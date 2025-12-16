SUA. Nick Reiner, fiul mijlociu al regizorului american Rob Reiner, a fost pus sub acuzare pentru uciderea părinților săi. Acesta riscă închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate sau, în anumite condiții, chiar pedeapsa cu moartea.
În cadrul unei conferințe de presă de marți seara, procurorul districtual al comitatului Los Angeles, Nathan J. Hochman, a confirmat oficial că Nick Reiner este acuzat de omor de gradul întâi, “cu circumstanța specială a crimelor multiple”. Ancheta indică faptul că faptele au fost comise cu un cuțit. Potrivit lui Hochman, aceste acuzații atrag, de […]
Australia. Poliția a descoperit că cei doi atacatori de pe plaja Bondi au călătorit în Filipine înainte de atac, probabil pentru a beneficia de antrenament militar din partea unei grupări teroriste. În mașina unuia dintre ei au fost găsite două steaguri ISIS. # Biziday.ro
Premierul australian, Anthony Albanese, a declarat că cei doi atacatori “par a fi fost inspirați de gruparea teroristă ISIS”, după ce poliția a găsit o mașină pe numele lui Naveed Akram, unul dintre atacatori, în care erau dispozitive explozive improvizate și două steaguri ISIS făcute manual. De asemenea, poliția a confirmat că acum se concentrează […]
Adventul Sănătății: o lună întreagă de beneficii medicale și prevenție accesibilă în aplicația Regina Maria. (P) # Biziday.ro
Pentru al treilea an consecutiv, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA oferă acces la Calendarul Advent promoțional în aplicația Regina Maria – Contul Meu, o inițiativă care a devenit deja tradiție și un motiv în plus pentru pacienți să își pună sănătatea pe primul loc. Între 1 și 30 decembrie, utilizatorii aplicației descoperă zilnic promoții speciale […]
Emmanuel Macron denunță un videoclip fals, generat cu inteligența artificială, care pretinde că președintele francez a fost înlăturat de la putere în urma unei lovituri de stat. Facebook a refuzat să șteargă postarea, deoarece “nu încalcă termenii și condițiile”. # Biziday.ro
Președintele Macron a dezvăluit, marți, în cadrul unei conferințe publice de la Marsilia, că videoclipul fals a fost văzut și de lideri din alte țări, după ce a fost răspândit masiv pe rețelele de socializare, generând îngrijorări inclusiv în cercurile diplomatice din afara țării. Potrivit acestuia, un omolog african l-a contactat alarmat după ce a […]
Fostul judecător Cristi Danileț i-a cerut Liei Savonea, președinta Înaltei Curți, “să demisioneze din magistratură”. Savonea a făcut parte din completul disciplinar care l-a sancționat pe Danileț în 2019 și care, conform deciziei CEDO, i-a încălcat libertatea de exprimare. # Biziday.ro
Cristi Danileț și-a prezentat solicitarea sub forma unei scrisori deschise. Fostul judecător a făcut trimitere la decizia pronunțată, luni, de CEDO în procesul intentat după ce a fost sancționat de Consiliul Superior al Magistraturii, în 2019, pe vremea când era condus de Lia Savonea, actuala președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție. “Doamnă Savonea, […]
Comisia Europeană relaxează obiectivul de interzicere a vânzării de autoturisme noi cu motoare cu combustie, din 2035. La presiunea Germaniei, Italiei și companiilor producătoare, va permite fabricarea unui procent limitat din volumul total, prin compensarea emisiilor. # Biziday.ro
În conformitate cu prevederile legii adoptate în 2023, companiile erau obligate să se asigure că, începând cu 2035, 100% din autoturismele pe care le vând în Uniunea Europeană au emisii zero. Într-un anunț făcut public astăzi, arată că noul procent este de 90%, ceea ce înseamnă că producătorii mai pot produce autoturisme pe benzină sau […]
