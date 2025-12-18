Încă un beneficiu al ciocolatei negre, descoperit de specialiști. De ce să o introduci în dietă

Newsweek.ro, 18 decembrie 2025 19:20

Ciocolata neagră conține antioxidanți și flavonoide care pot ajuta la protejarea inimii, îmbunătățir...

Acum 10 minute
19:50
Cum şi-a dublat o portocală de ciocolată preţul, în Marea Britanie, si s-a micşorat? Newsweek.ro
Cum şi-a putut dubla o portocală de ciocolată preţul de raft, în magazin, în Marea Britanie, si s-a ...
Acum 30 minute
19:40
Care este diferența dintre afumatul la cald și cel la rece? Un doctor a explicat care este mai dăunător Newsweek.ro
Afumatul la cald și cel la rece diferă nu doar prin gust și tehnică, ci și prin impactul asupra sănă...
Acum o oră
19:20
Apa infestată de la Spitalul de Copii tulbură apele politice la vârful județului Newsweek.ro
Critici dure la Consiliul Județean Iași privind situația de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”. Consil...
19:20
Încă un beneficiu al ciocolatei negre, descoperit de specialiști. De ce să o introduci în dietă Newsweek.ro
Ciocolata neagră conține antioxidanți și flavonoide care pot ajuta la protejarea inimii, îmbunătățir...
19:10
Inflaţia în SUA ar fi scăzut la 2,7%, dar raportul pe acest subiect e distorsionat de shutdown-ul Guvernului Newsweek.ro
Inflaţia în SUA ar fi scăzut la 2,7%, ceea ce ar fi un motiv de optimism, dar raportul pe acest subi...
Acum 2 ore
18:50
Top Sloturi Preferate de Români și Jocul Responsabil (P) Newsweek.ro
În era digitală actuală, divertismentul online a evoluat rapid, iar jocurile de noroc au devenit una...
18:40
„Un pahar în fiecare zi”. O femeie de 101 ani își dezvăluie secretul surprinzător al longevității Newsweek.ro
La 101 ani, o femeie susține că secretul longevității sale constă într-un obicei simplu și neaștepta...
18:20
Un copil de 13 ani a făcut un dispozitiv util pentru pensionari. A câștigat 25.000 $. L-a inspirat bunica Newsweek.ro
Un băiat în vârstă de 13 ani a inventat un dispozitiv care poate să prevină accidentele cauzate de c...
18:20
NATO a aprobat 2.500.000.000€ buget militar. România și țările din Flancul estic, linia întâi contra Rusiei Newsweek.ro
Aliații NATO au convenit asupra bugetelor finanțate în comun pentru 2026, aprobând cheltuieli sporit...
18:10
Horoscop Marele zodiac chinezesc pe 2026. Anul calului de foc îți va aduce noroc și bunăstare sau tristețe Newsweek.ro
2026 — Anul Calului de Foc — este un an în mișcare rapidă, îndrăzneț și plin de șanse. Horoscop Mare...
Acum 4 ore
17:50
Conducea fără permis și a încercat să scape cu mită: 1.000 de euro oferiți unui polițist din Sibiu Newsweek.ro
O persoană a fost reţinută pentru 24 de ore după ce a fost prinsă în flagrant în timp ce oferea mită...
17:40
PNL l-a desemnat pe Ciprian Ciucu să coordoneze filiala București și negocierile politice din Capitală Newsweek.ro
Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, ...
17:20
Dispărută timp de 40 de ani, o femeie a fost găsită fără să știe că fusese răpită la vârsta de 3 ani Newsweek.ro
O femeie din SUA care a fost răpită la vârsta de doar 3 ani a fost găsită în viață și în stare bună ...
17:20
VIDEO Haos și violențe, în Parlamentul Albaniei, după ce viceprim-ministrul Balluku a fost acuzat de corupție Newsweek.ro
Parlamentul Albaniei a fost cuprins de haos și violențe. Membrii opoziției au aprins rachete de semn...
17:10
„Doctorul Moarte” din Franța care a otrăvit pacienții, condamnat pe viață. Câți pacienți au fost victime Newsweek.ro
Un fost anestezist a fost condamnat la închisoare pe viață pentru otrăvirea intenționată a 30 de pac...
17:10
Ministerul muncii acordă ajutoare de 3.000.000 lei. Cine urmează să primească bani? Newsweek.ro
Ministerul muncii anunță că va distribui ajutoare de urgență în valoare de 3.000.000 de lei. Propun...
