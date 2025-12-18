Dispărută timp de 40 de ani, o femeie a fost găsită fără să știe că fusese răpită la vârsta de 3 ani

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
17:50
Conducea fără permis și a încercat să scape cu mită: 1.000 de euro oferiți unui polițist din Sibiu Newsweek.ro
O persoană a fost reţinută pentru 24 de ore după ce a fost prinsă în flagrant în timp ce oferea mită...
Acum 15 minute
17:40
PNL l-a desemnat pe Ciprian Ciucu să coordoneze filiala București și negocierile politice din Capitală Newsweek.ro
Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, ...
Acum o oră
17:20
Dispărută timp de 40 de ani, o femeie a fost găsită fără să știe că fusese răpită la vârsta de 3 ani Newsweek.ro
O femeie din SUA care a fost răpită la vârsta de doar 3 ani a fost găsită în viață și în stare bună ...
17:20
VIDEO Haos și violențe, în Parlamentul Albaniei, după ce viceprim-ministrul Balluku a fost acuzat de corupție Newsweek.ro
Parlamentul Albaniei a fost cuprins de haos și violențe. Membrii opoziției au aprins rachete de semn...
17:10
„Doctorul Moarte” din Franța care a otrăvit pacienții, condamnat pe viață. Câți pacienți au fost victime Newsweek.ro
Un fost anestezist a fost condamnat la închisoare pe viață pentru otrăvirea intenționată a 30 de pac...
17:10
Ministerul muncii acordă ajutoare de 3.000.000 lei. Cine urmează să primească bani? Newsweek.ro
Ministerul muncii anunță că va distribui ajutoare de urgență în valoare de 3.000.000 de lei. Propun...
17:00
Constanța, paralizată de 3 zile. Nu circulă niciun autobuz. Șoferii sunt în grevă. Ce solicită sindicaliștii? Newsweek.ro
Constanța este paralizată de 3 zile. Nu circulă niciun autobuz. Șoferii CT Bus sunt în grevă, iar pâ...
Acum 2 ore
16:50
Escrocherie nouă în numele Poliției Române și DNSC: Hackerii cer 1.250 de lei în 2 ore. Plata, cu cardul Newsweek.ro
Poliția avertizează asupra unei escrocherii care începe să ia amploare în România. Oamenii sunt anun...
16:50
ChatGPT lansează App Store integrat, permițând conectarea cu Spotify, Photoshop și alte aplicații Newsweek.ro
OpenAI a integrat un catalog de aplicații în ChatGPT, transformând chatbotul într-un hub unic pentru...
16:40
Marea Britanie impune noi sancțiuni Rusiei, vizând 24 de persoane, organizații și sectorul energetic Newsweek.ro
Guvernul britanic a anunțat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând 24 de persoane, orga...
16:20
Ministerul Dezvoltării a decontat peste 141,6 milioane de lei pentru proiecte PNRR Newsweek.ro
Ministerul Dezvoltării a decontat peste 141,6 milioane de lei pentru 279 de investiții realizate pri...
16:10
Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat, recompensați financiar de Guvern: ce sumă vor primi Newsweek.ro
Guvernul României a aprobat o recompensă financiară pentru elevii care au obținut media 10 la Evalua...
Acum 4 ore
15:50
O escrocherie veche revine cu „oferte„ de sezon. Un bărbat a închiriat fictiv o pensiune la munte. Nu era a sa Newsweek.ro
Un bărbat din Prahova este cercetat penal după ce a reușit să păcălească niște turiști care voiau să...
15:50
Sărbătorile pot fi periculoase pentru sănătate: Ce probleme medicale apar frecvent în această perioadă Newsweek.ro
Sărbătorile de iarnă aduc bucurie și tradiții, însă pentru mulți oameni ele vin și cu riscuri serioa...
15:30
O directoare a rămas șomeră la 57 de ani și în 20 de luni și-a vândut tot. „Vârsta lucra împotriva mea” Newsweek.ro
O femeie a rămas fără loc de muncă la 57 de ani. Timp de 20 de luni nu a reușit să se angajeze. A tr...
15:20
În anul austerității, prefecții primesc 18.000 lei/lună pentru cazare și transport. Pensia minimă e 1.281 lei Newsweek.ro
O hotărâre de guvern permite prefecților să poată deconta până la 18.000 lei pe lună cazare și trans...