Prahova. Circulație oprită pe DN1 Brașov – Ploiești, în zona localitatea Cornu, în urma unei alunecări de teren ce a dus la surparea carosabilului. # Biziday.ro
Poliția Română informează că, în urma evaluărilor efectuate după o alunecare de teren care a condus la surparea unei părți din terasamentul părții carosabile (acostament), pentru siguranța participanților la trafic, a fost luată măsura restricționării circulației pe prima bandă, între kilometrii 99+150 metri – 99+050 metri, pe DN 1 pe sensul Brașov către Ploiești, în […]
Secția pentru procurori a CSM cere Inspecției Judiciare să verifice activitatea lui Marius Voineag, procurorul-șef al DNA. Conform dezvăluirilor din documentarul Recorder, Voineag a intervenit pentru a bloca mai multe dosare și a exercitat un control excesiv asupra activității procurorilor din subordine. CSM demarează consultări cu privire la necesitatea modificării legilor justiției. # Biziday.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a votat, în unanimitate, sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări privind activitatea procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în urma documentarului Recorder. De exemplu, în cadrul materialului, au existat procurori care au acuzat că au fost înlăturați abuziv din dosarele aflate în lucru, fără a li […]
Sondaj. O bună parte dintre europeni cred în mod eronat că majoritatea imigranților se află ilegal în țările lor. Aceștia cred că ar trebui luate măsuri mai dure, în special deportări, pentru limitarea imigrației, pe care o consideră “dăunătoare”. # Biziday.ro
Sondajul a fost realizat de YouGov în șapte țări europene: Marea Britanie, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Spania și Polonia. S-a constatat că între 44% și 60% (în funcție de țară) dintre cetățenii chestionați consideră că există “mulți” sau “mai mulți” migranți care stau ilegal decât legal în țările lor. Percepția este însă contrazisă de datele […]
Greve pe mai multe aeroporturi din Europa, în perioada sărbătorilor de iarnă. Zborurile din și către Italia, Marea Britanie și Spania ar putea avea întârzieri. # Biziday.ro
Angajații din mai multe aeroporturi europene vor organiza greve în luna decembrie, pentru a protesta față de salariile mici pe care le primesc și condițiile de lucru precare, arată Euronews. Primele greve anunțate vor avea loc în Italia, miercuri (17 decembrie). Greva de miercuri, programată între orele 13:00-17:00, va fi inițiată de personalul de la […]
Kremlinul respinge ideea unui armistițiu de Crăciun, despre care spune că “i-ar da răgaz Ucrainei să se pregătească pentru reluarea luptelor”. În schimb, Volodimir Zelenski insistă ca SUA să intensifice presiunile asupra Rusiei, dacă respinge propunerile de pace. # Biziday.ro
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat: “Acum este vorba despre dacă vom ajunge sau nu la un acord, așa cum spune președintele Trump… Dacă ucrainenii încep să manifeste dorința de a înlocui ajungerea la un acord cu soluții pe termen scurt și neviabile, atunci este puțin probabil să fim dispuși să participăm […]
Circulație oprită pe DN1 Brașov – Făgăraș, în localitatea Codlea. Trei persoane au fost rănite într-un accident între două autoturisme. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 1 Brașov – Șercaia, în zona localității Codlea, județul Brașov, din cauza unei coliziuni între două autoturisme. În urma accidentului, trei persoane rănite necesită îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației după ora 14.30.
