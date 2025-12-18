Gen Z Sodaje. Ce îi displace cel mai mult generaţiei Z de sărbători: aproape jumătate dintre tineri resimt disconfort privind aglomeraţia din magazine
Ziarul Financiar, 18 decembrie 2025
30 vs 30. Care sunt meseriile pe care le poate face IA deja şi care sunt joburile unde IA nu are nicio şansă, dar poate ai tu? # Ziarul Financiar
Interpreţii şi traducătorii par a fi cea mai afectată categorie de joburi în faţa inteligenţei artificiale, circa 98% din ceea ce presupun aceste meserii putând deja să fie realizat de către instrumentele IA. Cel puţin aşa arată datele dintr-un studiu realizat de Microsoft, Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI. Studiul menţionat a fost realizat analizând 200.000 de conversaţii anonimizate purtate între diferiţi utilizatori cu Microsoft Bing Copilot, un sistem public de IA generativă, analiză care a durat 9 luni de zile, se arată în documentul Microsoft.
2026, anul consolidării pe bursă. Ce spun actorii din piaţa de capital. Creşterea modestă a economiei şi austeritatea vor testa companiile. Emitenţii va trebui să-şi protejeze cashflow-ul, să menţină disciplina financiară şi să-şi adapteze strategiile la noul context economic # Ziarul Financiar
Perspectivele pentru 2026 vin dominate de prudenţă: ritmul lent al creşterii economice şi ajustările fiscale vor obliga companiile să fie mai atente la cashflow, să menţină un grad ridicat de disciplină financiară şi să-şi ajusteze strategiile la noile condiţii.
Cum pot sărbătorile să spună şi alte poveşti. ORZ Lab: Pentru noi, un eveniment de iarnă nu înseamnă «mult» sau «strălucitor», ci contemporan, esenţial, coerent. Un vizual plăcut, clar # Ziarul Financiar
Andreea Ştefănucă şi Ramona Tolciu-Gheorghe sunt arhitecţi peisagişti, designeri de interior şi graficieni la bază, iar prin intermediul ORZ Event Design şi al extensiei sale ORZ Lab, curatoriază evenimente cu sens, experienţe imersive care conectează oamenii cu natura.
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: Poziţia geostrategică a României şi accesul la piaţa unică oferă un cadru de operare stabil pentru firmele care doresc să-şi diversifice producţia. E nevoie de îmbunătăţirea predictibilităţii legislative şi a infrastructurii logistice # Ziarul Financiar
Poziţia geostrategică a României, la intersecţia coridoarelor comerciale, şi accesul la piaţa unică oferă un cadru de operare stabil pentru firmele care doresc să-şi diversifice producţia, iar tendinţele de relocare pot amplifica interesul investitorilor străini, dacă se îmbunătăţeşte predictibilitatea legislativă şi infrastructura logistică, este de părere Leonardo Badea, Prim-Viceguvernator BNR.
Bursă. Acţiunile Transelectrica au pierdut 11% de la cea mai recentă raportare financiară. Minus 640 mil. lei pe capitalizare. Compania rămâne însă în topul creşterilor de la Bursa de Valori Bucureşti din 2025, cu aproape o dublare a cotaţiei # Ziarul Financiar
Preţul unei acţiuni a companiei de stat Transelectrica (simbol bursier TEL) a coborât cu 10,9% de când emitentul a anunţat rezultatele financiare aferente primelor nouă luni din an, de la 79,9 lei la 71,2 lei per unitate în după-amiaza de ieri. Astfel, valoarea de piaţă a societăţii s-a redus cu 638 mil. lei, ajungând la 5,2 mld. lei, conform datelor BVB.