15:20
Acțiuni ilegale în Estonia: Militarii Rusiei au trecut granița NATO. Au plecat după 20 de minute Newsweek.ro
Ce fac rușii în uniformă pe teritoriul NATO? Potrivit Ministerului de Externe al Estoniei, trei poli...
15:00
Protest masiv al fermierilor la Bruxelles, împotriva acordului UE-Mercosur, în ziua summitului UE Newsweek.ro
Sute de fermieri s-au adunat la Bruxelles joi, pentru a protesta împotriva acordului UE-Mercosur, a ...
14:50
18.000.000 lei amendă pentru supermarketuri. Ce produse de bază au vândut mai scump decât prevede legea? Newsweek.ro
Mai multe supermarketuri din România nu au respectat obligația legală de a plafona adaosul comercial...
14:40
„Orașul lui Stalin” din România, în topul destinațiilor europene care îi surprind plăcut pe internauți Newsweek.ro
Brașovul, supranumit „Orașul lui Stalin” pe vremea URSS, ocupă locul 8 în top-ul destinațiilor europ...
14:30
Ministerul Energiei: „Noi proiecte SMR. Proiectul de la Doicești continuă cu același acționariat&#34; Newsweek.ro
Ministerul Energiei își reafirmă sprijinul pentru continuarea proiectului SMR de la Doicești, aflat ...
14:20
Dominic Fritz a devenit cetăţean român: „Mi-am depus jurământul de credinţă faţă de România” Newsweek.ro
Primarul Timişoarei, preşedintele USR Dominic Fritz a depus joi jurământul de credinţă faţă de Român...
14:00
Primarul din Mangalia a fost trimis în judecată de DNA. E acuzat că a luat șpagă de peste 600.000 euro Newsweek.ro
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au trimis în judecată pe primarul oraşului Manga...
Acum 6 ore
13:50
UE va verifica investițiile străine riscante. China pe lista neagră: 5.900.000.000 € numai în 2024 Newsweek.ro
Procedurile de verificare obligatorii și armonizate pentru investițiile străine în domenii critice r...
13:40
Generalul Marius Buciuman reprezintă 20.000 de militari profesioniști Newsweek.ro
Pe 16 decembrie 2025, la sala din Cercul Militar Național, delegații la Conferința Națională a Aso...
13:30
Grindeanu, despre Diana Buzoianu: „Trebuie să ai în spate ceva care te recomandă să faci parte din Guvern” Newsweek.ro
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a vorbit din nou, joi, la Craiova, despre ministr...
13:30
Căldură la fiecare pas – ghidul suprem pentru UGG-uri (P) Newsweek.ro
În sezonul rece, confortul devine un element de lux, iar garderoba urbană se transformă într-un mix ...
13:20
România, pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de morți în accidente feroviare. Zero decese, în 2 țări Newsweek.ro
România nu e în top doar la accidentele rutiere mortale. Ocupă locul 3 în Uniunea Europeană la număr...
13:10
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei Newsweek.ro
O sumă record de aproape 100.000.000 de euro s-a strâns în luna octombrie din contribuțiile la sănăt...
13:00
Europa la răscruce. UE, divizată pe tema ajutorului pentru Ucraina: &#34;Luptați cu Putin sau vom plăti cu viața&#34; Newsweek.ro
Summitul UE de la Bruxelles devine unul dintre cele mai tensionate din ultimii ani, pe fondul dezbat...
12:50
Zelenski spune că absenţa unei decizii asupra activelor ruse îngheţate va fi &#34;o mare problemă&#34; pentru Ucraina Newsweek.ro
Kievul va avea "o mare problemă" dacă liderii din Uniunea Europeană (UE) nu vor ajunge la un acord a...
12:30
Big Brother în Centrul Istoric. Poliţia Locală a Capitalei - licitaţie pentru un sistem de monitorizare video Newsweek.ro
Poliţia Locală a Capitalei anunţă licitaţie pentru implementarea unui sistem nou de supraveghere şi ...
12:20
Parchetul General: Percheziţii într-un dosar privind dobândirea cetăţeniei române cu acte false Newsweek.ro
Procurorii Parchetului General au efectuat, joi, aproximativ 40 de percheziţii într-un dosar în care...