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea, este audiat de DNA într-un dosar de corupție ce vizează contracte ale Registrului Auto Român. Nu este clar ce calitate are Cuc în dosar. # Biziday.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție efectuează percheziții în București și Ilfov, la domiciliile mai multor persoane, într-un dosar ce vizează fapte de corupție săvârșite în acest an, “de către persoane fizice fără calitate specială”. Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor și parlamentar PSD, a fost adus la audieri în această dimineață. Din primele informații, […]
Analiză. Deși tot mai multe voci par a semnala apropierea de un acord de pace în Ucraina, detaliile privind implicarea militară a SUA pentru păstrarea păcii încă rămân neclare, la fel și modul de finanțare al Ucrainei, după război. # Biziday.ro
Întrebat de reporteri direct dacă SUA vor oferi Ucrainei garanții de securitate în stilul Articolului 5 al NATO, care ar implica un răspuns militar al Americii împotriva Rusiei, președintele Donald Trump s-a ferit de un răspuns direct și explicit, mulțumindu-se să declare că “pacea este acum mai aproape decât oricând. Lucrăm la garanțiile de securitate, […]
Donald Trump a desemnat fentanilul drept ”armă de distrugere în masă și o amenințare serioasă pentru SUA”. Decizia, într-un moment de creștere a tensiunilor cu Venezuela, după mobilizarea americană din Caraibe. # Biziday.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care a desemnat fentanilul drept ”armă de distrugere în masă”, clasificând opioidul sintetic drept o potențială armă chimică, nu doar un drog letal. De asemenea, Donald Trump solicită Pentagonului și Departamentului de Justiție să ia măsuri suplimentare pentru a combate producția și distribuția drogului. ”Fentanilul […]
Filanda avertizează că Rusia își va muta trupele la granițele NATO, imediat ce se va ajunge la un acord de pace în Ucraina. Cere mai mulți bani pentru statele din prima linie, între care și România. Nicușor Dan participă la summitul care începe azi la Helsinki. # Biziday.ro
Prim-ministrul finlandez solicită mai mulți bani pentru statele din prima linie, înaintea primului summit al țărilor care se învecinează cu Rusia (inclusiv pe mare). “Rusia își va redistribui forțele către flancul estic al NATO, imediat ce se va ajunge la un acord de pace în Ucraina”, a avertizat Petteri Orpo, care a cerut restului țărilor […]
Șeful armatei britanice avertizează că Rusia reprezintă o amenințare tot mai mare, iar întreaga societate trebuie să fie pregătită pentru un conflict: ”Situația este mai periculoasă decât oricând în timpul carierei mele, iar prețul păcii crește”. # Biziday.ro
Șeful Statului Major al armatei britanice a avertizat într-un interviu că puterea militară a Rusiei este în creștere, iar acest lucru este de temut, trupele rusești fiind acum antrenate în luptă după patru ani de război în Ucraina. Sir Richard Knighton a spus că forțele armate ale Regatului Unit vor fi întotdeauna prima linie de […]
Donald Trump a intentat un proces împotriva BBC, în SUA, pentru editarea unor fragmente din discursul său din 6 ianuarie 2021. Deși reportajul nu fusese difuzat în America, el solicită despăgubiri de 10 miliarde de dolari pentru defăimare și încălcarea legii privind practicile comerciale. Între timp, BBC și-a cerut scuze, iar directorul postului britanic a demisionat. # Biziday.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a intentat un proces împotriva BBC, în Florida. Trump solicită daune de până la 10 miliarde de dolari (aproximativ 8,5 miliarde de euro) de la postul public de televiziune britanic. Liderul american acuză BBC de defăimare și de încălcarea unei legi din Florida care interzice practicile comerciale neloiale. Procesul intentat de […]
Serbia. Ministrul Culturii și alți trei oficiali au fost puși sub acuzare pentru că au retras ilegal statutul de monument istoric al unei clădiri, pentru a face loc unui proiect hotelier susținut de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. # Biziday.ro
