Hackerii umani își pot pierde „joburile”. AI le-ar putea lua locul pentru că e mult mai rapidă și mai ieftină

Newsweek.ro, 18 decembrie 2025 10:20

Hackerii umani, sunt depășiți de Interligența artificială. Un agent AI a dovedit nu doar că poate fi...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
10:30
Cum pot românii din Germania să plătească mai puțin la factura de curent? Funcția secretă a contorului Newsweek.ro
Cu ajutorul unei lanterne poți plăti mai puțin la factura de curent electric. Nu este vorba despre e...
Acum 30 minute
10:20
Românii plătesc cel mai scump curent raportat la venit.Și se scumpește iar! Crește cu 10% „taxa de autostradă” Newsweek.ro
Factura la curent electric crește iar de la 1 ianuarie 2026, chiar dacă românii plătesc deja cel mai...
10:20
Hackerii umani își pot pierde „joburile”. AI le-ar putea lua locul pentru că e mult mai rapidă și mai ieftină Newsweek.ro
Hackerii umani, sunt depășiți de Interligența artificială. Un agent AI a dovedit nu doar că poate fi...
Acum o oră
10:00
VIDEO Atac cu drone asupra portului Rostov-pe-Don. Un petrolier rusesc, în flăcări. Doi morți și 3 răniți Newsweek.ro
Noapte de foc în Rusia. Mai multe explozii puternice au zguduit în noaptea de 17 spre 18 decembrie o...
10:00
Lepra revine în Europa după mai bine de 30 de ani: cazuri în România și Croația Newsweek.ro
România nu este singura țară din Europa unde s-au înregistrat cazuri de lepră. Nu poate fi vorba des...
09:50
Va apărea o nouă categorie de pensionari speciali cu pensii de 18.000 lei. Guvernul are 10 zile să îi oprească Newsweek.ro
La 1 ianuarie 2026 intră în vigoare o lege care va oferi pensii speciale pentru zeci de mii de român...
Acum 2 ore
09:40
Congresul SUA sfidează poziția lui Trump. Strategie de apărare de peste 900.000.000.000 $ în sprijinul Europei Newsweek.ro
Congresul american a adoptat miercuri strategia de apărare a Statelor Unite pentru anul 2026, reafir...
09:30
Schimbare în guvern. Radu Miruță devine noul ministru al Apărării. Cine va conduce ministerul Economiei? Newsweek.ro
Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, va prelua portofoliul de la Apărare. Irineu Darău va tr...
09:20
Zelenski avertizează Europa după amenințările lui Putin: „Rusia pregătește un nou an de război și-n alte țări” Newsweek.ro
Declarațiile războinice ale lui Vladimir Putin au spulberat speranțele privind un posibil acord de p...
09:10
Diana Buzoianu anunță reforme draconice la Romsilva: „Facem ordine acolo unde domnea regula „merge și-așa”&#34; Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), anunță o serie de măsuri ample de reformă la Romsilva, dup...
09:00
VIDEO China pretinde că a împădurit munții cu milioane de panouri solare. Lumea spune că e un fals Newsweek.ro
Într-un clip devenit viral, China pretinde că a împădurit munți cu panouir solare. Clipul a fost dis...
08:50
Cardurile educaționale nou emise vor fi încărcate până vineri cu suma de 500 de lei. Ce poți achiziționa? Newsweek.ro
Cardurile educaționale nou emise vor fi încărcate până vineri, 19 decembrie, cu suma de 500 de lei. ...
Acum 4 ore
08:40
Accident grav în Botoșani: autocar cu 40 de elevi implicat într-o coliziune cu un microbuz Newsweek.ro
Un accident în care au fost implicate un autocar cu 40 de elevi şi un microbuz s-a produs joi dimine...
08:20
Lege controversată în Ungaria. Primarul opoziției riscă închisoarea după împrumuturi neclare Newsweek.ro
Parlamentul Ungariei a adoptat miercuri o lege care poate obliga primăria Budapestei să ia împrumutu...
08:20
Argintul atinge un record istoric, peste 66 de dolari uncia, pe fondul tensiunilor geopolitice Newsweek.ro
Preţul argintului a depăşit miercuri pragul de 66 de dolari pe uncie, atingând un nivel record, în t...
