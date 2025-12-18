Președintele din Belarus anunță că sistemul de rachete balistice Oreșnik, cu rază intermediară, a fost desfășurat și “intră în serviciu”. Anunțul, în timp summitului UE în care este analizată folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei.

14:20

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat: “Acum este vorba despre dacă vom ajunge sau nu la un acord, așa cum spune președintele Trump… Dacă ucrainenii încep să manifeste dorința de a înlocui ajungerea la un acord cu soluții pe termen scurt și neviabile, atunci este puțin probabil să fim dispuși să participăm […]