Proiectul controversat de demolare a sediului fostului Stat Major al armatei iugoslave pentru a face loc dezvoltării proiectului imobiliar al lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a fost suspendat inițial în luna mai. Decizia a fost luată după ce au apărut acuzații conform cărora demolarea a fost aprobată ilegal. Mai exact, clădirea beneficia de […]
Mai mulți lideri europeni se angajează să asigure securitatea Ucrainei, în eventualitatea unui acord de pace. Susțin un angajament obligatoriu de a interveni în cazul unui viitor atac al Rusiei, formarea unei forțe multinaționale în teritoriul ucrainean și crearea unui mecanism de monitorizare a armistițiului, condus de SUA. Niciun american nu a semnat inițiativa. # Biziday.ro
Declarația a fost semnată de liderii Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, și de șefii de stat din zece țări membre ale UE, luni seară. Aceasta se referă la garanțiile de securitate pe care le-ar oferi în urma unui posibil acord, între ele fiind o forță multinațională condusă de Europa și un […]
Franța. Explozie puternică la o clădire din apropiere de Lyon. Doi copii au murit, iar alte patru persoane sunt rănite. Două unități școlare din apropiere au fost evacuate preventiv. # Biziday.ro
Explozia a avut loc, luni, în jurul orei locale 17:30, într-un imobil din localitatea Trevoux (aflată la 39 de km de Lyon), din estul Franței. Incidentul a dus la prăbușirea unei părți a fațadei și a făcut cel puțin șase victime, printre care doi copii de 3 și 5 ani, care au fost găsiți în […]
Volodimir Zelenski anunță că SUA sunt dispuse să ofere Ucrainei garanții de securitate similare Articolului 5 al NATO, în cadrul unui posibil acord de pace cu Rusia, deși detaliile privind amploarea acestora nu au fost clarificate. Oficialii americani susțin că 90% dintre aspectele acordului au fost agreate, cu excepția concesiilor teritoriale. # Biziday.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, luni, în urma summitului de la Berlin, că SUA sunt pregătite să ofere Ucrainei garanții de securitate echivalente cu cele prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO – ce stipulează că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor – în cadrul unui posibil acord […]
Război Rusia – Ucraina. Serviciul ucrainean de Securitate anunță că a aruncat în aer un submarin rusesc din clasa Kilo, în portul Novorossiisk, în urma unui atac cu drone subacvatice Sea Baby. SBU arată că submarinul purta patru lansatoare de rachete de croazieră Kalibr. # Biziday.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat “o nouă operațiune unică” – scoaterea din luptă a unui submarin rusesc folosind drone subacvatice Sub Sea Baby. La momentul atacului, despre care SBU nu spune exact când a avut loc, submarinul de clasa 636.3 “Varshavyanka” (Kilo, conform clasificării NATO) era staționat în portul Novorossiisk, unul dintre […]
Senatul a adoptat moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministra Mediului, inițiată de AUR după criza apei din Prahova. Demersul nu implică demiterea sa. # Biziday.ro
Pe agenda Senatului s-a aflat, de la ora 16, ședința pentru dezbaterea și votul asupra moțiunii simple împotriva ministrei Mediului. Au fost prezenți 118 senatori, dintre care 74 au votat “pentru”, 43 “împotrivă”, iar unul s-a abținut de la vot. Moțiunea este intitulată “Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală […]
Șefa serviciului britanic de spionaj MI6 avertizează că Rusia reprezintă pentru Europa “o amenințare acută, care exportă haos”. Afirmă că, în prezent, “linia frontului este peste tot”, având în vedere actele de sabotaj, asasinatele și atacurile cibernetice derulate de ruși. Șeful Statului Major al Armatei britanice atrage atenția că situația de securitate este “mai periculoasă decât oricând” în cariera sa. # Biziday.ro
