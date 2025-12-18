18.000.000 lei amendă pentru supermarketuri. Ce produse de bază au vândut mai scump decât prevede legea?
Newsweek.ro, 18 decembrie 2025 14:50
Mai multe supermarketuri din România nu au respectat obligația legală de a plafona adaosul comercial...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
15:00
Protest masiv al fermierilor la Bruxelles, împotriva acordului UE-Mercosur, în ziua summitului UE # Newsweek.ro
Sute de fermieri s-au adunat la Bruxelles joi, pentru a protesta împotriva acordului UE-Mercosur, a ...
14:50
18.000.000 lei amendă pentru supermarketuri. Ce produse de bază au vândut mai scump decât prevede legea? # Newsweek.ro
Mai multe supermarketuri din România nu au respectat obligația legală de a plafona adaosul comercial...
Acum o oră
14:40
„Orașul lui Stalin” din România, în topul destinațiilor europene care îi surprind plăcut pe internauți # Newsweek.ro
Brașovul, supranumit „Orașul lui Stalin” pe vremea URSS, ocupă locul 8 în top-ul destinațiilor europ...
14:30
Ministerul Energiei: „Noi proiecte SMR. Proiectul de la Doicești continuă cu același acționariat" # Newsweek.ro
Ministerul Energiei își reafirmă sprijinul pentru continuarea proiectului SMR de la Doicești, aflat ...
14:20
Dominic Fritz a devenit cetăţean român: „Mi-am depus jurământul de credinţă faţă de România” # Newsweek.ro
Primarul Timişoarei, preşedintele USR Dominic Fritz a depus joi jurământul de credinţă faţă de Român...
Acum 2 ore
14:00
Primarul din Mangalia a fost trimis în judecată de DNA. E acuzat că a luat șpagă de peste 600.000 euro # Newsweek.ro
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au trimis în judecată pe primarul oraşului Manga...
13:50
UE va verifica investițiile străine riscante. China pe lista neagră: 5.900.000.000 € numai în 2024 # Newsweek.ro
Procedurile de verificare obligatorii și armonizate pentru investițiile străine în domenii critice r...
13:40
Pe 16 decembrie 2025, la sala din Cercul Militar Național, delegații la Conferința Națională a Aso...
13:30
Grindeanu, despre Diana Buzoianu: „Trebuie să ai în spate ceva care te recomandă să faci parte din Guvern” # Newsweek.ro
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a vorbit din nou, joi, la Craiova, despre ministr...
13:30
În sezonul rece, confortul devine un element de lux, iar garderoba urbană se transformă într-un mix ...
13:20
România, pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de morți în accidente feroviare. Zero decese, în 2 țări # Newsweek.ro
România nu e în top doar la accidentele rutiere mortale. Ocupă locul 3 în Uniunea Europeană la număr...
Acum 4 ore
13:10
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei # Newsweek.ro
O sumă record de aproape 100.000.000 de euro s-a strâns în luna octombrie din contribuțiile la sănăt...
13:00
Europa la răscruce. UE, divizată pe tema ajutorului pentru Ucraina: "Luptați cu Putin sau vom plăti cu viața" # Newsweek.ro
Summitul UE de la Bruxelles devine unul dintre cele mai tensionate din ultimii ani, pe fondul dezbat...
12:50
Zelenski spune că absenţa unei decizii asupra activelor ruse îngheţate va fi "o mare problemă" pentru Ucraina # Newsweek.ro
Kievul va avea "o mare problemă" dacă liderii din Uniunea Europeană (UE) nu vor ajunge la un acord a...
12:30
Big Brother în Centrul Istoric. Poliţia Locală a Capitalei - licitaţie pentru un sistem de monitorizare video # Newsweek.ro
Poliţia Locală a Capitalei anunţă licitaţie pentru implementarea unui sistem nou de supraveghere şi ...
12:20
Parchetul General: Percheziţii într-un dosar privind dobândirea cetăţeniei române cu acte false # Newsweek.ro
Procurorii Parchetului General au efectuat, joi, aproximativ 40 de percheziţii într-un dosar în care...
