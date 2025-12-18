Nepoata lui Horaţiu Potra a fost arestată. Oamenii au fost înşelaţi de Patricia Potra şi de mama acesteia
Newsweek.ro, 18 decembrie 2025 20:50
Nepoata mercenarului Horaţiu Potra a fost arestată. Oamenii au fost înşelaţi de Patricia Potra, dar ...
Acum 10 minute
21:20
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Constanţa, la 9 luni de închisoar...
Acum o oră
20:50
20:40
Rușii au scufundat barje la intrarea în portul Novorossiisk de teama Ucrainei. Și-au blocat Flota Mării Negre # Newsweek.ro
Imaginile din satelit arată că Marina Rusă a blocat intrarea în baza din portul Novorossiisk, la Mar...
20:30
Bolojan a cedat: cumulul pensie-salariu va continua în 2016. Poți fi angajat după pensionare, în același loc # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a cedat: cumulul pensie-salariu va continua şi în anul 2016. Poți să fii anga...
Acum 2 ore
20:20
La Spitalul Judeţean Botoşani, s-au cumpărat paturi medicale care nu încap pe uşă. Pericol în caz de incendiu # Newsweek.ro
La Spitalul Judeţean "Mavromati", din Botoşani, s-au cumpărat paturi medicale noi care nu încap pe u...
20:10
Greșeli banale care transformă periuța de dinți într-un focar de bacterii. Îți strici dantura, te îmbolnăvești # Newsweek.ro
Un dentist a avertizat că periajul cu o tehnică greșită poate avea un impact drastic asupra sănătăți...
20:10
Cum arată sărbătorile pentru Mihaela, lovită de soțul gelos, proaspăt întors din Italia # Newsweek.ro
În prag de sărbători, Mihaela* s-a trezit pe un pat de spital, acoperită de vânătăi și sânge, tremur...
19:50
Cum şi-a putut dubla o portocală de ciocolată preţul de raft, în magazin, în Marea Britanie, si s-a ...
19:40
Care este diferența dintre afumatul la cald și cel la rece? Un doctor a explicat care este mai dăunător # Newsweek.ro
Afumatul la cald și cel la rece diferă nu doar prin gust și tehnică, ci și prin impactul asupra sănă...
Acum 4 ore
19:20
Critici dure la Consiliul Județean Iași privind situația de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”. Consil...
19:20
Încă un beneficiu al ciocolatei negre, descoperit de specialiști. De ce să o introduci în dietă # Newsweek.ro
Ciocolata neagră conține antioxidanți și flavonoide care pot ajuta la protejarea inimii, îmbunătățir...
19:10
Inflaţia în SUA ar fi scăzut la 2,7%, dar raportul pe acest subiect e distorsionat de shutdown-ul Guvernului # Newsweek.ro
Inflaţia în SUA ar fi scăzut la 2,7%, ceea ce ar fi un motiv de optimism, dar raportul pe acest subi...
18:50
În era digitală actuală, divertismentul online a evoluat rapid, iar jocurile de noroc au devenit una...
18:40
„Un pahar în fiecare zi”. O femeie de 101 ani își dezvăluie secretul surprinzător al longevității # Newsweek.ro
La 101 ani, o femeie susține că secretul longevității sale constă într-un obicei simplu și neaștepta...
18:20
Un copil de 13 ani a făcut un dispozitiv util pentru pensionari. A câștigat 25.000 $. L-a inspirat bunica # Newsweek.ro
Un băiat în vârstă de 13 ani a inventat un dispozitiv care poate să prevină accidentele cauzate de c...
18:20
NATO a aprobat 2.500.000.000€ buget militar. România și țările din Flancul estic, linia întâi contra Rusiei # Newsweek.ro
Aliații NATO au convenit asupra bugetelor finanțate în comun pentru 2026, aprobând cheltuieli sporit...
18:10
Horoscop Marele zodiac chinezesc pe 2026. Anul calului de foc îți va aduce noroc și bunăstare sau tristețe # Newsweek.ro
2026 — Anul Calului de Foc — este un an în mișcare rapidă, îndrăzneț și plin de șanse. Horoscop Mare...