Noua șefă a serviciului britanic de informații externe MI6, Blaise Metreweli, a avertizat luni, în primul său discurs public, că Marea Britanie se confruntă cu o “nouă eră a incertitudinii”, în care amenințările la adresa securității naționale sunt mai complexe, mai rapide și mai greu de delimitat decât oricând. Potrivit acesteia, “linia frontului este peste […]
AFM anunță o nouă sesiune de înscriere în programul Rabla, începând de marți și până la finalul anului. Bugetul pentru mașini electrice este de 14,5 milioane de lei și cel pentru mașini cu motorizare termică de 22 de milioane. # Biziday.ro
Administrația Fondului de Mediu informează că înscrierile încep marți, 16 decembrie, la ora 10, și vor continua până pe 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului. De asemenea, persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior, vor avea posibilitatea de a se înscrie în Programul Rabla Auto 2025. Pentru achiziția de autoturisme cu […]
Parlamentul dezbate și votează, de la ora 14, moțiunea de cenzură inițiată după ce Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea pe proiectul pensiilor magistraților. # Biziday.ro
Ședința comună a parlamentului, pentru dezbaterea moțiunii intitulate ”România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, începe la ora 14. Moțiunea a fost depusă pe 5 decembrie, la trei zile după ce Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea pe proiectul de lege privind sistemul de pensii ale magistraților. Tot pe 5 decembrie, Înalta Curte […]
Cristi Danileț a câștigat la CEDO procesul împotriva României, privind libertatea de exprimare. Fostul judecător a fost sancționat de CSM în 2019, pentru două postări pe Facebook. Curtea a stabilit, astăzi, că ”magistrații pot comenta public, inclusiv pe rețelele sociale, subiecte de interes general”. # Biziday.ro
Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a pronunțat verdictul final în procesul intentat de fostul judecător Cristi Danileț împotriva unei sancțiuni pe care a primit-o în 2019, din partea Consiliului Superior al Magistraturii, condus la acel moment de Lia Savonea. Astfel, CEDO a confirmat că România a încălcat în cazul magistratului român articolul 10 privind libertatea […]
Percheziții DNA în Ilfov și Iași, într-o anchetă privind o fraudă în domeniul ride-sharing. Prejudiciul estimat este de 24 de milioane de lei. # Biziday.ro
”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de […]
Germania. Volkswagen închide prima fabrică după 88 de ani. Activitatea la uzina din Dresda va fi sistată din această săptămână. # Biziday.ro
Volkswagen va sista producția de automobile la fabrica sa din Dresda începând de marți. Este pentru prima dată în istoria de 88 de ani a producătorului auto când închide o fabrică din Germania. Totuși, fabrica din Dresden avea o capacitate de producție redusă. A produs mai puțin de 200 de mii de autovehicule de la […]
Boardul Editorial al Financial Times consideră că este crucial pentru economia Uniunii Europene să elimine mult mai serios barierele netarifare dintre statele membre, care scumpesc semnificativ bunurile și serviciile. “Bruxelles-ul a adormit la volan”, scrie FT, care mai arată că este nevoie de “schimbări radicală în piața unică”. # Biziday.ro
Boardul Editorial al celei mai reputate publicații financiare pornește de la o estimare a FMI și a BCE, care arată că barierele netarifare (birocratice) echivalează pentru comerțul intracomunitar cu taxe vamale de 45-65% pentru bunuri și 100-110% pentru servicii. Aceste costuri suplimentare fac de multe ori firmele europene necompetitive și, așa cum a declarat președinta BCE, […]
Hong Kong. Magnatul media Jimmy Lai, unul dintre cei mai importanți critici ai guvernului de la Beijing, a fost găsit vinovat de conspirație cu forțe străine (a cerut sancțiuni împotriva Chinei) și de publicarea unor materiale ce au instigat la revoltă. În vârstă de 78 de ani, miliardarul riscă închisoarea pe viață. # Biziday.ro