12:10
România va organiza în premieră Campionatul European de Judo de seniori echipe mixt. Când și unde? Newsweek.ro
România va organiza în premieră Campionatul European de Judo de seniori echipe mixt. Competiţia va a...
Acum 8 ore
11:50
Perioadă tulbure, la Agenția Națională pentru Sport. Șeful a demisionat după raportul Curții de Conturi Newsweek.ro
Șeful Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, și-a depus demisia. „Motivele sunt strict perso...
11:40
ARBOmedia și ThinkDigital lansează cea mai amplă ofertă cross-media disponibilă în piața din România Newsweek.ro
ARBOmedia și ThinkDigital anunță finalizarea cu succes a procesului de integrare a operațiunilor de ...
11:30
Rusia ar putea fi etichetată drept &#34;stat terorist&#34; în SUA: „America se va opune răpirii copiilor” Newsweek.ro
Congresul Statelor Unite este acum scena unei confruntări politice și morale majore, după ce un proi...
11:20
Ford renunță la mașinile electrice în SUA. „Nu putem aloca bani pentru produse care nu vor genera profit” Newsweek.ro
Gigantul Ford a anunțat că renunță la planurile de dezvoltare de noi mașini electrice în SUA, pe fon...
11:10
Ministrul propus la Economie a pierdut 3 case și un spațiu comerical cât a fost senator. A lucrat în Franța Newsweek.ro
Irineu Darău ar urma să ocupe poziția de ministru al Economiei. Ministrul Economiei, Radu Miruță, va...
11:00
Ce poți face cu niște șosete vechi, iarna în mașină? Trucul pe care mulți șoferi nu-l știu dar îi pot salva Newsweek.ro
Nu mai aruncați șosetele vechi. Pot fi utile în mașină. Nu pentru picioarele șoferilor. Pot ușura mu...
10:50
VIDEO Nicușor Dan, anunț important de la Bruxelles. Ce spune președintele despre ajutorul pentru Ucraina Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a făcut mai multe declarații de la Bruxelles. Șeful statului a vorbit despr...
10:30
Cum pot românii din Germania să plătească mai puțin la factura de curent? Funcția secretă a contorului Newsweek.ro
Cu ajutorul unei lanterne poți plăti mai puțin la factura de curent electric. Nu este vorba despre e...
10:20
Românii plătesc cel mai scump curent raportat la venit.Și se scumpește iar! Crește cu 10% „taxa de autostradă” Newsweek.ro
Factura la curent electric crește iar de la 1 ianuarie 2026, chiar dacă românii plătesc deja cel mai...
10:20
Hackerii umani își pot pierde „joburile”. AI le-ar putea lua locul pentru că e mult mai rapidă și mai ieftină Newsweek.ro
Hackerii umani, sunt depășiți de Interligența artificială. Un agent AI a dovedit nu doar că poate fi...
10:00
VIDEO Atac cu drone asupra portului Rostov-pe-Don. Un petrolier rusesc, în flăcări. Doi morți și 3 răniți Newsweek.ro
Noapte de foc în Rusia. Mai multe explozii puternice au zguduit în noaptea de 17 spre 18 decembrie o...
10:00
Lepra revine în Europa după mai bine de 30 de ani: cazuri în România și Croația Newsweek.ro
România nu este singura țară din Europa unde s-au înregistrat cazuri de lepră. Nu poate fi vorba des...
Acum 12 ore
09:50
Va apărea o nouă categorie de pensionari speciali cu pensii de 18.000 lei. Guvernul are 10 zile să îi oprească Newsweek.ro
La 1 ianuarie 2026 intră în vigoare o lege care va oferi pensii speciale pentru zeci de mii de român...
09:40
Congresul SUA sfidează poziția lui Trump. Strategie de apărare de peste 900.000.000.000 $ în sprijinul Europei Newsweek.ro
Congresul american a adoptat miercuri strategia de apărare a Statelor Unite pentru anul 2026, reafir...
09:30
Schimbare în guvern. Radu Miruță devine noul ministru al Apărării. Cine va conduce ministerul Economiei? Newsweek.ro
Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, va prelua portofoliul de la Apărare. Irineu Darău va tr...
09:20
Zelenski avertizează Europa după amenințările lui Putin: „Rusia pregătește un nou an de război și-n alte țări” Newsweek.ro
Declarațiile războinice ale lui Vladimir Putin au spulberat speranțele privind un posibil acord de p...
