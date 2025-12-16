SUA. Nick Reiner, fiul mijlociu al regizorului american Rob Reiner, a fost pus sub acuzare pentru uciderea părinților săi. Acesta riscă închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate sau, în anumite condiții, chiar pedeapsa cu moartea.

09:00

La miezul nopții, Rusia a atacat cu rachete de croazieră două porturi din regiunea Odesa, avariind trei nave turcești, între care una cu provizii alimentare. Atacul vine la câteva zile după ce Moscova a amenințat că “va tăia conectarea Ucrainei la mare” și la doar câteva ore după ce președintele turc, Recep Erdogan, i-a transmis lui […]