08:10
Vremea se răcește drastic înainte de sărbători. Meteorologii avertizează temperaturi de -10 grade Newsweek.ro
Meteorologii prognozează o răcire a vremii săptămâna viitoare, însă subliniază că există un grad rid...
07:50
Armata SUA a activat un batalion de artilerie pentru Europa. Are peste 500 de soldați și sisteme HIMARS Newsweek.ro
Armata SUA a activat un batalion de artilerie la New York, menit să ofere comandanților din Europa n...
07:50
Dominic Fritz depune jurământul de credinţă faţă de România. Devine român Newsweek.ro
Primarul Timişoarei Dominic Fritz, lider USR, depune joi jurământul de credinţă faţă de România, la ...
07:40
Afirmații false despre vitamina D. Cât de importantă este pentru organism și cum o asimilăm? Newsweek.ro
Vitamina D este considerată un panaceu de către unii influenceri. Chiar dacă medicii recomandă supli...
07:30
Proiectul „Centura Verde” a Europei: un paradis natural pentru urși, râși și alte specii pe cale de dispariție Newsweek.ro
De la Capul Nord până la Marea Adriatică: „Centura Verde” a Europei conectează 24 de țări - și oferă...
07:20
Nu cumpăra bradul înainte să vezi aceste 5 sfaturi esențiale – atenție la panglică! Ce informații are eticheta Newsweek.ro
Experții oferă cinci sfaturi valoroase pentru a cumpăra cel mai ecologic brad de Crăciun. Atenție, s...
07:20
Horoscop 19 decembrie. Luna în Săgetător aduce o zi cu discuții importante Fecioarelor. Gemenii, revelații Newsweek.ro
Horoscop 19 decembrie. Luna în Săgetător aduce o zi cu discuții importante Fecioarelor. Gemenii, rev...
Acum 6 ore
06:40
EXCLUSIV Ce articole din legea pensiilor au contestat pensionarii la CCR? Sunt sute de cazuri. Care e stadiul? Newsweek.ro
O serie de articole din legea pensiilor au ajuns pe masa Curții Constituționale a României. Judecăto...
Acum 12 ore
22:00
Trump depăşeşte o nouă limită în insultele la adresa lui Biden şi Obama Newsweek.ro
După ce i-a insultat deja verbal şi în scris pe predecesorii săi Joe Biden şi Barack Obama, Donald T...
Acum 24 ore
21:40
Hackerii au furat informații despre cei care intrau pe site-uri de filme pentru adulți. Vă știm obiceiurile Newsweek.ro
O bandă notorie de hackeri susține că a obținut acces la numele, locația și obiceiurile de vizionare...
21:20
Premiile Oscar nu se vor mai vedea la televizor. Unde se vor „muta” marii actori? Newsweek.ro
Premiile Oscar vor fi difuzate, începând din 2029, pe YouTube. Anunțul a fost făcut miercuri de Acad...
21:10
Sistemul de rachete Patriot al SUA, activat acum la 360 de grade, în orice direcție. Ce variantă are România Newsweek.ro
Apărarea „over-the-shoulder” este o nouă capacitate Patriot, care permite interceptorilor să angajez...
20:50
„Marțea Neagră” a Mediului. Comisia UE intenționează să elimine reaprobările periodice pentru pesticide Newsweek.ro
Trei eșecuri masive în ceea ce privește protecția climei în Europa, marți (16 decembrie), au provoca...
20:40
Președintele Nicușor Dan a fost primit de Regele Charles, care a deținut mai multe case în România Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a fost primit de Regele Charles, care a deținut mai multe case în România...
20:30
Cine sunt cei 1.200.000 români care vor lua 175 lei net în plus la salariu de luna viitoare. Ce lucrează? Newsweek.ro
Veste bună pentru peste 1.200.000 de români. Ei vor lua 175 de lei net (în mână) de la 1 ianuarie 20...
20:10
Ce efect are căciula purtată zilnic asupra părului tău. “Boală curată” Newsweek.ro
Purtarea zilnică a căciulii poate împiedica părul să respire și poate favoriza acumularea de sebum ș...
19:50
Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu menținut sub control judiciar pentru propagandă legionară Newsweek.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, după ce Trib...