17:00
Constanța, paralizată de 3 zile. Nu circulă niciun autobuz. Șoferii sunt în grevă. Ce solicită sindicaliștii? Newsweek.ro
Constanța este paralizată de 3 zile. Nu circulă niciun autobuz. Șoferii CT Bus sunt în grevă, iar pâ...
16:50
Escrocherie nouă în numele Poliției Române și DNSC: Hackerii cer 1.250 de lei în 2 ore. Plata, cu cardul Newsweek.ro
Poliția avertizează asupra unei escrocherii care începe să ia amploare în România. Oamenii sunt anun...
16:50
ChatGPT lansează App Store integrat, permițând conectarea cu Spotify, Photoshop și alte aplicații Newsweek.ro
OpenAI a integrat un catalog de aplicații în ChatGPT, transformând chatbotul într-un hub unic pentru...
16:40
Marea Britanie impune noi sancțiuni Rusiei, vizând 24 de persoane, organizații și sectorul energetic Newsweek.ro
Guvernul britanic a anunțat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând 24 de persoane, orga...
16:20
Ministerul Dezvoltării a decontat peste 141,6 milioane de lei pentru proiecte PNRR Newsweek.ro
Ministerul Dezvoltării a decontat peste 141,6 milioane de lei pentru 279 de investiții realizate pri...
16:10
Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat, recompensați financiar de Guvern: ce sumă vor primi Newsweek.ro
Guvernul României a aprobat o recompensă financiară pentru elevii care au obținut media 10 la Evalua...
Acum 6 ore
15:50
O escrocherie veche revine cu „oferte„ de sezon. Un bărbat a închiriat fictiv o pensiune la munte. Nu era a sa Newsweek.ro
Un bărbat din Prahova este cercetat penal după ce a reușit să păcălească niște turiști care voiau să...
15:50
Sărbătorile pot fi periculoase pentru sănătate: Ce probleme medicale apar frecvent în această perioadă Newsweek.ro
Sărbătorile de iarnă aduc bucurie și tradiții, însă pentru mulți oameni ele vin și cu riscuri serioa...
15:30
O directoare a rămas șomeră la 57 de ani și în 20 de luni și-a vândut tot. „Vârsta lucra împotriva mea” Newsweek.ro
O femeie a rămas fără loc de muncă la 57 de ani. Timp de 20 de luni nu a reușit să se angajeze. A tr...
15:20
În anul austerității, prefecții primesc 18.000 lei/lună pentru cazare și transport. Pensia minimă e 1.281 lei Newsweek.ro
O hotărâre de guvern permite prefecților să poată deconta până la 18.000 lei pe lună cazare și trans...
15:20
Acțiuni ilegale în Estonia: Militarii Rusiei au trecut granița NATO. Au plecat după 20 de minute Newsweek.ro
Ce fac rușii în uniformă pe teritoriul NATO? Potrivit Ministerului de Externe al Estoniei, trei poli...
15:00
Protest masiv al fermierilor la Bruxelles, împotriva acordului UE-Mercosur, în ziua summitului UE Newsweek.ro
Sute de fermieri s-au adunat la Bruxelles joi, pentru a protesta împotriva acordului UE-Mercosur, a ...
14:50
18.000.000 lei amendă pentru supermarketuri. Ce produse de bază au vândut mai scump decât prevede legea? Newsweek.ro
Mai multe supermarketuri din România nu au respectat obligația legală de a plafona adaosul comercial...
14:40
„Orașul lui Stalin” din România, în topul destinațiilor europene care îi surprind plăcut pe internauți Newsweek.ro
Brașovul, supranumit „Orașul lui Stalin” pe vremea URSS, ocupă locul 8 în top-ul destinațiilor europ...
14:30
Ministerul Energiei: „Noi proiecte SMR. Proiectul de la Doicești continuă cu același acționariat&#34; Newsweek.ro
Ministerul Energiei își reafirmă sprijinul pentru continuarea proiectului SMR de la Doicești, aflat ...
14:20
Dominic Fritz a devenit cetăţean român: „Mi-am depus jurământul de credinţă faţă de România” Newsweek.ro
Primarul Timişoarei, preşedintele USR Dominic Fritz a depus joi jurământul de credinţă faţă de Român...