ZF IT Generation. Ediţie specială de la Builders House. Mara Ilie, fondatoarea Lifetoon - platformă AI pentru crearea de benzi desenate: Mergem pe o direcţie nouă - ne nişăm pe zona educaţională. Am atras 1.000 de utilizatori în prima lună de la lansare fără marketing # Ziarul Financiar
Start-up-ul local Lifetoon, o platformă bazată pe inteligenţă artificială care permite crearea rapidă de benzi desenate, şi-a schimbat strategia la scurt timp după lansare, alegând să se nişeze pe zona educaţională. Decizia a venit după ce fondatoarea a observat o tracţiune neaşteptată din partea profesorilor, în special din străinătate, care căutau metode noi de a preda. În prezent, platforma are utilizatori preponderent din Italia şi Statele Unite, reuşind să atragă 1.000 de utilizatori în prima lună de la lansarea iniţială, fără niciun buget de marketing.
Indicele de referinţă BET – din structura căruia fac parte cele mai lichide 20 de companii de la Bursa de Valori Bucureşti – a înregistrat o scădere de 1% miercuri 17 decembrie după noi maxime istorice în primele două şedinţe de tranzacţionare ale săptămânii.
ZF Agropower. Ionuţ Grama, Gramador: Coşul de cumpărături s-a diversificat, dar volumele au scăzut. Cu trei băcănii am vândut anul trecut tobă cât vindeam cu una în 2020. Valoarea medie a coşului de cumpărături în băcăniile a crescut de la 43 lei şi pe 45 lei, ceea ce e foarte puţin # Ziarul Financiar
Anul 2025 a fost unul bun pentru băcăniile Gramador având în vedere că familia Grama a mai deschis o băcănie ajungând astfel la patru unităţi în Bucureşti, însă anul nu a fost previzibil şi volumele de marfă au scăzut mult, a spus Ionuţ Grama, cofondator al băcăniilor Gramador în cadrul emisiunii ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Dana Dărăban, ACUE: Preţul energiei nu va scădea dacă tu nu poţi consuma energia solară, de exemplu, atunci când este produsă. Iar pentru acest lucru ai nevoie de reţele. Vorbim de o schimbare fundamentală a pieţei # Ziarul Financiar
Anul acesta, peste 1.000 MW în proiecte de energie solară au fost conectaţi la reţea, astfel că a fost depăşit pragul de 3.000 MW în total de proiecte de energie solară de mari dimensiuni. Peste acestea vin peste 3.000 MW de la prosumatori. Lor li se vor adăuga miile de megawaţi din energie eoliană şi solară care vor fi puşi în funcţiune în următorii 3-5 ani.
În Polonia, industria de beauty se luptă cu datorii record, saloanele de coafură şi înfrumuseţare având aproape 55 milioane de zloţi (13 milioane de euro) de rambursat, scrie The Warsaw Voice.
Gen Z. Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Cum se împacă voluntariatul cu jobul şi facultatea? „Jobul mă ajută la voluntariat. Voluntariatul mă ajută la job. Facultatea mi-a dat consecvenţă. Învăţ să mă împart între ele şi fiecare contribuie la dezvoltarea mea” # Ziarul Financiar
Toată lumea spune „ţine-te de facultate”, „ia-ţi şi un job ca să ai experienţă” şi „implică-te şi în proiecte de voluntariat pentru că dau bine la CV”. Dar nimeni nu îţi zice şi cum să le faci pe toate în paralel.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Cum văd antreprenorii anul 2026. Laura Baldini, fondatoarea brandului ce îi poartă numele: „După ani de creşteri chiar şi cu peste 10%, ne aşteptăm la o stagnare anul viitor“ # Ziarul Financiar
Antreprenorii se uită cu îngrijorare la anul care stă să vină şi se pregătesc pentru stagnări sau chiar scăderi ale businessului. Anul 2025 a fost unul dificil, însă a adus pe alocuri creşteri pentru mediul de afaceri autohton. Perspectivele pentru anul următor sunt ceva mai sumbre, consideră Laura Baldini, fondatoarea brandului românesc de ciorapi ce îi poartă numele. Ea se aşteaptă, pentru prima dată după ani de creştere, la o stagnare a vânzărilor.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ce potenţial au în 2026 „vedetele“ indicelui BET de anul acesta? Antonio Oroian, Goldring: Va fi greu să aibă o evoluţie la fel de spectaculoasă, în primul rând din cauza efectului de bază # Ziarul Financiar
Electrica (EL), Romgaz (SNG) şi Transgaz (TGN) s-au remarcat ca principalii performeri ai indicelui BET în 2025, creşterile consistente ale acţiunilor reflectând o schimbare clară de percepţie a pieţei asupra sectorului energetic, susţinută de decizii strategice şi rezultate financiare mai bune.