19:30
Unul dintre cei mai bogați ucraineni, Rinat Akhmetov, își extinde imperiul în România. Cumpără o fabrică Newsweek.ro
Metinvest a finalizat achiziţia companiei din Iaşi ArcelorMittal Tubular Products Iaşi, pe 16 decemb...
19:20
Lovitură pentru ajutoarele sociale în Germania: venitul minim dispare. Cum sunt afectați românii din diaspora? Newsweek.ro
Germania renunță la venitul minim garantat și introduce reguli mai dure pentru ajutoarele sociale, o...
19:10
Putin, amenințător. Până la sfârșitul anului, rachetele nucleare Oreșnik vor putea lovi capitalele Europei Newsweek.ro
Vladimir Putin a declarat, în timpul discursului său la ședința anuală a Ministerului Apărării, că R...
19:00
Acord în coaliție pe măsurile fiscale. Cât va fi salariul minim în 2026? Vor fi tăieri în administrație Newsweek.ro
Coaliția de guvernare a căzut de acord pe unele măsuri fiscale. De anul viitor va crește salariul mi...
18:50
Finanţare guvernamentală de 200 de milioane de lei pentru teatre şi filarmonici din 48 de localităţi Newsweek.ro
Guvernul a alocat, în şedinţa de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltării, aproape 200 de mi...
18:40
Parlamentul European votează renunţarea la gazele ruseşti până în toamna lui 2027 Newsweek.ro
Membrii Parlamentului European (PE) au adoptat miercuri interzicerea în mod definitiv a tuturor impo...
18:20
Marina Suediei avertizează că petrolierele sancționate ale Rusiei au militari la bord. Risc de conflict Newsweek.ro
Marina suedeză a înregistrat prezența personalului militar rus la bordul unor petroliere ale „flote ...
18:20
Horoscop ianuarie 2026 Ce îți pregătește Universul pentru începutul lui 2026? Newsweek.ro
Horoscopul din ianuarie 2026 deschide anul ca o ușă cosmică, invitându-te să te oprești, să respiri ...
18:00
Guvernul alocă 2,5 miliarde de lei pentru plata arieratelor şi continuarea investiţiilor publice Newsweek.ro
Guvernul a anunțat miercuri că a aprobat o Hotărâre de Urgență prin care Ministerul Finanțelor alocă...
18:00
Sărbătoare 18 decembrie, cruce neagră. Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul. Zi cu dezlegare la pește Newsweek.ro
Sărbătoare 18 decembrie, cruce neagră. Este una dintre zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăci...
17:50
Erori fără precedent erodează credibilitatea Departamentului de Justiție al lui Trump Newsweek.ro
În timp ce președintele Donald Trump începea represiunea împotriva criminalității în Washington, D.C...
17:40
Premierul Ilie Bolojan: Impozitele pe proprietate trebuiau majorate de acum trei ani, conform PNRR Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că impozitele pe proprietate ar fi trebuit să crească în urmă cu t...
17:30
Renaște mașina românească ARO? A fost înregistrat modelul e-ARO 25, prototipul costă 12-14 milioane € Newsweek.ro
Marca românească de mașini de teren ARO ar putea să renască. La OSIM, a fost înregistrat numele mode...
17:20
Sorin Grindeanu avertizează asupra efectelor implicării politice în Legile Justiţiei Newsweek.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a afirmat că implicarea politicului ...
17:00
Nazare anunță alocarea a 3,8 miliarde lei: transporturile, agricultura și sănătatea primesc fonduri Newsweek.ro
Ministerul Finanțelor va aloca 3,8 miliarde lei pentru investiții publice. O parte din bani, aproape...
16:50
Cea mai lungă telecabină din Europa s-a deschis la Paris după 17 ani de construcție Newsweek.ro
Cea mai lungă telecabină din Europa a fost inaugurată la Paris, la 17 ani de la inițierea proiectulu...
16:40
Fabrica de țevi structurale sudate din Iași, aflată pe pierdere, cumpărată de cel mai bogat om din Ucraina Newsweek.ro
Fabrica de țevi structurale sudate ArcelorMittal Tubular Products Iași, fosta Tepro SA, aflată pe pi...
16:30
China respinge folosirea activelor rusești înghețate pentru Ucraina: Beijingul critică sancțiunile unilaterale Newsweek.ro
China s-a pronunțat împotriva folosirii activelor rusești înghețate pentru Ucraina. Beijingul critic...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.