează cu Rusia (inclusiv pe mare). “Rusia își va redistribui forțele către flancul estic al NATO, imediat ce se va ajunge la un acord de pace în Ucraina”, a avertizat Petteri Orpo, care a cerut restului țărilor […]
07:00
Șeful armatei britanice avertizează că Rusia reprezintă o amenințare tot mai mare, iar întreaga societate trebuie să fie pregătită pentru un conflict: ”Situația este mai periculoasă decât oricând în timpul carierei mele, iar prețul păcii crește”. # Biziday.ro
Șeful Statului Major al armatei britanice a avertizat într-un interviu că puterea militară a Rusiei este în creștere, iar acest lucru este de temut, trupele rusești fiind acum antrenate în luptă după patru ani de război în Ucraina. Sir Richard Knighton a spus că forțele armate ale Regatului Unit vor fi întotdeauna prima linie de […]
06:40
Donald Trump a intentat un proces împotriva BBC, în SUA, pentru editarea unor fragmente din discursul său din 6 ianuarie 2021. Deși reportajul nu fusese difuzat în America, el solicită despăgubiri de 10 miliarde de dolari pentru defăimare și încălcarea legii privind practicile comerciale. Între timp, BBC și-a cerut scuze, iar directorul postului britanic a demisionat. # Biziday.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a intentat un proces împotriva BBC, în Florida. Trump solicită daune de până la 10 miliarde de dolari (aproximativ 8,5 miliarde de euro) de la postul public de televiziune britanic. Liderul american acuză BBC de defăimare și de încălcarea unei legi din Florida care interzice practicile comerciale neloiale. Procesul intentat de […]
15 decembrie 2025
23:50
Serbia. Ministrul Culturii și alți trei oficiali au fost puși sub acuzare pentru că au retras ilegal statutul de monument istoric al unei clădiri, pentru a face loc unui proiect hotelier susținut de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. # Biziday.ro
Proiectul controversat de demolare a sediului fostului Stat Major al armatei iugoslave pentru a face loc dezvoltării proiectului imobiliar al lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a fost suspendat inițial în luna mai. Decizia a fost luată după ce au apărut acuzații conform cărora demolarea a fost aprobată ilegal. Mai exact, clădirea beneficia de […]
22:50
Mai mulți lideri europeni se angajează să asigure securitatea Ucrainei, în eventualitatea unui acord de pace. Susțin un angajament obligatoriu de a interveni în cazul unui viitor atac al Rusiei, formarea unei forțe multinaționale în teritoriul ucrainean și crearea unui mecanism de monitorizare a armistițiului, condus de SUA. Niciun american nu a semnat inițiativa. # Biziday.ro
Declarația a fost semnată de liderii Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, și de șefii de stat din zece țări membre ale UE, luni seară. Aceasta se referă la garanțiile de securitate pe care le-ar oferi în urma unui posibil acord, între ele fiind o forță multinațională condusă de Europa și un […]
21:40
Franța. Explozie puternică la o clădire din apropiere de Lyon. Doi copii au murit, iar alte patru persoane sunt rănite. Două unități școlare din apropiere au fost evacuate preventiv. # Biziday.ro
Explozia a avut loc, luni, în jurul orei locale 17:30, într-un imobil din localitatea Trevoux (aflată la 39 de km de Lyon), din estul Franței. Incidentul a dus la prăbușirea unei părți a fațadei și a făcut cel puțin șase victime, printre care doi copii de 3 și 5 ani, care au fost găsiți în […]
21:10
Volodimir Zelenski anunță că SUA sunt dispuse să ofere Ucrainei garanții de securitate similare Articolului 5 al NATO, în cadrul unui posibil acord de pace cu Rusia, deși detaliile privind amploarea acestora nu au fost clarificate. Oficialii americani susțin că 90% dintre aspectele acordului au fost agreate, cu excepția concesiilor teritoriale. # Biziday.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, luni, în urma summitului de la Berlin, că SUA sunt pregătite să ofere Ucrainei garanții de securitate echivalente cu cele prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO – ce stipulează că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor – în cadrul unui posibil acord […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Război Rusia – Ucraina. Serviciul ucrainean de Securitate anunță că a aruncat în aer un submarin rusesc din clasa Kilo, în portul Novorossiisk, în urma unui atac cu drone subacvatice Sea Baby. SBU arată că submarinul purta patru lansatoare de rachete de croazieră Kalibr. # Biziday.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat “o nouă operațiune unică” – scoaterea din luptă a unui submarin rusesc folosind drone subacvatice Sub Sea Baby. La momentul atacului, despre care SBU nu spune exact când a avut loc, submarinul de clasa 636.3 “Varshavyanka” (Kilo, conform clasificării NATO) era staționat în portul Novorossiisk, unul dintre […]
18:10
Senatul a adoptat moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministra Mediului, inițiată de AUR după criza apei din Prahova. Demersul nu implică demiterea sa. # Biziday.ro
Pe agenda Senatului s-a aflat, de la ora 16, ședința pentru dezbaterea și votul asupra moțiunii simple împotriva ministrei Mediului. Au fost prezenți 118 senatori, dintre care 74 au votat “pentru”, 43 “împotrivă”, iar unul s-a abținut de la vot. Moțiunea este intitulată “Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală […]
14:50