Magnatul media pro-democrație, Jimmy Lai, a fost găsit vinovat luni de instanța supremă a Hong Kongului pentru două capete de acuzare privind conspirația cu forțe străine și pentru publicarea de articole critice la adresa statului, într-un proces istoric desfășurat în baza legii securității naționale impuse de Beijing. Verdictul, pronunțat după un proces de aproape doi […]
Regizorul și producătorul american Robert Reiner (78 de ani) a fost găsit decedat în propria locuință, alături de soția sa. Poliția crede că cei doi au fost uciși, aparent în urma unor lovituri de cuțit. De-a lungul timpului, Reiner a fost implicat în proiecte precum Shawshank Redemption și Seinfeld. # Biziday.ro
Rob Reiner, regizor, actor și producător american, a fost găsit mort în locuința sa din cartierul Brentwood, Los Angeles, alături de soția sa, Michele Singer Reiner. Autoritățile americane confirmă că investighează cazul ca fiind un omor, nu o moarte accidentală. Trupurile celor doi au fost descoperite duminică după-amiază de un membru al familiei, care a […]
A cincea seară de proteste față de corupția din justiție. În București, manifestanții au plecat în marș din Piața Universității spre Piața Victoriei. Proteste și la Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Brașov și Constanța. # Biziday.ro
Începând cu ora 17:00 participanții la marșul din București au început să se adune în Piața Universității, de unde au pornit către Piața Victoriei. Este a cincea zi de proteste, care au început în urma documentarului Recorder intitulat “Justiția capturată” în care mai mulți magistrați vorbesc despre modul în care justiția “îngroapă, aproape sistematic”, dosarele […]
De la Excel la libertate! Cum am reușit să-mi triplez veniturile și să-mi schimb viața… (P) # Biziday.ro
Pentru mine, decembrie a fost întotdeauna o lună frumoasă, dar și o oglindă apăsătoare a tuturor responsabilităților. Lucrez de ani buni în corporație, un om de Excel, ordonat, cu tabele, proceduri și predicții financiare. Toți colegii mă vedeau mereu calm, în control, genul de om care are soluții pentru orice. Doar că, anul trecut, în […]
Volodimir Zelenski spune că Ucraina se oferă să renunțe la cererea de aderare la NATO, dar are nevoie în continuare de garanții și de protecție din partea SUA și a Europei. Un oficial american de rang înalt a declarat pentru Axios că Administrația Trump este gata să ofere Ucrainei o garanție similară Articolului 5 al NATO, care ar urma să fie aprobată de Congres și să aibă forță legală. # Biziday.ro
Într-o discuție pe Whatsapp cu jurnaliștii europeni, duminică, Volodimir Zelenski le-a declarat că orice plan va implica concesii din partea Ucrainei, iar aceasta este gata să renunțe la cererea de aderare la NATO, dar are nevoie de garanții de securitate din partea SUA și a Europei. “Vorbim despre garanții bilaterale de securitate între Ucraina și […]
Australia. Atac armat la Sydney, pe una dintre cele mai cunoscute plaje ale țării, Bondi, unde se desfășura un eveniment pentru celebrarea Hanuka. Cel puțin 13 persoane au fost transportate la spital. Două persoane au fost arestate. # Biziday.ro
Atacul a avut loc pe plaja Bondi, din Sydney, în jurul orei locale 19. Martorii au raportat că s-au auzit focuri de armă, iar poliția a confirmat că o operațiune este în desfășurare. La scurt timp, forțele de ordine au transmis că au arestat două persoane, însă au cerut cetățenilor să nu iasă din locurile […]
SUA. Atac armat la Brown University din Rhode Island, una din cele mai prestigioase instituții academice americane. Doi studenți au murit, iar alți nouă sunt răniți. Descris de martori ca fiind “un bărbat în negru”, atacatorul a deschis focul într-o sală de examen, iar apoi a dispărut. Poliția încă îl caută. # Biziday.ro
Atacatorul a intrat într-o sală de clasă unde se desfășura un examen, la ora locală 16:00. A deschis focul, iar apoi a plecat, fiind încă căutat de autorități, atât în campus cât și într-un cartier din jurul acestuia. Șeful adjunct al poliției din Providence, Timothy O’Hara, a declarat că suspectul era “un bărbat îmbrăcat în […]