Grupul ENEVO pariază pe o platformă de securitate cibernetică pentru infrastructurile industriale: Soluţia a început să fie integrată deja în proiecte din SUA şi Orientul Mijlociu # Ziarul Financiar
Divizia de securitate cibernetică a grupului Enevo, un jucător important pe piaţa de inginerie energetică şi automatizări fondat pe plan local în 2014, a dezvoltat şi lansat recent o platformă de cybersecurity dedicată infrastructurilor industriale, aceasta fiind deja integrată în proiecte de infrastructură critică din Statele Unite ale Americii şi Orientul Mijlociu.
Maguay: Blocajul adopţiei AI în România nu este tehnic, ci organizaţional. „Nu poţi construi inteligenţă peste un sistem care nu este încă bine organizat, unde datele sunt împrăştiate” # Ziarul Financiar
Într-o piaţă tehnologică dominată de discuţii despre inteligenţa artificială generativă şi necesitatea digitalizării accelerate, Maguay, unul dintre cei mai importanţi integratori de sisteme informatice şi producători de infrastructură „mission-critical” din România, atrage atenţia asupra faptului că piaţa locală nu duce lipsă de hardware sau competenţe AI, ci de guvernanţa datelor, esenţială pentru ca investiţiile în inteligenţă artificială să livreze valoare reală şi nu doar experimente izolate.
Horia Sabo, fondator şi CEO al Codata Software Solutions: Companiile cer soluţii complete pentru că înţeleg că fără o infrastructură de date coerentă AI-ul rămâne o promisiune. Administraţiile locale înţeleg că senzorii nu sunt „o fiţă” tehnologică şi încep să investească în proiecte smart city # Ziarul Financiar
Compania locală Codata Software Solutions, parte dintr-un grup de firme specializat în servicii complete high tech ce ţinteşte afaceri agregate de 200 de milioane de euro în 2025, a accelerat tranziţia de la rolul de furnizor de infrastructură IT şi integrator de sisteme IT la cel de dezvoltator de platforme software bazate pe AI, automatizare şi IoT, lansând o soluţie proprie de inteligenţă artificială care elimină necesitatea scrierii de cod şi concentrându‑se pe proiecte de automatizare cognitivă şi infrastructură critică IoT.
Industria românească de software şi servicii IT a generat în 2024 afaceri de 17,7 miliarde de euro, în creştere cu 7% în termeni reali - cel mai modest ritm din ultimii ani, potrivit studiului anual al Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS).
Raluca Nicolescu, CEO interimar, BID: O garanţie de la stat nu înseamnă că laşi jos standardele de creditare ca bancă. Regulile noastre de administrare a riscului sunt stricte # Ziarul Financiar
Rolul Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID) este anticiclic, iar dacă economia „se simte prost“, banca de dezvoltare trebuie să intervină mai mult pentru a putea ajuta la revigorarea economiei, a explicat pentru ZF Raluca Nicolescu, CEO interimar al BID, ea aducând în discuţie şi necesitatea respectării standardelor de creditare stricte, inclusiv în cazul finanţărilor cu garanţie de stat.
Cele mai importante tranzacţii făcute de fondurile de investiţii în România ultimilor 20 de ani: de la vânzarea Orange de către AIG şi Enterprise Investors în 2005 la exit-ul recent al MidEuropa de la Profi # Ziarul Financiar
ROPEA, asociaţia fondurilor de private equity şi venture capital din România, a identificat 18 tranzacţii-cheie pentru piaţa locală de M&A realizate pe parcursul ultimelor două decenii, mai exact din 2005 până în 2024, inclusiv.