12:10
România va organiza în premieră Campionatul European de Judo de seniori echipe mixt. Când și unde? # Newsweek.ro
România va organiza în premieră Campionatul European de Judo de seniori echipe mixt. Competiţia va a...
11:50
Perioadă tulbure, la Agenția Națională pentru Sport. Șeful a demisionat după raportul Curții de Conturi # Newsweek.ro
Șeful Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, și-a depus demisia. „Motivele sunt strict perso...
11:40
ARBOmedia și ThinkDigital lansează cea mai amplă ofertă cross-media disponibilă în piața din România # Newsweek.ro
ARBOmedia și ThinkDigital anunță finalizarea cu succes a procesului de integrare a operațiunilor de ...
11:30
Rusia ar putea fi etichetată drept "stat terorist" în SUA: „America se va opune răpirii copiilor” # Newsweek.ro
Congresul Statelor Unite este acum scena unei confruntări politice și morale majore, după ce un proi...
11:20
Ford renunță la mașinile electrice în SUA. „Nu putem aloca bani pentru produse care nu vor genera profit” # Newsweek.ro
Gigantul Ford a anunțat că renunță la planurile de dezvoltare de noi mașini electrice în SUA, pe fon...
Acum 6 ore
11:10
Ministrul propus la Economie a pierdut 3 case și un spațiu comerical cât a fost senator. A lucrat în Franța # Newsweek.ro
Irineu Darău ar urma să ocupe poziția de ministru al Economiei. Ministrul Economiei, Radu Miruță, va...
11:00
Ce poți face cu niște șosete vechi, iarna în mașină? Trucul pe care mulți șoferi nu-l știu dar îi pot salva # Newsweek.ro
Nu mai aruncați șosetele vechi. Pot fi utile în mașină. Nu pentru picioarele șoferilor. Pot ușura mu...
10:50
VIDEO Nicușor Dan, anunț important de la Bruxelles. Ce spune președintele despre ajutorul pentru Ucraina # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a făcut mai multe declarații de la Bruxelles. Șeful statului a vorbit despr...
10:30
Cum pot românii din Germania să plătească mai puțin la factura de curent? Funcția secretă a contorului # Newsweek.ro
Cu ajutorul unei lanterne poți plăti mai puțin la factura de curent electric. Nu este vorba despre e...
10:20
Românii plătesc cel mai scump curent raportat la venit.Și se scumpește iar! Crește cu 10% „taxa de autostradă” # Newsweek.ro
Factura la curent electric crește iar de la 1 ianuarie 2026, chiar dacă românii plătesc deja cel mai...
10:20
Hackerii umani își pot pierde „joburile”. AI le-ar putea lua locul pentru că e mult mai rapidă și mai ieftină # Newsweek.ro
Hackerii umani, sunt depășiți de Interligența artificială. Un agent AI a dovedit nu doar că poate fi...
10:00
VIDEO Atac cu drone asupra portului Rostov-pe-Don. Un petrolier rusesc, în flăcări. Doi morți și 3 răniți # Newsweek.ro
Noapte de foc în Rusia. Mai multe explozii puternice au zguduit în noaptea de 17 spre 18 decembrie o...
10:00
România nu este singura țară din Europa unde s-au înregistrat cazuri de lepră. Nu poate fi vorba des...
09:50
Va apărea o nouă categorie de pensionari speciali cu pensii de 18.000 lei. Guvernul are 10 zile să îi oprească # Newsweek.ro
La 1 ianuarie 2026 intră în vigoare o lege care va oferi pensii speciale pentru zeci de mii de român...
09:40
Congresul SUA sfidează poziția lui Trump. Strategie de apărare de peste 900.000.000.000 $ în sprijinul Europei # Newsweek.ro
Congresul american a adoptat miercuri strategia de apărare a Statelor Unite pentru anul 2026, reafir...
09:30
Schimbare în guvern. Radu Miruță devine noul ministru al Apărării. Cine va conduce ministerul Economiei? # Newsweek.ro
Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, va prelua portofoliul de la Apărare. Irineu Darău va tr...
09:20
Zelenski avertizează Europa după amenințările lui Putin: „Rusia pregătește un nou an de război și-n alte țări” # Newsweek.ro
Declarațiile războinice ale lui Vladimir Putin au spulberat speranțele privind un posibil acord de p...