Germania. Poliția a dejucat un atac terorist în care ar fi urmat “să fie folosit un vehicul pentru a ucide sau răni cât mai multe persoane” la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci bărbați (toți arabi) au fost arestați, fiind suspectați de “motivații islamiste”. # Biziday.ro
Atacul urma să se desfășoare în localitatea Dingolfing, de lângă Munchen, iar parchetul a arestat cinci bărbați – un egiptean, în vârstă de 56 de ani, un sirian în vârstă de 37 de ani și trei marocani cu vârste între 22 și 30 de ani. Autoritățile suspectează că atacul avea motivație islamistă și urma să […]
Cancelarul german, Friedrich Merz, îl compară pe avertizează că Vladimir Putin nu se va opri în Ucraina, “la fel cum nici Hitler nu s-a oprit la regiunea Sudetă”. Într-un discurs puternic, în care a spus că “deceniile de Pace Americană s-au încheiat pentru europeni”, Merz a subliniat că “Europa nu mai este într-o situație de pace cu Rusia” și că pretențiile liderului rus trebuie refuzate ferm. # Biziday.ro
Discursul lui Merz, ținut la Munchen, la conferința partidului Uniunii Creștin-Sociale bavareze, este de fapt o poziționare fermă îaainte de discuțiile de luni de la Berlin, între liderii europeni, cei ucraineni și trimișii lui Donald Trump – Steve Witkoff și Jared Kushner. Merz l-a comparat în mod deschis pe Putin cu Hitler, iar momentul de […]
Șeful informațiilor externe din Ucraina susține că Rusia se pregătește să desfășoare în Belarus o rachetă Oreșnik, cu rază medie de acțiune, cu scopul de a crește presiunea asupra NATO și UE. Spune, însă, că sistemul nu este funcțional. # Biziday.ro
Informațiile au fost transmise de șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Oleh Ivașcenko. Acesta a spus că rușii fac operațiuni specifice desfășurării unei rachete Oreșnik, însă “pare că aceasta nu este operațională încă”. “Rusia și Belarus dezvoltă facilități militare pentru lansator, sisteme de supraveghere și comunicații, care sunt elemente ale sistemului Oreșnik. Cu toate […]
India. Fanii lui Messi au devastat un stadion, după ce fotbalistul argentinian și-a făcut apariția doar 20 de minute, la un eveniment pentru care biletul a costat 135 de dolari. După ce vedeta a părăsit arena, sute de oameni furioși au aruncat cu scaunele de plastic, au intrat pe teren și au dărâmat corturile și scena. # Biziday.ro
Incidentele s-au produs sâmbătă dimineață în Bengalul de Vest. Messi a venit pe stadioanul din Kolkata (fosta Calcuta, circa 6,5 milioane de locuitori, fără zona metropolitană), în debutul unui turneu în care va participa la concerte, cursuri de fotbal pentru tineret, un turneu de padel/squash, dar și la evenimente caritabile la Kolkata, Hyderabad, Mumbai și New […]
Forțele speciale americane au confiscat un transport de componente militare ce se îndrepta din China către Iran. Ar fi urmat să fie folosite de Teheran pentru construcția de rachete. # Biziday.ro
Datele de identificare ale navei nu au fost transmise, însă, conform informațiilor oficiale, forțele speciale americane au confiscat încărcătura de pe aceasta în largul coastelor Sri Lankăi. Pe navă se aflau componente cu dublă utilizare, civilă și militară, care puteau fi folosite de Iran pentru a-și reface arsenalul de rachete balistice. Acesta a fost epuizat […]
Danemarca a inclus oficial SUA pe lista amenințărilor externe, deși ambele țări sunt membre NATO. Serviciile daneze de informații consideră că americanii “își folosesc acum puterea economică și tehnologică ca mijloc de forță, inclusiv împotriva aliaților și partenerilor”. # Biziday.ro
În evaluarea anuală a Serviciul de Informații al Apărării Daneze (DDIS), Statele Unite au fost incluse pe lista amenințărilor. Competiția dintre superputeri (Rusia, China și SUA), se arată în raport, se defășoară din ce în ce mai mult în Arctica, iar Acest lucru reprezintă o amenințare specifică Groenlanda, un teritoriu autonom, dar care aparține Danemarcei. […]