O nouă investiţie la Craiova. Aeroportul inaugurează un nou terminal, cu o suprafaţă de 33.000 de metri pătraţi şi o capacitate de până la 2 milioane de pasageri # Ziarul Financiar
Aeroportul din Craiova inaugurează un nou terminal, cu o suprafaţă de 33.000 de metri pătraţi şi va putea deservi până la 2 milioane de pasageri anual, potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii aeroportului.
Metinvest, controlat de ucraineanul Rinat Ahmetov, a finalizat achiziţia fabricii de ţevi ArcelorMittal Tubular Products Iaşi. Şi Liberty Galaţi este în vizorul miliardarului # Ziarul Financiar
Cum a ajuns o româncă să coordoneze din Londra expansiunea gigantului Google pe segmentul smartphone-urilor în Europa: Adriana Selage conduce strategia comercială pentru seria de smartphone-uri Pixel, ceasurile inteligente şi dispozitivele smart home # Ziarul Financiar
O româncă originară din Timişoara coordonează din Londra întreaga strategie comercială a gigantului american Google pentru seria de smartphone-uri Pixel, ceasurile inteligente şi dispozitivele smart home în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa.
Pachetul 2 de măsuri fiscale aduce una dintre cele mai ample schimbări legislative din ultimii ani: capital social minim majorat, reguli stricte pentru firme inactive, deductibilităţi limitate pentru multinaţionale şi impozite locale în creştere # Ziarul Financiar
Printre modificările structurale se numără creşterea capitalului social minim pentru firmele nou-înfiinţate, obligativitatea deţinerii unui cont bancar, restricţii suplimentare privind cesiunea părţilor sociale şi un regim mult mai strict de sancţionare a inactivităţii fiscale. O firmă care rămâne inactivă timp de un an riscă dizolvarea, iar procedurile de eşalonare la plată devin mai restrictive.
Cum a dat Germania o lovitură mortală interdicţiei de vânzare de maşini cu motoare cu ardere internă din 2035 şi cum pasul înapoi făcut de Europa în tranziţia către EV-uri riscă să cimenteze dominaţia chinezilor în cursa electrificării # Ziarul Financiar
A fost un pilon uriaş al unei agende pe climat care a definit primul mandat al Ursulei von der Leyen ca preşedintă al Comisiei Europene, însă la puţin peste doi ani de la adoptarea sa, interdicţiei UE privitoare la comercializarea maşinilor pe benzină din 2035 i s-a dat o lovitură letală. Autorii: Germania, care dispune de cea mai mare industrie auto a Europei, şi Partidul Popular European de centru-dreapta, familia politică pro-business căreia îi aparţin Von der Leyen şi cancelarul german Friedrich Merz, scrie Politico.
Acord în coaliţia de guvernare: Salariul minim creşte de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei, cheltuielile din administraţia centrală vor fi tăiate cu 10%, parlamentarii şi partidele politice primesc cu 10% mai puţini bani, iar impozitul minim pe cifra de afaceri scade la 0,5% de la 1 ianuarie # Ziarul Financiar
Platforma de comerţ electronic Gomag: Încheiem 2025 cu afaceri de 5 milioane de euro. Am lasant 1.500 de magazine noi anul acesta. România a ajuns a treia cea mai mare piaţă de e-commerce din Europa Centrală şi de Est, după Polonia si Cehia # Ziarul Financiar
SilkWeb S.A., compania românească care operează platforma de e-commerce Gomag, va încheia anul acesta cu o cifră de afaceri de 5 milioane de euro, în creştere cu circa 38% faţă de 2024, când businessul s-a situat la peste 3,6 milioane de euro, iar profitul ne la aproape 600.000 de euro. Avansul vine ca urmare a creşterii numărului de magazine noi care s-au lansat pe platforma Gomag, într-un context regional favorabil, România consolidându-şi poziţia ca a treia cea mai mare piaţă de comerţ electronic din Europa Centrală şi de Est, după Polonia şi Cehia.