14:00
Primarul din Mangalia a fost trimis în judecată de DNA. E acuzat că a luat șpagă de peste 600.000 euro Newsweek.ro
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) l-au trimis în judecată pe primarul oraşului Manga...
Acum 8 ore
13:50
UE va verifica investițiile străine riscante. China pe lista neagră: 5.900.000.000 € numai în 2024 Newsweek.ro
Procedurile de verificare obligatorii și armonizate pentru investițiile străine în domenii critice r...
13:40
Generalul Marius Buciuman reprezintă 20.000 de militari profesioniști Newsweek.ro
Pe 16 decembrie 2025, la sala din Cercul Militar Național, delegații la Conferința Națională a Aso...
13:30
Grindeanu, despre Diana Buzoianu: „Trebuie să ai în spate ceva care te recomandă să faci parte din Guvern” Newsweek.ro
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a vorbit din nou, joi, la Craiova, despre ministr...
13:30
Căldură la fiecare pas – ghidul suprem pentru UGG-uri (P) Newsweek.ro
În sezonul rece, confortul devine un element de lux, iar garderoba urbană se transformă într-un mix ...
13:20
România, pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de morți în accidente feroviare. Zero decese, în 2 țări Newsweek.ro
România nu e în top doar la accidentele rutiere mortale. Ocupă locul 3 în Uniunea Europeană la număr...
13:10
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei Newsweek.ro
O sumă record de aproape 100.000.000 de euro s-a strâns în luna octombrie din contribuțiile la sănăt...
13:00
Europa la răscruce. UE, divizată pe tema ajutorului pentru Ucraina: &#34;Luptați cu Putin sau vom plăti cu viața&#34; Newsweek.ro
Summitul UE de la Bruxelles devine unul dintre cele mai tensionate din ultimii ani, pe fondul dezbat...
12:50
Zelenski spune că absenţa unei decizii asupra activelor ruse îngheţate va fi &#34;o mare problemă&#34; pentru Ucraina Newsweek.ro
Kievul va avea "o mare problemă" dacă liderii din Uniunea Europeană (UE) nu vor ajunge la un acord a...
12:30
Big Brother în Centrul Istoric. Poliţia Locală a Capitalei - licitaţie pentru un sistem de monitorizare video Newsweek.ro
Poliţia Locală a Capitalei anunţă licitaţie pentru implementarea unui sistem nou de supraveghere şi ...
12:20
Parchetul General: Percheziţii într-un dosar privind dobândirea cetăţeniei române cu acte false Newsweek.ro
Procurorii Parchetului General au efectuat, joi, aproximativ 40 de percheziţii într-un dosar în care...
12:10
România va organiza în premieră Campionatul European de Judo de seniori echipe mixt. Când și unde? Newsweek.ro
România va organiza în premieră Campionatul European de Judo de seniori echipe mixt. Competiţia va a...
Acum 12 ore
11:50
Perioadă tulbure, la Agenția Națională pentru Sport. Șeful a demisionat după raportul Curții de Conturi Newsweek.ro
Șeful Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, și-a depus demisia. „Motivele sunt strict perso...
11:40
ARBOmedia și ThinkDigital lansează cea mai amplă ofertă cross-media disponibilă în piața din România Newsweek.ro
ARBOmedia și ThinkDigital anunță finalizarea cu succes a procesului de integrare a operațiunilor de ...
11:30
Rusia ar putea fi etichetată drept &#34;stat terorist&#34; în SUA: „America se va opune răpirii copiilor” Newsweek.ro
Congresul Statelor Unite este acum scena unei confruntări politice și morale majore, după ce un proi...
11:20
Ford renunță la mașinile electrice în SUA. „Nu putem aloca bani pentru produse care nu vor genera profit” Newsweek.ro
Gigantul Ford a anunțat că renunță la planurile de dezvoltare de noi mașini electrice în SUA, pe fon...
11:10
Ministrul propus la Economie a pierdut 3 case și un spațiu comerical cât a fost senator. A lucrat în Franța Newsweek.ro
Irineu Darău ar urma să ocupe poziția de ministru al Economiei. Ministrul Economiei, Radu Miruță, va...
11:00
Ce poți face cu niște șosete vechi, iarna în mașină? Trucul pe care mulți șoferi nu-l știu dar îi pot salva Newsweek.ro
Nu mai aruncați șosetele vechi. Pot fi utile în mașină. Nu pentru picioarele șoferilor. Pot ușura mu...