17:50
Conducea fără permis și a încercat să scape cu mită: 1.000 de euro oferiți unui polițist din Sibiu # Newsweek.ro
O persoană a fost reţinută pentru 24 de ore după ce a fost prinsă în flagrant în timp ce oferea mită...
17:40
PNL l-a desemnat pe Ciprian Ciucu să coordoneze filiala București și negocierile politice din Capitală # Newsweek.ro
Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, ...
Acum 6 ore
17:20
Dispărută timp de 40 de ani, o femeie a fost găsită fără să știe că fusese răpită la vârsta de 3 ani # Newsweek.ro
O femeie din SUA care a fost răpită la vârsta de doar 3 ani a fost găsită în viață și în stare bună ...
17:20
VIDEO Haos și violențe, în Parlamentul Albaniei, după ce viceprim-ministrul Balluku a fost acuzat de corupție # Newsweek.ro
Parlamentul Albaniei a fost cuprins de haos și violențe. Membrii opoziției au aprins rachete de semn...
17:10
„Doctorul Moarte” din Franța care a otrăvit pacienții, condamnat pe viață. Câți pacienți au fost victime # Newsweek.ro
Un fost anestezist a fost condamnat la închisoare pe viață pentru otrăvirea intenționată a 30 de pac...
17:10
Ministerul muncii anunță că va distribui ajutoare de urgență în valoare de 3.000.000 de lei. Propun...
17:00
Constanța, paralizată de 3 zile. Nu circulă niciun autobuz. Șoferii sunt în grevă. Ce solicită sindicaliștii? # Newsweek.ro
Constanța este paralizată de 3 zile. Nu circulă niciun autobuz. Șoferii CT Bus sunt în grevă, iar pâ...
16:50
Escrocherie nouă în numele Poliției Române și DNSC: Hackerii cer 1.250 de lei în 2 ore. Plata, cu cardul # Newsweek.ro
Poliția avertizează asupra unei escrocherii care începe să ia amploare în România. Oamenii sunt anun...
16:50
ChatGPT lansează App Store integrat, permițând conectarea cu Spotify, Photoshop și alte aplicații # Newsweek.ro
OpenAI a integrat un catalog de aplicații în ChatGPT, transformând chatbotul într-un hub unic pentru...
16:40
Marea Britanie impune noi sancțiuni Rusiei, vizând 24 de persoane, organizații și sectorul energetic # Newsweek.ro
Guvernul britanic a anunțat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând 24 de persoane, orga...
16:20
Ministerul Dezvoltării a decontat peste 141,6 milioane de lei pentru 279 de investiții realizate pri...
16:10
Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat, recompensați financiar de Guvern: ce sumă vor primi # Newsweek.ro
Guvernul României a aprobat o recompensă financiară pentru elevii care au obținut media 10 la Evalua...
15:50
O escrocherie veche revine cu „oferte„ de sezon. Un bărbat a închiriat fictiv o pensiune la munte. Nu era a sa # Newsweek.ro
Un bărbat din Prahova este cercetat penal după ce a reușit să păcălească niște turiști care voiau să...
15:50
Sărbătorile pot fi periculoase pentru sănătate: Ce probleme medicale apar frecvent în această perioadă # Newsweek.ro
Sărbătorile de iarnă aduc bucurie și tradiții, însă pentru mulți oameni ele vin și cu riscuri serioa...
15:30
O directoare a rămas șomeră la 57 de ani și în 20 de luni și-a vândut tot. „Vârsta lucra împotriva mea” # Newsweek.ro
O femeie a rămas fără loc de muncă la 57 de ani. Timp de 20 de luni nu a reușit să se angajeze. A tr...
Acum 8 ore
15:20
În anul austerității, prefecții primesc 18.000 lei/lună pentru cazare și transport. Pensia minimă e 1.281 lei # Newsweek.ro
O hotărâre de guvern permite prefecților să poată deconta până la 18.000 lei pe lună cazare și trans...