Șefa serviciului britanic de spionaj MI6 avertizează că Rusia reprezintă pentru Europa “o amenințare acută, care exportă haos”. Afirmă că, în prezent, “linia frontului este peste tot”, având în vedere actele de sabotaj, asasinatele și atacurile cibernetice derulate de ruși. Șeful Statului Major al Armatei britanice atrage atenția că situația de securitate este “mai periculoasă decât oricând” în cariera sa. # Biziday.ro
Noua șefă a serviciului britanic de informații externe MI6, Blaise Metreweli, a avertizat luni, în primul său discurs public, că Marea Britanie se confruntă cu o “nouă eră a incertitudinii”, în care amenințările la adresa securității naționale sunt mai complexe, mai rapide și mai greu de delimitat decât oricând. Potrivit acesteia, “linia frontului este peste […]
14:10
AFM anunță o nouă sesiune de înscriere în programul Rabla, începând de marți și până la finalul anului. Bugetul pentru mașini electrice este de 14,5 milioane de lei și cel pentru mașini cu motorizare termică de 22 de milioane. # Biziday.ro
Administrația Fondului de Mediu informează că înscrierile încep marți, 16 decembrie, la ora 10, și vor continua până pe 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului. De asemenea, persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior, vor avea posibilitatea de a se înscrie în Programul Rabla Auto 2025. Pentru achiziția de autoturisme cu […]
13:30
Parlamentul dezbate și votează, de la ora 14, moțiunea de cenzură inițiată după ce Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea pe proiectul pensiilor magistraților. # Biziday.ro
Ședința comună a parlamentului, pentru dezbaterea moțiunii intitulate ”România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, începe la ora 14. Moțiunea a fost depusă pe 5 decembrie, la trei zile după ce Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea pe proiectul de lege privind sistemul de pensii ale magistraților. Tot pe 5 decembrie, Înalta Curte […]
12:20
Cristi Danileț a câștigat la CEDO procesul împotriva României, privind libertatea de exprimare. Fostul judecător a fost sancționat de CSM în 2019, pentru două postări pe Facebook. Curtea a stabilit, astăzi, că ”magistrații pot comenta public, inclusiv pe rețelele sociale, subiecte de interes general”. # Biziday.ro
Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a pronunțat verdictul final în procesul intentat de fostul judecător Cristi Danileț împotriva unei sancțiuni pe care a primit-o în 2019, din partea Consiliului Superior al Magistraturii, condus la acel moment de Lia Savonea. Astfel, CEDO a confirmat că România a încălcat în cazul magistratului român articolul 10 privind libertatea […]
12:00
Percheziții DNA în Ilfov și Iași, într-o anchetă privind o fraudă în domeniul ride-sharing. Prejudiciul estimat este de 24 de milioane de lei. # Biziday.ro
”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de […]
11:30
Germania. Volkswagen închide prima fabrică după 88 de ani. Activitatea la uzina din Dresda va fi sistată din această săptămână. # Biziday.ro
Volkswagen va sista producția de automobile la fabrica sa din Dresda începând de marți. Este pentru prima dată în istoria de 88 de ani a producătorului auto când închide o fabrică din Germania. Totuși, fabrica din Dresden avea o capacitate de producție redusă. A produs mai puțin de 200 de mii de autovehicule de la […]
11:10
Boardul Editorial al Financial Times consideră că este crucial pentru economia Uniunii Europene să elimine mult mai serios barierele netarifare dintre statele membre, care scumpesc semnificativ bunurile și serviciile. “Bruxelles-ul a adormit la volan”, scrie FT, care mai arată că este nevoie de “schimbări radicală în piața unică”. # Biziday.ro
Boardul Editorial al celei mai reputate publicații financiare pornește de la o estimare a FMI și a BCE, care arată că barierele netarifare (birocratice) echivalează pentru comerțul intracomunitar cu taxe vamale de 45-65% pentru bunuri și 100-110% pentru servicii. Aceste costuri suplimentare fac de multe ori firmele europene necompetitive și, așa cum a declarat președinta BCE, […]
08:40
Hong Kong. Magnatul media Jimmy Lai, unul dintre cei mai importanți critici ai guvernului de la Beijing, a fost găsit vinovat de conspirație cu forțe străine (a cerut sancțiuni împotriva Chinei) și de publicarea unor materiale ce au instigat la revoltă. În vârstă de 78 de ani, miliardarul riscă închisoarea pe viață. # Biziday.ro
Magnatul media pro-democrație, Jimmy Lai, a fost găsit vinovat luni de instanța supremă a Hong Kongului pentru două capete de acuzare privind conspirația cu forțe străine și pentru publicarea de articole critice la adresa statului, într-un proces istoric desfășurat în baza legii securității naționale impuse de Beijing. Verdictul, pronunțat după un proces de aproape doi […]
07:50
Regizorul și producătorul american Robert Reiner (78 de ani) a fost găsit decedat în propria locuință, alături de soția sa. Poliția crede că cei doi au fost uciși, aparent în urma unor lovituri de cuțit. De-a lungul timpului, Reiner a fost implicat în proiecte precum Shawshank Redemption și Seinfeld. # Biziday.ro
Rob Reiner, regizor, actor și producător american, a fost găsit mort în locuința sa din cartierul Brentwood, Los Angeles, alături de soția sa, Michele Singer Reiner. Autoritățile americane confirmă că investighează cazul ca fiind un omor, nu o moarte accidentală. Trupurile celor doi au fost descoperite duminică după-amiază de un membru al familiei, care a […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.