Acum 8 ore
09:10
Diana Buzoianu anunță reforme draconice la Romsilva: „Facem ordine acolo unde domnea regula „merge și-așa”" # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), anunță o serie de măsuri ample de reformă la Romsilva, dup...
09:00
VIDEO China pretinde că a împădurit munții cu milioane de panouri solare. Lumea spune că e un fals # Newsweek.ro
Într-un clip devenit viral, China pretinde că a împădurit munți cu panouir solare. Clipul a fost dis...
08:50
Cardurile educaționale nou emise vor fi încărcate până vineri cu suma de 500 de lei. Ce poți achiziționa? # Newsweek.ro
Cardurile educaționale nou emise vor fi încărcate până vineri, 19 decembrie, cu suma de 500 de lei. ...
08:40
Accident grav în Botoșani: autocar cu 40 de elevi implicat într-o coliziune cu un microbuz # Newsweek.ro
Un accident în care au fost implicate un autocar cu 40 de elevi şi un microbuz s-a produs joi dimine...
08:20
Lege controversată în Ungaria. Primarul opoziției riscă închisoarea după împrumuturi neclare # Newsweek.ro
Parlamentul Ungariei a adoptat miercuri o lege care poate obliga primăria Budapestei să ia împrumutu...
08:20
Argintul atinge un record istoric, peste 66 de dolari uncia, pe fondul tensiunilor geopolitice # Newsweek.ro
Preţul argintului a depăşit miercuri pragul de 66 de dolari pe uncie, atingând un nivel record, în t...
08:10
Vremea se răcește drastic înainte de sărbători. Meteorologii avertizează temperaturi de -10 grade # Newsweek.ro
Meteorologii prognozează o răcire a vremii săptămâna viitoare, însă subliniază că există un grad rid...
07:50
Armata SUA a activat un batalion de artilerie pentru Europa. Are peste 500 de soldați și sisteme HIMARS # Newsweek.ro
Armata SUA a activat un batalion de artilerie la New York, menit să ofere comandanților din Europa n...
07:50
Primarul Timişoarei Dominic Fritz, lider USR, depune joi jurământul de credinţă faţă de România, la ...
07:40
Afirmații false despre vitamina D. Cât de importantă este pentru organism și cum o asimilăm? # Newsweek.ro
Vitamina D este considerată un panaceu de către unii influenceri. Chiar dacă medicii recomandă supli...
07:30
Proiectul „Centura Verde” a Europei: un paradis natural pentru urși, râși și alte specii pe cale de dispariție # Newsweek.ro
De la Capul Nord până la Marea Adriatică: „Centura Verde” a Europei conectează 24 de țări - și oferă...
07:20
Nu cumpăra bradul înainte să vezi aceste 5 sfaturi esențiale – atenție la panglică! Ce informații are eticheta # Newsweek.ro
Experții oferă cinci sfaturi valoroase pentru a cumpăra cel mai ecologic brad de Crăciun. Atenție, s...
07:20
Horoscop 19 decembrie. Luna în Săgetător aduce o zi cu discuții importante Fecioarelor. Gemenii, revelații # Newsweek.ro
Horoscop 19 decembrie. Luna în Săgetător aduce o zi cu discuții importante Fecioarelor. Gemenii, rev...
Acum 12 ore
06:40
EXCLUSIV Ce articole din legea pensiilor au contestat pensionarii la CCR? Sunt sute de cazuri. Care e stadiul? # Newsweek.ro
O serie de articole din legea pensiilor au ajuns pe masa Curții Constituționale a României. Judecăto...
Acum 24 ore
22:00
După ce i-a insultat deja verbal şi în scris pe predecesorii săi Joe Biden şi Barack Obama, Donald T...
21:40
Hackerii au furat informații despre cei care intrau pe site-uri de filme pentru adulți. Vă știm obiceiurile # Newsweek.ro
O bandă notorie de hackeri susține că a obținut acces la numele, locația și obiceiurile de vizionare...
21:20
Premiile Oscar vor fi difuzate, începând din 2029, pe YouTube. Anunțul a fost făcut miercuri de Acad...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.