15:20
Acțiuni ilegale în Estonia: Militarii Rusiei au trecut granița NATO. Au plecat după 20 de minute # Newsweek.ro
Ce fac rușii în uniformă pe teritoriul NATO? Potrivit Ministerului de Externe al Estoniei, trei poli...
15:00
Protest masiv al fermierilor la Bruxelles, împotriva acordului UE-Mercosur, în ziua summitului UE # Newsweek.ro
Sute de fermieri s-au adunat la Bruxelles joi, pentru a protesta împotriva acordului UE-Mercosur, a ...
14:50
18.000.000 lei amendă pentru supermarketuri. Ce produse de bază au vândut mai scump decât prevede legea? # Newsweek.ro
Mai multe supermarketuri din România nu au respectat obligația legală de a plafona adaosul comercial...
14:40
„Orașul lui Stalin” din România, în topul destinațiilor europene care îi surprind plăcut pe internauți # Newsweek.ro
Brașovul, supranumit „Orașul lui Stalin” pe vremea URSS, ocupă locul 8 în top-ul destinațiilor europ...
14:30
Ministerul Energiei: „Noi proiecte SMR. Proiectul de la Doicești continuă cu același acționariat" # Newsweek.ro
Ministerul Energiei își reafirmă sprijinul pentru continuarea proiectului SMR de la Doicești, aflat ...
14:20
Dominic Fritz a devenit cetăţean român: „Mi-am depus jurământul de credinţă faţă de România” # Newsweek.ro
Primarul Timişoarei, preşedintele USR Dominic Fritz a depus joi jurământul de credinţă faţă de Român...
14:00
Primarul din Mangalia a fost trimis în judecată de DNA. E acuzat că a luat șpagă de peste 600.000 euro # Newsweek.ro
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au trimis în judecată pe primarul oraşului Manga...
13:50
UE va verifica investițiile străine riscante. China pe lista neagră: 5.900.000.000 € numai în 2024 # Newsweek.ro
Procedurile de verificare obligatorii și armonizate pentru investițiile străine în domenii critice r...
13:40
Pe 16 decembrie 2025, la sala din Cercul Militar Național, delegații la Conferința Națională a Aso...
13:30
Grindeanu, despre Diana Buzoianu: „Trebuie să ai în spate ceva care te recomandă să faci parte din Guvern” # Newsweek.ro
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a vorbit din nou, joi, la Craiova, despre ministr...
13:30
În sezonul rece, confortul devine un element de lux, iar garderoba urbană se transformă într-un mix ...
Acum 12 ore
13:20
România, pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de morți în accidente feroviare. Zero decese, în 2 țări # Newsweek.ro
România nu e în top doar la accidentele rutiere mortale. Ocupă locul 3 în Uniunea Europeană la număr...
13:10
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei # Newsweek.ro
O sumă record de aproape 100.000.000 de euro s-a strâns în luna octombrie din contribuțiile la sănăt...
13:00
Europa la răscruce. UE, divizată pe tema ajutorului pentru Ucraina: "Luptați cu Putin sau vom plăti cu viața" # Newsweek.ro
Summitul UE de la Bruxelles devine unul dintre cele mai tensionate din ultimii ani, pe fondul dezbat...
12:50
Zelenski spune că absenţa unei decizii asupra activelor ruse îngheţate va fi "o mare problemă" pentru Ucraina # Newsweek.ro
Kievul va avea "o mare problemă" dacă liderii din Uniunea Europeană (UE) nu vor ajunge la un acord a...
12:30
Big Brother în Centrul Istoric. Poliţia Locală a Capitalei - licitaţie pentru un sistem de monitorizare video # Newsweek.ro
Poliţia Locală a Capitalei anunţă licitaţie pentru implementarea unui sistem nou de supraveghere şi ...
12:20
Parchetul General: Percheziţii într-un dosar privind dobândirea cetăţeniei române cu acte false # Newsweek.ro
Procurorii Parchetului General au efectuat, joi, aproximativ 40 de percheziţii într-un dosar în care...