Analiză. Ambiția lui Elon Musk de a ajunge pe Marte creează îngrijorări în rândul investitorilor, care se tem că miliardarul nu se va mai concentra pe generarea de profit de către SpaceX ci pe îndeplinirea planului său dificil de realizat. # Biziday.ro
Reuters a realizat o analiză în care atrage atenția asupra planurilor ambițioase ale lui Elon Musk de a ajunge pe Marte, într-un moment în care investitorii își doresc ca CEO-ul SpaceX să se concentreze pe generarea de profit. Se arată astfel că, în perioada următoare, miliardarul va încerca să găsească un echilibru între misiunea riscantă […]
Război în Ucraina. Bombardamente rusești severe asupra portului Odesa, azi-noapte. Trei nave turcești au fost avariate, la câteva ore după ce Erdogan i-a cerut lui Putin “cel puțin un armistițiu parțial”. Zelenski îi trimite liderului rus un selfie din Kupiansk, oraș despre care Putin a susținut că ar fi sub control rusesc. # Biziday.ro
La miezul nopții, Rusia a atacat cu rachete de croazieră două porturi din regiunea Odesa, avariind trei nave turcești, între care una cu provizii alimentare. Atacul vine la câteva zile după ce Moscova a amenințat că “va tăia conectarea Ucrainei la mare” și la doar câteva ore după ce președintele turc, Recep Erdogan, i-a transmis lui […]
UE îngheață pe termen nelimitat activele din Europa ale Băncii Centrale a Rusiei, în valoare de 210 miliarde de euro, încercând astfel să elimine orice posibil blocaj al statelor apropiate Rusiei. Dacă va exista consens banii vor fi acordați Ucrainei ca împrumuturi. # Biziday.ro
Uniunea Europeană a decis, vineri, să înghețe pe termen nelimitat activele Băncii Centrale a Rusiei din Europa, în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, în loc să desfășoare un vot în acest sens la fiecare șase luni. Astfel, este eliminat unul dintre cele mai mari obstacole în ceea ce privește utilizarea fondurilor pentru sprijinul […]
Iași. O bacterie care poate provoca complicații la copiii născuți prematur și la persoanele cu un sistem imunitar slăbit a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul pentru Copii “Sf. Maria”. A fost constituită o celulă de criză, iar ministrul Sănătății merge la fața locului. # Biziday.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a transmis informarea pe pagina sa de Facebook. În aceasta se arată că în data de 12.12.2025, au fost primite buletinele de analiză emise de DSP Iași, în urma prelevării probelor de apă de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” din Iași. Acestea au arătat, în urma examenului […]
Germania acuză Rusia că a încercat să influențeze alegerile din februarie, printr-o campanie de dezinformare, și că se află în spatele atacului cibernetic asupra sistemului de control al traficului aerian, din august 2024. Ambasadorul rus la Berlin a fost convocat de ministerul de Externe. # Biziday.ro
Atacul cibernetic din august 2024, asupra sistemului de control al traficului aerian, a fost atribuit de autoritățile germane grupului de hackeri ruși APT-28 (cunoscut și ca Fancy Bear), care este susținut de GRU (serviciul de informații externe al Rusiei), a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului. Un alt exemplu oferit de acesta este încercarea de […]
SUA. Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților publică 19 fotografii din arhiva prădătorului sexual Jeffrey Epstein. În imagini apar Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton, miliardarul Bill Gates și Steve Bannon, fost consilier al lui Trump. Acestea nu au un context clar și nu prezintă scene explicite. # Biziday.ro
Democrații din comisie au publicat 19 fotografii din cele 95 de mii obținute din arhiva personală a lui Jeffrey Epstein (care și-a luat viața în închisoare, în 2019). Imaginile confirmă faptul că Epstein a avut legături cu o mare varietate de persoane puternice și influente, remarcă CNN. Într-una dintre ele, Donald Trump apare alături de […]
